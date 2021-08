Test du RedmiBook 15 Pro : se cacher derrière les petites miséricordes

La marque Redmi de Xiaomi est entrée sur le marché des ordinateurs portables en Inde avec le nouveau RedmiBook 15 Pro. Le modus operandi de Redmi avec ses téléphones consiste à obtenir le meilleur matériel pour le prix. Avec le RedmiBook 15 Pro, la marque fait quelque chose d’un peu différent. C’est le premier ordinateur portable de Redmi à sortir de Chine, et il apporte des spécifications solides.

La question est, est-ce que ça vaut votre argent ? Plongeons dans la revue RedmiBook 15 Pro d’Android Authority.

À propos de cette critique du RedmiBook 15 Pro : J’ai testé le RedmiBook 15 Pro sur une période de sept jours. L’unité a été fournie à Android Authority par Redmi pour cet examen.

Ce que vous devez savoir sur le RedmiBook 15 Pro

Édition e-Learning RedmiBook 15 (Intel Core i3) : Rs. 41 999 (~ 565 $)

RedmiBook 15 Pro (Intel Core i5) : Rs. 49 990 (~$673)

Redmi a lancé deux versions de ce RedmiBook en Inde. Il existe une édition e-Learning RedmiBook 15 livrée avec un processeur Intel Core i3 de 11e génération et des options SSD SATA, à un prix inférieur. Le RedmiBook 15 Pro est la version haut de gamme, avec un seul SKU.

Pour votre argent, vous obtenez une construction en polycarbonate avec une finition métallique brossée. Les caractéristiques notables incluent un lecteur de carte SD complet, un pavé tactile très spacieux avec prise en charge des pilotes Windows Precision et un port Ethernet pliable. Il y a aussi des haut-parleurs stéréo à bord. L’ordinateur portable pèse 1,8 kg (3,97 lb). Il y a quelques omissions notables, comme un clavier rétroéclairé et des ports USB-C.

Le RedmiBook 15 Pro est au prix de Rs. 49 990, et l’ordinateur portable est désormais disponible en Inde via Flipkart et Mi.com.

Comment est la conception?

Le RedmiBook 15 Pro est un ordinateur portable discret. Il n’existe qu’en une seule couleur – un gris plutôt discret. La sensation est assez premium, même si nous craignons que le repose-poignet merveilleusement grand ne montre bientôt des signes de vieillissement en raison du matériau en polycarbonate, qui macule assez facilement. Côté design, rien de clinquant ici. Un petit logo Redmi orne le dessus de l’ordinateur portable, mais c’est à peu près tout ce que les renforts d’identité de marque vont.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, bien sûr. Le design en sourdine peut sembler un manque de personnalité pour certains, mais le design est plus bon que mauvais. En termes d’esthétique, je n’ai jamais eu l’impression d’utiliser un ordinateur portable qui dépasserait. Si vous voulez un ordinateur portable élégant, ce n’est pas le bon segment de prix à regarder de toute façon.

Il y a quelques touches réfléchies, comme le rembourrage en caoutchouc étendu le long du bord du côté écran du couvercle, et le grand trackpad qui cède la place à un repose-mains confortable. Les bouches d’aération en bas sont potentiellement un point douloureux pour les utilisateurs des genoux, mais en étant un moi-même, je n’ai jamais senti cet ordinateur portable devenir suffisamment chaud pour être inconfortable.

Le RedmiBook 15 met la fonction sur la forme, et dans ce segment, c’est une bonne chose. Mon problème avec l’ordinateur portable a fini par être lié aux problèmes de la partie «fonction» de l’ordinateur portable. En parlant de…

Comment est l’écran ?

Cela peut sembler une critique sévère, mais cet écran est en effet la pire chose à propos de cet ordinateur portable. Non seulement cela, c’est le pire écran que j’ai jamais utilisé sur un appareil de Xiaomi. Il s’agit d’un écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD. Ces chiffres sont excellents sur le papier jusqu’à ce que vous allumiez le RedmiBook 15 Pro et que vous voyiez les horreurs des couleurs inexactes, des angles de vision terribles et un mauvais contraste.

Si vous souhaitez utiliser cet écran pour la lecture ou la diffusion en continu, cela constituerait une expérience inconfortable. Les couleurs sont blanchies à la chaux, rendant l’écran désagréable à regarder. Les angles de vision sont si mauvais que si vous inclinez l’écran même légèrement dans n’importe quelle direction, vous remarquerez une perte de visibilité. Les lunettes laides n’aident pas non plus, mais auraient pu être excusées si l’écran était meilleur.

La luminosité est acceptable, mais l’écran est inutilisable à moins que vous ne le regardiez sous un angle particulier, et tout changement d’angle dégrade considérablement l’expérience déjà de mauvaise qualité.

J’aurais donné un laissez-passer à l’écran si cet ordinateur portable était beaucoup, beaucoup moins cher, ou s’il était sorti il ​​y a une demi-décennie. Il est particulièrement décevant de voir un si mauvais affichage sur un appareil Xiaomi, étant donné la réputation de l’entreprise d’avoir inclus de superbes écrans dans ses autres produits au fil des ans.

L’affichage peut sembler être un problème mineur avec un ordinateur portable par ailleurs bien équilibré, mais ce n’est pas le cas. C’est un problème inexcusable qui annule beaucoup de ce qui est bon avec cet ordinateur portable, le plaçant carrément en dessous du reste de la concurrence.

Quelle est la durée de vie de la batterie?

Le RedmiBook 15 Pro embarque une batterie de 46WHr, est livré avec un adaptateur secteur de 65W et promet 10 heures d’autonomie.

Lors de mes tests, il s’est approché du chiffre promis. Mon flux de travail est plutôt léger, mais il implique une tonne de navigation Web dans Microsoft Edge basé sur Chromium. J’avais de temps en temps la lecture audio en arrière-plan, et l’ordinateur portable RedmiBook m’a donné entre 9 et 10 heures d’autonomie.

Le fait de stresser l’ordinateur portable avec des films en streaming et des vidéos musicales avec des téléchargements en arrière-plan a épuisé la batterie plus rapidement que prévu, mais j’en ai quand même profité de sept à huit heures. Le RedmiBook 15 Pro devrait être en mesure de vous offrir la « batterie toute la journée » promise et de vous permettre de passer une journée de travail à moins que vous ne fassiez un travail gourmand en énergie comme le montage vidéo.

Le chargeur fourni est également assez solide, augmentant la batterie du RedmiBook de moins de 7 % à 50 % en 30 minutes, et prenant environ 90 minutes pour une charge complète. Ainsi, même si cet ordinateur portable ne vous dure pas toute la journée, vous pouvez obtenir une recharge rapide pour le pousser au-delà de la ligne d’arrivée.

Les options de charge sont limitées à l’ancienne prise cylindrique ordinaire, car il n’y a pas de ports USB-C sur cet ordinateur portable.

Quelle est sa puissance ?

L’Intel Core i5-11300H de 11e génération est très performant. Il monte à 4,4 GHz en Turbo Boost. Redmi l’a associé à 8 Go de RAM DDR4 fonctionnant à 3 200 MHz et à un SSD NVMe de 512 Go. Dans l’ensemble, les performances sont assez solides.

Le RedmiBook 15 Pro n’a pas bégayé une seule fois tout au long de mon utilisation. Il était toujours réactif et le processeur Core i5 a définitivement montré sa puissance. Cet ordinateur portable pourrait gérer mon utilisation régulière de la navigation Web avec plusieurs onglets dans Microsoft Edge. Il a également bien fonctionné avec quelques retouches photo dans Adobe Lightroom.

Les 8 Go de RAM sont le seul facteur limitant majeur sur cet ordinateur portable car il n’y a pas non plus de SKU avec des options de RAM plus élevées. Cela m’est devenu évident lorsque j’ai essayé d’avoir de nombreux onglets actifs dans Microsoft Edge, ce qui a permis à l’ordinateur portable d’utiliser au maximum la RAM. 16 Go de RAM auraient été mieux, mais 8 Go devraient suffire pour la plupart des cas d’utilisation.

En ce qui concerne les ports, le RedmiBook 15 Pro prend du retard sur la concurrence. Avec au moins un port USB-C étant la norme sur la plupart des ordinateurs portables, il s’agit d’une omission flagrante de Redmi. Redmi a ajouté un lecteur de carte SD pleine taille, mais c’est une fonctionnalité beaucoup plus spécialisée qu’un port USB-C, donc cela ne semble pas tout à fait un compromis acceptable.

Il est cependant agréable de voir un port Ethernet pliable, d’autant plus que c’est un événement rare sur les ordinateurs portables de ce segment.

Rien d’autre?

Clavier: Le clavier a une belle course de 1,5 mm, mais la disposition aurait pu être meilleure. L’ajout d’une rangée supplémentaire avec les touches PgUp, PgDn et d’autres permet d’obtenir une touche Shift gauche allongée et une touche Shift droite plutôt petite, ce qui peut souvent être ennuyeux. Il n’y a pas non plus de rétroéclairage.

Haut-parleurs: La qualité audio est moyenne et parfois fine, mais moyenne pour ce segment de prix.

Webcam: La caméra 720p intégrée est définitivement meilleure que d’avoir une webcam USB fournie dans la boîte – comme avec le Mi Notebook 14 d’origine – mais a toujours une mauvaise qualité d’image.

GPU: Le GPU intégré Intel Iris Xe est meilleur que les graphiques Intel HD que nous obtenions auparavant. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’il soit plus que suffisant pour jouer à des jeux plus anciens avec des paramètres inférieurs.

Windows 10: Le RedmiBook 15 Pro fonctionne sous Windows 10 Home, avec une mise à niveau de Windows 11 promise.

Spécifications du RedmiBook 15 Pro

Écran RedmiBook 15 Pro

Écran de 15,6 pouces

Résolution Full HD (1 920 x 1 080)

Processeur

Horloge maximale Intel Core i5-11300H de 11e génération à 4,4 GHz

GPU

Carte graphique Intel Iris Xe

RAM

8 Go DDR4 3200 MHz

Stockage

SSD PCIe NVMe de 512 Go

Sans fil

2 X 2 Wi-Fi bi-bande 5

Bluetooth 5.1

Ports

1 port USB 2.0

2 x USB 3.2 Gen1

1xHDMI 1.4

1 x RJ45 (port LAN)

1 prise audio 3,5 mm

1 x verrou Kensington

1x lecteur de carte SD

Clavier

Mécanisme de ciseaux

Course de clé de 1,5 mm

Pavé tactile

Multi-touch avec prise en charge des pilotes Windows Precision

Webcam

720p (HD)

l’audio

2 haut-parleurs stéréo 2 W

Prise en charge de l’application de traitement audio DTS

Prise audio combinée 3,5 mm

Micro intégré

Batterie et alimentation

Batterie de 10 heures toute la journée

46Wh

Adaptateur secteur 65W

Poids et dimensions

363,8 mm x 243,5 mm x 19,9 mm

1,8 kg

Valeur et concurrence

RedmiBook 15 Pro

Le premier ordinateur portable de Redmi disponible en dehors de la Chine propose un processeur Intel Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go, le tout dans un format de 15,6 pouces.

Contrairement au Mi Notebook 14, le RedmiBook 15 n’est pas une offre unique à ce prix. Si quoi que ce soit, c’est nager dans une mer d’ordinateurs portables qui sont beaucoup plus faciles à recommander étant donné qu’ils n’ont pas les défauts accablants de celui-ci. Ils proviennent également de marques qui ont plus d’expérience dans la fabrication d’ordinateurs.

Les concurrents incluent le HP 15 (Rs. 51 890) et le Lenovo IdeaPad Slim 5 (Rs. 57 990). Le HP 15s est la meilleure alternative au RedmiBook 15 Pro, avec la possibilité de choisir entre les processeurs Ryzen 5000 et les puces Intel i5 de 11e génération.

Si vous voulez vraiment vous procurer un RedmiBook 15, il serait plus logique d’opter pour l’édition e-Learning plutôt que pour le Pro. Même alors, le propre Mi Notebook 14 de Xiaomi (Rs. 41 999) offre un meilleur rapport qualité-prix à ce prix.

Le RedmiBook 15 Pro limite également vos options d’achat en ne proposant qu’un seul SKU. Il n’y a pas de bosses de spécifications proposées qui auront plus de sens, à un prix différent.

Est-ce le pire rapport qualité-prix que vous puissiez obtenir d’un ordinateur portable à ce prix ? Peut-être pas, mais il est certainement plus proche de l’extrémité inférieure que de l’extrémité supérieure.

Test du RedmiBook 15 Pro : Le verdict

Le RedmiBook 15 Pro est, tout bien considéré, une déception. Il se cache derrière de petites miséricordes, en espérant que la feuille de spécifications brillante sur papier compensera le terrible affichage ou l’omission de fonctionnalités cruciales. Les chiffres du processeur et les chiffres du temps de démarrage ne correspondent pas à l’inconfort que vous ressentez lorsque vous ouvrez l’ordinateur portable et regardez le terrible écran.

Cette approche se présente comme une tentative encore plus peu sincère étant donné que Xiaomi taquine maintenant ces lacunes exactes comme les points forts de ses prochains ordinateurs portables haut de gamme. Le RedmiBook 15 Pro n’a rien à faire à moins que la marque ne veuille vous vendre une offre différente, ce qu’il semble qu’elle pourrait tenter de faire. Xiaomi se bat peut-être pour le titre de la meilleure marque de smartphones au monde, mais ce n’est pas aussi fort avec les ordinateurs portables. Il ne peut pas s’en tirer avec un rapport prix/performances aussi faible, du moins pas si tôt dans sa carrière d’ordinateur portable.

J’ai recommandé une tonne de produits Xiaomi et Redmi au fil des ans. Je vous déconseille d’acheter celui-ci.

Le RedmiBook 15 Pro fera-t-il votre travail ? Oui. La batterie vous permettra-t-elle de passer une journée? Oui. Faut-il l’acheter ? Pas quand il y a de bien meilleures options disponibles. Vous pouvez certainement obtenir de meilleurs ordinateurs portables à ce prix, et il semble fort possible que Redmi puisse également fabriquer de meilleurs ordinateurs portables à ce prix. En attendant, pensez à dépenser votre argent ailleurs.