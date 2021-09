Test du projecteur portable BenQ GS50 : robuste et compact

Les projecteurs portables commencent à s’améliorer un peu. Récemment, BenQ a dévoilé deux nouveaux projecteurs portables, dont le BenQ GV30 et le BenQ GS50. Le GV30 a de nombreux atouts, notamment une image décente et un son solide. Mais dans cette revue, nous nous concentrons sur le modèle haut de gamme – le BenQ GS50.

Le BenQ GS50 offre un design différent de celui du GV30, mais il a une résolution plus élevée, une image plus grande et plus encore. Comme le GV30, il met également l’accent sur un son de qualité, ce qui signifie que vous n’aurez pas nécessairement à emporter des haut-parleurs supplémentaires avec vous.

Comment fonctionne le BenQ GS50 ? Nous l’avons mis à l’épreuve pour le savoir.

Conception du projecteur BenQ GS50

Le BenQ GS50 est peut-être essentiellement un cube, mais BenQ a tout de même fait un effort pour rendre le projecteur unique et intéressant à regarder. Le projecteur propose une palette de couleurs vert et blanc avec des reflets orange et un bracelet en cuir marron sur la droite. C’est un bon coup d’oeil. BenQ aurait pu facilement créer une simple boîte blanche, et je suis content que ce ne soit pas le cas.

Sur le dessus du projecteur se trouvent quelques commandes physiques, notamment un bouton d’alimentation, un bouton de connexion Bluetooth et des boutons de volume. Sur la gauche se trouve une porte qui cache les ports, y compris la sortie audio, le port USB-C, le port HDMI, le port USB et un interrupteur pour verrouiller les paramètres. Et, sur le devant, il y a un bouton pour ajuster la hauteur du support, afin que vous puissiez changer l’angle du projecteur.

Le projecteur est assez léger et petit, mesurant 6,06 pouces de large, 5,75 pouces de haut et 7,32 pouces de profondeur. La plupart devraient pouvoir facilement l’emballer pour voyager ou le transporter.

La télécommande est également assez bien conçue. C’est la même télécommande que celle du GV30, et elle possède des commandes logicielles, un bouton Google Assistant, un bouton d’accès rapide pour Amazon Prime et des boutons pour contrôler l’image.

Pour utiliser Android TV sur le projecteur, vous devez brancher le dongle Android TV QS01 inclus. BenQ dit qu’il incluait un dongle pour des mises à jour plus faciles du firmware. Heureusement, il est relativement facile à installer en permanence derrière une porte à l’arrière de l’appareil.

Fonctionnalités et logiciel du projecteur BenQ GS50

Le BenQ GS50 est conçu pour offrir une gamme d’options de connectivité à ceux qui ne se trouvent peut-être pas dans une zone Wi-Fi. Cela signifie que vous pouvez vous connecter à la fois sans fil et via le port HDMI.

Le GS50 est livré avec Android TV intégré, tant que le dongle est installé. Généralement, Android TV est un système d’exploitation assez lourd, et le QS01 ne semble pas assez puissant pour l’alimenter. Bien que cela fonctionnait bien, il sautait souvent et se figeait pendant une seconde, en particulier lors de l’utilisation de fonctionnalités telles que Google Assistant. Encore une fois, cela fonctionne bien et vous vous habituerez à l’utiliser.

Si vous utilisez le projecteur à portée Wi-Fi, vous interagirez avec Android TV pour accéder à vos services et contenus de streaming préférés. Malheureusement, vous devrez franchir des étapes pour accéder à certains services. Par exemple, Netflix n’est pas pris en charge nativement, donc pour l’utiliser, vous devrez télécharger une série de magasins et d’applications tiers. Cela semble être la faute de Netflix, plutôt que celle de BenQ – mais au final, peu importe qui est en faute, vous ne pourrez toujours pas accéder facilement à Netflix.

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser Android TV si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez utiliser les ports d’affichage HDMI et USB-C du projecteur, mais vous pouvez également diffuser sur le projecteur. De plus, le projecteur peut créer son propre réseau Wi-Fi pour que vous puissiez le diffuser directement. Vous n’avez donc pas besoin d’une connexion Internet, tant que le contenu est installé sur votre appareil.

Il existe une application BenQ Smart Control que vous pouvez également utiliser, mais elle est un peu limitée et fonctionne essentiellement comme une télécommande.

Performances et batterie du projecteur BenQ GS50

Le GV30 a une résolution de 720p, mais le GS50 est une avancée notable avec sa résolution de 1080p. Ce n’est toujours pas vraiment pour ceux qui veulent un home cinéma haut de gamme, mais ce n’est pas terrible. En plus de cette résolution 1080p, vous obtiendrez une luminosité de 500 lumens ANSI, ce qui, encore une fois, conviendra dans certaines situations, mais pas incroyable.

Le projecteur est capable de fournir une taille d’image comprise entre 30 pouces et 110 pouces, cependant, BenQ dit que pour une image optimale, une taille d’écran de 80 pouces et 100 pouces est recommandée.

La résolution est en fait assez bonne pour la plupart des utilisateurs. Les images sont suffisamment nettes pour être visionnées en déplacement, et même les observateurs de pixels dépasseront la résolution inférieure relativement rapidement. Cela dit, la luminosité est un peu plus difficile à regarder au-delà. Le projecteur affiche facilement une image suffisamment lumineuse dans des environnements plus sombres, mais vous ne voudrez pas l’utiliser avec beaucoup de lumière ambiante. Compte tenu du fait qu’il est portable, il fait définitivement le travail et devient suffisamment lumineux pour une visualisation nocturne.

Le BenQ GS50 a une autonomie allant jusqu’à 2,5 heures, ce qui n’est pas mal. C’est certainement assez long pour regarder la plupart des films sans avoir besoin d’alimentation, même si vous n’obtiendrez pas vraiment plus d’un film. Bien sûr, la durée de vie de la batterie variera considérablement en fonction de la façon dont vous utilisez le projecteur, de la luminosité, etc.

Son du projecteur BenQ GS50

BenQ s’est vraiment beaucoup concentré sur l’audio pour le GS50, et c’est une bonne chose. Après tout, un son décent est à peu près essentiel dans un haut-parleur portable. Vous ne pourrez probablement pas utiliser l’appareil avec des haut-parleurs externes. Heureusement, les haut-parleurs sont à la hauteur, offrant suffisamment de punch pour la plupart. De plus, le projecteur peut servir de haut-parleur Bluetooth autonome, ce qui est une touche très agréable.

Les haut-parleurs deviennent facilement assez forts pour la majorité des sessions d’écoute. Ils offrent des basses profondes et puissantes, et bien que l’extension des basses ne soit pas incroyable, elle bat toujours facilement la majorité des autres projecteurs portables. Les médiums sont également bien réglés, tandis que les aigus sont nets et détaillés.

Conclusion

Le BenQ GS50 est un excellent projecteur portable. La conception robuste en fait un excellent choix pour les personnes en déplacement. Bien qu’il ne soit pas aussi brillant que je l’aurais souhaité, il fonctionne toujours très bien lors des séances d’observation nocturne. Si vous êtes prêt à dépenser 799 $ pour un projecteur portable, le BenQ GS50 est une excellente option.

La compétition

Il existe de nombreux projecteurs portables, mais la plupart d’entre eux sont un peu moins chers et n’offrent pas une image aussi lumineuse ou de haute qualité. En fin de compte, ceux qui sont prêts à dépenser autant pour un projecteur portable devraient opter pour le BenQ GS50. Si votre budget est un peu inférieur, alors il vaut mieux envisager la Nebula Mars II Pro à la place.

Dois-je acheter le projecteur BenQ GS50 ?

Oui. Le GS50 offre une qualité d’image solide et une luminosité suffisante pour la plupart des environnements sombres.

