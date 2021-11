Test du pack d’alimentation sans fil Otterbox : prêt pour l’aventure, mais lourd

Le nom Otterbox évoque un ensemble de produits très spécifique pour la plupart des gens. Après tout, la société est connue pour ses coques de téléphone souvent volumineuses et durables. Maintenant, Otterbox s’est étendu à quelques nouvelles catégories, y compris les accessoires de charge. Dans quelle mesure une banque d’alimentation avec la durabilité classique de l’entreprise peut-elle fonctionner ? Découvrez-le dans notre avis sur le bloc d’alimentation sans fil Otterbox.

Ce que vous devez savoir sur le bloc d’alimentation sans fil Otterbox

Ryan Haines / Autorité Android

Bloc d’alimentation sans fil Otterbox (10 000 mAh) : 39 $ / 49 €

Ce bloc d’alimentation sans fil Otterbox est l’un des plus anciens accessoires de charge de la gamme de l’entreprise. Il a une capacité de 10 000 mAh et contient un port USB-C de 18 W à côté d’un port USB-A de 12 W. Il divise ces 18 W entre les deux ports lors du chargement de plusieurs appareils, l’USB-C prenant la majeure partie de l’énergie.

La banque d’alimentation dispose également d’un chargeur sans fil Qi de 5 W sur le panneau supérieur texturé. Otterbox a également ajouté quatre LED blanches et un bouton en caoutchouc pour vérifier la charge restante.

Le bloc d’alimentation sans fil arbore une conception en plastique recouvert de caoutchouc durable avec un indice IP54 prêt pour l’aventure.

Otterbox a adopté sa conception robuste classique pour le bloc d’alimentation sans fil, avec une construction en plastique noir mat et un revêtement en caoutchouc épais. Le caoutchouc est texturé sur le panneau supérieur pour maintenir vos appareils en place pendant le chargement sans fil. Les deux ports sont également recouverts de rabats épais rappelant ceux des boîtiers Otterbox. La banque d’alimentation elle-même mesure 152,4 mm de long sur 76,2 mm de large sur 16 mm d’épaisseur et pèse 321,5 g.

Le bloc d’alimentation sans fil Otterbox est l’une des banques d’alimentation les plus prêtes pour l’aventure sur le marché, avec un indice de protection IP54 pour la poussière et les éclaboussures. Il est également testé pour des chutes jusqu’à deux mètres, bien qu’il soit préférable de ne pas tester ces limites. Il n’y a pas grand chose à mentionner dans la boîte – juste un guide de démarrage rapide et un câble USB-A vers USB-C.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Il n’est pas toujours facile de trouver une banque d’alimentation prête pour les aventures en plein air. Bien sûr, il y en a beaucoup conçus pour les voyages, mais le bloc d’alimentation sans fil Otterbox est le premier que j’ai testé avec des couvercles de port en caoutchouc et un indice IP. Bien que je ne l’aie pas soumis à trop de risques environnementaux, il est devenu un compagnon fiable chaque fois que les prévisions météorologiques semblent risquées.

Le Power Delivery 18 W est fiable sur les téléphones et accessoires les plus récents.

Otterbox a emballé son port USB-C avec une charge filaire de 18 W, et j’ai trouvé qu’il offrait des vitesses de pointe à peu près tout le temps. Un Samsung Galaxy S21 a atteint des vitesses de livraison de puissance de 14,7 W de manière fiable, et un iPhone 12 Pro a atteint 17,3 W. Il n’est pas surprenant de voir une telle différence, car le Galaxy S21 dépasse les 15 W sans USB PD PPS. J’ai également atteint des vitesses de 17,47 W sur un Microsoft Surface Laptop 3 avec le même port.

Test du bloc d’alimentation sans fil OtterboxSamsung Galaxy S21Apple iPhone 12 ProMicrosoft Surface Laptop 3

Test du bloc d’alimentation sans fil Otterbox :

Port USB-C

Samsung Galaxy S21 :

9.09V

1.62A

14.7W

Norme : USB PD

Apple iPhone 12 Pro :

9.05V

1.91A

17,3 W

Norme : USB PD

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

12.13V

1.44A

17.47W

Norme : USB PD

Test du bloc d’alimentation sans fil Otterbox :

Port USB-A

Samsung Galaxy S21 :

5.09V

1.53A

7.8W

Standard : Charge rapide

Apple iPhone 12 Pro :

4.93V

2.33A

11.5W

Norme : POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

N / A

En dehors de la livraison d’alimentation de 18 W, le bloc d’alimentation sans fil Otterbox offre la prise en charge de Quick Charge 3.0 et 2.0 ainsi que Apple 2.4A à partir des deux ports. J’ai également utilisé le câble USB-A vers USB-C Otterbox de 10 pieds lors de mes tests, comme indiqué ci-dessus. Il est conçu pour 10 000 flexions avec un câble en nylon tressé.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

L’approche durable d’Otterbox a un coût – cette banque d’alimentation est énorme. Il a à peu près la même hauteur et la même largeur qu’un Samsung Galaxy S20 Ultra et pèse plus que toute autre banque d’alimentation que j’ai testée. Une grande partie de ce poids est probablement due à la coque en caoutchouc dense, mais cela rend le Wireless Power Pack plus difficile à glisser dans une poche.

La construction en caoutchouc est grande, lourde et rend difficile la recherche du chargeur sans fil.

Mon autre problème avec la conception est qu’il n’y a aucune indication de l’emplacement du chargeur sans fil. De nombreuses banques de recharge sans fil auront un éclair ou un autre moyen d’identifier le pad Qi – mais pas celui-ci. Il vous suffit de placer votre appareil sur le caoutchouc texturé et d’espérer que ce soit correct. Bien que cela convienne aux gros appareils comme les téléphones, cela peut être plus délicat pour les montres et les écouteurs.

Le pad sans fil ne dépasse également que 5 W, ce qui est nettement plus lent que la plupart des options 10 W. Comme pour de nombreuses banques d’alimentation, 18 W ne suffisent pas pour charger de manière fiable un ordinateur portable pleine taille. Cela dit, vous aurez besoin d’une banque d’alimentation de plus grande capacité si vous souhaitez charger des ordinateurs portables et des appareils plus volumineux – tenez-vous-en aux tablettes, téléphones et autres petits accessoires pour les banques de 10 000 mAh comme celles-ci.

Examen du pack d’alimentation sans fil Otterbox : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous voulez une banque d’alimentation conçue pour l’aventure, le bloc d’alimentation sans fil Otterbox est à peu près parfait. L’indice IP54 signifie qu’il peut gérer les intempéries sans trop de problèmes. Vous ne devriez pas avoir trop de problèmes en vous appuyant sur la puissance de 18 W à partir du port USB-C, même si cela ne convient pas aux produits phares modernes comme les séries Galaxy S21 et Pixel 6 qui nécessitent USB PD PPS. Assurez-vous simplement que vous êtes prêt pour la taille et le poids supplémentaires de cette bête robuste.

Si vous décidez que vous voulez une batterie externe plus petite et plus légère de 10 000 mAh, vous avez le choix entre de nombreuses options. L’Anker PowerCore III Wireless (49 $) offre des vitesses de livraison de puissance similaires avec un pad sans fil Qi facile à repérer. Vous pouvez également consulter la batterie portable sans fil de 25 W de Samsung (79 $). C’est certainement cher, mais la construction en métal de qualité supérieure durera longtemps et c’est l’une des rares banques d’alimentation avec prise en charge USB PD PPS. Il y a aussi la banque d’alimentation sans fil pliable d’Otterbox (59 $), qui perd une partie de sa robustesse, mais gagne une béquille pliable pratique pour que vous puissiez jouer ou regarder des films sur votre téléphone pendant qu’il se charge sur le pavé sans fil.

Bloc d’alimentation sans fil Otterbox 10 000 mAh

Le bloc d’alimentation sans fil Otterbox allie vitesse et durabilité à la manière classique d’Otterbox, avec une alimentation jusqu’à 18 W et un indice de protection IP54.

