Test du nouveau clavier Touch ID autonome d’Apple avec un Mac M1

En avril, Apple a lancé les nouveaux modèles d’iMac M1 avec un clavier Touch ID dédié, marquant la première fois que ‌Touch ID‌ était disponible sur une option de clavier autonome. Au lancement, le Magic Keyboard avec Touch ID‌ n’était disponible qu’avec l’iMac, mais la semaine dernière, Apple l’a rendu disponible à l’achat séparément du ‌iMac‌.

Pour notre dernière vidéo YouTube, nous avons choisi l’un des nouveaux modèles de clavier ‌Touch ID‌ et l’avons testé avec quelques Mac pour voir comment cela fonctionne. Il existe trois variantes du clavier – une version standard sans Touch ID‌ pour 99 $, un clavier standard avec ‌Touch ID‌ pour 149 $ et un clavier ‌Touch ID‌ qui dispose également d’un pavé numérique, au prix de 179 $. Nous avons testé la version pleine grandeur à 179 $ avec pavé numérique.

Parce qu’il est conçu pour fonctionner avec le M1 ‌iMac‌, le Magic Keyboard avec ‌Touch ID‌ est également compatible avec d’autres Mac ‌M1‌, y compris le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac mini. Sur toutes ces machines, la fonction ‌Touch ID‌ est fonctionnelle.

Du point de vue du design, le Magic Keyboard avec Touch ID‌ est similaire aux versions précédentes du Magic Keyboard, mais à côté de la touche F12 en haut de l’accessoire, il y a un bouton ‌Touch ID‌ dédié avec un petit capteur d’empreintes digitales.

Ce bouton ‌Touch ID‌ fonctionne de la même manière que le bouton Touch ID‌ intégré aux modèles ‌MacBook Air‌ et MacBook Pro, authentifiant les achats et remplaçant un mot de passe par une authentification biométrique. Il sert également de bouton veille/réveil.

Comme mentionné précédemment, le Magic Keyboard avec Touch ID‌ ne fonctionne qu’avec les Mac ‌M1‌. Si vous souhaitez utiliser la fonction Touch ID‌, elle doit être associée à l’un des derniers Mac d’Apple.

Vous pouvez utiliser le clavier avec un Mac Intel, mais ‌Touch ID‌ n’est pas fonctionnel, il ne vaut donc pas le coût par rapport à un clavier standard. Il convient également de noter que certaines des touches de fonction du nouveau clavier ne semblent pas non plus bien fonctionner avec un Mac Intel. Vous pouvez remapper certains d’entre eux avec des raccourcis, mais cela n’en vaut pas la peine car il existe toujours une option pour obtenir une version non Touch ID du Magic Keyboard.

Avec un Mac ‌M1‌, le Magic Keyboard avec Touch ID‌ fonctionne parfaitement et les touches de fonction sont opérationnelles et offrent des commandes pour régler la luminosité, accéder à Ne pas déranger, rechercher et contrôler la lecture multimédia.

Le M1‌ ‌MacBook Air‌ et le ‌M1‌ MacBook Pro ont déjà des boutons ‌Touch ID‌ intégrés, mais le clavier peut être utile si vous prévoyez d’utiliser l’une de ces machines en mode clapet avec un écran connecté. C’est plus utile pour le M1‌ ‌Mac mini‌, qui n’a pas de bouton ‌Touch ID‌ car il n’est pas livré avec les périphériques.

Le clavier magique avec Touch ID‌ fourni avec le ‌M1‌ ‌iMac‌ est disponible en plusieurs couleurs, mais les versions autonomes proposées par Apple sont limitées à l’argent.

Avez-vous acheté l’un des nouveaux claviers ‌Touch ID‌ à utiliser avec un Mac ‌M1‌ ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires.