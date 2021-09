Test du nouveau Land Rover Defender 90 : c’est vraiment un SUV passe-partout

in

L’une des publicités les plus célèbres de l’année dernière était celle de trois VUS Land Rover Defender, en plein saut, poursuivis par des motos et un hélicoptère. Cette séquence fait partie du prochain film de James Bond “No Time To Die”, dont la sortie était prévue fin 2020, à peu près au même moment où le Defender devait être lancé en Inde.

Alors que la sortie du film a été retardée en raison du coronavirus, le Defender est arrivé à temps l’année dernière. Nous la conduisons maintenant dans et autour de Delhi (sur des routes régulières, comme le feront la plupart des propriétaires).

Si votre idée d’un SUV est de faire une déclaration et de faire tourner les têtes où que vous le conduisiez, rien ne se rapproche vraiment du Defender.

Tout-terrain, c’est définitivement le cas. De l’assistance au lancement en côte à la réponse configurable du terrain au contrôle de progression tout-terrain, il a suffisamment de cloches et de sifflets pour conduire sur n’importe quel type de route, ou en dehors, soutenu par une puissance moteur suffisante.

Sa profondeur de pataugeoire est de 900 mm, soit environ 3 pieds. De plus, sa garde au sol est de 216 mm de haut.

Il est livré avec le système d’infodivertissement à écran tactile Pivi Pro – c’est un rêve à utiliser et vous pouvez contrôler toutes les fonctionnalités du véhicule via l’écran. Pivi Pro possède également sa propre batterie, le système est donc toujours allumé.

Les prix hors salle d’exposition commencent à Rs 80,72 lakh, allant jusqu’à Rs 1,19 crore.

