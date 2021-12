Test du TiVo Stream 4K Streaming Stick : Android TV avec TiVo

Lorsque vous pensez au mot TiVo, vous pensez probablement aux enregistreurs de télévision à l’ancienne. TiVo n’est pas parti, cependant. En fait, la société est toujours aussi forte avec une gamme d’appareils de streaming qui la fait entrer dans cette décennie. Mais alors que le TiVo original était sans doute au-dessus d’une grande partie de la concurrence, de nos jours, ses appareils de streaming, comme le TiVo Stream 4K, ont une barre haute à battre.

Le marché des appareils de streaming est relativement encombré. C’est particulièrement vrai dans le monde des appareils de streaming Android TV. Le TiVo Stream 4K est basé sur Android TV. Cela signifie qu’il doit concurrencer les propres appareils de streaming de Google et ceux d’autres tiers. Le TiVo Stream 4K peut-il rivaliser ? J’utilise l’appareil depuis un certain temps maintenant pour le savoir.

TiVo Stream 4K – Chaque application de streaming et TV en direct sur un seul écran – 4K UHD, Dolby Vision HDR et D… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 28,99 $ Vous économisez : 11,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Conception TiVo Stream 4K

La première chose à remarquer à propos du TiVo Stream 4K est son design et ce n’est… pas l’appareil le plus élégant du marché. Le TiVo Stream 4K est relativement grand pour un appareil de streaming, et assez carré aussi. Il ressemble un peu à une PlayStation 4 miniature avec sa forme en deux étapes. Il dispose d’un connecteur HDMI à l’extrémité du câble, avec à la fois un port USB-C et un port MicroUSB sur le côté et à l’arrière, respectivement.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

La conception de la télécommande est peut-être plus importante que la conception de l’appareil de diffusion en continu. C’est avec cela que vous interagirez régulièrement. La télécommande est relativement petite et compacte. Mais, alors que certaines télécommandes de streaming n’incluent que des commandes logicielles, celle-ci a également des commandes pour les chaînes. Il y a un bouton de chaîne haut et bas, ainsi que des boutons numériques. Bien sûr, vous aurez toujours un bouton pour Google Assistant et un bouton d’accès rapide pour Netflix.

La télécommande est construite en plastique, mais elle est tout aussi bon marché que la plupart des autres télécommandes, pas plus. Les boutons offrent un bon clic et la télécommande n’avait pas l’impression de se casser.

Fonctionnalités et logiciel TiVo Stream 4K

Le TiVo Stream 4K possède toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un appareil Android TV. Il intègre Google Assistant, avec sa capacité à obtenir des informations sur le Web et à contrôler les appareils domestiques intelligents. Et, il a la capacité de diffuser du contenu à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il n’y a pas vraiment beaucoup de fonctionnalités spécifiques à TiVo proposées ici. La seule véritable exception à cela est l’application TiVo Stream, qui est conçue pour servir de hub pour tout votre contenu. Malheureusement, cependant, l’application n’offre pas beaucoup de contenu en soi. Et, même les options de télévision en direct vous lancent simplement dans l’application Pluto TV ou Sling, si vous utilisez l’un de ces services. Sinon, l’application TiVo Stream ne sera pas très utile pour vos besoins.

Si vous utilisez plusieurs services de télévision en direct, comme Sling et Pluto, l’application TiVo Stream est un bon moyen de les réunir tous. Mais cela n’est vrai qu’avec certains services. L’application TiVo Stream ne fonctionne pas pour des services tels que YouTube TV et Hulu avec Live TV.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les recommandations proposées par l’application sont bonnes, mais pas incroyables. Cela est peut-être dû en partie au fait que je n’ai utilisé l’appareil que pendant une semaine environ avant d’écrire la critique.

Tout le reste fonctionne comme un appareil Android TV normal, donc si vous avez déjà utilisé Android TV, vous ne devriez pas avoir de problème ici. Vous aurez la possibilité de télécharger tous vos services de streaming préférés et d’accéder à tous vos services et applications Google.

Performances TiVo Stream 4K

Le TiVo Stream 4K est capable de produire du contenu 4K jusqu’à 60 images par seconde, et il prend en charge des formats tels que Dolby Vision et HDR10. C’est à peu près ce que l’on attend d’un appareil de streaming dans cette gamme de prix.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

En règle générale, le TiVo Stream 4K était rapide et réactif la plupart du temps. Il y avait des occasions où il semblait bégayer un peu. Pourtant, il est resté rapide lors du rebond entre les applications et de l’utilisation de services comme Google Assistant.

Conclusion

Le TiVo Stream 4K est un appareil de streaming 4K capable à un prix relativement abordable. Il diffuse avec une qualité solide, et même si certains peuvent trouver l’application TiVo Stream plus utile que d’autres, c’est toujours agréable de l’avoir.

Un seul problème cependant : le Google Chromecast avec Google TV est proposé à un prix similaire et offre bon nombre des mêmes fonctionnalités. Mais, puisqu’il s’agit d’un appareil Google, il est probable qu’il bénéficiera d’une assistance plus rapide et plus longue.

En fin de compte, vous serez satisfait du TiVo Stream 4K en tant qu’appareil de diffusion en continu, mais pas nécessairement pour ses fonctionnalités basées sur TiVo.

La compétition

Comme mentionné, la plus grande concurrence vient de Google Chromecast avec Google TV, qui offre une qualité vidéo et des fonctionnalités similaires. Si vous décidez entre les deux, l’appareil de Google est probablement un pari plus sûr. Mais vous ne serez pas déçu par le TiVo Stream 4K.

Dois-je acheter le TiVo Stream 4K ?

Oui, mais seulement si vous aimez l’idée des fonctionnalités spécifiques à TiVo. Sinon, optez pour le Chromecast avec Google TV.

TiVo Stream 4K – Chaque application de streaming et TV en direct sur un seul écran – 4K UHD, Dolby Vision HDR et D… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 28,99 $ Vous économisez : 11,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission