Test du Samsung Galaxy A11 : Un smartphone de démarrage solide

Vous n’avez pas à vous ruiner pour votre tout premier smartphone. En fait, Samsung vous proposera un mélange solide de One UI, d’une prise casque et de trois caméras arrière pour moins de 200 $. Cela semble plutôt bien dans la pratique, mais voyons ce que la réalité nous réserve. Ceci est notre test du Samsung Galaxy A11.

Ce que vous devez savoir sur le Samsung Galaxy A11

Luke Pollack / Autorité Android

Samsung Galaxy A11 (2 Go de RAM, 32 Go) : 169 $ / 139 £ / 160 €

Samsung Galaxy A11 (3 Go de RAM, 32 Go) : 179 $ / 235 £

Le Galaxy A11 est l’un des smartphones les plus abordables de Samsung, et il a remplacé le Galaxy A10E au début de 2020. Il est livré avec des options de stockage limitées – 32 Go ou 64 Go – mais vous pouvez choisir parmi quelques finitions Samsung classiques, y compris le bleu, le blanc et le noir. . Le Samsung Galaxy A11 que nous avons testé est arrivé sous Android 10 avec One UI 2.1 en plus. Il a depuis reçu la mise à jour One UI 3.1 de Samsung en mai 2021 et exécute désormais Android 11.

En ce qui concerne les composants internes, Samsung a utilisé le processeur Snapdragon 450 de Qualcomm, jusqu’à 3 Go de RAM et une batterie saine de 4 000 mAh. L’écran HD Plus de 6,4 pouces de Samsung relie tout cela, et il y a même une prise casque en haut du téléphone. Vous obtenez également un haut-parleur mono à déclenchement par le bas pour un peu plus de flexibilité audio.

Le Samsung Galaxy A11 est livré avec un chargeur USB-C dans la boîte, ainsi qu’une paire d’écouteurs filaires blancs et un outil d’éjection de SIM. Pas mal dans l’ensemble pour un téléphone à ce prix.

Le Galaxy A11 de Samsung s’inscrit dans une gamme de prix similaire à celle du OnePlus Nord N100 et du Motorola Moto E. Si vous êtes inflexible sur Samsung, le nouveau Galaxy A12 vaut également le détour. Bien que le Galaxy A12 puisse contenir les dernières technologies, il n’est pas encore aussi largement disponible que son grand frère.

Ce qui est bon?

Luke Pollack / Autorité Android

Il est difficile de se tromper avec l’interface One UI de Samsung. En fait, la possibilité de faire à peu près n’importe quoi d’une seule main rend l’écran de 6,4 pouces du Galaxy A11 beaucoup plus confortable. Il y a peu ou pas de bloatware sur le Samsung Galaxy A11 déverrouillé, mais les appareils basés sur un opérateur peuvent avoir des extras indésirables.

Mon Samsung Galaxy A11 est également arrivé sous Android 10 mais a reçu sa mise à jour Android 11 à la mi-mai. Ce n’était pas la mise à jour la plus rapide jamais réalisée par Samsung, mais la dernière version d’Android avec One UI 3.0 en plus offre certainement un petit coup de pouce. Les commandes de volume sont plus grandes que jamais et les notifications se nettoient bien.

Samsung a fait un effort supplémentaire avec des options de sécurité sur le Galaxy A11, offrant à la fois un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et des options de déverrouillage du visage, bien que ce dernier soit basé sur un logiciel, donc un peu moins sécurisé. Bien que les mandats de masque public soient toujours en place, il est agréable d’avoir des options de déverrouillage lorsque je suis à la maison. En cas d’échec de l’une de ces méthodes, vous pouvez toujours utiliser une méthode de déverrouillage par code PIN ou de modèle à la place.

Le Galaxy A11 conserve une fonctionnalité classique que la plupart des produits phares de Samsung ont abandonnée : la prise casque. Nous ne pouvions pas terminer cette section sans lui montrer au moins un peu d’amour. Vous obtenez également une paire d’écouteurs filaires emballés avec le téléphone. Ce ne sont pas les plus confortables pour les longues sessions d’écoute, mais c’est une bonne paire de batteurs dont vous n’aurez pas à vous soucier.

Bien sûr, si vous envisagez un smartphone économique, vous pourriez vous inquiéter d’un appareil photo légèrement plus faible. J’avais certainement mes propres réserves, mais le jeu de tir principal 13MP m’a laissé impressionné. Certes, vous pouvez toujours prendre quelques puants, mais cela devrait bien fonctionner pour vous, étant donné le bon éclairage. Vous pouvez consulter quelques exemples plus tard dans cette revue.

Le dernier avantage du Samsung Galaxy A11 est l’autonomie de sa batterie. La cellule de 4 000 mAh est très grande, d’autant plus que vous n’avez pas à vous soucier du drain 5G. J’ai trouvé que le téléphone durait régulièrement une journée complète ou plus, rebondissant entre les applications et les vidéos.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Luke Pollack / Autorité Android

Même si l’objectif principal 13MP a impressionné, les autres ne l’ont pas fait. Qu’il s’agisse d’un selfie ou d’un cliché ultra-large, il manquait toujours quelque chose. J’ai constaté que les échantillons ultra-larges 5MP revenaient souvent granuleux, et tout zoom (numérique uniquement) entraînait une perte immédiate de détails et de fidélité. Du côté des selfies, les images semblaient souvent avoir des empreintes digitales sur l’appareil photo, même si je venais de l’essuyer. J’ai parfois réussi un selfie décent, bien que le bruit de fond soit beaucoup plus perceptible à l’intérieur et qu’il y ait beaucoup de lissage de la peau en cours.

J’ai également eu du mal à dépasser la construction en plastique brillant. Non pas parce qu’il était en plastique, mais plutôt parce que le Galaxy A11 s’est avéré être un aimant pour les empreintes digitales et la saleté. Je préfère un téléphone propre, alors j’ai constamment envie d’essuyer le panneau arrière. Le plastique ne se sent pas trop mal en main, mais une finition mate aurait pu aller loin.

La finition en plastique brillant est un aimant pour les empreintes digitales et la saleté.

Malheureusement, Samsung a doté le Galaxy A11 du processeur Snapdragon 450 de Qualcomm. Alors que cela aurait été très bien dans les années passées, le Snapdragon 450 a été lancé en 2017 et commence à montrer son âge. J’ai remarqué un décalage occasionnel si j’essayais de passer rapidement d’une application à l’autre, et le téléchargement de jeux comme Pokémon Go prenait plus de temps que prévu. Je ne sais pas si cela est dû au processeur lui-même ou aux 2 Go de RAM, mais Samsung aurait probablement pu y remédier avec des spécifications améliorées.

Bien que j’aie noté la solide autonomie de la batterie du Galaxy A11 ci-dessus, les performances de charge sont moins que stellaires. Vous pouvez obtenir des vitesses de 15 W avec le chargeur inclus, mais vous devrez être prêt à rester assis près d’une prise pendant un certain temps – facilement une heure et demie si vous partez de zéro. Il n’y a pas d’option de recharge sans fil, mais ce n’est pas une surprise compte tenu du prix.

Exemples d’appareils photo Samsung Galaxy A11

Selfie extérieur Samsung Galaxy A11 Samsung Galaxy A11 selfie portrait Image extérieure du Samsung Galaxy A11 par temps nuageux Samsung Galaxy A11 image d’intérieur d’un poisson de bon goût Image faible luminosité de maillots de football Samsung Galaxy A11 Image en gros plan d’une figurine Samsung Galaxy A11

Spécifications du Samsung Galaxy A11

Écran Samsung Galaxy A11

6,4 pouces

720 x 1560 (19,5:9)

Processeur

Qualcomm Snapdragon 450

RAM

2 Go / 3 Go

Stockage

32 Go / 64 Go eMMC 5.1

Appareils photo

Triple caméra arrière :

13MP de large (f/1.8)

5MP ultra-large (f/2,2)

Profondeur 2MP (f/2,4)

De face:

8MP (f/2.0)

Batterie

4 000 mAh

Charge rapide 15W

Pas de recharge sans fil

Classement IP

Rien

Logiciel

Livré avec Android 10

Mise à jour vers Android 11, One UI 3.1

Dimensions

6,35 x 3,00 x 0,31 pouces

(161,4 x 76,3 x 8 mm)

6,24 onces (177 g)

Couleurs

Le noir

blanche

Bleu

rouge

Sécurité

Scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière

Déverrouillage du visage

Test du Samsung Galaxy A11 : dois-je l’acheter ?

Luke Pollack / Autorité Android

Le Samsung Galaxy A11 est un téléphone classique et économique. Il contient des spécifications modestes et prend des raccourcis, mais il peut toujours vous surprendre. Il marque des points sur la durée de vie de la batterie, une prise casque et l’appareil photo principal de 13 MP. Pourtant, le Galaxy A11 manque avec un processeur vieillissant, des caméras de support faibles et une finition gourmande en empreintes digitales.

Voir également: Les meilleurs téléphones économiques que vous pouvez actuellement acheter

Le Galaxy A11 de Samsung correspond au OnePlus Nord N100 et au Motorola Moto E en termes de prix, et il convient mieux à quelqu’un qui a peu d’expérience avec les smartphones. Vous pouvez également consulter le successeur du Galaxy A12 de Samsung. Pourtant, l’ancien appareil est plus populaire parmi les MVNO, vous pouvez donc probablement trouver un plan abordable pour correspondre à votre téléphone abordable.

Samsung Galaxy A11

