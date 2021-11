Test du Samsung Galaxy A32 5G : A est pour génial

La gamme Galaxy A de Samsung comprend souvent certains des téléphones économiques et milieu de gamme les plus populaires de l’année. Alors que la plupart des éloges concernent les séries Galaxy A50 et A70, il existe de nombreux autres appareils à considérer. L’une de ces options est le Galaxy A32 5G avec son grand écran, son taux de rafraîchissement fluide et sa configuration flexible de l’appareil photo. Voyons si le téléphone vaut votre argent dans notre test du Samsung Galaxy A32 5G.

Ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy A32 5G

Ryan Haines / Autorité Android

Samsung Galaxy A32 5G (4 Go de RAM 64 Go) : 279 $ / 279 € / 249 £

Samsung Galaxy A32 5G (4 Go de RAM 128 Go) : 299 $ / 299 €

Samsung Galaxy A32 5G (6 Go de RAM 128 Go) : 299 £

Le Samsung Galaxy A32 5G a atterri en tant que successeur du Galaxy A31 en janvier 2021. Il se situe juste en dessous du Galaxy A42 5G et du Galaxy A52 5G dans la gamme de Samsung, et devant des tarifs plus économiques comme le Galaxy A12. Il a été lancé au début de 2021 et est disponible chez Samsung, Amazon, les détaillants à grande surface et de nombreux opérateurs dans le monde, notamment T-Mobile, US Cellular, AT&T et Verizon aux États-Unis.

Il est disponible en quatre configurations pratiques, à commencer par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible via microSD dans le deuxième emplacement SIM). Il existe une version standard avec 8 Go de RAM, mais les versions les plus couramment disponibles en occident s’en tiennent à 4 Go ou 6 Go de RAM en standard. Indépendamment de ce qu’il y a à l’intérieur, vous pouvez choisir entre quatre couleurs pour embellir l’extérieur de votre Galaxy A32 5G : Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue et Awesome Violet. Malheureusement, ces finitions colorées n’apportent pas d’indice de protection IP, vous devrez donc éviter l’eau et la poussière.

Plutôt déroutant, Samsung vend également une version non 5G du téléphone – le Galaxy A32 – qui a un processeur plus faible mais des caméras principales et selfie de plus haute résolution, et un écran AMOLED plus dense en pixels. Cependant, en raison de la forte poussée de Samsung pour la 5G, ce modèle est beaucoup plus difficile à trouver sur la plupart des marchés.

Notre Samsung Galaxy A32 5G est apparu avec Android 11 intégré et le skin One UI 3.1 de Samsung dès la sortie de la boîte. Samsung a promis trois mises à jour complètes de la version Android pour le Galaxy A32 5G et quatre ans de correctifs de sécurité. Cela devrait maintenir le téléphone à flot jusqu’au début de 2025 avec jusqu’à Android 14. Même s’il n’est pas en tête de liste pour la plupart des mises à jour du portefeuille de Samsung, c’est la meilleure promesse de support de mise à jour que vous pouvez obtenir dans cette gamme de prix avec une marge assez importante. .

Voir également: Les meilleurs téléphones Samsung

Caché derrière l’écran Gorilla Glass 5 de Samsung correctement protégé, vous trouverez la puce Dimensity 720 de MediaTek à l’œuvre. Samsung a tiré le meilleur parti de l’espace derrière son écran HD+ de 6,5 pouces, ajoutant une batterie lourde de 5 000 mAh au mélange. Vous trouverez un objectif selfie 13MP caché dans une encoche Infinity-V pour compléter votre configuration économique.

Le Samsung Galaxy A32 5G coûte un peu moins de 300 $, mais il fait face à une concurrence féroce dans sa gamme de prix. Le Moto G Power de Motorola est un proche rival pour 249 $ qui sacrifie les vitesses 5G au nom des économies. Vous pouvez également regarder le OnePlus Nord N200, qui est prêt pour la 5G pour 240 $ mais ne correspond pas aux prouesses de mise à jour de Samsung.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Il y a quelque chose de minimaliste et de classe dans le design presque LG Velvet du Galaxy A32 5G, et il est mieux illustré dans la gamme de caméras. Samsung n’a eu aucun problème à gifler de lourdes bosses d’appareil photo sur les appareils, mais le Galaxy A32 5G est réduit à de simples anneaux autour de chaque objectif. Cela donne à l’appareil un aspect épuré, et le logo de Samsung lui-même se fond presque directement dans la finition Awesome Black de l’unité que nous avons testée.

En mentionnant les appareils photo, le Galaxy A32 5G a fourni des résultats assez impressionnants de haut en bas. La caméra principale de 48 MP est particulièrement nette dans un bon éclairage, bien que les images soient réduites à 12 MP par défaut. Il est facile de régler la pleine résolution, même si vous êtes limité au rapport 4:3. Vous pouvez vérifier certaines des différences entre les deux prises de vue dans l’image du curseur dans la section des exemples d’appareils photo plus loin dans cette revue du Galaxy A32 5G.

La suite d’appareils photo du Galaxy A32 5G laisse une grande partie de la concurrence à très petit budget dans la poussière.

L’appareil photo ultra-large de Samsung offre des angles impressionnants, même s’il y a une certaine distorsion sur les bords. Bien qu’il ne soit toujours pas l’appareil photo le plus utile à avoir sur un téléphone, le tireur macro 5MP bat également beaucoup de tireurs 2MP de la concurrence budgétaire d’un mile. La fleur rose vue dans la galerie plus loin dans cette critique est peut-être la meilleure photo macro que j’ai prise à travers toutes mes expériences d’appareil photo économiques.

J’ai également trouvé la connectivité 5G du téléphone à la hauteur de la tâche sur le réseau de Verizon. Il y a un large accès au réseau 5G dans ma région, et le Galaxy A32 5G n’a eu aucun problème à maintenir sa connexion. Il n’a pas été facile d’assister à un week-end pour regarder un match de football, mais il n’a jamais été facile d’avoir une réception entourée d’autant de monde. Sinon, je n’ai eu aucun problème avec la clarté des appels et le haut-parleur mono a bien fonctionné pour mes besoins occasionnels de haut-parleur. Il n’y a pas de support mmWave ici pour les vitesses 5G les plus rapides, mais cela est généralement réservé aux produits phares et la couverture mmWave est encore rare (et pratiquement inexistante en dehors des États-Unis).

En rapport: Les meilleurs téléphones 5G que vous pouvez acheter

Certaines des fonctionnalités One UI de Samsung brillent également sur un appareil de cette taille. Le Galaxy A32 5G est doté d’un écran de 6,5 pouces qu’il est presque impossible d’atteindre d’une seule main, je me suis donc retrouvé à faire défiler la plupart des applications en mode à une main pour un accès facile. L’écran est suffisamment lumineux pour la plupart des conditions, même s’il peut être un peu faible au soleil. Il est également tenu à jour grâce à l’excellente promesse de support logiciel susmentionnée qui le protégera jusqu’en 2025 au moins.

Écran d’accueil du Galaxy A32 5G Store de notification Galaxy A32 5G Menu de sortie de l’application Galaxy A32 5G Tiroir d’applications Galaxy A32 5G

Samsung est passé d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran dans le Galaxy A31 à une option montée sur le côté pour le Galaxy A32 5G, et c’est une décision qui porte ses fruits, même si cela semble être une rétrogradation sur papier. Il s’est déverrouillé rapidement lorsque j’ai sorti le téléphone de ma poche, même si le positionnement sur le côté ne convient que pour quelques doigts. Sinon, vous pouvez essayer la reconnaissance faciale logicielle pour un déverrouillage facile, bien qu’elle soit beaucoup moins sécurisée.

Le choix de Samsung d’utiliser un écran Gorilla Glass 5 sur le Galaxy A32 5G m’a sauvé la vie jusqu’à présent. Ce téléphone est extrêmement glissant (plus de détails dans une minute), mais le verre résistant a absorbé les chutes et tombe sans même une fissure. Étant donné que certains téléphones à ce prix optent pour le Gorilla Glass 3, il est bon de voir Samsung franchir une étape supplémentaire.

La batterie lourde de 5 000 mAh a également été excellente. Je l’ai régulièrement poussé bien au-delà d’une journée d’utilisation, et souvent près d’un deuxième jour.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Pour chaque choix de conception que Samsung a fait sur le Galaxy A32 5G, il a fait un mauvais choix important. C’est un téléphone extrêmement glissant. Le panneau arrière peut avoir fière allure avec ses finitions «géniales» et son style minimaliste, mais il vous fuit pratiquement dès que vous posez le téléphone. Un étui peut résoudre ce problème, mais sans un, tenir le Galaxy A32 5G, c’est comme essayer de garder une prise ferme sur un bébé phoque.

Vous l’avez peut-être deviné en vous basant sur la finition en plastique brillant, mais il est également presque impossible de garder le Galaxy A32 5G parfaitement propre. Tout ce qui est aussi simple que de décrocher le téléphone laissera des traces de doigts tachées.

La finition Awesome Black a fière allure, mais elle est aussi glissante qu’un bébé phoque.

Alors que la batterie de 5 000 mAh de Samsung est excellente, sa charge filaire de 15 W n’est pas la plus rapide. C’est particulièrement vrai en Europe où les téléphones concurrents de OnePlus, Realme et Redmi offrent des vitesses de pointe plus que doubles. Une fois que j’ai finalement vidé la batterie, il m’a fallu 30 minutes pour atteindre une charge de 27% avec le chargeur intégré, et un total d’un peu plus de deux heures pour revenir à pleine puissance.

Vérifier: Voici les meilleurs chargeurs Samsung Galaxy

One UI de Samsung est l’un des meilleurs skins Android, mais les appareils Samsung arrivent toujours avec de nombreuses applications en double en raison de partenariats avec des marques. Notamment, le Galaxy A32 5G est livré avec un ensemble complet d’applications Microsoft pour aller avec les options Google et Samsung. Vous consultez à la fois OneDrive et Google Drive, ainsi que Gmail et Outlook. Du côté positif, vous pouvez désinstaller la plupart des extras immédiatement, mais il y a beaucoup de redondance d’applications prêtes à l’emploi.

J’ai généralement vu de bonnes performances de mon Galaxy A32 5G dans l’utilisation quotidienne, bien qu’il y ait eu quelques ratés. Le téléphone avait tendance à chauffer si je l’avais connecté à ma voiture via Bluetooth pour les directions GPS. Il s’est refroidi relativement rapidement, mais ce n’est peut-être pas idéal pour les longs voyages de navigation.

Le haut-parleur mono du Galaxy A32 5G est également très bien pour le prix, mais souffre également d’une certaine distorsion lorsque vous augmentez le volume, bien que ce ne soit pas rare pour les appareils moins chers.

Exemples d’appareils photo Samsung Galaxy A32 5G

Une image à faible luminosité d’une étagère Une image d’angle standard d’une sculpture de lion Une macro image d’une fleur rose Une image zoom 2x d’une plaque Un selfie standard du Galaxy A32 5G Un selfie de portrait du Galaxy A32 5G

Spécifications du Samsung Galaxy A32 5G

Écran Samsung Galaxy A32 5G

6,5 pouces

TFT

720 x 1600 (20:9)

Processeur

Dimensions MediaTek 720

RAM

4 Go

6 Go

Espace de rangement

64 Go

128 Go

Appareils photo

Caméra quad arrière :

48MP de large (f/1.8)

8MP ultra-large (f/2,2)

Macro 5MP (f/2.4)

Profondeur 2MP (f/2,4)

Devant:

13MP de large (f/2,2)

Batterie

5 000 mAh

Charge filaire 15W

Classement IP

Rien

Logiciel

Android 11

Une interface utilisateur 3.1

Dimensions

6,46 x 3,00 x 0,36 pouces

(164,2 x 76,1 x 9,1 mm)

7,23 onces (205 g)

Couleurs

Noir génial

Superbe blanc

Bleu génial

Violette géniale

Sécurité

Lecteur d’empreintes digitales latéral

La reconnaissance faciale

Test du Samsung Galaxy A32 5G : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous êtes à la recherche d’un appareil compatible 5G avec un budget strict de 300 $, le Galaxy A32 5G mérite votre attention. Il offre une configuration de caméra à petit budget, une excellente autonomie de la batterie, un design élégant et le logiciel One UI fluide et bien pris en charge de Samsung. Tant que vous êtes prêt à vous battre avec un téléphone glissant qui se couvre facilement d’empreintes digitales, il ne manque pas grand-chose à 279 $. Les éléments manquants – principalement un indice IP et une charge rapide – ne sont pas nécessairement des ruptures compte tenu de ce prix.

Le Galaxy A32 5G apporte une valeur impressionnante à la gamme Galaxy A, et c’est un excellent moyen de plonger vos orteils dans la 5G.

Le Samsung Galaxy A32 5G est loin d’être le seul nom dans le jeu des moins de 300 $. Le Nord N200 de OnePlus (239 $) est une autre passerelle économique vers la 5G, bien qu’il n’offre pas la même longévité de mise à jour. Vous pouvez jeter un œil au Motorola Moto G Power (249 $), mais sachez que vous n’obtiendrez pas le même support logiciel, les mêmes vitesses 5G ou NFC.

Pour ceux qui sont heureux de dépenser un peu plus, le Galaxy A42 5G (399 $) offre une augmentation de puissance et un écran AMOLED, tandis que le Galaxy A52 5G (499 $) est une mise à niveau encore plus importante qui augmente la mise avec sa suite de caméras supérieure et est capable de charge plus rapide. Il y a aussi le Google Pixel 5a (449 $) qui est encore un peu plus cher, mais vous en avez pour votre argent avec les performances de l’appareil photo de première classe.

Samsung Galaxy A32 5G

Tirez parti du Galaxy riche en fonctionnalités de Samsung sans faire sortir votre portefeuille. Le Galaxy A32 5G propose une configuration de caméra impressionnante, un design minimaliste et plus encore pour moins de 300 $.

commentaires