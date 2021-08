Test du Xiaomi Mi Band 6, un mois plus tard : Presque parfait

Cette histoire a été initialement publiée le 26/06/2021

06h30 PDTon 26 juin 2021 et dernière mise à jour 2021/08/14

7 h 07 HAP le 14 août 2021.

Xiaomi s’est fait un nom sur le marché des téléphones économiques, mais la société a également fait un grand pas en avant dans les appareils portables. La série Mi Band abordable mais performante de Xiaomi (en fait fabriquée par le partenaire certifié Huami) a toujours été un excellent exemple de fabrication d’excellents produits qui ne cassent pas la banque. La dernière itération, le Mi Band 6, est une avancée considérable, à la fois en termes de prix et de fonctionnalités. La question à laquelle il faut répondre : vaut-il toujours la peine d’acheter à 60 $ ?

Conception, matériel, contenu de la boîte

Lorsque vous sortez le Mi Band 6 de sa boîte (qui contient également un câble de charge et la sangle), vous remarquerez instantanément le grand écran OLED couleur de 1,56 pouce qui s’étend sur l’avant en forme de pilule de l’appareil. Son seul défaut est la lunette inférieure légèrement plus grande. L’ensemble de l’écran est environ 50% plus grand que les modèles précédents, et sa résolution améliorée de 152×485 rendra difficile la détection des pixels individuels à des distances de visualisation normales. Malgré l’écran plus grand, le Mi Band 6 n’a augmenté que d’une fraction de millimètre. Associé à des polices plus grandes sur l’ensemble du système, le nouveau modèle facilite grandement le traitement des informations en un coup d’œil.

Alors que toute la face avant du Mi Band 6 est recouverte de verre incurvé 2.5D, le reste de l’appareil est en plastique. Au dos, vous trouverez un connecteur magnétique à deux broches pour le chargement et la gamme habituelle de capteurs de santé. L’appareil peut survivre facilement aux baignades et aux douches grâce à l’étanchéité 5ATM. La sangle en TPU semble être la même que celle que Xiaomi a livrée avec le Mi Band 5, ce qui signifie que vous devriez pouvoir utiliser toutes les sangles que vous avez achetées pour ce modèle. La sangle incluse se sent bien sur ma peau et ne me démange pas, mais je l’ai détachée plusieurs fois. Cela ne s’est pas produit avec mon Mi Band 5, donc je soupçonne qu’il s’agit d’un défaut avec ce groupe spécifique.

Malgré l’écran plus grand, la batterie du Mi Band 6 a la même capacité de 125 mAh que son prédécesseur. Il ne dure pas aussi longtemps que le Mi Band 5, surtout lorsque vous activez toutes les fonctionnalités disponibles. J’ai atteint environ cinq à sept jours d’autonomie, alors que j’avais toujours plus de sept jours d’autonomie avec le Mi Band 5. Ces statistiques dépendent cependant beaucoup de vos préférences de suivi personnelles. Lorsque vous utilisez uniquement le groupe comme buzzer de notification « muet », vous devriez le faire près d’un mois avec une seule charge.

Logiciel et performances

En raison de son grand écran, le Mi Band 6 n’a pas de bouton capacitif home/back comme les précédents Mi Band. Au lieu de cela, il s’appuie sur un glissement depuis le bord gauche de l’écran comme geste arrière dans la plupart des menus, un peu comme le font Android et iOS de nos jours. Le seul endroit où ce n’est pas le cas est l’écran d’accueil. Ici, un balayage vers la droite révèle les commandes audio/médias tandis qu’un balayage vers la gauche vous permet d’afficher les conditions météorologiques actuelles par défaut, bien que les deux actions puissent être désactivées pour plusieurs autres actions dans l’application Mi Fit.

L’écran plus grand facilite grandement la navigation dans la montre, mais dans l’ensemble, le déplacement dans les menus semble plutôt saccadé, avec de nombreuses images perdues et des réponses tactiles retardées. Étant donné que vous ne vous retrouverez probablement pas à interagir autant avec l’écran qu’avec votre téléphone, cela devrait aller, mais une interface réactive serait toujours préférable.

C’est aussi une déception que les menus du Mi Band et l’application Mi Fit restent carrément dissonants, avec des omissions étranges dans la fonctionnalité. Par exemple, vous ne pouvez pas afficher vos statistiques de sommeil directement sur le bracelet lui-même, et certains paramètres sont exclusifs à la montre ou à l’application. Le réglage fin du logiciel du groupe à votre convenance est un processus d’essais et d’erreurs.

C’est difficile à croire, mais les Mi Bands n’ont pas pris en charge les emoji avant le Mi Band 6. C’est le premier de la série à les afficher directement dans les notifications, même s’il semble qu’il en manque encore pas mal par rapport à ce qu’Android offres, surtout les plus farfelues. Dans tous les cas, c’est un pas dans la bonne direction.

Bien qu’il existe des dizaines de cadrans disponibles dans l’application, je n’aime personnellement pas la plupart d’entre eux. Beaucoup sont basés sur les fandoms ou la culture populaire, et le reste est soit des designs exagérés des années 2000, soit tout simplement laids. Au moins, vous pouvez ajouter vos propres arrière-plans à une poignée de mises en page prédéfinies, vous offrant des options de personnalisation prêtes à l’emploi. Pour toute autre chose, vous devrez vous fier à un logiciel tiers comme Amazfit.

Le Mi Band 6 introduit les mesures de saturation en oxygène dans la série Mi Band, et bien que vous deviez démarrer manuellement le processus pour obtenir des lectures, elles semblent être assez précises. J’ai comparé certains des résultats que j’ai obtenus à ceux d’un compteur SpO2 médical, et ils n’étaient pas loin. Si vous aviez trop peu d’oxygène dans votre sang, le bracelet devrait pouvoir le dire (mais gardez à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un dispositif médical).

Le Mi Band 6 est livré avec une reconnaissance automatique de la marche, de la course, du vélo, de l’elliptique et du rameur. C’est plutôt bon pour repérer ces activités après quelques minutes de mouvement continu, et les données d’entraînement semblent exactes. Malheureusement, ces entraînements n’étaient pas toujours automatiquement synchronisés avec l’application Mi Fit pour moi, et je n’ai pas pu en comprendre la raison.

En ce qui concerne le suivi de la fréquence cardiaque, j’ai l’impression que Xiaomi se rapproche enfin de Fitbit. Lorsque je regarde mon poignet, la fréquence cardiaque semble beaucoup plus cohérente et conforme à ce que dit mon Charge 4. J’ai toujours l’impression que les lectures de Mi Band sont élevées, mais seulement de peu maintenant. En regardant les statistiques à long terme, ces inexactitudes semblent être statistiquement non pertinentes, ma fréquence cardiaque au repos étant proche des lectures de Fitbit.

Le Mi Band 6 est également nettement meilleur pour le suivi du sommeil que les itérations précédentes et les autres modèles de cette gamme de prix. Alors que les anciens Mi Bands pensaient que je dormais dès que je m’allongeais dans mon lit, le Mi Band 6 comprend que parfois je suis juste allongé là à surfer sur le Web. Il a même enregistré avec précision quelques interruptions de sommeil nocturnes. Le Mi Band prend également en charge l’analyse de la qualité de la respiration du sommeil pour aider à détecter l’apnée du sommeil et d’autres problèmes, mais il s’agit d’une fonctionnalité bêta que vous devez opter spécifiquement.

Faut-il l’acheter ?

Oui. Le Mi Band 6 est le groupe de fitness parfait pour le consommateur soucieux de son budget qui souhaite avoir un aperçu de base de son état de santé. C’est bien meilleur que ses prédécesseurs et il ne reste pratiquement plus d’incohérences et d’inexactitudes, la plupart du suivi étant sur place pour moi, ce qui me permet de lui donner une recommandation sans réserve, malgré certaines des bizarreries logicielles que j’ai rencontrées.

Comparé à d’autres trackers de fitness, il manque encore quelques fonctionnalités au Mi Band. Certains produits Fitbit ont un GPS et un NFC intégrés pour les paiements, que vous n’obtenez pas tous les deux sur le Mi Band (NFC est disponible dans la version chinoise, pour ce qu’il vaut). Mais ces appareils sont aussi beaucoup plus chers. À 50 $-60 $, il n’y a pas beaucoup de concurrence pour le Mi Band 6 aux États-Unis, surtout maintenant qu’il cloue les fonctionnalités de base de remise en forme.

Achetez-le si…

Vous voulez un tracker de fitness budgétaire fiable Vous ne vous souciez pas beaucoup des cadrans de montre personnalisables

Ne l’achetez pas si…

Vous avez besoin de lectures plus précises Vous souhaitez synchroniser vos statistiques avec Strava sans solution de contournement Vous souhaitez laisser votre téléphone à la maison lorsque vous courez

Où acheter

Un mois plus tard

J’utilise le Mi Band 6 par intermittence depuis un mois et mon opinion est en grande partie inchangée. En fait, j’ai jeté un autre coup d’œil au prédécesseur du Band 6, et c’est incroyable à quel point il est démodé et moche avec son écran rectangulaire intégré dans la façade ovale. Un écran qui s’étend sur toute la forme est beaucoup plus esthétique.

Cependant, j’ai été ennuyé par le suivi automatique de l’entraînement sur le Mi Band 6. Il m’avertit chaque fois qu’il détecte un entraînement, mais il ne démarre pas le suivi immédiatement. J’ai besoin d’approuver le suivi manuellement, ce qui est assez dangereux lorsque je suis sur mon vélo au milieu de la circulation berlinoise. Ce n’est peut-être pas aussi grave lorsque vous courez, mais personnellement, je me retrouve à faire du vélo beaucoup plus souvent et j’aimerais qu’il commence automatiquement à suivre.

En dehors de cela, le groupe s’est essentiellement transformé en un buzzer de notification glorifié pour moi, et ainsi, la durée de vie de la batterie est stellaire. Je peux imaginer qu’il pourrait ne pas être à la hauteur de la durée de vie de la batterie de son prédécesseur avec ce petit écran, mais je n’ai encore eu à le charger que deux fois depuis l’examen d’il y a un mois. Certes, je le porte à peine lorsque je suis à la maison, mais cela montre que l’autonomie de la batterie en veille n’est pas une blague.

Si vous voulez un tracker de fitness abordable, ou même simplement un buzzer de notification discret au poignet, le Mi Band 6 est vraiment la voie à suivre.