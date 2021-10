Test du Realme 4K Smart Google TV Stick : oubliez le Chromecast

L’année dernière, Google nous a enfin offert un Chromecast avec une télécommande et une vraie interface. Cependant, le bâton de streaming n’est jamais arrivé en Inde, nous laissant avec la gamme plutôt chère de téléviseurs 4K de Sony comme le seul moyen de découvrir l’interface Google TV améliorée. Le Realme 4K Smart Google TV Stick comble cette lacune en proposant la dernière version de Google sur Android TV à un prix plus abordable. Et compte tenu de la capacité de cette clé de streaming pour son prix, il n’est probablement pas nécessaire de se languir du Chromecast avec Google TV.

Si vous êtes à la recherche d’une clé de streaming Android TV, cela devrait être le cas.

Caractéristiques

Système opérateur: Google TV basé sur Android 11

Résolution: 4K 60 ips, HDR10+

Ports : Sortie HDMI 2.1, entrée micro-USB

RAM/stockage : 2 Go/8 Go

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Dimensions: 90 x 29,8 x 14,5 mm, 30 grammes

Prix: 3 999 (~ 53 $)

Avantages

L’interface utilisateur de Google TV est une belle avancée par rapport à Android TV avec des recommandations intelligentes. S’intègre bien avec Hotstar, entre autres applications de streaming. La télécommande Bluetooth est réactive et fonctionne sans problème. Il coûte un peu plus cher que le Chromecast 1080p, ce qui est une excellente nouvelle pour les acheteurs à petit budget. 4K avec HDR10+ constitue une combinaison décente à ce prix.

Les inconvénients

Google TV est à la traîne lorsqu’il s’agit d’intégrer le contenu local. Le stockage de 8 Go se remplit rapidement. Le jumelage d’écouteurs via Bluetooth peut ne pas être fiable. Il n’y a pas de support pour Dolby Vision.

Acheter ce produit

Clé Google TV intelligente Realme 4K

Conception, matériel, contenu de la boîte

Le dongle Realme ressemble plus à une clé Amazon Fire TV qu’à un Chromecast avec son design ennuyeux et carré. Mais son apparence n’a aucune importance puisqu’il va passer la plupart de son temps caché derrière votre téléviseur. Il a une sortie HDMI à une extrémité et un port micro-USB sur le côté pour se connecter à une source d’alimentation. En raison de ce port micro-USB, vous ne pourrez pas connecter un concentrateur USB (avec charge directe) comme vous le pouvez sur le Chromecast. Et si vous vous posez la question, la clé Realme fonctionne bien si vous l’alimentez via le port USB de votre téléviseur au lieu de l’adaptateur fourni.

Realme livre la clé Google TV avec la même télécommande Bluetooth fournie avec ses autres téléviseurs Android. Il est élégant, léger et ergonomique, avec tous les boutons dont vous aurez besoin. Outre les touches dédiées pour le volume, la sourdine et l’assistant Google, il existe des raccourcis pour quatre services de streaming. Le contrôleur fonctionne comme un charme, que ce soit pour envoyer instantanément des commandes à l’assistant via Bluetooth ou pour réveiller le stick du sommeil en une seconde.

Une chose à propos de la télécommande que je n’aime pas, c’est le clic que font ses boutons lors de la navigation dans l’interface, ce qui devient assez irritant. En dehors de cela, le cycle d’alimentation du dongle dissocie parfois la télécommande, bien que le processus d’appariement soit simple et ne prenne que quelques secondes.

À l’intérieur de la boîte, la clé Google TV Realme 4K est accompagnée d’une rallonge HDMI, de la télécommande, d’un câble micro-USB, d’un adaptateur USB et d’une paire de piles AAA pour la télécommande.

Logiciel et performances

Le principal argument de vente de la clé Realme doit être son logiciel. Il s’agit de la première clé de diffusion à utiliser l’interface Google TV en Inde et donne à tout le reste sous Android TV un aspect ancien en comparaison. Partageant le même lanceur que le Chromecast de Google, la clé Realme dispose d’un écran d’accueil riche avec de grandes vignettes qui lui donnent un aspect moderne. Faire défiler plus bas sur l’écran d’accueil vous donnera une liste de recommandations des applications que vous avez installées. Jusqu’à présent, les seules applications indiennes qui s’intègrent à Google TV pour les recommandations sont Disney+ Hotstar et MX Player, en plus de YouTube, Prime Video et Apple TV. Un avantage de ce soutien limité est que les publicités sponsorisées de Google qui dérangent les gens ailleurs n’ont pas encore atteint l’Inde.

Ce bâton de streaming sort de la boîte avec le correctif d’août et Android TV 11 (la dernière version que Google a à offrir), ce qui ne signifie pas grand-chose pour l’interface elle-même, mais il est toujours bon d’être à la dernière place. La nouvelle interface utilisateur est rapide et réactive, avec pratiquement aucun délai entre l’appui sur le bouton et le déplacement du curseur sur l’écran – pour la plupart, c’est-à-dire. Il y a des couacs ponctuels ici et là mais rien de majeur, et c’est franchement bien pour 2 Go de RAM, ce qui est le meilleur que l’on puisse trouver dans cette gamme de prix. Cependant, j’aurais aimé voir au moins 16 Go de stockage embarqué au lieu de 8 Go, dont vous n’obtenez que près de 4 Go pour toutes vos applications et jeux.

Comme son nom l’indique clairement, la clé Realme est compatible 4K et prend en charge la lecture HDR10+. La combinaison en elle-même devrait être assez bonne pour la plupart des utilisateurs, mais ce sera difficile à vendre pour ceux qui ont un téléviseur compatible Dolby Vision, étant donné que vous pouvez facilement obtenir la norme HDR premium de Dolby sur Google Chromecast et Amazon Fire TV Stick 4K . J’ai remarqué que le dongle devient un peu plus chaud lorsqu’il est branché sur un téléviseur 4K par rapport à un téléviseur 1080p, bien que cela n’ait eu aucun impact sur ses performances.

Mon seul problème avec le logiciel est que Google TV n’est actuellement pas bien optimisé pour l’Inde. Les recommandations ne sont pas agrégées à partir de nombreuses applications locales, et l’intégration est pâle par rapport à ce que vous obtenez sur les clés Fire TV et l’interface Patchwall de Xiaomi. Le carrousel principal sur Accueil (qui est étiqueté Pour vous aux États-Unis) n’est pas mis à jour fréquemment, tandis que les onglets Films et Émissions sont totalement absents du menu supérieur. Même l’application Google TV renommée n’est pas disponible pour tout le monde ici malgré son annonce il y a quelques semaines. Mais tout cela appartient à Google, pas à Realme. Au moins, les profils multi-utilisateurs devraient arriver le plus tôt possible.

Ce que Realme doit résoudre, ce sont les problèmes liés au Bluetooth que j’ai rencontrés pendant mon temps avec la clé de streaming. Chaque fois que j’essayais de connecter une paire d’écouteurs, une erreur s’est produite et je n’ai pu le connecter avec succès qu’après avoir réinitialisé le dongle. Mais même après cela, je n’ai pas pu ajouter de nouveaux écouteurs. Realme nous dit qu’ils étudient le problème ici, donc j’espère qu’il sera bientôt corrigé.

Faut-il l’acheter ?

Sûr. Il ne sert à rien de prendre une clé Android TV lorsque vous en avez maintenant une qui exécute Google TV en Inde. Et comme il y a peu de chances que Google lance son nouveau Chromecast en Inde de sitôt, le Realme 4K Smart Google TV Stick est votre meilleur pari. La seule raison pour laquelle vous devriez toujours garder un œil sur le Chromecast est Dolby Vision et Atmos.

Realme vend actuellement le stick avec une remise de 25 % pour Diwali, mais même à son prix complet de 4 000 , son prix est compétitif par rapport au Chromecast FHD de génération précédente qui coûte 3 500 . C’est avec tous les mêmes avantages que de l’associer à vos haut-parleurs Google Home et à d’autres appareils domestiques intelligents compatibles Chromecast, mais maintenant avec une interface réelle qui ouvre plusieurs nouvelles portes aux utilisateurs expérimentés. Je sais que je l’aurais pris pour l’ajouter à ma configuration de maison intelligente compatible avec Google Home.

Cependant, c’est une autre histoire si vous n’êtes pas lié à l’écosystème Google. Lorsque vous regardez la gamme Fire TV plus populaire, cette offre Realme commence à sembler moins attrayante. Le non-Max Fire TV Stick 4K a peut-être quelques années, mais il prend en charge Dolby Vision, fonctionne mieux avec les services de streaming indiens et est systématiquement réduit à 3 000 , le même que le prix actuel de Realme. Ce pourrait être un meilleur choix si vous n’avez pas déjà investi dans un tas de Chromecasts et de haut-parleurs Google Home.

Achetez-le si…

Vous êtes à la recherche d’une clé Android TV pas chère. Vous attendiez le lancement du Chromecast avec Google TV en Inde.

Ne l’achetez pas si…

Vous n’êtes pas enfermé dans l’écosystème de Google. Dolby Vision est un must pour vous.

Nous espérons que vous aimez les articles que nous recommandons et dont nous discutons ! AndroidPolice a des partenariats affiliés et sponsorisés, nous recevons donc une part des revenus de certains de vos achats. Cela n’affectera pas le prix que vous payez et nous aide à offrir les meilleures recommandations de produits.

A propos de l’auteur

Karandeep Singh (417 articles publiés)



Plus de Karandeep Singh