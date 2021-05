Test du Satechi Dock5: une station de charge AiO unique

Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques quotidiennes qui facilitent un peu la vie. Parcourez notre guide complet pour toutes les dernières critiques et sonnez dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir en vedette.

Satechi est depuis longtemps sur le marché pour fournir aux membres de l’écosystème Apple une variété d’accessoires qui non seulement ont fière allure avec des finitions en aluminium assorties, mais améliorent également certains aspects de votre configuration. Plus tôt cette année, la marque a lancé sa première station de charge destinée à répondre aux besoins en énergie de cinq appareils avec son Satechi Dock5. Aujourd’hui, nous examinons le chargeur unique pour voir si sa conception polyvalente est vraiment digne de décorer votre bureau ou votre table de chevet. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails de notre dernière revue Tested with 9to5Toys.

Pratique avec le chargeur Satechi Dock5

À peu près tout ce que vous devez savoir sur la récente station de charge Satechi Dock5 est dans son nom. Il peut faire le plein de cinq appareils à la fois, grâce à une variété de ports et de moyens de compléter vos gadgets. Mais que l’accessoire fasse du bon travail ou non, c’est une autre histoire.

Prenant en charge 70 W de puissance totale, le Satechi Dock5 intègre un design unique qui stocke les chargeurs réels dans un boîtier rond surmonté d’une série d’ailettes en silicone à insérer dans tout, des iPhones et iPad aux banques d’alimentation et plus encore. Il existe notamment une paire de ports USB-C 20W, qui sont complétés par deux slots USB-A 2.4A. Et pour porter le nombre total d’appareils pris en charge à cinq, il y a également un pad Qi 10 W intégré dans le dessus.

Donc, tout regrouper dans une seule solution de charge est-il vraiment une décision intelligente, et le Satechi Dock5 offre-t-il une solution convaincante à son prix catalogue de 60 $? Plongeons-nous.

Voici un aperçu de la fiche technique:

Idéale pour votre maison familiale, votre espace de travail, votre salle de classe et plus encore, la station de charge multi-appareils Dock5 conserve tous vos appareils électroniques en un seul endroit pour vous aider à désencombrer et à organiser tout en rechargeant votre smartphone et vos tablettes. emplacement de chargement (jusqu’à 10 W), deux ports USB-C PD (jusqu’à 20 W chacun) et deux ports USB-A (jusqu’à 12 W chacun) Comprend la charge sans fil Qi pour alimenter facilement votre iPhone ou AirPods Pro avec un indicateur LED pratique qui affiche son état de charge certifié ETL et CE avec protection contre la surchauffe pour une tranquillité d’esprit lors de la charge, afin que vous puissiez alimenter rapidement et en toute sécurité tous vos appareils. Nous recommandons toujours d’utiliser des câbles de charge certifiés pour assurer la sécurité

La prise de 9to5Toys:

J’ai eu le Satechi Dock5 posé sur le côté de mon bureau au cours des dernières semaines et j’ai vraiment apprécié à quel point il est pratique de déposer un appareil et de garder les choses relativement bien rangées. Il y a eu d’autres accessoires qui visent à accomplir à peu près le même exploit que le Satechi Dock5, mais aucun de ceux que j’ai essayés n’a été aussi efficace pour fournir un guichet unique pour la recharge. Bien que tout ce qui est emballé dans un design épuré soit certainement un avantage, ce sont les chargeurs que la marque a effectivement choisi d’inclure qui valent vraiment la peine d’être payé dans mon livre.

En plus de sa conception pratique, avoir une paire de ports USB-C 20 W à ma disposition a été très utile ces derniers temps pour faire le plein de mon iPad, ainsi que de certaines banques d’alimentation plus grandes qui prennent généralement une éternité à compléter. La paire de fentes USB-A est également une bonne idée, et bien que je pense que la plupart d’entre nous ne manqueront pas de chargeurs Qi dans nos maisons à ce stade, c’est bien d’en avoir un autre intégré directement dans la base.

Bien qu’en ce qui concerne le facteur de forme du Satechi Dock5, étant donné que la plupart des autres accessoires de la marque sont en aluminium, je m’attendais à une grande partie de la même chose ici, mais à être un peu déçu. Au lieu de cela, la base est composée d’un plastique robuste, qui est encore assez durable et qui est tout sauf bon marché. Cependant, c’était quelque chose qui diffère des versions habituelles de Satechi. Ce n’est pas vraiment un inconvénient, à noter, étant donné que certains des documents marketing lui donnent l’apparence d’un boîtier en aluminium.

Et dans le domaine des surprises, honnêtement, je ne m’attendais pas à utiliser les ailerons intégrés au sommet autant que moi. Si économiser de l’espace est le nom du jeu, alors l’inclusion de cette conception par Satechi en fait un gagnant.

Station de recharge Satechi Dock5

48 $

En fin de compte, si vous êtes quelqu’un qui a plus d’appareils flottant autour de votre maison que vous ne pouvez compter sur le dessus de votre tête, ramasser le Satechi Dock5 rendra certainement le ravitaillement beaucoup moins trivial. Le désigner comme le lieu de ravitaillement des banques d’alimentation ou de tout autre appareil partagé entre les familles ou les amis est vraiment là où la station de charge de Satechi brille.

Saisie avec un prix catalogue de 59,99 $, ce n’est pas la borne de recharge la plus abordable du marché, mais ce n’est pas non plus votre solution moyenne. Et pour toutes les façons dont Satechi a mélangé les choses, le Dock5 est certainement celui que je peux recommander au prix.

