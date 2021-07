Test du Samsung Galaxy M32 : Jouer sur ses atouts

Le Samsung Galaxy M32 a été lancé en Inde au prix de départ de Rs 14 999. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il y a trois choses importantes à savoir sur le Galaxy M32. Quatre si vous tenez compte du prix.

Il dispose d’un écran Super AMOLED rapide, d’une énorme batterie de 6 000 mAh et du logiciel One UI 3.1 (qui vient de recevoir une nouvelle mise à jour pour apporter le correctif de sécurité de mai et d’autres améliorations).

Le M32 commence à un peu moins de Rs 15 000. Aucun autre téléphone concurrent, que ce soit Redmi, Realme ou Moto, ne peut égaler le M32 sur ces trois niveaux. Il ne s’agit peut-être pas de toutes les spécifications dans d’autres domaines, mais comme le dit le proverbe, vous avez tendance à mieux performer lorsque vous êtes dans votre élément et il ne fait aucun doute que Samsung exploite ses atouts ici.

La question est, dans un marché dominé par les spécifications, cela suffira-t-il.

Un appareil polyvalent compact mais solide

La pandémie a fait des smartphones un produit indispensable. On ne soulignera jamais assez leur utilité. Un écran de haute qualité fait facilement partie des fonctionnalités les plus recherchées par de nombreux acheteurs aujourd’hui. Après tout, ils passeront le plus clair de leur temps à le regarder. Que Samsung fabrique les meilleurs écrans AMOLED est bien établi. Même Apple utilise des panneaux fabriqués par Samsung dans ses derniers et meilleurs iPhones. Le fait est qu’ils n’ont pas besoin d’être présentés. Encore plus lorsque Samsung choisit de les équiper sur ses propres appareils. Un produit grand public comme le M32 qui obtient une part du gâteau est une bonne nouvelle pour les acheteurs soucieux de leur budget.

Le M32 dispose d’un écran Super AMOLED 1080p de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Samsung n’est peut-être pas la seule marque à le faire, mais elle dépasse la concurrence de Redmi et de Realme en offrant simultanément un taux de rafraîchissement « premier segment » de 90 Hz dans le M32. Les téléphones comme le Redmi Note 10, le Note 10S et le Realme 8 plafonnent tous à 60 Hz. Techniquement, cela rend l’affichage du M32 plus rapide et bien qu’il existe d’autres facteurs comme le chipset et l’optimisation qui pèsent également pour assurer des performances optimales, les interactions quotidiennes avec l’écran Super AMOLED 1080p de 6,4 pouces du M32 sont en grande partie une expérience agréable.

L’écran du M32 peut également devenir très lumineux – jusqu’à 800 nits – de sorte que vous n’aurez aucun problème à naviguer sur l’écran, à lire du texte ou à consommer du multimédia lorsque vous êtes en plein soleil. Les lunettes, bien qu’elles soient définitivement sur le côté supérieur, sont uniformes sur trois côtés et fonctionnent bien pour ce segment. Le M32 est également le seul téléphone grand public à bénéficier de la protection Corning Gorilla Glass 5 à son prix.

La proposition de valeur du M32 domine tous les autres téléphones dans et autour de son prix. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Pourtant, si je devais pinailler, de plus en plus de marques optent désormais pour une découpe perforatrice à ce prix tandis que Samsung s’en tient à une encoche de style goutte d’eau qui semble un peu datée pour un téléphone 2021. Et, même si le téléphone est certifié Widevine L1, il ne peut pas encore diffuser de contenu HD à partir de Netflix, d’autres plates-formes OTT. Vous devez également savoir que les écrans Realme 8 et Redmi Note 10/Note 10S peuvent devenir plus lumineux avec le téléphone Realme prenant également en charge HDR10. Le Moto G40 Fusion vous offre un écran LCD 1080p de 6,8 pouces plus grand avec un taux de rafraîchissement plus rapide de 120 Hz et une prise en charge HDR10. Dépenser Rs 1 000 de plus vous permettra d’obtenir un Redmi Note 10 Pro qui coche toutes les cases – 6,67 pouces 1080p Super AMOLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité maximale jusqu’à 1200 nits et prise en charge HDR10 – si l’affichage est votre priorité absolue. Il est également livré avec quelques autres cloches et sifflets.

Cela dit, la proposition de valeur du M32 domine tous les autres téléphones dans et autour de son prix, surtout si vous êtes quelqu’un qui recherche un appareil polyvalent compact mais solide. Vous voyez, la plupart des téléphones de ce segment sont soit trop minces et légers, soit trop grands. Pour pouvoir le faire, ces téléphones doivent faire un compromis dans d’autres domaines.

C’est un téléphone d’un jour et demi à deux jours par tous les moyens. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Comme la majorité des téléphones économiques, le M32 a également un dos en plastique. Il est brillant et sujet aux taches et aux traces de doigts. À côté de la concurrence, le M32 est également un téléphone épais et volumineux (9,3 mm, 196 g) mais il n’est pas inconfortable à utiliser ou quoi que ce soit. Considérant qu’il contient une batterie de 6 000 mAh, le fait est que Samsung s’en sort bien ici. C’est là qu’il a utilisé ses années d’expérience et d’expertise pour créer un téléphone qui surprend par sa construction et son ergonomie. Le M32 se sent confiant à l’intérieur. Le placement des boutons est parfait (le scanner d’empreintes digitales monté sur le côté fonctionne bien), la navigation est fluide et discrète, et l’haptique est agréable et serrée.

La durée de vie de la batterie, attendue, est excellente. C’est un téléphone d’un jour et demi à deux jours par tous les moyens. Même pour les utilisateurs les plus exigeants. Mon seul reproche est que même si le M32 prend en charge la charge rapide de 25 W, Samsung ne contient qu’un chargeur de 15 W dans la boîte, ce qui prend près de deux heures et demie pour charger complètement le téléphone.

Bien maîtriser les bases

Le reste du M32 concerne les bases et il les obtient partout où il le peut. Il y a une configuration quadruple caméra à l’arrière avec un principal 64MP (f/1.8), un ultra grand-angle 8MP (f/2.2) et deux capteurs 2MP, un pour la prise de vue de portraits et un autre pour les macros.

La caméra principale vole la vedette ici et est facilement parmi les meilleures dans cette gamme de prix, surtout sous une bonne lumière. Le réglage des couleurs de Samsung, bien qu’il soit amélioré, peut toujours passer pour « vrai à la réalité » par rapport à la concurrence. Les photos sortent avec une bonne quantité de détails et une plage dynamique supérieure à la moyenne. Les photos difficiles et à faible luminosité sont également utilisables. Le M32 possède l’objectif ultra grand-angle le plus large (123 degrés) parmi les téléphones économiques si vous aimez ce genre de chose. Il est également bien conçu pour les prises de vue bokeh avec une isolation de sujet décente. Les gros plans n’ont rien d’enthousiasmant. La caméra frontale 20MP est l’un des meilleurs tireurs selfie que nous ayons vu au sud de 20k.

Il ne peut atteindre que 1080p@30fps lors de l’enregistrement de vidéos. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Dans l’ensemble, il est sûr de dire que le M32 est l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo à son prix pour la photographie. Curieusement, il ne peut atteindre que 1080p@30fps lors de l’enregistrement de vidéos et bien qu’il soit compétitif, il existe sûrement de meilleures options (qui peuvent également faire des vidéos 4K@30fps).

Le matériel de base est l’endroit où le M32 semble vraiment prendre du retard. Il possède l’ancien système sur puce MediaTek Helio G80, bien qu’il existe également un téléphone appelé Nokia G20 sur le marché aujourd’hui, qui accompagne un Helio G35 encore moins puissant à des prix similaires. hors Samsung. Juste pour être clair, le téléphone de Samsung n’a pas de mauvais matériel en soi. C’est juste que les téléphones concurrents ont un meilleur matériel.

Les téléphones rivaux ont un meilleur matériel. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Ceci étant dit, voici ce que vous devez savoir sur le M32. C’est un bon téléphone au quotidien. De temps en temps, il bégayait et même s’il avait un écran de taux de rafraîchissement de 90 Hz, l’expérience lors du déplacement à travers les différents éléments de l’interface utilisateur peut ne pas être « fluide » à cent pour cent parce que le matériel n’est tout simplement pas conçu pour cela. Mais l’expérience n’est pas choquante. Ce n’est pas un problème ou une rupture d’accord. Le téléphone peut également jouer à certains jeux, y compris des titres de nouvelle génération comme Call of Duty et Battlegrounds Mobile India avec des réglages bas, sans trop transpirer. Pour ce que ça vaut, il ne chauffe pas et ne ralentit pas lorsqu’il est poussé dans ces scénarios. Mais assurez-vous que le M32 n’est pas un téléphone de jeu.

La plus grande préoccupation – mais toujours pas un facteur décisif – est que Samsung utilise un stockage eMMC 5.1 plus lent alors que ses concurrents sont passés à UFS2.1 et 2.2. Cela se traduit par des applications prenant légèrement plus de temps à installer et à ouvrir. C’est quelque chose auquel vous devrez vous habituer. Mais en même temps, seulement et seulement si vous avez eu accès à des vitesses de stockage plus rapides, vous remarquerez probablement la différence. Mais assurez-vous qu’il existe des options plus rapides disponibles sur le marché aujourd’hui.

Samsung a vraiment amélioré son jeu en ce qui concerne les mises à jour. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Samsung fait un retour en force avec le logiciel (bien que cela puisse être subjectif) en ce sens qu’il s’agit du seul téléphone de la liste à être livré avec la mise à jour de sécurité Android de mai prête à l’emploi (avec la version 3.1 de One UI basée sur Android 11). Samsung a vraiment amélioré son jeu en ce qui concerne les mises à jour et ses téléphones économiques les reçoivent également plus rapidement et plus fréquemment que jamais. Aucun autre téléphone rival ne s’en approche. Cela dit, l’expérience prête à l’emploi est loin d’être idéale, car tous les téléphones Samsung à petit budget, comme les téléphones Redmi et Realme, sont livrés avec de nombreuses applications volumineuses ou indésirables. La première chose à faire est alors de faire un petit ménage de printemps. Débarrassez-vous de l’application, découvrez le flux et verrouillez le carrousel de fonds d’écran, désinstallez les éléments non pertinents et désactivez les notifications que vous savez que vous n’utiliserez jamais. Samsung vous offre ces options, ce qui est bien. Tout va bien à partir de là. Il y a beaucoup d’astuces et de fonctionnalités à explorer, certaines fonctionnalités haut de gamme comme Samsung Pay Mini à essayer, et d’autres que vous pouvez simplement oublier. Quoi qu’il en soit, il y a un petit quelque chose pour tout le monde ici. La poussée pour la pérennité grâce aux mises à jour est la cerise sur le gâteau.

Dernières réflexions sur le Samsung Galaxy M32

Il est tout à fait clair que Samsung a essayé de jongler avec de nombreux chapeaux lors de la conception du M32. L’objectif était clairement de faire un touche-à-tout, afin que vous puissiez avoir un avant-goût de tout sans aller trop loin ou quoi que ce soit. Overboard avec des fonctionnalités ainsi qu’overboard avec des attentes. Tout semble bien équilibré. S’il y a “n” nombre de points positifs dans ce téléphone, il y a aussi un nombre égal de si et de mais, mais parce que l’ensemble est si solide, il est beau malgré ses nombreuses bizarreries.

C’est le meilleur téléphone économique que Samsung ait jamais fabriqué. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le M31s (revue) était l’un des meilleurs téléphones économiques de l’année dernière et même s’il aurait pu le faire avec un meilleur prix, il était une recommandation facile pour de nombreux acheteurs. Le M32 fait beaucoup de ces choses à un prix encore plus agressif, et bien que certains puissent trouver l’utilisation d’un chipset inférieur ou d’un stockage lent ou le manque d’agrégation de transporteurs rebutant, c’est le meilleur téléphone économique jamais conçu par Samsung. . C’est une raison suffisante pour garder un œil sur celui-ci.

Avantages: Construction compacte mais solide, écran lumineux et coloré, appareils photo compétitifs (excellente caméra selfie), autonomie fantastique, logiciel attrayant avec mises à jour rapides

Les inconvénients: Pourrait utiliser une puce et un stockage plus rapides, Caps d’enregistrement vidéo à 1080p @ 30fps, Les performances de la caméra en basse lumière pourraient être meilleures, Livré avec de nombreuses applications indésirables

