Test du Poco X3 Pro : Plus de puissance pour vous

Poco X3 Pro commence à Rs 18 999 (6 Go/128 Go). (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Poco n’existe pas depuis longtemps et pourtant, très rapidement, cette marque dérivée de Xiaomi s’est bâtie une réputation en lançant plusieurs produits avec les technologies « premières mondiales ou indiennes ». En commençant par l’illustre Poco F1, il a ensuite lancé le Poco X2 (premier téléphone sous 20k avec affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz) et le Poco X3 (premier téléphone avec système sur puce Qualcomm Snapdragon 732G). Le Poco X3 Pro fraîchement fabriqué est également le premier téléphone doté du SoC Qualcomm Snapdragon 860. Plus que la puce elle-même, c’est le prix du téléphone qui fait les gros titres. Il commence à seulement Rs 18 999 (6 Go/128 Go).

Là encore, si vous savez une chose ou deux sur Poco, c’est comme d’habitude.

Contrairement au Poco F1 ou Poco X2 ou même au Poco X3, le Poco X3 Pro n’est techniquement pas un nouveau produit pour ainsi dire. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un Poco X3 turbocompressé. Si le Poco X3 était une voiture de course, le Poco X3 Pro avec son matériel plus puissant devrait être une fusée. C’est prévu. Mais ce n’est probablement pas tout ce que vous attendez d’un téléphone lancé en 2021, même si ses coûts sont si bas. Vous vous attendez également à un peu de polissage et à un peu de promesse de pérennité.

Haute performance, livré

Comme le téléphone lui-même, la puce à l’intérieur n’est pas non plus complètement neuve. Le Snapdragon 860 est un Snapdragon 855 de 2019 avec un CPU légèrement overclocké. Considérez-le comme un Snapdragon 855 Plus remis à neuf. Compte tenu de la rapidité avec laquelle Qualcomm continue de rafraîchir son portefeuille ces jours-ci, certains pourraient prendre ce badge remis à neuf avec une pincée de sel. Certains pourraient l’appeler daté. Mais lorsque vous placez une puce comme celle-ci dans un téléphone économique comme le Poco X3 Pro, toutes vos idées préconçues sont instantanément balayées. Soudain, les choses commencent à prendre beaucoup de sens.

Ne vous y trompez pas, c’est le téléphone le plus puissant de moins de 20 000 sur le marché indien aujourd’hui. Période. Comme si cela ne suffisait pas déjà, le Poco X3 Pro est également livré avec un stockage UFS 3.1, une autre première pour tout téléphone de cette gamme de prix.

C’est le premier téléphone avec Qualcomm Snapdragon 860. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

L’histoire du Poco X3 Pro tourne essentiellement autour de ce combo matériel. C’est peut-être le seul téléphone Poco digne d’être qualifié de successeur «spirituel» du Poco F1, s’alignant parfaitement sur sa formule «tout ce dont vous avez besoin, rien de ce dont vous n’avez pas besoin», ce qui explique probablement pourquoi la marque met tout en œuvre pour le commercialiser de cette façon. Pour une bonne raison. À côté du Poco X3, le Poco X3 Pro est une toute nouvelle bête. Comme je l’ai dit, c’est une fusée.

Et il fonctionne comme un, pour la plupart. Il y a deux parties dans cette histoire.

C’est le seul téléphone de moins de 20k qui peut jouer à un jeu graphiquement intensif comme Genshin Impact (à réglage moyen) ou Call of Duty: Mobile (tous au maximum) sans effort, c’est-à-dire que votre expérience serait très, très satisfaisante. Le GPU Adreno 640 résiste bien. Bien qu’il s’étrangle de temps en temps, ce téléphone se verrouille et vous offre une vitesse constante de 60 images par seconde dans de nombreux jeux de support. Quelque chose comme ça n’était pas possible avant. Il ouvre de nouvelles opportunités, le Poco X3 Pro, pour ceux qui cherchent à prendre une longueur d’avance dans le monde du jeu compétitif sans se ruiner.

Le téléphone est livré avec un stockage UFS 3.1. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Mais ce n’est pas parfait. Le Snapdragon 860, comme le Snapdragon 870, et même le Snapdragon 888, a tendance à chauffer, parfois de manière alarmante lorsqu’il est stressé. Il y a un système de refroidissement à l’intérieur du téléphone – appelé Liquid Cool Plus – mais il semble levé tel quel du Poco X3, un téléphone livré avec une puce beaucoup moins puissante en comparaison. Quoi qu’il en soit, il ne peut pas tenir la bête longtemps car le Poco X3 Pro se réchauffe rapidement et est presque au chaud pendant les sessions de jeu prolongées. À ce stade, il peut devenir inconfortable à tenir.

Cependant, les tâches quotidiennes de base sont bien gérées par téléphone. En tant que téléphone pour tout le monde, c’est aussi élégant que possible à un prix aussi bas. Poco vous offre une option pour jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X. Le stockage est limité à 128 Go, mais le téléphone prend en charge l’extension jusqu’à 1 To. Cela se fait via un slot hybride.

Au-delà du jeu

Le reste du Poco X3 Pro est un territoire familier. Qu’il s’agisse de conception, d’affichage ou de batterie. Même les caméras. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de changements, mais ces changements ont plus à voir avec des raffinements subtils qu’autre chose. Certains choix fonctionnent, d’autres pas tellement, mais vous pouvez dire que Poco a essayé d’ajouter un peu de polissage à l’ensemble du package. Le Poco X3 était rugueux sur les bords.

Cela commence par la conception elle-même. Le look bicolore est reconduit, c’est-à-dire que le Poco X3 Pro – comme son prédécesseur – est également audacieux et flashy sans vergogne. Il existe un nouveau coloris bronze si vous aimez ce genre de chose. Le module de caméra massif en forme de pilule reste également en place. Il en va de même du lecteur d’empreintes digitales encastré latéral qui est, comme on pouvait s’y attendre, rapide et réactif. Le seul changement ici est la marque Poco légèrement modifiée qui est plus «3D» qu’auparavant, mais toujours difficile à ne pas voir – et dans mon cas, difficile à vivre.

Il a un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz avec un échantillonnage tactile de 240 Hz. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

L’une des grandes préoccupations du Poco X3 était son poids. C’était gros et encombrant. Cela était en partie dû à son énorme batterie de 6 000 mAh. Poco a essayé de répondre à ces préoccupations en réduisant la capacité – le Poco X3 Pro a une batterie plus petite de 5 160 mAh – mais les résultats n’ont rien d’enthousiasmant. Le Poco X3 Pro est toujours un téléphone tout en plastique pesant près de 215 grammes et épais de près de 9,5 mm. Sans parler du fait que la batterie édulcorée signifie que le Poco X3 Pro ne peut pas durer aussi longtemps que le Poco X3 (la durée de vie moyenne de la batterie est cependant bonne). C’est l’un de ces rares cas où Poco s’est mis dans un coin.

Il a à peine touché cet écran, à part augmenter la protection qui est maintenant Corning Gorilla Glass 6. Le Poco X3 Pro possède le même écran LCD IPS de 6,67 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz (échantillonnage tactile de 240 Hz) que le Poco X3. Cela fonctionne de la même manière également, ce qui signifie qu’il est bon mais pas le meilleur de sa catégorie. Le panneau ne devient pas très lumineux, les couleurs apparaissent en sourdine et les angles de vision pourraient être meilleurs. Le téléphone ne peut pas lire le contenu HDR10 à partir de services de streaming comme Netflix malgré la prise en charge. Les images fantômes ou les bégaiements aléatoires sont courants sur certains éléments de l’interface utilisateur de temps en temps ou lorsque vous parcourez une page qui implique divers éléments tels que du texte, des images/GIF ou des vidéos. À côté d’un téléphone comme le Redmi Note 10 Pro Max ou le Note 10 Pro, le Poco X3 Pro semble sérieusement sous-alimenté à cet égard.

Ces téléphones Redmi donnent également aux appareils photo du Poco X3 Pro un bon rapport qualité-prix. Le Poco X3, même s’il s’agissait d’un téléphone de jeu slash axé sur les performances, avait une configuration de caméra compétitive. Pour une raison curieuse, sa version “Pro” recule de plusieurs pas. Il a un principal de 48MP (il s’agissait de 64MP dans le X3), d’un ultra grand-angle de 8MP (13MP dans X3) et de deux appareils photo de 2MP, un pour la profondeur et un autre pour les macros. La sortie est à peu près utilisable.

Le téléphone a quatre caméras à l’arrière. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Vous pouvez prendre des photos suffisamment bonnes avec l’appareil photo principal (capteur Sony IMX582) lorsque beaucoup de lumière est disponible, mais le niveau de détail et la plage dynamique pourraient être meilleurs. Les couleurs sont pour la plupart fidèles à la source, ce qui est agréable. La caméra ultra-large manque de parité des couleurs avec la caméra principale, mais elle fait un travail décent en offrant une perspective plus large lorsque l’éclairage est idéal. Les détails manquent encore sur ces photos, mais c’est ce que c’est. Les portraits réalisés avec le Poco X3 Pro sont agréables avec une bonne séparation des sujets et un flou d’arrière-plan crémeux. Le tireur macro est une affaire de hasard. Les photos en basse lumière (même avec le mode nuit qui est également disponible sur l’ultra-large) sont décevantes, en partie à cause de l’algorithme agressif de réduction du bruit. L’enregistrement vidéo culmine à 4K@30fps. La caméra frontale 20MP est la même que celle du Poco X3. Il faut des selfies décents lorsque l’éclairage est bon avec un lissage occasionnel même lorsque l’embellissement est désactivé manuellement.

Le logiciel a toujours été le cheval noir de Poco et bien que cela soit également vrai pour le Poco X3 Pro, MIUI pour Poco montre déjà clairement des signes de vieillissement. Il ne montre aucune publicité embêtante comme ses autres frères et sœurs Redmi, ce qui est bien articulé et apprécié, mais Poco doit faire plus que cela pour justifier son existence en tant que marque indépendante maintenant. MIUI pour Poco doit être plus qu’un simple MIUI avec un lanceur Poco pour se différencier. Avec Xiaomi empruntant bon nombre de ses fonctionnalités, y compris le tiroir d’applications sacré et le flux Google sur l’écran moins un, MIUI pour Poco ne se démarque plus vraiment. Si quoi que ce soit, il est devenu plus buggé de jour en jour. La quantité d’applications gonflées ou indésirables a augmenté. Mais le plus gros problème est le manque de clarté sur les futures mises à jour. Mon unité d’examen exécute MIUI 12.0.5 (avec le correctif de sécurité d’avril) lorsqu’un téléphone Redmi encore moins cher comme le Redmi Note 10S a été mis à jour vers MIUI 12.5.4.

Une ode à un classique

J’écris cette critique alors que j’installe Battlegrounds Mobile India Beta sur ce téléphone, et je ne peux m’empêcher de penser au chemin parcouru par Poco. Comment le Poco F1 a littéralement bouleversé l’industrie. Ce téléphone était loin d’être parfait. Il avait un design bancal et des caméras terribles. La chose ne pouvait même pas diffuser Netflix en haute définition au départ. Et pourtant, nous voici, trois ans plus tard, toujours en train de demander à Poco de lancer un successeur. Peu de téléphones ont suscité autant de respect et d’adulation de la part des fans et des critiques. C’était vraiment unique en son genre, le Poco F1, et je pense qu’il convient qu’il le reste. Certaines choses ne sont tout simplement pas destinées à être remplacées.

Le logiciel a toujours été le cheval noir de Poco. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Mais vous pouvez toujours avoir un ou deux produits qui pourraient vous faire remonter le temps. Quelque chose comme le Poco X3 Pro. C’est le seul téléphone qui a pu recréer une partie de cette magie perdue de Poco F1 pour moi.

Il existe des téléphones avec un meilleur design, un affichage plus coloré, des appareils photo bien meilleurs et une autonomie de batterie plus longue de moins de 20k, mais aucun d’entre eux ne peut jouer à Battlegrounds Mobile India Beta comme il est censé être joué comme le Poco X3 Pro. Si c’est ce que vous recherchez, le Poco X3 Pro est fortement recommandé.

Mais voici le truc, la nostalgie et le pouvoir n’emmèneront Poco que jusqu’à présent. Compte tenu du nombre de personnes qui s’accrochent encore à leurs Poco F1, il aurait été bien que Poco propose une option 5G (c’est possible puisque le Snapdragon 860 est compatible avec un modem externe X50 5G) même si cela a un coût.

Avantages: Téléphone le plus puissant de moins de 20k, affichage 120 Hz, deux haut-parleurs puissants, indice IP53, bonne autonomie de la batterie

Les inconvénients: Gros et volumineux, les caméras pourraient être meilleures, lent déploiement de la mise à jour Android

