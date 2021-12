Test du Nokia T20 : faible coût, longue durée de vie

Les tablettes Android de milieu de gamme n’ont pas vraiment subi la même métamorphose prononcée que les téléphones Android de milieu de gamme ces dernières années, mais quand vous y allez droit, les tablettes n’ont généralement pas besoin d’être super capables. Tant qu’ils peuvent lire des vidéos et naviguer sur Internet, ils font probablement leur travail.

La T20 de Nokia est une autre tablette Android abordable dans la grande tradition des tablettes Android abordables, et elle n’a pas la prétention de révolutionner le segment. Mais c’est un bon choix, et l’engagement de mise à jour louable de Nokia signifie que vous ne devriez pas avoir beaucoup de mal à le faire durer quelques années.

Le Nokia T20 n’est pas une tablette remarquable, mais il est assez fin pour une utilisation légère – et une bonne autonomie de la batterie et une longue prise en charge des mises à jour signifient qu’il devrait le rester pendant au moins quelques années.

Caractéristiques

Stockage: 64 Go, extensible par MicroSD

CPU: Unisoc T610

Mémoire: 4 Go

Système opérateur: Android 11

Batterie: 8 200 mAh

Ports : USB-C, prise casque 3,5 mm

Caméra (arrière, avant) : 8MP, 5MP

Affichage (taille, résolution) : ACL 10,4″ 1080p IPS

Prix: 250 $

Taille: 9,75 x 6,2 x 0,31″

Avantages

Stock Android est propre et facile à utiliser Nokia promet deux mises à jour du système d’exploitation et trois ans de correctifs de sécurité Forte autonomie de la batterie

Les inconvénients

Les performances sont parfois nerveuses Les haut-parleurs Crummy de Screen ne sont pas excellents

Conception, matériel, contenu de la boîte

Le T20 est une dalle de verre et d’aluminium assez indescriptible. Il fléchit un peu si vous le serrez, mais il semble plus solide que ce à quoi je m’attendrais d’une tablette dans cette gamme de prix. C’est aussi juste agréable à tenir : la courbe douce des bords sur le dos en métal s’installe très bien dans ma main.

Son écran LCD de 10 pouces est correct. C’est mieux que le Full HD à 1200p, mais les couleurs ne sont pas particulièrement vives et il ne peut pas rassembler beaucoup de contraste. Les lunettes qui l’entourent sont cependant de taille raisonnable et la caméra selfie est centrée en haut lorsque la tablette est tenue en mode paysage, ce qui est préférable à l’alternative, je pense.

Il existe des haut-parleurs stéréo, qui devraient aider à faire du T20 une machine multimédia, mais ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas très bruyants et n’ont pratiquement aucune réponse dans les basses fréquences. Le son du T20 est pire que celui de certains téléphones haut de gamme, sans parler d’autres tablettes ou ordinateurs portables. Il y a cependant une prise casque de 3,5 millimètres, vous n’aurez donc pas souvent à utiliser les composants intégrés minables de la tablette. La pire chose à propos du matériel de la tablette est qu’il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales – mais ce n’est pas très difficile à pardonner à ce prix.

La tablette est livrée avec de la documentation, un câble USB-A-to-C et une brique d’alimentation de 10 watts, ainsi qu’un outil d’éjection pour l’emplacement microSD de type plateau SIM.

Logiciel, performances et autonomie de la batterie

Le logiciel Android de Nokia est à peu près aussi stockable que possible, donc l’expérience ici est familière et facile à digérer, même si un peu sans vie par rapport à la façon dont Samsung et même Google lui-même stylisent leurs interfaces utilisateur. Cette approche spartiate s’étend également aux applications préinstallées ; il n’est pas rare que les appareils économiques soient bourrés de ballonnements, il est donc agréable de voir l’approche plus sobre de Nokia.

Le lanceur dispose de l’espace de divertissement relativement nouveau de Google, où Google Discover vivait auparavant. Je ne l’aime pas. En théorie, un endroit qui regroupe des films, des émissions de télévision, des jeux et des livres que vous pouvez regarder, jouer ou lire sur votre tablette semble agréable. Mais le contenu mis en évidence dans Entertainment Space a apparemment très peu à voir avec mes goûts et ressemble plus à un assemblage d’annonces qu’à un endroit où aller quand je veux tuer le temps. Il est particulièrement frappant de ne pas pouvoir l’éteindre ; la bascule Afficher l’application Google dans les paramètres de l’écran d’accueil ne fait rien. Si vous n’êtes pas dans Entertainment Space, vous devrez soit obtenir un autre lanceur, soit simplement l’ignorer.

Les performances du chipset Unisoc T610 du T20 (je n’en avais pas entendu parler non plus) et quatre Go de RAM sont assez bonnes pour la façon dont la plupart des gens utiliseront cette tablette. Il gère très bien la navigation sur le Web, les applications vidéo et même des jeux comme Pokémon Unite et Minecraft (ces jeux n’ont pas l’air spectaculaires ici, mais ils fonctionnent bien).

Cependant, se déplacer sur la tablette est parfois un peu nerveux. Peut-être dans un effort pour lutter contre cela, Nokia a des animations de navigation configurées pour s’exécuter plus rapidement que la normale. Vous pouvez (et devriez) le modifier dans les options de développement. Cela n’a pas l’air du tout fluide sur l’écran 60 Hz du T20.

Poussant une puissance modeste, la batterie de 8 200 milliampères-heure du T20 dure longtemps. Les estimations de Nokia vont de sept heures de temps d’écran pour les tâches gourmandes en énergie à jusqu’à 15 pour des choses légères comme la lecture. D’après mon expérience, cela semble assez proche de la réalité. À moins que vous ne viviez sur votre tablette, vous ne la rechargerez probablement que quelques fois par semaine.

Faut-il l’acheter ?

Sûr. Le Nokia T20 n’est pas vraiment génial d’une seule manière, mais l’ensemble est tout à fait correct dans l’ensemble. Ce n’est pas un bon choix si vous essayez de remplacer votre ordinateur portable pour un travail mobile ou pour jouer aux jeux Android les plus exigeants graphiquement, mais ce n’est bien sûr pas le cas. C’est 250 $. Nokia promet également deux ans de mises à jour du système d’exploitation et trois ans de correctifs de sécurité mensuels, un niveau de support qui est loin d’être garanti à ce prix.

Vous voudrez peut-être envisager l’iPad d’entrée de gamme à 330 $, si le budget de votre tablette peut le supporter. Mais si vous voulez quelque chose pour naviguer sur les réseaux sociaux avec désinvolture ou une tablette légère pour un enfant plus âgé et que vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour l’iPad, le T20 de Nokia fait probablement l’affaire.

Achetez-le si :

L’abordabilité et la durée de vie de la batterie sont des priorités élevées. Un support logiciel long sur un budget est important.

Ne l’achetez pas si :

Vous vous attendez à une grande expérience multimédia. Vous pouvez vous permettre de dépenser plus pour une tablette.

