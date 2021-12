Test du purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool HP07 : une solution élégante

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Je suis un peu un nerd du design minimaliste dans l’âme. Bien que je ne sois pas allé jusqu’au bout des conseils de Marie Kondo, j’apprécie de faire des folies sur des choses qui m’aident à réduire un peu l’encombrement et à apporter des améliorations significatives à ma qualité de vie.

Vivant en Inde, un purificateur d’air est un appareil indispensable, mais la plupart des options sur le marché ont tendance à être des boîtes plutôt utilitaires. Ainsi, lorsque j’ai passé en revue le purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool l’été dernier, il m’a vraiment frappé par sa simplicité et son ingéniosité. Pas tout à fait assez pour payer le prix d’un saignement de nez, mais presque là. Cependant, le test du nouveau Dyson Pure Hot and Cool HP07 (649 $ / 549 £ / Rs. 66 900) m’a convaincu que le prix élevé en vaut la peine et que la raison pourrait vous surprendre.

Le Dyson Pure Hot and Cool HP07 est bien plus qu’un purificateur d’air coûteux

Dhruv Bhutani / Autorité Android

La dernière fois que j’ai essayé un purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool, c’était en plein été. Bien sûr, le ventilateur intégré était très agréable à avoir, mais un ventilateur n’est pas tout à fait suffisant par temps de 40 degrés et la climatisation le rend plutôt redondant. Ce timing m’a également laissé peu d’occasions d’essayer les capacités de chauffage de la machine. Il s’avère que la vraie magie ici est le radiateur intégré.

Les capacités de chauffage à elles seules justifient le purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool.

Les hivers à New Delhi sont courts mais brutaux. Compte tenu du temps largement chaud toute l’année, les maisons ici ne sont pas vraiment conçues pour le froid et le chauffage central n’est tout simplement pas une chose. Auparavant, j’avais un radiateur thermique et un purificateur d’air fonctionnant simultanément dans ma chambre. C’est une configuration maladroite qui est à la fois inefficace et plutôt inconfortable. Vous voyez, les radiateurs à huile mettent une éternité à chauffer une pièce. Pendant ce temps, les convecteurs peuvent vous laisser une peau sèche et des démangeaisons.

Placé dans une pièce de 200 pieds carrés, le Dyson n’a mis que vingt minutes pour augmenter la température ambiante de 15 degrés Celsius à 22 degrés tout en servant à la fois de purificateur d’air. De plus, il l’a fait sans aucun des inconvénients des radiateurs à ventilateur ou à convection plus conventionnels.

Le gadget de science-fiction est également assez brillant pour la purification de l’air. Alors que Delhi étouffe avec des niveaux de qualité de l’air ambiant supérieurs à 500 AQI, le purificateur a maintenu la pièce à un IQA inférieur à 10. C’est une nette amélioration par rapport à mon purificateur d’air Xiaomi qui oscille généralement autour de l’AQI 50. Le purificateur d’air Xiaomi coûtant un cinquième du Dyson, il s’agit vraiment d’en avoir pour son argent.

Fait intéressant, les performances du HP07 sont identiques à celles du HP04, mais c’est surtout parce que peu de choses ont changé entre les deux modèles.

En fait, le seul vrai changement est que Dyson a combiné les filtres à charbon et HEPA séparés en un seul, ce qui facilite grandement leur remplacement en cas de besoin. De plus, cette fois-ci, l’ensemble du purificateur d’air est désormais certifié HEPA 13 par rapport aux seuls filtres du modèle précédent. Il est difficile d’évaluer si cela fait une différence dans le monde réel, mais je vais prendre la tranquillité d’esprit.

De même, rien n’a changé du point de vue de la conception. Les deux modèles se ressemblent presque, la seule différence étant un graphique montrant la structure chimique de tous les contaminants que le purificateur d’air peut nettoyer. Le graphisme en forme d’œuf de Pâques a chatouillé le nerd de la science en moi tout en restant suffisamment discret pour ne pas être une horreur dans le salon.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Cela ne fait certainement pas de mal que le purificateur s’intègre parfaitement à l’écosystème Alexa et Google Home. En tant qu’amateur de maison intelligente, je l’ai immédiatement ajouté à mes routines Google Home. La possibilité de déclencher le chauffage en revenant d’une course d’épicerie est également entrée en jeu plus d’une fois.

Purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool HP07 : le prix élevé du confort

Dhruv Bhutani / Autorité Android

En tant que critique technique blasé, il en faut beaucoup pour m’impressionner, mais une semaine d’utilisation plus tard, je suis absolument convaincu que j’ai besoin d’un purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool dans ma vie. Cependant, cela soulève la question à un million de dollars, ou bien, à 649 $ : cela vaut-il la peine d’acheter une énorme prime par rapport au simple achat de deux appareils distincts et beaucoup plus abordables ?

Bien que vous payiez certainement un supplément important pour la marque Dyson, il est indéniable qu’il n’y a aucun autre produit comme celui-ci. Si, comme moi, vous préférez un appareil polyvalent qui s’intègre parfaitement dans votre maison intelligente et qui a l’air haut de gamme, vous adorerez le HP07.

Le Dyson Pure Hot and Cool HP07 commande une prime élevée par rapport aux purificateurs d’air tout aussi compétents, mais le justifie par le fait qu’il s’agit essentiellement de trois appareils dans un seul boîtier svelte. Cela dit, la société a récemment réduit le prix de l’ancien, mais tout aussi bon modèle HP04 dans la plupart des régions – au moment de la rédaction de cet article, vous pouvez en acheter un sur Amazon pour 599 $. Compte tenu de la longue histoire de support de Dyson pour ses produits, il serait logique que la plupart des utilisateurs choisissent l’ancien modèle et économisent de l’argent à la place. De même, si vous pensez vraiment que vous n’avez pas besoin de chauffage, le TP04 réduit encore le coût. Pour mon cas d’utilisation, cependant, le chauffage de la série HP scelle l’affaire.

Le Dyson Pure Hot and Cool combine habilement trois appareils en un pour justifier son prix exorbitant.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, le purificateur d’air Pure Hot and Cool HP07 de Dyson est loin d’être une technologie abordable, mais pour moi au moins, les performances et les capacités justifient largement les dépenses. Personnellement, je suis d’avis que très souvent, il est logique de dépenser un peu plus si un appareil peut servir à plusieurs fins et réduire l’encombrement. Et oh mon Dieu, est-ce que le dernier livre de Dyson est livré.

Purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool HP07

Le purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool HP07 combine un ventilateur et un radiateur avec un purificateur d’air. Il dépasse le HP04 avec une conformité HEPA13 totale et une nouvelle conception de filtre.

