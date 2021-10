Test du Samsung Galaxy Z Flip 3: Le vrai MVP

Le dernier Flip a coûté un énorme Rs 1,10 lakh au lancement. Le nouveau Flip, seulement Rs 84 999. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 ont peut-être été découpés dans le même tissu, mais ils ne pourraient pas être plus différents. Le Flip peut sembler plus facile à réaliser, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Voici pourquoi : le Fold a du pain sur la planche car son utilité n’a pas besoin d’être autant justifiée. Un téléphone qui se transforme en mini tablette sera toujours plus facile à vendre qu’un téléphone qui ne se transforme en rien.

N’oubliez pas que Samsung veut – et a désespérément besoin – de généraliser les téléphones à écran pliant. Et tandis qu’il trouve comment rendre le Fold plus abordable, le Flip doit assumer une responsabilité encore plus grande. C’est l’option de téléphone pliable la plus abordable en ce moment, après tout. Le dernier Flip a coûté un énorme Rs 1,10 lakh au lancement. Le nouveau Flip, seulement Rs 84 999. Cela signifie qu’aujourd’hui, vous pouvez acheter un tout nouveau téléphone « flip » de Samsung moins cher qu’un Galaxy S21 Ultra.

Le prix est certainement convaincant, mais ce n’est qu’une partie de l’équation. L’autre moitié est de savoir si – ou non – le Flip 3 est en fait plus utile – ou pratique – que le modèle qu’il remplace, pas seulement une autre nouveauté. La réponse à cette question est encore compliquée.

Galaxy Z Flip 3 | Ce qui est bon

Regardez, il ne fait aucun doute que le Flip est un écueil. C’est accrocheur. C’est un démarreur de conversation. Il y a aussi une bonne part de nostalgie. C’est-à-dire qu’il n’est pas uniquement destiné à la «génération Z», même si c’est le groupe démographique que Samsung semble cibler en grande partie. Mais tout cela n’est pas surprenant maintenant, n’est-ce pas.

Si quoi que ce soit, la dernière itération – le Flip 3 – ne fait qu’amplifier les choses et pour une bonne raison. Vous voudriez absolument ce morceau de technologie de haute couture dans votre vie et Samsung s’assurera que vous le vouliez encore plus en vous attirant à travers un milliard d’autres ensembles d’accessoires chics avec lesquels il se déroule. Le « couvercle en silicone Galaxy Z Flip3 5G avec anneau » illustré ci-dessus est vendu séparément pour Rs 3 099 par exemple. Le Flip 3 est également proposé dans une multitude de nouvelles finitions bicolores, bien que seulement deux, le noir et le crème, se dirigent actuellement vers l’Inde.

L’écran de couverture fait maintenant presque 2 pouces et une résolution légèrement plus élevée. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le seul autre téléphone qui peut faire tout cela aujourd’hui est le Motorola Razr 5G et même s’il est sûrement frappant à regarder – et tellement nostalgique – l’approche de Samsung est plus moderne, élégante et cohérente. De plus, il a des spécifications bien meilleures. En un mot, le Flip 3 offre un meilleur package.

La durabilité est le facteur le plus important lorsqu’il s’agit d’un téléphone à écran pliable comme le Flip 3. Bien que personne ne puisse garantir sa tenue à long terme, Samsung a fait « plusieurs » choses cette année pour garantir que le Flip 3 est plus résistant à l’usure. Le dernier Flip n’était pas trop mal à cet égard, donc toutes les mises à niveau en plus sont les bienvenues et très appréciées.

Le Flip 3 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales physique. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Ce qui est impressionnant, c’est que le Flip 3 a reçu le même niveau d’attention que le Fold 3 – qui coûte presque le double – et parce que son facteur de forme relativement plus compact signifie qu’il y a beaucoup moins de pièces mobiles, le tout vous donne invariablement un peu plus tranquillité d’esprit. Du moins, c’est ainsi que nous le voyons.

Alors, quelles sont ces améliorations ?

Eh bien, pour commencer, le Flip 3 utilise des matériaux plus haut de gamme et plus robustes. Le corps est presque entièrement fabriqué à partir de Corning Gorilla Glass Victus, et l’unité principale de la caméra à l’arrière est dotée de Corning Gorilla Glass DX. Le Flip 3 reçoit également le nouveau cadre en aluminium blindé de Samsung, également visible dans le Fold 3, qui serait 10 % plus résistant que le matériau utilisé sur la génération précédente. Enfin, il est classé IPX8, ce qui signifie qu’il est résistant à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) bien qu’il n’y ait toujours pas de protection contre la poussière et les débris.

La charnière et les aimants semblent plus serrés. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

D’un point de vue utilisation, la charnière et les aimants semblent plus serrés. Il en va de même pour l’OLED flexible. Samsung affirme que cet écran pliant est 80% plus durable et bien qu’il soit toujours déconseillé de décoller le plastique extérieur, il y a deux grandes améliorations ici qui se démarquent instantanément. L’expérience tactile est plus fluide et le protecteur d’écran pré-installé prend beaucoup moins d’empreintes digitales. Même si vous parvenez à le tacher, vous pouvez l’essuyer avec un chiffon humide, ce que vous ne pouviez pas faire avec la génération précédente.

Tout cela ne veut pas dire que vous pouvez jeter la prudence au vent. Il n’y a pas moyen de contourner le fait que vous devez le manipuler avec soin. Pour ce que ça vaut, Flip 3 est un grand pas audacieux dans la bonne direction.

Le paravent est 80 pour cent plus durable. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

En venant à cet écran intérieur très important, maintenant, cela peut sembler le même que l’année dernière avec la taille et tout – il y a aussi le pli que vous remarquerez de temps en temps – mais retournez aux paramètres et vous verrez que c’est plus rapide. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quelque chose que vous ne remarquerez probablement pas aussi instantanément est la luminosité globale. Samsung l’a légèrement augmenté pour faciliter la lisibilité à l’extérieur, ce qui était un problème dans le dernier Flip, mais il y a encore de la place pour l’amélioration.

L’affichage de la couverture a également – enfin – un certain degré de praticité dans cette génération. Il fait maintenant presque 2 pouces et une résolution légèrement plus élevée, donc prendre des selfies en double aperçu est moins choquant. Il peut « afficher » plus d’informations/de cartes et est personnalisable dans une certaine mesure, mais c’est ce que c’est : une astuce de salon. L’écran extérieur du Moto Razr vous offre à la fois plus d’espace et plus d’applications pour justifier son existence. Espérons que le prochain Flip essaiera de résoudre ce problème.

Le « pli ». (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Là où le Flip 3 ne tire pas, c’est dans le matériel. Comme prévu, il emballe l’artillerie phare. Il dispose d’un système sur puce Qualcomm Snapdragon 888 associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Alors que plus de RAM aurait été bien (r), le potentiel du Flip 3 ne fait aucun doute. Il y a suffisamment de puissance là-dedans – plus la prise en charge de la 5G et du Wi-Fi 6 – et avec l’excellent bilan de Samsung avec le logiciel ces derniers temps, le Flip 3 est à la fois évolutif et prêt pour l’avenir.

La société a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités pour tirer le meilleur parti de son facteur de forme unique. Les panneaux du mode Flex vous permettent de positionner le téléphone à un angle de 90 degrés et vous offrent des commandes supplémentaires dans la moitié inférieure pendant que votre application principale s’exécute en haut. Ceci est particulièrement utile pour les applications qui ne prennent pas encore en charge le mode flexible par défaut. De même, vous pouvez désormais forcer plusieurs fenêtres pour toutes les applications à les ouvrir en vue contextuelle ou en écran partagé. Tout cela fait partie d’une section dédiée, appelée Labs, qui fait partie de la version 3.1.1 de One UI de Samsung.

Galaxy Z Flip 3 | Qu’est qui aurait pu être mieux

L’objectif principal de Samsung avec les téléphones pliables de cette année était de les rendre aussi compacts et solides que possible. Cela laisse place à deux failles potentielles. Il n’y a tout simplement pas assez d’espace pour dimensionner la batterie ou mettre un refroidissement élaboré. Et le Snapdragon 888, eh bien, c’est un porc de ressources établi. L’impact de tout cela est perceptible, encore plus dans le plus petit Flip 3.

La capacité reste inchangée (3 300 mAh) par rapport à l’année dernière et la durée de vie de la batterie est au mieux moyenne. Votre kilométrage peut varier en fonction de l’utilisation, mais le Flip 3 peut à peine passer une journée sans être branché, même lorsque vous êtes vigilant. Les temps d’attente ne sont pas terribles non plus. La charge est également plafonnée à 15 W – sans fil, ce n’est que 10 W – et Samsung ne contient aucun chargeur dans la boîte, ce qui ajoute l’insulte aux blessures.

La durée de vie de la batterie est au mieux moyenne. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il n’est pas très surprenant que le Flip 3 chauffe lorsqu’il est stressé. La seule bonne chose est que cela ne se fait pas au détriment de l’expérience.

Les deux haut-parleurs sont tout aussi agréables à avoir et produisent généralement un bon son, mais nous avons sûrement entendu mieux de Samsung. Je pense au Galaxy S21 Ultra. Cela vous permet également d’obtenir une haptique plus serrée. Pour une raison curieuse, le Flip 3 ne prend pas non plus en charge DeX.

Les appareils photo moyens deviennent un thème récurrent dans les téléphones pliables et le Flip 3 n’y change rien. La configuration de la caméra arrière est reportée, vous obtenez donc toujours deux caméras 12MP (large + ultra-grand-angle). La caméra frontale, qui est de 10 MP, est également la même que la dernière Flip.

L’appareil photo principal prend des photos bien détaillées sous un bon éclairage avec un peu de netteté excessive après la publication. L’appareil photo ultra grand-angle prend généralement des photos plus douces. Ce n’est pas un mauvais téléphone avec appareil photo en soi, mais il est pâle par rapport au propre travail de Samsung, alias Galaxy S21 Ultra. L’effet est encore plus prononcé en basse lumière où les appareils photo du Flip 3 sont facilement battus par un barrage de téléphones de Xiaomi, Vivo, sans parler de Samsung lui-même.

Galaxy Z Flip 3 | devriez-vous acheter?

Le Flip 3 est un grand pas audacieux dans la bonne direction. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il y a eu beaucoup de pessimisme autour des téléphones pliables. Personne ne peut dire que c’était totalement injustifié, surtout après que la première tentative de Samsung ait été une grande vérification de la réalité. Mais ce qui est remarquable, c’est la façon dont l’entreprise a surmonté toutes ces critiques et s’est finalement améliorée.

Les Flip 3 et Fold 3 représentent le summum des prouesses d’ingénierie et de R&D de Samsung. Les deux s’adressent à deux publics cibles différents. Nous avons déjà vu à qui s’adresse le Fold 3, alors assurez-vous de consulter notre critique complète ici. Quant au Flip 3, c’est le véritable MVP de la gamme actuelle de Samsung, offrant un mélange éclectique de style et de substance pour ceux pour qui le « régulier » ne fera tout simplement pas l’affaire.

Mis à part les appareils photo et la durée de vie de la batterie moyens, il n’y a pas grand-chose à redire ici, ce qui, honnêtement, est une grande victoire pour Samsung. Au rythme auquel il les produit, il ne faudra pas longtemps avant que les téléphones pliants ne passent d’une alternative grand public au grand public à un achat absolu. Cela pourrait être incroyable, qu’en pensez-vous?

Avantages: Il se plie, Affichage intérieur rapide et fluide, Bonnes performances

Les inconvénients: Les caméras pourraient être meilleures, Durée de vie moyenne de la batterie, Pas de prise en charge du S-Pen

