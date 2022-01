Test du routeur Speedefy KX450 AX1800 Wi-Fi 6 : restez vrai, simple

C’est très amusant de parler des routeurs les plus rapides et les plus chers que vous puissiez acheter, mais en fin de compte, la plupart des gens veulent juste une solution Wi-Fi simple qui offre beaucoup de vitesse et de couverture pour leur maison. Bien sûr, cela aide aussi s’ils peuvent l’obtenir à bas prix. Le Speedefy KX450 est un routeur double bande Wi-Fi 6 AX1800 avec une promesse de grande vitesse pour les jeux, le streaming vidéo et les appareils domestiques intelligents, et pour la plupart, il atteint ces objectifs.

Le KX450 manque de beaucoup des cloches et des sifflets que la concurrence contient, principalement parce qu’il n’a pas de cloches et de sifflets. Au lieu de cela, vous obtenez un routeur AX1800 barebones avec une solide prise en charge MU-MIMO, quatre ports Ethernet gigabit et une application qui rend la configuration et la gestion rapides et faciles. Si vous recherchez un routeur qui fait les bases, Speedefy est à la hauteur, et le prix est également correct.

Speedefy KX450

En bout de ligne : Le Speedefy KX450 est raisonnablement rapide pour un routeur AX1800 Wi-Fi 6, et c’est un choix solide si vous cherchez à mettre à niveau votre maison vers le Wi-Fi 6 à moindre coût. Le routeur est facile à configurer et à gérer avec l’application Speedy WiFi qui vous permet d’être opérationnel en quelques minutes seulement.

Le bon

Wi-Fi AX1800 solide 6 vitesses dans toute la maison Commandes d’application simples pour la configuration et la gestion Très bon marché pour la vitesse Fonctions de gestion du temps

Le mauvais

Les contrôles parentaux sont très simples La vitesse peut être incohérente La conception semble bon marché

Speedefy KX450 : Prix et disponibilité

Le Speedefy KX450 est vendu principalement sur Amazon avec un prix de détail suggéré de 89,99 $, bien qu’il puisse souvent être trouvé pour 79,99 $ en vente. Au moment de l’examen, un coupon de 10% est également disponible sur la page du produit Amazon. Ce routeur est également vendu sur le site Web de Speedefy et expédié aux États-Unis et au Canada. L’application Speedy WiFi associée est disponible sur Android et iOS pour la configuration et la gestion.

C’est aussi bien que Speedefy n’ait pas exagéré avec l’emballage. Une simple boîte en carton avec un insert en carton maintient le routeur en sécurité pendant l’expédition, et l’ensemble du paquet ne contient qu’un seul sac en plastique. Que ce soit intentionnel ou non, il est agréable de voir une entreprise utiliser principalement des emballages facilement recyclables ou biodégradables. À l’intérieur de la boîte se trouvent le routeur, l’alimentation et un câble Ethernet plat qui est tout ce dont vous avez besoin.

Speedefy KX450 : ce que vous aimerez

Lorsqu’il s’agit de routeurs Wi-Fi 6 abordables, l’AX1800 est le point idéal avec une prise en charge complète de 2×2 5 GHz pour des vitesses de liaison de 1,2 Gbit/s avec suffisamment de capacité de 2,4 GHz pour gérer l’IoT et les appareils hérités. Le Speedefy KX450 est un routeur Wi-Fi 6 à quatre flux assez basique avec les fonctions les plus essentielles, notamment MU-MIMO et OFDMA. Vous pouvez également unifier les signaux 2,4 GHz et 5 GHz bien qu’ils soient séparés par défaut.

Ce routeur a quatre antennes flanquant quatre ports LAN Ethernet gigabit et n’a pas de port USB. Les ports LAN fonctionnent comme ils le devraient et transfèrent facilement les données à pleine vitesse. Les antennes ne sont pas amovibles, mais elles sont assez costaudes, il n’y a donc probablement pas grand-chose à en tirer de toute façon.

J’ai testé la vitesse de téléchargement du KX450 sur ma connexion Internet domestique gigabit depuis Cox. Cette connexion a une vitesse de téléchargement maximale de 940 Mbps et atteint régulièrement ce nombre lorsqu’elle est directement câblée. J’ai utilisé l’application Speedtest d’Ookla en utilisant les serveurs les plus proches pour obtenir ces résultats.

Speedefy KX450 2,4 GHz :

Emplacement Salon (routeur) Pièce avant Salle de bain Zenfone 8 (Wi-Fi 6) 220 Mbps

251 Mbit/s 273 Mbit/s

255 Mbps 221 Mbps

161 Mbit/s Galaxy S20+ (Wi-Fi 6) 76,1 Mbit/s

98,1 Mbps 111 Mbps

93,4 Mbit/s 105 Mbit/s

96,8 Mbps LG G8 (Wi-Fi 5) 119 Mbps

105 Mbps 107 Mbps

116 Mbit/s 89,7 Mbit/s

108 Mbit/s

Les résultats de 2,4 GHz correspondent à ce que vous attendez de cette vitesse de routeur Wi-Fi 6. Bien que ces vitesses ne soient pas trop impressionnantes en elles-mêmes, elles sont suffisantes même pour le streaming 4K en toute simplicité, et si vous avez besoin d’une vitesse supplémentaire, vous pouvez également vous connecter à 5 GHz.

Speedefy KX450 5GHz :

Emplacement Salon (routeur) Pièce avant Salle de bain Zenfone 8 (Wi-Fi 6) 466 Mbps

390 Mbps 443 Mbps

459 Mbit/s 336 Mbit/s

357 Mbps Galaxy S20+ (Wi-Fi 6) 550 Mbps

626 Mbps 476 Mbps

494 Mbps 327 Mbps

325 Mbps LG G8 (Wi-Fi 5) 277 Mbps

367 Mbps 336 Mbps

326 Mbps 237 Mbps

227 Mbit/s

Les vitesses de 5 GHz étaient également assez conformes à ce que j’ai vu d’autres routeurs AX1800, sinon un peu plus bas. Une chose à noter est que les vitesses n’étaient pas très constantes sur l’ensemble du tableau et j’ai même obtenu des résultats beaucoup plus élevés lors d’un troisième passage au premier endroit. Dans ce troisième test, le Zenfone 8 a obtenu 636 Mbps, le S20+ a obtenu 704 Mbps et le LG G8 a obtenu 512 Mbps. Ces fluctuations étaient perceptibles dans l’utilisation quotidienne, mais pour la plupart, elles sont restées au-dessus de la vitesse dont j’avais besoin.

L’application Speedy WiFi de Speedefy rend la configuration rapide et facile en quelques étapes seulement. Une fois que vous avez connecté votre téléphone au nom Wi-Fi de l’espace réservé, vous créerez votre propre nom et mot de passe en quelques minutes seulement.

Les fonctionnalités sont assez standard avec la possibilité de voir tous les appareils connectés et leur utilisation, de modifier les paramètres Wi-Fi généraux et même de vérifier vos paramètres de sécurité. Curieusement, ce routeur définit votre mot de passe Wi-Fi comme mot de passe administrateur par défaut, que l’application marque ensuite comme un risque de sécurité. Cela peut atténuer une certaine confusion, mais en matière de sécurité, cela vaut la peine de le rendre unique.

L’application peut également analyser automatiquement pour s’assurer que votre routeur utilise les meilleures bandes possibles. Cela peut être utile si vous vivez dans une zone avec beaucoup d’encombrement local sans fil, comme un immeuble d’appartements. Si vous avez un invité chez vous, vous pouvez également configurer un réseau Wi-Fi invité, afin qu’il n’ait pas un accès complet à votre réseau local.

Néanmoins, certains paramètres doivent être définis dans le navigateur Web, ce qui, à mon avis, aurait pu être facilement inclus dans l’application. Le premier est la possibilité d’unifier les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Cela vous permet de définir un seul nom Wi-Fi et permettra au routeur ou à votre appareil de décider s’il doit utiliser la bande 2,4 GHz ou la bande 5 GHz la plus rapide. De même, la possibilité d’ajuster votre canal et votre bande passante n’est disponible que dans le navigateur Web. Je pense que ces fonctionnalités auraient pu être incluses dans un onglet avancé de l’application sans causer de confusion significative.

Speedefy KX450 : ce que vous n’aimerez pas

Une chose qui me dérange à propos de ce routeur, c’est à quel point il fait de la publicité pour le contrôle parental. Bien qu’il existe des contrôles d’utilisation de base, il n’y a pas de profils d’utilisateurs, la planification est simpliste et le blocage est une simple configuration de liste blanche/liste noire d’URL. Cela signifie que si vous souhaitez restreindre les sites que votre enfant visite, vous devrez valider chaque site individuellement ou les bloquer individuellement. Dans tous les cas, c’est beaucoup de temps à perdre lorsqu’il existe de meilleures solutions logicielles.

En ce qui concerne les performances générales, j’ai rencontré des problèmes de connexion incohérents lorsque j’ai testé ce routeur. Bien qu’il récupère généralement en quelques secondes, j’ai remarqué que des vidéos sur ma PS5 avaient du mal à diffuser pendant un instant, ce que j’avais à peine remarqué auparavant. J’ai également remarqué des problèmes de retard et de désynchronisation dans Halo Infinite, bien que, pour le moment, j’hésite à blâmer le matériel. Il est également possible que tout cela soit le résultat d’une augmentation de la charge du serveur pendant les vacances, alors prenez cette critique avec un grain de sel.

Enfin, le matériel n’est tout simplement pas très agréable. Je sais que ce n’est pas le genre d’équipement que vous manipulez tous les jours et que la plupart des gens le jettent sur une étagère et l’oublient, mais je pense toujours qu’il aurait pu être fait un peu plus pour que le design soit spécial. Les plastiques sont minces et bon marché et les pieds sur le fond manquent de toute sorte de caoutchouc adhérent. Ce routeur glissera s’il est tiré par un câble Ethernet, même légèrement. Heureusement, ces problèmes de construction ne semblent pas avoir eu d’impact négatif sur les composants à l’intérieur qui comptent vraiment.

Speedefy KX450 : Compétition

Le TP-Link Archer AX21 est l’un des meilleurs exemples de fabrication d’un routeur Wi-Fi 6 abordable. Il est livré avec une connexion AX1800 similaire qui a montré des vitesses similaires à celles du KX450 dans mon examen. Il est également livré avec une application légèrement plus robuste et des paramètres de navigateur Web. Bien que le contrôle parental fasse également défaut sur l’AX21, il compense un peu avec des fonctionnalités telles que OneMesh, qui vous permet de créer un système maillé avec des rallonges TP-Link compatibles. Le prix est souvent à moins de 10 $ ou 20 $ du Speedefy.

Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, l’Asus RT-AX56U est livré avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Bien qu’il s’agisse toujours d’une connexion AX1800, vous bénéficiez de nombreux extras logiciels comme AiProtection Pro, permettant une sécurité supplémentaire sur votre réseau domestique. AiProtection Pro est également livré avec un puissant ensemble de contrôles parentaux qui vous permettent de créer des profils personnalisés pour les membres de la famille avec blocage et programmation de contenu. Il prend également en charge l’expansion du maillage avec AiMesh intégré.

Speedefy KX450 : Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous recherchez une simple mise à niveau Wi-Fi 6 Vous n’avez pas beaucoup à dépenser en Wi-Fi Vous avez besoin d’un routeur pour suivre une connexion gigabit

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous recherchez un contrôle parental avancé Vous avez besoin des meilleures vitesses possibles dans votre maison Vous avez une maison avec une couverture délicate comme des murs en béton

Le Speedefy KX450 consiste vraiment à se connecter avec le Wi-Fi 6 le moins cher possible, et il gère cela avec une facilité raisonnable et des vitesses solides dans toute la maison. Le routeur est un excellent moyen de mettre à niveau votre réseau domestique, surtout si vous êtes passé à une connexion Internet plus rapide que votre ancien routeur ne peut pas suivre. L’installation est facile, vous n’avez donc pas à vous soucier de savoir si vous pouvez ou non le faire. Si vous pouvez vous connecter à un point d’accès Wi-Fi et télécharger une application sur votre téléphone, vous êtes déjà à mi-chemin.

Pourtant, le logiciel manque de fonctionnalités, et bien que les contrôles parentaux simples soient normaux, ils ne suffisent pas pour être utiles à la plupart des parents. Il convient également de noter que l’extension de maillage n’est pas prise en charge par ce routeur comme c’est le cas avec certains de ses concurrents les plus proches, même s’il peut être configuré comme un répéteur sans fil.

4 sur 5

Dans l’ensemble, le Speedefy KX450 fait le travail et a été un bon routeur à utiliser au cours des deux dernières semaines. Il ne correspondra pas aux meilleurs routeurs Wi-Fi 6 avec sa vitesse, mais il n’a pas été conçu pour. Ce routeur offre des vitesses solides pour une maison de petite à moyenne taille avec une procédure de configuration et une gestion faciles avec une application. Si vous recherchez une solution Wi-Fi 6 bon marché qui fonctionne assez bien pour une utilisation quotidienne, y compris le streaming 4K, ce routeur vaut vraiment le détour.

Speedefy KX450

En bout de ligne : Le Speedefy KX450 est un routeur de base avec beaucoup de vitesse pour la plupart des gens, et si vous recherchez une simple mise à niveau Wi-Fi, c’est une option solide. Pourtant, les fonctionnalités du logiciel seront un peu trop simples pour certains, surtout s’ils recherchent un contrôle parental.

