Test du Samsung Galaxy XCover Pro : Fonction Form over

Les téléphones robustes présentent généralement une conception plus durable et plus sûre. Cependant, le Samsung XCover Pro apporte une approche différente au marché robuste. Son design carré et ses couleurs douces rendent le téléphone plus élégant. Mais est-il suffisamment résistant pour résister à la concurrence ? Découvrez-le dans la revue Samsung Galaxy XCover Pro d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le Samsung Galaxy XCover Pro

Luke Pollack / Autorité Android

Samsung Galaxy XCover Pro (4 Go/64 Go) : 499 $ / 399 £ / 499 €

Sur le marché des appareils robustes, le Samsung Galaxy XCover Pro se situe en plein milieu du peloton. Au prix de 499 $, le XCover Pro est livré en une seule couleur (noir) et une option – 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage, extensible à 512 Go via une carte microSD. L’unité que j’ai testée était livrée avec Android 10, et environ six mises à jour incrémentielles plus tard, j’ai pu mettre à jour le téléphone vers Android 11/One UI 3.

Le XCover Pro est alimenté par le processeur Exynos 9611 de Samsung et une batterie de 4 050 mAh de taille moyenne. Cependant, la grande vente ici est que la batterie est amovible, vous pouvez donc échanger les batteries de remplacement à volonté pour prolonger son utilisation. Le téléphone est également livré avec un écran Full HD de 6,3 pouces protégé par Gorilla Glass 5. En bas, il y a un port USB-C découvert et un seul haut-parleur à déclenchement. Le haut voit un bouton programmable supplémentaire ainsi qu’une prise casque 3,5 mm, et le côté gauche voit un autre bouton de clé intelligente. Le côté droit abrite la bascule du volume et le bouton du capteur d’alimentation/d’empreintes digitales.

Dans la boîte, vous obtenez un chargeur USB-C et des écouteurs 3,5 mm.

Luke Pollack / Autorité Android

Le design plus élégant du XCover Pro par rapport à d’autres téléphones robustes a ses avantages et ses inconvénients. Bien que le facteur de forme plus traditionnel soit plus confortable à utiliser que ses concurrents robustes, il ne se sent pas aussi durable dans la main. Il est livré avec un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68, Gorilla Glass 5 et un extérieur en caoutchouc qui ne manquera pas de supporter quelques gouttes. Il est également classé MIL-STD 810G pour la protection contre les chocs, les vibrations, la chaleur, le froid, l’humidité, etc., bien qu’il ne s’agisse pas de la dernière cote MIL-STD 810H offerte par certains appareils robustes.

Si vous recherchez une combinaison de durabilité et de design, le Samsung Galaxy XCover Pro pourrait offrir le meilleur compromis. Pourtant, même avec la cote de verre, je recommande d’utiliser un protecteur d’écran en verre sur l’écran.

Pour les tests, j’ai laissé tomber le téléphone plusieurs fois, je l’ai immergé sous l’eau courante et je l’ai même jeté. Dans chaque test, le téléphone a fonctionné de manière respectable. Cependant, je pourrais ajouter que le dos en plastique amovible du téléphone était un peu fragile. Le plus gros inconvénient de la conception pourrait être les ports non couverts du téléphone. Bien qu’ils soient scellés à l’intérieur, je ne recommanderais pas d’immerger ce téléphone dans l’eau pendant de longues périodes. Cela dit, ça devrait aller s’il faut une goutte dans la piscine ou dans un lac.

Outre l’esthétique élégante, la meilleure caractéristique de ce téléphone doit être l’affichage. Il n’est pas surprenant qu’un appareil Samsung ait un écran de qualité, et le XCover Pro ne fait pas exception. Le panneau de 2 340 x 1 080 de 6,3 pouces est lumineux, avec un bon contraste et une bonne netteté, ce que je ne peux pas dire des autres alternatives robustes que j’ai testées. J’aurais aimé que Samsung propose plus d’options pour personnaliser la couleur de l’écran, et bien que la couleur soit vive, j’ai trouvé qu’elle était un peu verte à mon goût. Pourtant, c’est le meilleur affichage sur un appareil robuste que vous trouverez.

Le Samsung Galaxy XCover Pro possède le meilleur écran que nous ayons testé sur un téléphone robuste à ce jour.

Compte tenu de la taille réduite de la batterie de 4 050 mAh, j’ai été vraiment surpris par les performances supérieures à la moyenne du XCover Pro. Dans mon quotidien, je passais en moyenne sept à huit heures à l’écran, ce qui consistait en beaucoup de vidéos en streaming, de médias sociaux, de jeux légers et de photographies. Malheureusement, le chargeur rapide de 15 W inclus prend un peu plus de deux heures pour alimenter le téléphone, ce qui est un temps considérable pour une batterie aussi petite. De plus, le XCover Pro ne prend en charge aucune forme de charge sans fil. Ce qui compense ces inconvénients est la batterie amovible. Vous pouvez trouver des batteries de remplacement en ligne, et il était rapide et facile de remplacer les batteries lorsque j’avais besoin d’une charge complète. C’est certainement un plus pour le XCover Pro, en particulier pour ceux qui souhaitent utiliser leur téléphone pendant de longues périodes mais ne seront pas à proximité d’une prise de courant.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Luke Pollack / Autorité Android

Jusqu’à présent, vous pensiez peut-être que le Samsung Galaxy XCover Pro était le meilleur téléphone robuste, mais malheureusement, le téléphone présente certains inconvénients. Le principal est la performance. L’Exynos 9611 est une puce à faible cadence associée à un maigre 4 Go de RAM. Bien que la navigation dans les applications soit relativement réactive, les temps de chargement sont assez épouvantables et j’ai dû attendre quatre à cinq secondes pour que les applications ou les pages se chargent complètement. Ne vous méprenez pas, le téléphone est utilisable, mais il peut être lent. De plus, en raison de One UI 3, le téléphone dispose d’une quantité considérable d’applications et de paramètres de stock supplémentaires qui peuvent également entraîner une lenteur générale. Malheureusement, les performances de cet appareil sont inférieures à celles des concurrents dotés de puces Snapdragon de milieu de gamme.

Les 4 Go de RAM plus petits signifient que l’appareil n’est pas conçu pour la vitesse.

Enfin, le Samsung Galaxy XCover Pro ne prend pas en charge la 5G, ce que l’on trouve dans quelques autres téléphones robustes au même prix. De plus, bien que j’aie loué le design plus élégant, certains pourraient le trouver pas assez durable. Bien qu’il ait un indice de protection IP68 et une certification pour la protection contre les chutes, la conception en plastique et le dos amovible ne sont pas aussi rassurants que certains de ses homologues en métal/caoutchouc. L’appareil manque également de fonctionnalités robustes qui pourraient être essentielles pour certains consommateurs, comme une vision nocturne ou une caméra thermique. Donc, si vous êtes l’un de ceux qui recherchent un réservoir absolu d’un téléphone avec quelques bizarreries supplémentaires de l’appareil photo, le Samsung Galaxy XCover Pro n’est probablement pas pour vous. En parlant de caméras, le XCover Pro possède des caméras embarquées décentes qui rivalisent avec d’autres offres du genre robuste, mais les images ont tendance à être un peu plus douces que la concurrence.

Exemples d’appareils photo Samsung Galaxy XCover Pro

Vous pouvez trouver des versions haute résolution de chaque image ici.

Spécifications du Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy XCover Pro

Affichage

6,3 pouces

2 340 x 1 080 pixels

Verre Gorille 5

Processeur

Exynos 9611

RAM

4 Go

Espace de rangement

64 Go / extensible jusqu’à 512 Go

Appareils photo

Double caméra arrière :

– 25MP principal

– 13MP ultra-large

Devant:

– 13MP

Batterie

4 050 mAh (remplaçable)

Charge rapide 15W

Classement IP

IP68

MIL-STD-810G

Logiciel

Android 10 (mise à niveau vers Android 11)

Dimensions

159,9 x 76,7 x 10 mm

Connectivité

GSM : 850 / 900 / 1800/1900

HSPA : 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100

LITE : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66

Double SIM : nano-SIM + nano-SIM / nano-SIM + carte TF

Sécurité

Scanner d’empreintes digitales latéral

Samsung Galaxy XCover Pro : dois-je l’acheter ?

Luke Pollack / Autorité Android

À première vue, le Samsung Galaxy XCover Pro semble être un appareil robuste et complet, mais si vous regardez de plus près, cette rondeur se transforme en défauts apparents. Bien que j’aie été impressionné par le design élégant, l’écran Full HD et l’excellente autonomie de la batterie, les performances du processeur moins qu’idéales et la construction pas si durable font du XCover Pro une vente plus difficile. Bien que le prix de 499 $ soit assez compétitif, ces inconvénients garantissent que le XCover Pro ne peut pas rivaliser avec des téléphones de meilleure valeur comme le Doogee S96 Pro (389 $) et Unihertz Atom XL (329 $), ou le Cat S62 Pro plus complet (649 $ ). Cela, associé à l’absence de 5G et au manque de fonctionnalités telles qu’une vision nocturne ou une caméra thermique, rend le téléphone moins adapté aux consommateurs les plus exigeants.

Le Galaxy XCover Pro est un téléphone robuste et élégant, mais il existe des options plus durables disponibles avec des performances bien supérieures.

En fin de compte, le Samsung Galaxy XCover Pro surpasse certains indicateurs majeurs, mais présente des lacunes évidentes qui en font un téléphone robuste de milieu de gamme.

Samsung Galaxy XCover Pro

Il s’agit de la dernière entrée dans la gamme de smartphones durcis de Samsung. Il vante une batterie amovible, un design moderne et beaucoup de robustesse.