Test du Twelve South MagSafe SurfacePad : fin et élégant

Plus tôt dans l’année, nous avons examiné de près l’un des derniers étuis portefeuille de Twelve South, et la réaction de nos lecteurs a été pour le moins mitigée. Bien que les styles BookBook ne conviennent pas à tout le monde, le nouveau SurfacePad pour iPhone 12 de la marque semble être un moyen beaucoup moins polarisant de stocker des cartes d’identité, de l’argent et plus encore avec votre combiné. Arborant un design ultra-mince composé de cuir, notre dernière revue Testé avec 9to5Toys cherche à voir à quel point le nouvel étui Twelve South MagSafe SurfacePad peut être plus agréable pour les gens.

Pratique avec Twelve South MagSafe SurfacePad

Devenu le dernier étui portefeuille de Twelve South, le nouveau SurfacePad vient d’être mis à jour pour l’iPhone 12, avec la prise en charge de MagSafe. La couverture mince berce une construction en cuir, comme d’habitude pour de nombreuses offres de la marque, et arrive avec de la place dans le folio avant pour stocker deux cartes.

Se démarquant de nombreux autres portefeuilles sur le marché, le Twelve South MagSafe SurfacePad est doté d’un design mince, en partie grâce à sa dépendance au tampon SurfaceGrip 2.0 de la marque. Plutôt que de se clipser à l’arrière de votre iPhone comme les autres étuis, il se colle simplement avec un adhésif réutilisable qui ne laisse aucun résidu. Cela s’ajoute à la prise en charge du passthrough de charge MagSafe et à la compatibilité avec d’autres accessoires prenant en charge la norme magnétique.

Voici un aperçu des spécifications :

Légère comme une plume et fine comme un rasoir, SurfacePad pour iPhone 12 est une coque en cuir magnifiquement mince conçue pour protéger l’avant et l’arrière de votre téléphone des rayures. À l’intérieur de cette veste en cuir Napa se trouvent deux emplacements pour cartes pour une commodité tout-en-un. Et oui, SurfacePad est entièrement compatible MagSafe ! Avec des fentes à l’intérieur du couvercle avant, il n’est pas nécessaire de retirer le SurfacePad pour accéder à vos cartes ou recharger votre téléphone.

Coque ultra-fine qui protège la surface de l’iPhone Entièrement compatible MagSafe avec les cartes attachéesFabriqué à partir de cuir Napa luxueusement doux Deux poches intérieures pour cartes d’identité/bancaires

9to5Jouets’ Prendre:

À l’époque où j’ai examiné le dernier étui portefeuille de Twelve South, il y avait un peu moins de commentaires positifs concernant son design plus stylisé. Dès le départ, nous avons reconnu que la conception BookBook n’était peut-être pas la meilleure solution pour tous les propriétaires d’iPhone, mais il semble que notre public aime garder ses combinés aussi légers que possible. Donc, pour tous ceux qui ont trouvé les fonctionnalités accrocheuses mais qui n’étaient pas fans de son facteur de forme plus volumineux, le nouveau SurfacePad pour iPhone 12 devrait vous convenir.

Donc, après avoir essayé l’étui au cours de la semaine dernière, je suis assez surpris de voir à quel point le facteur de forme du portefeuille est resté bloqué. Je ne suis généralement pas le plus grand fan de la taille des étuis folio, mais le nouveau Twelve South SurfacePad a permis de résoudre le problème des facteurs de forme épais. C’est à peu près aussi mince que je suis sûr que la marque pourrait le gérer tout en arborant une construction en cuir et un support MagSafe, et cela en vaut vraiment la peine.

En termes de réponse aux attentes habituelles, le nouveau Twelve South MagSafe SurfacePad pour iPhone 12 arbore les matériaux haut de gamme typiques que nous avons trouvés dans le passé de la marque. La construction en cuir est complétée par des coutures détaillées tout au long de ce qui a été la norme pendant un certain temps. Il suffit donc de dire que la qualité ici est à la hauteur des expériences passées avec la marque.

Lorsque j’ai jeté un coup d’œil au nouveau Twelve South SurfacePad, j’étais très curieux de savoir comment son tampon adhésif unique SurfaceGrip 2.0 gérerait une utilisation quotidienne. Il est assez facile de s’aligner et de rester collé à votre appareil, et même après l’avoir retiré plusieurs fois au cours des dernières semaines pour l’échanger contre d’autres boîtiers, il a toujours conservé la même force adhésive. Donc, même si j’aurais aimé voir une version qui repose uniquement sur MagSafe pour s’enclencher à l’arrière de votre iPhone 12, la dépendance à SurfaceGrip 2.0 semble être une excellente solution pour tout garder en sécurité.

Tout est dit et fait, le nouveau Twelve South MagSafe SurfacePad doit être mon étui portefeuille préféré pour iPhone. J’aime toujours sa finesse et le cuir souple s’est avéré beaucoup plus confortable que les autres modèles que j’ai utilisés dans le passé. Certains peuvent ne pas être intéressés par la façon dont il se colle à l’arrière de votre appareil, mais c’est le seul aspect qui en fait quelque chose de moins qu’un incontournable pour les propriétaires d’iPhone 12.

