Test du Samsung Galaxy A42 5G : Prêt pour l’aventure

Alors que je suis assis ici en train d’écrire cette critique, il est l’heure du déjeuner et le Samsung Galaxy A42 5G dans ma main est à 67%, avec cinq heures d’écran à l’heure depuis que je l’ai retiré du chargeur hier. Alors que l’A42 est facile à égarer dans la série A désormais bondée en vente cet été, il peut certainement se différencier des autres meilleurs téléphones Android bon marché de deux manières : un look unique et une batterie qui durera vraiment des jours.

L’A42 5G dispose également de la prise en charge mmWave qui manque au Samsung Galaxy A52 5G, ce qui en fera un choix très tentant pour les clients de Verizon souhaitant utiliser son réseau 5G Ultra Wideband (UWB) – en supposant que vous ayez des correctifs déployés dans votre région. Pour 400 $, cela pourrait être un téléphone milieu de gamme décent pour ceux qui apprécient avant tout l’écran et la batterie. Il y a quelques compromis définitifs faits à ce niveau de prix – les appels téléphoniques sont silencieux et l’appareil photo est au mieux moyen – mais dans l’ensemble, le Samsung Galaxy A42 5G pourrait facilement être votre prochain téléphone Verizon.

En un coup d’œil

Samsung Galaxy A42 5G

En bout de ligne: La batterie de 5 000 mAh vous permettra de profiter de deux jours complets avec l’A42, même lorsque vous devez basculer entre la 4G, le Sub6 et l’UWB sur Verizon. L’écran est vif et facile à lire à l’extérieur, mais la configuration à trois caméras ici est un déclassement distinct par rapport aux autres offres de la série A.

Le bon

Grand écran et batterie plus grande Prend en charge UWB sur Verizon Même processeur capable que A52 5G

Le mauvais

Écouteur très silencieux pour les appels L’appareil photo est correct le jour, horrible la nuit Plaque arrière aimantée

Sauter à:

Samsung Galaxy A42 5G Prix et disponibilité

Source : Ara Waggoner / Android Central

Samsung a annoncé pour la première fois le Galaxy A42 5G en septembre 2020 et lancé à l’international en novembre 2020. Il n’est cependant arrivé aux États-Unis qu’au printemps 2021.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le téléphone est disponible sur la plupart des marchés mondiaux, mais ici aux États-Unis, il est généralement vendu comme un téléphone verrouillé par Verizon (c’est la configuration que j’ai examinée). Des modèles déverrouillés sont disponibles si vous souhaitez acheter en dehors des opérateurs, mais les bandes 5G de l’A42 le rendent mieux adapté à la grande coche rouge.

Samsung Galaxy A42 5G Parfait pour le divertissement

Source : Ara Waggoner / Android Central

Bien qu’il puisse être facile d’oublier l’A42 sur papier, le téléphone lui-même est assez distinct des teintes pastel des A52 et A32, avec un design holographique à matrice de points sur la plaque arrière en plastique. J’ai aimé voir les couleurs se réfracter dans toutes sortes de lumière, mais ces arcs-en-ciel ne peuvent pas cacher le nombre de taches qu’ils captent. Prenez un bon étui transparent ou gardez un chiffon en microfibre à portée de main si vous avez l’intention de le montrer fréquemment – ou si vous aimez vivre dangereusement avec un téléphone nu.

Bien que l’écran de l’A42 ne soit pas à 120 Hz comme l’A52, 60 Hz semble parfaitement correct et les couleurs sont vives et nettes sur cet écran. L’écran de l’A42 est plus facile à lire à l’extérieur et en plein soleil par rapport à l’A52 – ma plus grande plainte avec ce téléphone – et l’écran de 6,6 pouces est d’une taille idéale pour regarder des vidéos, lire des webcomics ou des livres électroniques, et se perdre dans un nouveau jeu pendant quelques heures.

Catégorie Écran Samsung Galaxy A42 5G 6,6 pouces Super AMOLED

720 x 1600px (20:9), 60 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 750G Mémoire 4 Go Stockage 128 Go Stockage extensible microSD (jusqu’à 1 To) Caméra arrière 1 48MP, f/2.2

4K à 30fps Caméra arrière 2 8MP, f/2.2

Lentille Grand angle

Champ de vision de 123 degrés Caméra arrière 3 2MP, f/2.4

Objectif macro Caméra frontale 13MP, f/2.2 Connectivité Wi-Fi 802.11 ac, BT 5.0

LTE, 5G, NFC, A-GPS 5G Sub6 et mmWave

n2/5/66/77/78/260/261 Audio haut-parleur descendant

Prise jack 3,5 mm Batterie 5 000 mAh

Charge de 15 W Dimensions 164,4 x 75,9 x 8,6 mm Poids 0,42 lb (193 g) Couleurs Prism Dot Noir

Gris à pois prisme

Prism Dot Blanc

Nous avons ici le même Snapdragon 750G que l’A52, qui est fiable et capable de gérer ma charge de travail avec grâce. Nous n’avons ici que 4 Go de RAM au lieu de 6 Go, donc vous remarquerez peut-être que les applications se ferment un peu plus souvent en arrière-plan lors du multitâche entre une demi-douzaine d’applications. La plupart du temps, cependant, 4 Go est tout à fait correct tant que vous ne faites pas de jeux super intensifs.

Source : Android Central

Entre le 750G, le support mmWave et l’écran de 6,6 pouces, vous pourriez ne pas croire que le Samsung Galaxy A42 5G peut vraiment passer deux jours entre les recharges, mais pendant ma période d’examen, j’ai dû travailler activement pour essayer de tuer cette batterie. Quatre heures de lecture ne l’ont fait que de 15%, et même un week-end où j’ai passé six heures sur les réseaux sociaux, les webcomics et les recherches de recettes, j’ai à peine abaissé la batterie de 30%.

Le taux de rafraîchissement de 60 Hz sur l’écran et l’efficacité que Samsung a obtenue avec ce chipset s’ajoutent à un téléphone de longue durée que vous n’avez vraiment pas besoin de recharger tous les soirs. Je n’avais pas besoin de faire plus que de le jeter sur un chargeur pendant que je prenais ma douche de 20 minutes – comme ma Samsung Galaxy Watch Active – pour m’assurer d’avoir suffisamment de batterie pour tenir toute une journée. Si vous aviez tendance à vous tourner vers la série Moto G Power dans le passé pour apaiser vos inquiétudes concernant la batterie, le Galaxy A42 5G est la mise à niveau que vous attendiez.

Source : Ara Waggoner / Android Central

La batterie n’a même pas été trop touchée lorsque je mendiais un signal et une vitesse suffisante pour télécharger un menu au Domain à Austin, une zone notoire pour la réception cellulaire. Je n’ai pas pu tester l’A42 5G sur le réseau UWB de Verizon car aucune des villes compatibles UWB n’était à moins de 100 miles de moi, mais lors d’un voyage en voiture pour ramasser des pêches, le signal 4G (et parfois sub6 5G) a tenu bon à travers le Texas Hill Country.

Si vous avez apprécié un téléphone Samsung récent, vous savez exactement à quoi vous attendre de l’apparence, de la convivialité et de la configuration de l’A42. Le logiciel sur le Galaxy A42 5G est standard, parfaitement fluide One UI 3.1 avec Android 11, avec une quantité légèrement exaspérante de ballonnement préchargé par Verizon. Heureusement, ces jours-ci, presque tout le ballonnement est désinstallable, mais vraiment, Verizon, un jeu de machine à sous ??? Ayez de la classe !

Samsung Galaxy A42 5G Des compromis budgétaires

Aussi bons que soient l’écran et la batterie du Galaxy A42 5G, j’aimerais qu’il en soit de même pour la configuration de la triple caméra. La matrice de caméras a un capteur principal de 48MP plutôt que les 64MP de l’A52, et la caméra selfie à l’avant est une dégradation encore plus importante de 32MP à 13MP. Alors que la caméra fonctionnait bien pendant les heures de clarté, lorsque le soleil se couche et que les lumières s’atténuent, ne vous attendez pas à grand-chose.

Si vous souhaitez tester une caméra la nuit, rendez-vous dans un parc à thème. Comme je suis loin du mien, je l’ai apporté à TrueLove pour une soirée karaoké, et même si certaines images fixes étaient à moitié décentes, la vidéo était médiocre de la mise au point à la balance des blancs pour zoomer. L’A42 manque également d’OIS (stabilisation d’image optique) sur son appareil photo, ce que l’A52 a des utilisateurs instables comme moi besoin lorsque vous prenez des photos loin d’une balustrade ou d’un environnement domestique. L’appareil photo convient aux photos de qualité Twitter, mais si vous prenez des tonnes de vidéos de vos chats ou de vos enfants, cherchez ailleurs.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Les autres compromis ici sont relativement petits, mais ils pourraient avoir un impact important en fonction de vos cas d’utilisation. J’ai déjà parlé de la plaque arrière sujette aux bavures et de la nécessité de la garder propre, cependant, lorsqu’elle est propre, elle peut être un peu glissante, glissant hors de ma poche et de mon étui plusieurs fois. Un autre compromis sur les prix est qu’il ne charge qu’à 15W plutôt qu’à 18-25W. Compte tenu de la durée de vie de la batterie, ce n’est pas une grosse affaire, mais il n’y a pas de remplissage rapide ici.

Si vous avez des difficultés auditives, vous devrez peut-être également ignorer l’A42. J’ai une audition décente, mais je devais augmenter le volume de l’appel au maximum pour entendre certains de mes appelants, et le haut-parleur est tout aussi doux, malgré la durée que le haut-parleur peut prendre lors de la lecture de musique ou de films. Ce n’est pas aussi flagrant que sur quelques modèles plus anciens, mais si vous recevez/prenez des appels vocaux fréquents, vous voudrez obtenir autre chose ou investir dans de bons écouteurs Bluetooth pour passer les appels à la place.

Concours Samsung Galaxy A42 5G

Source : Ara Waggoner / Android Central

Le prix de 400 $ à 500 $ a augmenté au cours de la dernière année. Si vous n’êtes pas sur Verizon, vous serez probablement plus heureux avec le Samsung Galaxy A52 5G – AT&T et T-Mobile le font assez souvent, vous obtenez un 120 Hz qui est légèrement plus difficile à lire à l’extérieur et un meilleur appareil photo avec OIS, mais vous devra renoncer à cette autonomie de deux jours. L’A52 5G est également un peu difficile à trouver en stock en ce moment.

Une autre alternative à l’A42 5G qui est également difficile à trouver en ce moment est le Google Pixel 4a 5G, mais nous sommes attendus pour le Pixel 5a en août, qui aura probablement un prix plus compétitif – 600 $ pour le modèle Verizon était tout simplement ridicule quand le Pixel 5 coûtait 700 $ – mais il ne sera lancé qu’en Amérique et au Japon.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Si vous habitez en Europe ou en Inde, vous feriez mieux de vous procurer le OnePlus Nord 2 qui commence à 399,00 £ au Royaume-Uni et à 27 999 en Inde. Les caméras du Nord sont bien meilleures que l’A42, l’écran est légèrement plus petit mais à 90 Hz, et il prend en charge la charge filaire de 65 W qui peut vous recharger de mort à pleine en une demi-heure. J’aurais vraiment aimé que ce téléphone soit disponible aux États-Unis, mais pas de dés.

Samsung Galaxy A42 5G Faut-il l’acheter ?

Source : Ara Waggoner / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un téléphone 5G avec une grosse batterie et un prix bas Vous êtes sur Verizon et vivez dans une zone UWB Un grand écran est important pour vous

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous avez besoin d’un processeur plus rapide pour tous vos multitâches Vous avez des problèmes d’audition pendant les appels téléphoniques Vous êtes un photographe qui a besoin de photos claires et cohérentes

La série A de Samsung se rapproche de plus en plus du mélange idéal de fonctionnalités et de prix pour tous les acheteurs de smartphones non passionnés, et l’A42 est définitivement adapté à un type d’utilisateur particulier avec des priorités distinctes : j’ai besoin d’une batterie qui s’en moque si j’oublie de le recharger tous les soirs, et j’ai besoin d’un bon grand écran pour regarder mes émissions en déplacement.

4 sur 5

Bien que les appareils photo ne soient pas ce que j’aimerais voir – peu d’appareils photo pour téléphone à 400 $ peuvent rivaliser avec le Pixel 4a – ce n’est pas assez mauvais pour être un briseur d’affaire, en particulier pour ceux d’entre nous qui ne prennent pas de photos et de vidéos aussi souvent que nous regardons simplement toutes les photos que les autres nous envoient. Si vous êtes d’accord avec ce compromis, l’A42 est fait pour vous en tant que téléphone 5G UWB abordable qui ne mourra pas simplement parce que vous avez dû vous planter chez un ami et avoir oublié votre chargeur de téléphone à la maison.

Grand écran, batterie plus grosse

Samsung Galaxy A42 5G

Prêt pour votre aventure de week-end sans chargeur.

La batterie de 5 000 mAh vous permettra de profiter de deux jours complets avec l’A42, même lorsque vous devez basculer entre la 4G, le Sub6 et l’UWB sur Verizon. L’écran est vif et facile à lire à l’extérieur, mais la configuration à trois caméras ici est un déclassement distinct par rapport aux autres offres de la série A.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Nous avons un gagnant

OnePlus Nord 2 vs POCO F3 GT : lequel acheter ?

Le OnePlus Nord 2 et le POCO F3 GT sont actuellement deux des meilleures options du segment milieu de gamme. Avec les deux appareils dotés d’un matériel presque identique, examinons ce qu’ils ont à offrir et quel téléphone vous devriez acheter.