Test du Nokia X100 : visage familier, nouveau sourire

Les téléphones Nokia économiques de HMD Global suivent un modèle familier depuis quelques années maintenant. Vous pouvez vous attendre à peu près à une bosse de caméra circulaire, à une construction en plastique mat et à une peau Android légère. Maintenant, il intègre la 5G abordable de T-Mobile dans le mélange sur le Nokia X100. Est-il prêt à affronter les goûts du Samsung Galaxy A32 5G ? Découvrez-le dans notre test Nokia X100.

Ce que vous devez savoir sur le Nokia X100

Ryan Haines / Autorité Android

Nokia X100 (6 Go/128 Go) : 252 $ chez T-Mobile

Le Nokia X100 a été lancé en exclusivité T-Mobile et promet une 5G abordable. Il se situe juste en dessous du Nokia G50 en termes de prix, même s’il contient quelques spécifications améliorées. Le X100 est également juste au-dessus du G300, l’option 5G la plus abordable de la bannière Nokia. Si vous n’êtes pas abonné à T-Mobile pour le moment, vous pouvez également consulter le Nokia X100 sur certains MVNO comme Metro by T-Mobile.

Le X100 garde les choses assez simples avec une seule configuration à prendre, et il contient 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous avez besoin de plus d’espace, HMD Global a ajouté un emplacement pour carte microSD pour faire bonne mesure. Le Snapdragon 480 compatible 5G de Qualcomm maintient également tout en mouvement sous le capot. Vous ne trouverez qu’une seule option de couleur parmi laquelle choisir ; un bleu nuit accrocheur qui semble passer du bleu au gris foncé à la lumière. Il n’y a aucune mention d’une cote IP officielle – pas une surprise à ce prix – alors assurez-vous d’éviter les flaques d’eau.

Un écran Full HD+ de 6,67 pouces complète l’ensemble, et il est fabriqué à partir de verre Gorilla Glass 3. Il y a une caméra selfie de 16MP avec quatre caméras au total à l’arrière. Vous reconnaîtrez peut-être tout de suite la bosse circulaire de la caméra, et un objectif large de 48 MP sert d’attraction principale. Il est soutenu par un objectif ultra-large de 5MP, un capteur de profondeur de 2MP et une option macro de 2MP. Les appareils photo utilisent l’optique Zeiss, qui met toute une série de paramètres en mode portrait à portée de main.

Notre Nokia X100 est arrivé sous Android 11 dès la sortie de la boîte, ce qui est bon pour le moment. Cependant, nous avons interrogé HMD Global sur le support futur et il a confirmé qu’il ne prévoyait aucune mise à jour de la version Android et n’offrirait que deux ans de correctifs de sécurité.

Les rivaux les plus proches du Nokia X100 tombent également dans la sphère 5G du budget de T-Mobile. Le Galaxy A32 5G de Samsung vous coûtera 282 $ chez Un-Carrier, mais il est livré avec un chipset Dimensity 720 et un calendrier de mise à jour plus robuste. Vous pouvez également consulter le OnePlus Nord N200, qui correspond au Snapdragon 480 du X100 mais ne promet qu’une nouvelle version Android. C’est l’alternative la plus abordable à seulement 216 $.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Nokia X100 est conçu pour être une centrale de streaming multimédia abordable et, pour la plupart, il tient ses promesses. L’affichage Full HD+ est net et le rapport 20:9 a été choisi spécifiquement pour la vidéo. Il devient incroyablement lumineux tant que vous n’êtes pas en plein soleil, et la prise casque signifie que vous pouvez toujours profiter de vos écouteurs filaires. Si vous préférez ignorer les écouteurs, le X100 contient un seul haut-parleur descendant qui est étonnamment fort et clair à plein volume.

Dans l’ensemble, le Nokia X100 contient des appareils photo assez impressionnants. Le tireur principal de 48 MP est net et vous pouvez régler entre les prises de vue par défaut de 12 MP ou profiter de la pleine résolution. L’objectif macro 2MP est principalement là pour plus de plaisir, mais vous pouvez parfois obtenir des résultats sympas comme l’ornement de capot Dodge vu ci-dessous. J’aime aussi les options de portrait Zeiss, en particulier les effets bokeh. Essentiellement, vous pouvez modifier le flou d’arrière-plan pour inclure des formes comme des étoiles ou des cœurs en plus des cercles de base.

L’appareil photo principal de 48 MP dépasse le prix de 252 $, en particulier lorsque vous ajoutez les options de portrait Zeiss.

La configuration matérielle vous offre un très bon rapport qualité-prix pour pas trop d’argent, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage plus que suffisant pour la plupart des tâches. Je n’ai pas rencontré trop de problèmes de décalage, même lorsque je sautais rapidement entre les applications. La peau Android de Nokia est l’une des plus légères que nous ayons vues depuis un certain temps, et elle est assez proche du stock avec seulement quelques éléments de confort.

Je n’ai eu aucun problème à faire durer la batterie de 4 470 mAh au-delà d’une journée d’utilisation constante, et j’ai parfois passé près d’une deuxième journée complète avant de charger. La charge filaire de 18 W a récupéré 39% en 30 minutes, et il a fallu environ 75 minutes pour revenir à une charge complète. Le lecteur d’empreintes digitales latéral est fiable et le logiciel Face Unlock fonctionne bien dans des conditions claires et lumineuses.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Je n’aime pas que le Nokia X100 soit une exclusivité T-Mobile. Bien que vous puissiez le saisir sur l’un des MVNO Magenta, je préfère que les téléphones économiques soient dotés de fonctionnalités universelles. Cependant, le X100 est également disponible en tant que X10 sur les marchés non américains, c’est donc votre meilleur pari pour une version vraiment déverrouillée.

HMD Global a tout mis en œuvre pour faire du X100 un solide compagnon de streaming, mais il est insuffisant d’une manière clé – les lunettes. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il contient des lunettes de grande taille sur les quatre côtés, et la caméra selfie perforée est également entourée d’un anneau relativement grand. J’aurais presque préféré une petite encoche si cela signifiait des lunettes globalement plus petites. L’écran est lumineux dans la plupart des conditions, mais il a du mal en plein soleil, ce qui peut rendre difficile la navigation sur les réseaux sociaux ou la diffusion en continu de vos émissions préférées.

L’écran de 6,67 pouces de Nokia est court par temps ensoleillé.

De nombreux téléphones économiques adoptent le style de vie en plastique – regardez par exemple Samsung, Motorola et OnePlus. HMD Global a emboîté le pas avec le X100, mais le plastique n’est pas toujours le meilleur. L’écran Gorilla Glass 3 semble assez solide, mais le support en plastique le laisse tomber. Je ne pense pas que le plastique se fissurera à cause de quelques gouttes, mais il y a un peu de jeu lorsque j’appuie sur le dos.

Le Nokia X100 a été lancé avec Android 11 intégré, ce qui est une bonne chose. Cependant, HMD Global nous a confirmé qu’il n’avait pas encore l’intention de le mettre à niveau vers Android 12. À moins que cela ne change, vous serez bloqué avec Android 11 à partir du moment où vous ouvrez la boîte jusqu’au moment où vous achetez un nouveau téléphone, et seulement deux ans de correctifs de sécurité limitent considérablement la valeur à long terme du téléphone. Même OnePlus a tendance à trouver un moyen d’apporter une seule mise à jour Android à ses options Nord économiques, tandis que Samsung va bien au-delà. Ceci est particulièrement étrange étant donné que les précédents téléphones de la série Nokia X ont été promis à trois ans de mises à jour.

Exemples d’appareils photo Nokia X100

Une image en mode portrait du Père Noël Une image en gros plan de citrouilles Une macro image d’un ornement de capot Dodge Une image extérieure en mode nuit d’un pavillon Une image de boules de Noël Une image en mode nuit du comte Chocula Une image d’une fresque Une image d’un pub Un selfie standard pris avec le Nokia X100 Un selfie de portrait pris avec le Nokia X100

Spécifications du Nokia X100

Écran Nokia X100

6,67 pouces

IPS LCD

Verre Gorille 3

1 080 x 2 400 (20:9)

Processeur

Qualcomm Snapdragon 480 5G

RAM

6 Go

Stockage

128 Go

Appareils photo

Caméra quad arrière :

48MP principal

5MP ultra-large

Profondeur 2MP

Macro 2MP

De face:

16MP de large

Batterie

4 470 mAh

Charge filaire 18W

Classement IP

Rien

Logiciel

Android 11

Dimensions

171,4 x 79,7 x 9,1 mm

217g

Couleurs

Bleu nuit

Sécurité

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Déverrouillage du visage

Avis Nokia X100 : Dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous êtes un client T-Mobile à la recherche d’un appareil 5G économique, le Nokia X100 est une option solide. Il contient de nombreuses marques Nokia et est conçu pour suivre vos émissions et vos comptes de réseaux sociaux préférés. La situation de la mise à jour du logiciel est un peu exaspérante compte tenu du slogan de Nokia « Aimez-le, faites-lui confiance, gardez-le », mais l’expérience globale de l’appareil photo et le grand écran de 6,67 pouces au-dessus de son prix. Le X100 est un design Nokia classique, avec de nombreuses spécifications mises à jour à un peu plus de 250 $.

Voir également: Les meilleurs téléphones T-Mobile

Ceux d’entre vous qui recherchent une autre option T-Mobile abordable ne peuvent pas chercher plus loin que le Samsung Galaxy A32 5G (282 $). Il remplace le Gorilla Glass 3 par le Gorilla Glass 5, avec un design élégant qui ressemble plus au verre qu’au plastique. Vous obtenez également une batterie complète de 5 000 mAh pour votre argent. La meilleure alternative économique est le OnePlus Nord N200 (216 $). C’est l’un des appareils 5G les moins chers du marché et il a la peau légère Oxygen OS sur le dessus.

Nokia X100

La 5G de T-Mobile et ses MVNO est désormais plus abordable grâce au Nokia X100. Il contient un chipset Snapdragon 480 et un écran Full HD+ 6,67 pouces, idéal pour le streaming multimédia.

