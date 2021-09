Test du pilote de store à enrouleur E1, du moniteur de qualité de l’air TVOC et du hub M1S

Aqara fabrique une gamme d’appareils domestiques intelligents compatibles HomeKit qui sont stockés dans les Apple Stores du monde entier. Cette revue se penche sur certains des derniers produits d’Aqara, notamment son moniteur de qualité de l’air TVOC et Aqara Roller Shade Driver E1, qui est lancé aujourd’hui.



Avec ces nouveaux accessoires, j’ai pu ajouter à la configuration HomeKit que j’ai créée avec certains des appareils d’Aqara plus tôt cette année et mettre à l’épreuve les nouveaux ajouts de l’entreprise à la maison intelligente.

Bien qu’Aqara dispose de sa propre application pour contrôler et configurer les accessoires, il est possible de les contrôler, de les automatiser et de les gérer entièrement via l’application Home d’Apple.

Moyeu M1S

Pour connecter les nouveaux appareils, j’ai utilisé l’Aqara Hub M1S. Le Hub M1S sert de centre de contrôle de maison intelligente pour la large gamme de capteurs, de contrôleurs et d’autres appareils pour enfants Aqara utilisant le protocole Zigbee 3.0, qui peut connecter jusqu’à 128 appareils. Le Hub M1S prendra également en charge Matter, un nouveau protocole de maison intelligente construit par des sociétés telles qu’Apple et Amazon, via une mise à jour logicielle en direct à l’avenir.

En termes de design, le Hub M1S présente un design compact et circulaire avec du plastique blanc mat. Il y a une grille de haut-parleur à motifs à l’avant, un anneau RVB à 18 LED autour de l’extérieur et un autocollant d’appariement ‌HomeKit‌ pratique sur le dessus.



Contrairement à de nombreux hubs ‌HomeKit‌, le M1S se branche directement sur une prise de courant, sans avoir besoin de câbles ou d’adaptateurs supplémentaires. Cette conception est beaucoup plus pratique, même si elle se fait au prix de ne pas avoir de port Ethernet pour une connexion filaire à un routeur. En conséquence, le Hub M1S se connecte via Wi-Fi, mais je n’ai pas remarqué de latence significativement plus lente par rapport aux autres hubs filaires.



La conception du hub lui-même s’étend plus loin que prévu en raison de la nécessité d’un adaptateur intégré, mais il est suffisamment fin une fois branché pour être discret et globalement aussi beau que vous pourriez l’espérer avec un tel appareil .

Le Hub M1S s’intègre parfaitement à l’application Home, initié par un simple scan de l’autocollant de code ‌HomeKit‌ sur le dessus. Le processus de couplage initial s’est déroulé sans frustration et tous les appareils ultérieurs couplés avec le Hub M1S apparaissent automatiquement dans l’application Home d’Apple.

Le Hub M1S prend également en charge les quatre modes d’alarme natifs HomeKit‌ et dispose d’un haut-parleur intégré étonnamment puissant de deux watts. Le haut-parleur ne ressemble pas à un composant haute fidélité, mais comme il n’est pas destiné à la musique, la qualité est adéquate pour de brèves alertes et peut facilement se projeter dans une grande pièce. Comme les autres hubs Aqara, le Hub M1S utilise son haut-parleur pour vous expliquer le processus de configuration et le couplage d’autres accessoires, et il peut également être utilisé pour envoyer des alertes via des automatisations dans l’application Aqara.

Le capteur d’éclairage et la matrice de LED RVB sont également configurables dans l’application Aqara, avec des options de luminosité et de couleur. Bien que le haut-parleur et l’anneau LED ne s’intègrent pas directement à l’application Home en raison des limitations d’Apple, ils permettent au Hub M1S d’être utilisé comme alarme, sonnette ou même veilleuse via l’application Aqara, en plus de son Capacités ‌HomeKit‌.

Aqara Roller Shade Driver E1

L’Aqara Roller Shade Driver E1 est un nouveau produit qui permet aux utilisateurs d’adapter facilement les fonctionnalités de la maison intelligente à leurs stores enrouleurs existants en motorisant son cordon perlé. Le design reflète d’autres produits Aqara avec du plastique blanc mat, mais est étonnamment lourd en raison de son moteur et de sa batterie interne. Il se sent très substantiel et bien construit, et est suffisamment subtil pour ne pas être une horreur lorsqu’il est attaché à un mur.



Le pilote de store à enrouleur est doté d’un rail en plastique amovible à l’arrière avec des trous de vis pour visser directement dans un mur. Les vis et chevilles appropriées sont fournies dans la boîte, ainsi qu’une bande adhésive en option. Bien qu’il nécessite un vissage dans un mur, comme tout autre conducteur d’ombrage l’exigerait, le processus d’installation est ensuite relativement simple.

Le Roller Shade Driver offre deux modes de puissance. Vous pouvez soit faire fonctionner l’appareil sans fil, puis recharger sa batterie interne environ tous les deux mois via son port USB-C, soit laisser un câble d’alimentation inséré en permanence pour éviter d’avoir à recharger.

Le Roller Shade Driver est livré avec une sélection de quatre adaptateurs pour s’adapter à différents cordons de perles, ce qui signifie qu’il devrait fonctionner avec la plupart des cordons de stores avec des perles de trois à six millimètres d’épaisseur, ainsi qu’avec des chaînes en plastique et en métal. Après avoir simplement inséré le cordon de votre store dans l’adaptateur, il est très facile de coupler les stores à un hub Aqara comme les autres appareils de la société à l’aide de Zigbee 3.0, d’une simple pression sur le bouton d’appairage et d’une connexion instantanée avec le hub Aqara, qui également automatiquement ajoute les nuances à l’application Home.



Dans l’application Aqara, vous pouvez modifier les positions d’ouverture et de fermeture prédéfinies afin que le conducteur sache quand arrêter d’ouvrir ou de fermer les stores et comprenne les pourcentages dans cette plage. Après cela, vous pouvez utiliser l’application Home seule et configurer des automatisations pour contrôler les nuances, par exemple en fonction de l’heure du coucher et du lever du soleil, ou ajouter les nuances aux scènes et aux raccourcis. Un excellent ajout à la conception est les boutons physiques pour un contrôle manuel rapide, juste au cas où vous n’auriez pas d’appareil compatible Siri à proximité et que vous vouliez fermer ou ouvrir les stores.

Dans l’utilisation quotidienne, j’ai trouvé que le moteur était beaucoup plus silencieux que certains pilotes de stores enrouleurs ‌HomeKit‌ concurrents, et était également beaucoup moins sujet au glissement et à la perte des positions exactes d’ouverture et de fermeture. Surtout, j’ai constaté qu’une connectivité fiable est le plus gros problème avec certaines des marques existantes qui proposent des pilotes de stores, mais la connexion du pilote Aqara Roller Shade était toujours fiable. Son port USB-C pour l’alimentation et ses boutons manuels sont également d’excellents avantages pratiques par rapport à certains produits concurrents.

Le Roller Shade Driver est lancé aujourd’hui alors que le produit commence à être déployé dans divers pays du monde, en commençant par l’Europe et l’Asie.

Moniteur de qualité de l’air TVOC

Le moniteur de qualité de l’air TVOC d’Aqara est un petit capteur de température, d’humidité et de qualité de l’air compatible HomeKit qui peut afficher ces informations directement sur le capteur lui-même via un écran e-ink. Cela signifie que vous pouvez regarder les changements en temps réel et jeter un coup d’œil aux métriques actuelles sans avoir besoin d’ouvrir Siri ou d’utiliser l’application Home, tout en transmettant ces métriques à l’application Home lorsque vous souhaitez cette fonctionnalité.



Le couplage est extrêmement rapide et facile une fois que vous avez configuré un hub Aqara ‌HomeKit‌, d’une simple pression sur le bouton du haut pour le coupler via Zigbee 3.0, qui l’ajoute également automatiquement à l’application Home. L’application Home affiche les informations actuelles sur la température, l’humidité et la qualité de l’air du capteur, ce qui vous permet d’utiliser ces mesures pour déclencher des automatisations, dans l’application Raccourcis, ou simplement de jeter un coup d’œil aux états actuels dans l’application Home.

Le design est très petit, mince et compact, le plexiglas avant étant inséré dans le boîtier blanc mat. L’arrière du capteur est plat et magnétique, ce qui permet aux utilisateurs de le coller sur une surface comme un réfrigérateur s’ils le souhaitent.



Le moniteur de qualité de l’air est alimenté par deux petites piles jetables, qui, selon Aqara, devraient alimenter l’appareil pendant environ un an avant de devoir être remplacé. Lorsque j’ai essayé de remplacer les piles, j’ai trouvé la plaque arrière en plastique extrêmement difficile à retirer, même en ayant besoin d’utiliser un tournevis à tête plate pour obtenir un effet de levier suffisant, mais heureusement, ce ne sera pas quelque chose que vous devrez faire souvent.

La ligne de fond

Avec ces accessoires, Aqara maintient ses normes élevées de conception, d’appairage facile et de fiabilité. Le support de la société pour ‌HomeKit‌ et l’accent mis sur l’intégration transparente dans l’application Home d’Apple continue d’être meilleur que de nombreuses autres marques de maison intelligente. Les conceptions pratiques d’Aqara, son processus d’installation facile et sa connectivité fiable sont toujours présents avec le Hub M1S, le Roller Shade Driver et le moniteur de qualité de l’air TVOC.

Le Hub M1S, bien qu’il ne soit pas aussi complet que le Hub M2, a une conception minimale exceptionnelle qui réduit les câbles, et j’aimerais que davantage de marques de maison intelligente adoptent cette conception plus pratique pour leurs hubs. Des fonctionnalités ajoutées telles que l’anneau LED du haut-parleur rendent un produit autrement sans intérêt plus utile, même si ces aspects ne s’intègrent pas à l’application Home.

Le Roller Shade Driver est un moyen abordable et pratique de mettre à niveau vos stores manuels avec des fonctionnalités intelligentes et offre une expérience nettement meilleure que les autres appareils concurrents que j’ai essayés. Bien que la nécessité de visser dans un mur puisse rebuter certains utilisateurs, une fois terminée, la configuration est assez simple et cela devient un appareil qui fonctionne de manière fiable en arrière-plan.

Le moniteur de qualité de l’air est un excellent ajout à n’importe quel bureau avec son écran e-ink visible et son esthétique minimaliste, mais il est également utile dans l’application Home pour toute configuration HomeKit‌ en pleine croissance. Bien qu’il soit un peu cher à 44,99 $, la combinaison de l’affichage e-ink et de l’intégration ‌HomeKit‌, ainsi que de plusieurs mesures, en vaudra la peine pour de nombreuses personnes.

Comment acheter

Aqara offre actuellement une remise de 15% sur le Roller Shade Driver E1 dans sa boutique Amazon au Royaume-Uni avec le code promo RSDE1PR1, valable jusqu’au 24 septembre 2021.

Remarque : Aqara a fourni à MacRumors un pilote de store à rouleau E1, un moniteur de qualité de l’air TVOC et un hub M1S aux fins de cet examen. Aucune autre compensation n’a été reçue.