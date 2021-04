Test du OnePlus Warp Charge 65: le chargement propriétaire est bien fait

Des années après son adoption massive, le chargement des smartphones via USB-C reste un gâchis de normes de charge propriétaires, de prises et de problèmes de câble. Les chargeurs OnePlus étaient l’un des pires contrevenants pour ne pas jouer bien avec d’autres gadgets, mais l’adaptateur secteur OnePlus Warp Charge 65 change tout cela. En plus d’une technologie de charge exclusive ultra-rapide, le chargeur adopte pleinement la dernière et la plus grande norme de charge universelle USB PD PPS.

La prise Warp Charge 65 est fournie avec les smartphones OnePlus 8T et OnePlus 9 mais est également disponible à l’achat séparément. Devriez-vous vous donner la peine d’opter pour le dernier accessoire de OnePlus pour alimenter vos autres gadgets? Découvrez-le dans cette revue de l’adaptateur secteur OnePlus Warp Charge 65.

Ce que vous devez savoir sur l’adaptateur secteur OnePlus Warp Charge 65

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Adaptateur secteur OnePlus Warp Charge 65: 34,99 $ / 37,99 £ / 39,99 € / Rs. 1 990

L’adaptateur secteur Warp Charge 65 de OnePlus est principalement conçu pour fournir une puissance de charge de 65 W (10 V, 6,5 A) aux derniers smartphones de la société. Cependant, il prend également en charge les normes de charge rapide pour une plus large gamme de gadgets USB-C, y compris davantage de tablettes et d’ordinateurs portables gourmands en énergie.

La nouvelle prise Warp Charge est rétrocompatible avec les smartphones OnePlus existants et continuera à les charger rapidement. Voici la liste complète des produits compatibles du site Web de OnePlus:

Charge de distorsion 65: OnePlus 8T / 9/9 ProCharge de distorsion 30: OnePlus 7 Pro / 7T / 7T Pro / Nord / N10Charge rapide: OnePlus 3 / 3T / 5 / 5T / 6 / 6T / 7 / N100

Le Warp Charge 65 est disponible exclusivement en blanc. Malheureusement, OnePlus n’associe pas l’un de ses câbles rouges élégants à la prise lorsque vous l’achetez en tant que produit autonome. Mais il joue assez bien avec des câbles USB-C tiers, du moins lors du chargement de gadgets USB Power Delivery. Vous aurez besoin d’un câble de 6 A ou plus pour charger très rapidement le OnePlus 9.

Ce qui est bon?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Warp Charge n’est plus uniquement destiné à la charge propriétaire. La prise Warp Charge 65 de OnePlus prend en charge la livraison d’alimentation USB beaucoup plus universelle et les normes USB PD PPS à venir. C’est vrai, c’est l’une des rares prises sur le marché capable de charger les derniers téléphones Samsung à pleine vitesse.

La dernière prise de OnePlus est une option solide pour charger à peu près tous les gadgets USB-C que vous possédez. En plus de charger la série OnePlus 9 à 65W, j’ai obtenu des vitesses de 25W sur un Samsung Galaxy S21 Ultra et de 20W sur un Apple iPhone 12 Max. Mes tests ne correspondent pas tout à fait à la cote d’efficacité énergétique de 84,88% de OnePlus, mais la cote de 81,49% que j’ai observée est toujours assez bonne.

Test OnePlus Warp Charge 65Samsung Galaxy S21 UltraApple iPhone 12 Pro MaxMicrosoft Surface Book XHonor MagicBook ProTest d’alimentation USB25W / 25W20W / 20W35.1W / 60W40.9W / 65WTension et courant9.28V, 2.77A8.76V, 2.39A19.4V, 1.81A19.4V , 2.11ACharging StandardUSB PD PPSUSB PD 3.0USB PD 3.0USB PD 3.0Power from wall29.8W27.1W43.4W50.2WEnergy Efficiency86.3%, very good.77.3%, so-so.80.9%, OK.81.5%, OK.

C’est aussi un chargeur incroyablement bien construit. Le boîtier en plastique est très solide et ne se raye pas facilement si vous le mettez dans votre sac. Il est également suffisamment petit et léger pour être un compagnon de voyage portable. Cela dit, ce n’est certainement pas le chargeur le plus compact du marché à l’heure actuelle.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Le seul véritable inconvénient ici est que OnePlus ne maximise pas le potentiel des capacités de charge de 65W de la prise. Les gadgets USB PD et PPS sont plafonnés à 45W de puissance. Bien que cela soit encore suffisant pour charger rapidement la plupart des téléphones et des tablettes, les ordinateurs portables de 60 W + avec des batteries plus grandes prendront un peu plus de temps à charger que leurs chargeurs en boîte.

Je n’aurais pas non plus pensé à un deuxième port USB-C pour tirer le meilleur parti de la puissance disponible du chargeur pour charger deux téléphones à la fois. Certes, cela aurait coûté plus cher à mettre en œuvre – en particulier avec USB PD PPS – et aurait poussé le chargeur dans l’extrémité la plus chère du marché. Cependant, à 34,99 $, nous sommes déjà assez proches de la fourchette de prix du hub de chargement.

Il convient également de noter qu’il n’y a pas de Qualcomm Quick Charge à bord ni de prise en charge d’autres normes de charge USB-A ici. Ce n’est donc peut-être pas un chargeur rapide à guichet unique pour chaque gadget USB que vous possédez.

Examen de l’adaptateur secteur OnePlus Warp Charge 65: Dois-je l’acheter?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Le dernier accessoire de charge de OnePlus est un choix solide pour les propriétaires de smartphones OnePlus à la recherche d’une prise plus universelle pour répondre à leur ordinateur portable et à d’autres besoins de charge. C’est également un très bon choix pour tous ceux qui recherchent un chargeur USB Power Delivery à l’épreuve du temps. Ne vous attendez pas à une puissance de 65 W pour autre chose que les derniers smartphones OnePlus.

En ce qui concerne le prix, l’adaptateur OnePlus Warp Charge 65 est un peu plus cher que certaines options. Mais ce n’est certainement pas trop cher pour un accessoire de marque, et la prise en charge de l’USB PD PPS en fait une meilleure offre que de nombreuses autres prises sur le marché à l’heure actuelle, y compris celles de marques de charge bien établies.

Il s’agit d’une charge propriétaire bien faite.

Cependant, si vous recherchez une charge solide de 45 W pour les gadgets USB Power Delivery et PPS, le chargeur ultra-rapide Elecjet reste notre premier choix et le plus abordable pour le moment. Ceux qui ont besoin d’encore plus de puissance pour charger leur ordinateur portable et autres feraient bien de consulter le Anker PowerPort III Pod ou RavPower PD Pioneer.

Chargeur OnePlus Warp Charge 65 Chargement exclusif de la bonne manière

Bien que principalement conçu pour charger rapidement les smartphones OnePlus 8T et 9 séries de 65 W, le Warp Charge 65 intègre jusqu’à 45 W USB Power Delivery PPS pour le chargement universel des gadgets USB-C. Ce qui en fait le chargeur idéal pour votre smartphone OnePlus, ordinateur portable et autres gadgets USB-C.