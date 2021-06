Test du projecteur XGIMI Horizon Pro 4K : Un brillant projecteur de cinéma maison

XGIMI s’est fait un nom avec ses projecteurs portables au cours des cinq dernières années, et la marque fait désormais une incursion dans le segment haut de gamme avec son premier projecteur 4K, l’Horizon Pro. Le projecteur phare a un design élégant, des fonctionnalités exceptionnelles comme la correction automatique de la distorsion trapézoïdale et exécute Android TV avec Google Assistant prêt à l’emploi.

Il utilise la technologie DLP (Digital Light Processing), a une luminosité de 2 200 lumens et peut projeter une image jusqu’à 300 pouces avec un rapport de projection de 1,2:1. Vous obtenez également HDR10, MEMC pour le contenu sportif, deux haut-parleurs intégrés de 8 W réglés par Harman Kardon et tous les ports dont vous avez besoin. Il est également portable et le support de trépied situé en bas signifie qu’il est relativement simple de l’installer dans votre salon.

La meilleure partie de l’Horizon Pro est qu’il se vend à 1 699 $, sous-cotant ses rivaux d’un montant décent. Donc, si vous cherchez à mettre à niveau votre cinéma maison, l’Horizon Pro peut être le choix idéal.

XGIMI Horizon Pro : Prix et disponibilité

Horizon Pro de XGIMI a fait ses débuts le 10 mai et est maintenant disponible en pré-commande pour 1 699 $. XGIMI vend également une version 1080p du projecteur baptisé Horizon, et ce modèle est disponible pour 1 099 $.

Les deux modèles devraient arriver sur Amazon une fois la disponibilité générale lancée le 21 juin, mais pour l’instant, vous pouvez les récupérer directement dans la boutique XGIMI. XGIMI prend des commandes anticipées où il regroupe un support de sol gratuit avec Horizon Pro, les commandes devant être livrées d’ici la fin juin.

XGIMI Horizon Pro : ce que vous aimerez

L’Horizon Pro poursuit la même esthétique de conception que les projecteurs portables de XGIMI, mais l’agrandit. Le projecteur présente une finition en aluminium mat avec une grille qui couvre trois côtés, ce qui lui donne un aspect élégant. Même à première vue, il est évident qu’il s’agit d’un produit haut de gamme.

L’Horizon Pro combine un design élégant avec la portabilité.

L’esthétique garantit que le projecteur se fond parfaitement dans l’arrière-plan, et bien que le design soit sans aucun doute de qualité supérieure, il est également discret en même temps. L’Horizon Pro n’attire pas nécessairement l’attention sur lui-même, et mesurant 8,2 x 8,6 x 5,4 pouces et pesant 6,4 livres, le projecteur est plus portable que les autres options de cette catégorie. Cela dit, il doit être branché sur une prise murale et n’a pas de batterie.

Bien qu’il y ait une grille couvrant trois côtés, l’arrière a un évent plus simple qui sert d’échappement pour les ventilateurs. La surface supérieure de l’Horizon Pro a des commandes pour le volume, l’alimentation et la lecture multimédia, à l’arrière, vous trouverez les options de connectivité : deux ports HDMI 2.0 (un avec ARC), deux ports USB 3.0, Ethernet, S/PDIF entrée et sortie audio. La connectivité sans fil comprend le Wi-Fi ac et le Bluetooth 5.0.

La configuration de l’Horizon Pro est à peu près aussi simple que possible. Il a un support de trépied à la base qui vous permet de l’installer facilement dans votre maison, et comme il fonctionne sous Android TV, l’installation prend moins de cinq minutes. La première chose que vous ferez après avoir allumé le projecteur est de coupler la télécommande Bluetooth fournie ; comme le projecteur, il est également fabriqué en aluminium et a une conception sans encombrement avec uniquement les boutons dont vous avez réellement besoin.

Après vous être connecté à votre compte Google, vous pouvez configurer Android TV. L’interface elle-même devrait être immédiatement familière si vous avez déjà utilisé Android TV ; le projecteur exécute Android 10 prêt à l’emploi, et vous trouverez vos services de streaming préférés installés prêts à l’emploi. Il existe également une intégration de Google Assistant, et vous pouvez utiliser l’assistant numérique pour lire vos émissions de télévision et vos films préférés et contrôler l’équipement de la maison intelligente.

Avec la correction trapézoïdale assistée par l’IA, l’Horizon Pro est un jeu d’enfant à configurer et à utiliser.

Une fois que vous avez configuré Android TV, vous pouvez utiliser l’une des fonctionnalités de pari du projecteur : la correction automatique de la distorsion trapézoïdale. L’Horizon Pro tire parti de l’IA pour garantir que l’image projetée est toujours centrée, et il fait un excellent travail. Il corrige jusqu’à 45 degrés horizontalement ou verticalement, et bien que le projecteur soit situé d’un côté de la chambre, il a pu configurer correctement la zone de projection en quelques secondes seulement. Si vous utilisez un écran, l’IA pourra détecter la taille de l’écran et redimensionner l’image automatiquement, ce qui est tout simplement cool.

L’outil AI ajuste également la mise au point automatiquement, et il peut également détecter s’il y a des obstacles sur le chemin et les éviter. Honnêtement, c’est l’une des meilleures fonctionnalités de l’Horizon Pro, et cela rend l’utilisation du projecteur un peu plus simple. Un autre ajout intéressant est un mode de démarrage rapide qui ne prend que six secondes entre le moment où vous allumez le projecteur et celui où vous pouvez commencer à l’utiliser.

J’ai testé l’Horizon Pro lors d’une projection de 80 pouces, avec le projecteur situé à un peu plus de sept pieds du mur. Pour atteindre une projection de 150 pouces, vous devrez placer l’Horizon Pro à 13 pieds du mur. Au cours des trois dernières années, j’ai utilisé le projecteur laser Mi à focale ultra courte de Xiaomi (il est également réglé sur une projection de 80 pouces), et cela a servi de référence.

En ce qui concerne la qualité d’image, l’Horizon Pro fait un travail incroyable. Le projecteur gère particulièrement bien le contenu 4K HDR10 et, lorsqu’il est associé à un NVIDIA Shield TV Pro, il offre des visuels exceptionnels. La luminosité de 2 200 lumens était plus que suffisante pour mon cas d’utilisation; Je n’ai rencontré aucun problème de luminosité même lors de l’utilisation du projecteur pendant la journée, mais si vous avez beaucoup de lumière ambiante, cela peut être un problème.

Le projecteur manque Dolby Vision, mais pour la plupart, la qualité de l’image est excellente. Vous obtenez des couleurs vives et le moteur d’image X-VUE de XGIMI fait un excellent travail en augmentant les niveaux de contraste. La caractéristique la plus remarquable pour moi est le lissage du mouvement ; Je regarde habituellement le football et la Formule 1 sur le projecteur, et le lissage des mouvements rend l’action beaucoup plus attrayante. La fonctionnalité est désactivée hors de la boîte, mais vous pouvez vous diriger vers les paramètres et la basculer.

Avec une latence de 35 ms, l’Horizon Pro fait également un travail assez décent pour les jeux grâce à un mode de jeu dédié. Vous ne pourrez évidemment pas jouer aux shooters FPS sur le projecteur, mais il résiste plutôt bien aux autres genres.

Les haut-parleurs intégrés de 16 W sonnent également étonnamment bien, et bien qu’ils ne remplissent pas une grande pièce de son, ils sont pratiques si vous utilisez le projecteur dans un environnement portable. Et bien que le projecteur dispose d’un ventilateur intégré qui repousse la chaleur vers l’arrière, il ne devient pas trop bruyant. J’ai obtenu une lecture de 30 dB avec le mode standard sélectionné, et le bruit du ventilateur ne devrait pas être un problème lors de l’utilisation du projecteur.

XGIMI Horizon Pro : ce qui doit être amélioré

À l’heure actuelle, mon principal problème avec Horizon Pro est le logiciel. Bien qu’il exécute Android TV prêt à l’emploi et que Netflix et Disney+ soient préinstallés, je n’ai pas pu utiliser les services de streaming.

Vous avez besoin d’un streamer comme le Shield TV pour maximiser le potentiel de l’Horizon Pro.

Netflix a lancé un avertissement indiquant que cela ne fonctionnait pas sur la plate-forme et Disney + s’est continuellement planté. Je n’ai rencontré aucun problème avec YouTube, Prime Video ou la myriade de services de streaming que j’utilise normalement, mais le fait que Netflix et Disney + ne fonctionnent pas immédiatement est une grosse déception. Ces problèmes peuvent être résolus via une mise à jour logicielle, et nous devrons attendre et voir si ces bogues sont résolus à temps pour une disponibilité générale.

L’Horizon Pro a parfois du mal avec le contenu 720p ou SD, et vous pouvez facilement distinguer le bruit. Ce n’est pas le cas avec tout le contenu 720p ou 480p, mais je l’ai rencontré lors de la diffusion d’anciennes émissions de télévision.

Enfin, certaines des options de menu de l’Horizon Pro, en particulier la correction trapézoïdale et les réglages de la qualité de l’image, sont en mandarin, vous devrez donc utiliser Google Translate pour distinguer ce qui est mis en évidence à l’écran. Comme le reste des problèmes liés au logiciel, il devrait être résolu avec une mise à jour.

XGIMI Horizon Pro : La concurrence

Les excellents projecteurs 4K ne manquent pas, et l’UHD51A d’Optoma se distingue par son prix et sa qualité d’image axés sur la valeur. Le projecteur va jusqu’à 2 400 lumens et fonctionne avec le contenu HDR10, et vous bénéficiez de l’intégration d’Alexa et de Google Assistant. Avec une cote de 15 000 heures, il ne durera pas aussi longtemps que l’Horizon Pro (25 000 heures), mais il est plus abordable à 1 100 $.

Si vous voulez un projecteur 4K à courte focale, le projecteur laser Vava 4K est un excellent choix. C’est plus cher à 2 800 $, mais vous pouvez le mettre juste à côté d’un mur et toujours obtenir une projection de 150 pouces. Il monte jusqu’à 2 500 lumens, dispose d’une barre de son intégrée d’une puissance de 60 W et fonctionne avec du contenu 4K HDR10.

XGIMI Horizon Pro : Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un projecteur 4K avec une excellente qualité d’image et HDR10 Vous voulez un projecteur que vous pouvez facilement déplacer entre les pièces Vous avez besoin de la commodité d’Android TV et de l’Assistant Google Vous avez besoin d’un son intégré décent

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez un logiciel sans bug

Dans l’ensemble, l’Horizon Pro coche toutes les bonnes cases. Le design est de qualité supérieure et devrait se fondre dans votre maison sans effort, la qualité d’image est fantastique et vous obtenez Android TV avec Google Assistant prêt à l’emploi. Bien sûr, il existe quelques bogues logiciels prêts à l’emploi, mais ceux-ci devraient être résolus au moment où l’Horizon Pro sera mis en vente.

Ce qui distingue vraiment l’Horizon Pro, c’est sa portabilité. La qualité d’image que vous obtenez ici est comparable à celle des options qui coûtent deux fois plus cher, mais elle est toujours suffisamment portable pour que vous puissiez la déplacer d’une pièce à l’autre sans aucun problème. L’audio embarqué est suffisamment fort pour remplir une pièce petite à moyenne, et lorsque vous tenez compte de son coût, vous obtenez une véritable aubaine. Bien sûr, si vous n’avez pas besoin de la lecture 4K, vous pouvez économiser de l’argent et acheter l’Horizon 1080p.

