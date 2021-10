Test du Samsung Galaxy A02s : prix défiant toute concurrence, ambitions limitées

Chaque fabricant de smartphones a besoin d’un point de départ pour sa gamme, et le Galaxy A02s a cet honneur pour Samsung. C’est un vrai smartphone économique à seulement 129 $, mais combien en avez-vous pour votre argent ? La fiche technique modeste est-elle adaptée aux tâches quotidiennes ? Nous sommes ici pour le décomposer et trouver la valeur dans notre revue Samsung Galaxy A02s.

Ce que vous devez savoir sur le Samsung Galaxy A02

Ryan Haines / Autorité Android

Samsung Galaxy A02s (3 Go / 32 Go) : 129,99 $ / 139,99 £ / 149,99 €

Samsung Galaxy A02s (4 Go/64 Go) : 159,99 $

Les Galaxy A02 ont été lancés début 2021 en tant que modèle d’entrée de gamme de la série Galaxy A. Samsung propose son appareil abordable dans six configurations, à commencer par 1 Go de RAM et 16 Go de stockage. Cependant, seules deux versions sont facilement disponibles aux États-Unis (toutes deux répertoriées ci-dessus). Quelle que soit la version que vous choisissez, vous pouvez acheter les Galaxy A02 en rouge, noir, bleu ou blanc.

Le Samsung Galaxy A02s est livré avec Android 10 et One UI 2.5 à bord, mais il a depuis reçu la mise à jour Android 11. Cela a mis One UI 3.1 et le correctif de sécurité du 1er août 2021 dans l’image pour la durée de nos tests. Comme la plupart des appareils Galaxy A de Samsung, nous nous attendons à ce que le téléphone reçoive deux ans de mises à jour de version logicielle et quatre ans de correctifs de sécurité avant qu’il ne soit retiré. Cela signifie qu’il pourrait obtenir One UI 4 avant la fin du support, bien que Samsung n’ait pas spécifié exactement pendant combien de temps il sera pris en charge.

Le SoC Snapdragon 450 de Qualcomm maintient les lumières allumées et constitue le cœur du fonctionnement économique de Samsung. Vous pouvez le coupler avec jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ou ajouter une carte microSD pour un peu d’espace supplémentaire. Samsung a apporté la même batterie de 5 000 mAh et le même écran HD + de 6,5 pouces de son Galaxy A12, donc les Galaxy A02 devraient avoir fière allure et durer des heures. Il a également conservé l’encoche Infinity-V, bien que l’objectif selfie n’offre que 5MP au lieu de 8MP.

Il n’y a pas grand-chose à dire dans l’emballage – Samsung comprend un bloc de charge et un câble USB-C ainsi qu’un outil d’éjection de carte SIM. Sinon, vous ne trouverez que de la paperasse, bien que le guide de démarrage contienne des informations sur les Galaxy A02 et Galaxy A12.

Le Samsung Galaxy A02s ne fait pas face à une trop grande concurrence dans la fourchette de prix inférieure à 150 $, mais le marché devient de plus en plus encombré à mesure que vous approchez de 200 $. Le G10 de Nokia est l’un des rares vrais rivaux à 149 $, avec une batterie tout aussi massive et un système à triple caméra. Beaucoup considéreraient Motorola comme le roi des appareils économiques, et il apporte un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière à 169 $. Si vous voulez un appareil Samsung plus performant mais toujours abordable, le Galaxy A12 apporte une longue liste d’améliorations à la table à 179 $.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

L’un des meilleurs choix de conception de Samsung pour les Galaxy A02 était de sauter une finition brillante. Shine semble être un choix populaire parmi les appareils économiques, mais je préfère de loin le mat légèrement texturé que Samsung a choisi. Il n’est pas complètement à l’abri des empreintes digitales ou des taches, mais vous ne vous ferez pas grimper le mur en essayant de garder le téléphone propre. Le panneau arrière à motifs ajoute également une touche de style supplémentaire à la finition noire de base.

Le grand écran HD+ de 6,5 pouces de Samsung est solide, surtout pour le prix de 129 $. Il est assez grand pour diffuser vos émissions préférées et vous ne remarquerez probablement pas vraiment la résolution inférieure. Vous pouvez profiter de la prise casque pratique montée le long du bord inférieur ou augmenter le volume avec le seul haut-parleur descendant. Je n’ai pas remarqué beaucoup de distorsion avec le haut-parleur, ce qui était une bonne surprise.

L’écran de 6,5 pouces de Samsung est idéal pour tout, des réseaux sociaux à la frénésie de vos émissions préférées.

La triple caméra arrière n’est peut-être pas l’une des meilleures de Samsung, mais le tireur principal de 13 MP peut fournir un bon éclairage. Il fonctionne également avec les capteurs macro et de profondeur pour offrir un support large/ultra large sans avoir d’objectif dédié. J’ai été agréablement surpris par le mode Live Focus de Samsung étant donné le matériel limité, en particulier sur la caméra selfie. Il a relevé correctement les bords de mes cheveux pour la plupart, bien que Live Focus ait eu moins de succès avec la vache vue ci-dessous.

Une interface utilisateur 3.1 aide à garder les Galaxy A02 fluides et à jour, malgré les limitations matérielles. C’est agréable de voir un téléphone abordable recevoir les mises à jour promises par Samsung, et il y a quelques fonctionnalités que j’ai appris à apprécier. L’un est Samsung Free, qui relie Samsung TV Plus, Samsung Podcasts, Taboola News et Instant Plays en une seule application.

Vous obtiendrez également une excellente autonomie avec les Galaxy A02 – j’ai pu pousser la cellule de 5 000 mAh pendant deux jours d’utilisation modérée. Il ne résiste peut-être pas bien aux jeux intensifs, mais vous pouvez répondre aux e-mails et parcourir les réseaux sociaux pendant des heures sans problème.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Samsung ne s’est pas laissé beaucoup de marge de manœuvre pour un processeur solide dans les Galaxy A02, et cela se voit. Le Snapdragon 450 a souvent pris du retard, même sur des tâches aussi simples que la navigation dans les paramètres. Cela empirait lorsque je rebondis entre les applications, surtout si j’essayais de diffuser à partir de Spotify en même temps. Les 3 Go de RAM limités dans la version que j’ai testée n’ont probablement pas beaucoup aidé les choses, et il suffit que vous considériez plutôt la version avec 4 Go de RAM. Cependant, à ce stade, vous êtes sur le territoire du Galaxy A12, qui est un bien meilleur téléphone dans l’ensemble.

Malgré des performances décentes de l’objectif principal dans un bon éclairage, le reste des appareils photo de Samsung laisse à désirer. La caméra macro a besoin d’une quantité incroyable de lumière pour avoir une chance, et même dans ce cas, la résolution 2MP signifie que vous ne pouvez pas faire exploser les images. Vous n’avez pas accès à un véritable mode nuit sur les Galaxy A02, ce qui limite considérablement ce que vous pouvez faire pour égayer les images.

Au moins, vous avez le temps de rattraper quelques émissions pendant que vous chargez lentement dans une prise.

Je ne peux rien retirer de la lourde batterie de 5 000 mAh de Samsung, mais je peux dire que le chargeur de 15 W n’a pas assez de punch. Lorsque vous faites descendre le téléphone à 0%, vous devez être prêt à vous mettre à l’aise dans un point de vente. Il m’a fallu 30 minutes pour passer d’une batterie déchargée à 20 %, et plus de deux heures pour une charge complète.

Nous sommes également à une époque où la biométrie est une fonctionnalité standard sur la plupart des smartphones. Qu’il s’agisse d’un appareil à moins de 100 $ comme le LG Premier Pro Plus ou d’une bête à 1 000 $ comme le OnePlus 9 Pro, vous trouverez probablement un type de lecteur d’empreintes digitales à bord. Pas sur les Galaxy A02. Il n’y a aucun lecteur d’empreintes digitales d’aucune sorte, seulement une fonction de reconnaissance faciale basée sur un logiciel qui n’est pas la plus sécurisée, pour ne pas dire lente.

Exemples d’appareils photo Samsung Galaxy A02s

Une photo standard d’un cochon prise avec des Galaxy A02 Une macro image d’une succulente prise avec des Galaxy A02 Une image en basse lumière d’une statue d’oiseau prise avec des Galaxy A02 Une mise au point en direct d’une vache prise avec des Galaxy A02 Un selfie standard pris avec des Galaxy A02 Un selfie de portrait pris avec des Galaxy A02

Spécifications du Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A02sAffichage

6,5 pouces

PLS IPS

1600 x 720 (20:9)

Processeur

Muflier 450

RAM

1 Go jusqu’à 4 Go

Espace de rangement

16 Go jusqu’à 64 Go

Appareils photo

Triple caméra arrière :

13MP de large (f/2,2)

Macro 2MP (f/2.4)

Profondeur 2MP (f/2,4)

Devant:

5MP (f/2,2)

Batterie

5 000 mAh

Charge filaire 15W

Classement IP

Rien

Logiciel

Livré avec Android 10

Mise à jour vers Android 11 disponible

Samsung One UI 3.1

Dimensions

164,2 x 75,9 x 9,1 mm

196g

Couleurs

Le noir

blanche

Bleu

rouge

Sécurité

Reconnaissance de visage

Test du Samsung Galaxy A02s : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Galaxy A02s est un bon smartphone si vous n’avez besoin que des bases et que vous travaillez avec un budget serré. C’est de loin le moyen le plus abordable de mettre la main sur One UI 3.1 de Samsung, mais le processeur ne peut pas toujours suivre et les appareils photo ne seront pas votre choix pour de nombreuses photos de famille. Cela dit, si vous voulez un moyen pas cher de regarder vos émissions préférées et d’utiliser vos écouteurs filaires, le Galaxy A02s est heureux de vous obliger.

Le Galaxy A02s est un excellent moyen de mettre la main sur One UI 3.1 avec un budget serré.

Si vous êtes prêt à augmenter un peu votre budget, il existe de nombreux concurrents du Galaxy A02 à considérer pour moins de 200 $. Le Galaxy A12 de Samsung (179 $) pourrait être l’un des meilleurs, avec un appareil photo nettement meilleur et un lecteur d’empreintes digitales latéral pour pas beaucoup plus d’argent. Il y a aussi le Motorola Moto G Play (169 $) qui abandonne le troisième appareil photo mais propose un Android presque en stock et un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière. Enfin, le Nokia G10 (149 $) offre une protection contre les éclaboussures, une batterie légèrement plus grande et une meilleure configuration de base.

Samsung Galaxy A02

Le smartphone le plus abordable de Samsung couvre toutes les bases : une triple caméra arrière, une prise casque et un grand écran de 6,5 pouces.