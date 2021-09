Test du Pantera Pico PC : Plus grand à l’intérieur

Outre Android, l’une de mes passions est de trouver de nouvelles façons d’utiliser de petits ordinateurs monocarte comme le Raspberry Pi. La plupart de ces produits ont plusieurs points communs : ils sont petits, ils ne sont pas très puissants, ils sont peu coûteux et ils exécutent généralement une sorte de système d’exploitation basé sur Linux.

Le PC Pantera Pico est un peu différent car il est livré avec Windows 10 Home préinstallé. Il existe une option pour installer et utiliser Linux, mais prêt à l’emploi, vous le branchez et vous êtes accueilli par le système d’intégration Windows familier (pour la plupart d’entre nous). Il existe d’autres petits ordinateurs Windows, bien sûr, mais le système Pantera garde une chose très importante à l’esprit : il est toujours bon marché.

Cela en a fait le candidat idéal pour l’examen. C’est une petite machine que presque tout le monde peut configurer comme un serveur miniature pour les médias, un PC de cinéma maison ou même un pare-feu réseau si vous voulez vraiment vous y plonger.

Pantera Pico PC : Prix et disponibilité

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

À l’heure actuelle, vous ne pouvez pas visiter un magasin ou un détaillant en ligne et acheter le PC Pantera Pico. Au lieu de cela, vous devrez participer au Kickstarter du produit. Comme toutes les campagnes Kickstarter, cela signifie que vous achetez un produit en fonction de votre intérêt et de ce qu’il vaudrait pour vous et non une promesse qu’il vous sera expédié un jour.

La plupart des campagnes Kickstarter qui sont financées avec succès sont livrées comme prévu, et il y a de fortes chances que celle-ci soit la même. Il est évident que le projet est suffisamment avancé pour que les unités soient en production et que des échantillons soient envoyés pour examen, mais rappelez-vous qu’il n’y a aucune garantie que vous serez satisfait une fois que vous aurez donné votre argent. Pour ce que ça vaut, le projet a largement dépassé ses objectifs financiers, ce qui est toujours bon signe.

Les contributeurs Kickstarter peuvent acheter le PC Pantera Pico à partir de 1 158 HK $, soit environ 150 $ US. Pour ce montant, vous obtenez un PC Pantera Pico avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Au niveau de 1 390 HK$ (environ 170 $ US), la RAM passe à 8 Go et il y a 256 Go de stockage à bord. C’est l’unité utilisée dans cette revue. Des options avec 512 Mo de stockage et 1 To de stockage sont également disponibles. XDO indique que les produits devraient être expédiés en novembre 2021 et que les prix de détail seront légèrement plus élevés mais toujours très compétitifs.

La société propose également des accessoires et périphériques comme un clavier pliable et divers étuis de transport, et même un micro-projecteur compagnon. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site Web de l’entreprise. Un ensemble avec tout ce dont vous avez besoin pour faire un bureau de voyage ou pour des présentations est une belle touche.

Pantera Pico PC : ce que vous aimerez

Un grand attrait du Pantera est qu’il s’agit d’un petit ordinateur monocarte qui exécute Windows 10, mais le produit est également entièrement certifié Ubuntu. Cela le rend idéal pour de nombreuses utilisations et pour de nombreuses personnes qui préfèrent utiliser un système d’exploitation plutôt qu’un autre.

Quand je dis que le Pico PC est petit, je veux dire qu’il est vraiment petit. Bien sûr, il existe de nombreux PC de petit format sur le marché de sociétés comme Intel, mais le PC Pico semble être à peu près aussi petit qu’il pourrait l’être tout en restant fonctionnel. Avec seulement 53 x 69 x 69 mm, il est assez petit pour s’adapter presque n’importe où, et il ferait un appareil de divertissement idéal attaché à votre téléviseur de salon.

Catégorie Pantera Pico Système d’exploitation PC Windows 10 ou Ubuntu Processeur Intel Celeron J4125 @ 2GHz Carte graphique Intel UHD 600 Mémoire 8 Go LPDDR4 Stockage 256 Go M.2 SATA SSD Stockage extensible Connectivité MicroSD 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.1 Ports 3x USB 3.0, 1x USB- C, 1x HDMI 2.0, 1x port audio combo 3,5 mm Dimensions 53 x 69 x 69 mm Poids 177 grammes

Vous pouvez également mettre à niveau le stockage de tous les modèles, à l’exception du modèle d’entrée de gamme, car il utilise un SSD SATA M.2 standard de 2242. Le bas de l’unité est amovible bien qu’il ne soit pas évident de savoir comment vous êtes censé ouvrir le châssis. XDO vous recommande de commander le modèle 1 To plutôt que de mettre à niveau plus tard, car cela affectera votre garantie.

Vous trouverez également de nombreux ports dans la configuration que vous aimez voir. Il y a un port HDMI 2.0 (taille normale), trois ports USB 3.0, un port USB-C pour l’alimentation (nous en parlerons plus tard), une prise audio combo 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD. De plus, le système est activement refroidi par un ventilateur très silencieux de 9 500 tr/min et un système de conduits de chaleur exclusif.

Parce qu’il s’agit d’un ordinateur de bureau, bien que très petit, tous vos périphériques comme une souris et un clavier sont plug and play. Si vous avez déjà connecté un appareil à un autre ordinateur, vous pouvez vous attendre à la même chose ici. Il peut sembler un peu étrange de connecter un clavier à un PC beaucoup plus petit que le clavier lui-même, mais cela “fonctionne” comme vous vous en doutez.

Dans l’ensemble, l’appareil fonctionne bien, à condition de ne pas définir vos attentes trop haut. Le chipset peut assez bien piloter la vidéo 4K, ce qui en fait un excellent HTPC. Il peut également jouer à certains jeux comme CS: Go ou d’autres titres Windows plus anciens qui ne surchargent pas le système avec une fréquence d’images raisonnable et peu ou pas de bégaiement. Le PC Pico offre à peu près le même niveau de performances qu’un commutateur Nintendo dans le département des jeux une fois que vous avez trié les bons jeux que le matériel peut bien gérer, et j’ai pu terminer une partie de Skyrim avec seulement quelques cas où les choses n’étaient pas pas parfait.

Pantera Pico PC : ce que vous n’aimerez pas

Si vous vous attendez à un PC de bureau puissant capable de jouer à des jeux AAA ou d’exécuter Chrome avec 100 onglets ouverts, vous allez être très déçu. Bien sûr, ce n’est pas l’utilisation prévue du PC Pantera Pico, mais je tiens à préciser que vous devez garder vos attentes basses afin que vous ne regrettiez pas votre achat.

Le processeur est adéquat mais pas une centrale électrique.

Le PC Pico utilise un processeur Intel J4125 de faible spécification. Il s’agit d’une puce à quatre cœurs sans hyperthreading cadencée à 2 GHz et capable de rafales à 2,7 GHz. Il possède également son propre GPU Intel UHD 600 intégré qui partage la RAM avec l’ensemble du système, et comme le chipset ne gérera que 8 Go de RAM au total, vous verrez beaucoup de pages et de fichiers d’échange.

Cela ne veut pas dire que le système est inutilisable, et si vous souhaitez regarder une vidéo ou une émission en 4K (sur une dalle 60 Hz uniquement), il n’y a aucun problème. Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez également jouer à des jeux PC plus anciens avec très peu de problèmes, à condition de ne pas essayer d’augmenter les paramètres graphiques. Pour des choses plus ennuyeuses comme le travail ou le multitâche, j’ai trouvé le système plus que suffisant même s’il n’est pas très excitant. J’ai écrit cette critique en utilisant le PC Pico, même si j’ai eu quelques difficultés à éditer les photos.

Le PC Pico n’a pas non plus de port Ethernet intégré. Ce n’est pas un problème pour la plupart des gens qui ne font pas passer de fils dans leur maison, mais cela signifie que vous devrez vous rappeler que vous ne placez pas l’unité là où tout peut interférer avec votre signal Wi-Fi. Derrière ma télévision semble être l’un de ces endroits, mais le simple fait de déplacer l’unité sur le côté de mon téléviseur a résolu les problèmes de mise en mémoire tampon dans Netflix.

L’alimentation fournie n’est pas celle que vous devriez utiliser pour charger votre téléphone même si la prise convient.

Un reproche que je semble avoir avec trop de produits est qu’il n’y a aucun moyen d’éteindre ou d’atténuer la LED bleue projetée à travers le haut de la boîte elle-même. Donc, si vous prévoyez d’utiliser le PC Pico dans une configuration toujours allumée, vous voudrez probablement vous assurer qu’il ne se trouve pas à côté de votre lit si vous êtes sensible à la lumière.

Ma plus grande plainte est le port USB-C. Sur le PC Pico, il est utilisé pour fournir une alimentation de 12 volts, ce qui est problématique sur deux fronts : vous devez utiliser l’adaptateur secteur inclus et vous n’avez pas accès au port pendant que vous utilisez réellement le PC. Vous voudrez également faire attention à ce que vous ne pas utilisez l’adaptateur secteur inclus pour charger votre téléphone ou d’autres appareils qui attendent 5 volts via le connecteur USB-C. Ce n’est pas automatiquement dangereux, mais cela prête à confusion et peut endommager d’autres appareils électroniques en cas d’erreur.

Pantera Pico PC : Compétition

Il existe de nombreux autres petits ordinateurs monocartes disponibles, mais celui que l’on connaît le plus est le Raspberry Pi. Le Pi est moins cher que le Pico PC mais offre également moins de performances et une approche plus DIY. D’autre part, le Pico PC est prêt à l’emploi et ne nécessitera aucun extra comme une alimentation ou un boîtier.

Si vous vivez dans le navigateur, une Chromebox peut valoir l’argent supplémentaire.

Les Chromebox chevauchent également l’utilisation prévue du PC Pico, et il y en a plusieurs excellents parmi lesquels choisir. Cependant, bien qu’ils offrent des performances légèrement meilleures, ils ont également un prix potentiellement beaucoup plus élevé. Vous n’avez pas non plus la possibilité d’installer facilement le client Windows pour Steam ou Origin pour jouer à des jeux Windows même sur la meilleure Chromebox (encore). Pourtant, ils offrent de meilleures performances via le navigateur pour travailler et jouer.

Enfin, on ne peut ignorer le NUC “standard”. Vous pouvez acheter un PC à petit facteur incroyablement puissant qui offre tout ce que fait le PC Pico, à l’exception d’une chose : le prix bas. Si vous voulez vraiment un petit ordinateur pour les jeux AAA ou si vous souhaitez configurer un serveur dans un petit espace, le compromis peut en valoir la peine.

Pantera Pico PC : faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un PC Windows léger et bon marché Vous voulez regarder des vidéos 4K à partir d’Internet Vous voulez jouer à des jeux Windows moins intenses graphiquement

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez un PC gamer dédié Vous voulez l’utiliser comme base pour un projet DIY Vous avez besoin de plus de puissance et de performances que ce que peut offrir le PC Pico

J’aime beaucoup le Pico PC. Il remplit un créneau qui est pour la plupart vacant, celui où quelqu’un veut un petit ordinateur bon marché pour une utilisation occasionnelle mais n’est pas à l’aise pour aller dans la voie du bricolage. Je ne le recommanderais pas si vous souhaitez démarrer un petit projet électronique, car il existe de meilleurs appareils disponibles qui sont des options moins chères. Pourtant, en tant que boîte à placer derrière la télévision où quelque chose comme une boîte Android TV n’est pas ce que vous voulez, c’est parfait.

Le PC Pico offre la bonne combinaison de valeur et de performances. Bien sûr, il y a des inconvénients mineurs comme il y en a avec n’importe quel produit, mais je pense que le public cible en serait plus que satisfait. Le plus gros inconvénient est la version Kickstarter, mais nous le voyons beaucoup trop souvent pour de nombreux autres excellents produits.

