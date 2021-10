Test du Xiaomi Mi TV 5X 55 pouces : un autre téléviseur 4K de qualité

Dire que le jeu de Xiaomi dans l’espace télévisuel abordable de l’Inde a été assez réussi serait largement le sous-estimer. Le Mi TV 5X s’appuie sur ce succès avec des mises à niveau incrémentielles qui s’additionnent. Cependant, la concurrence ne freine pas non plus et plusieurs marques émergentes proposent désormais des téléviseurs abordables. Pendant ce temps, des entreprises existantes comme Samsung et Sony ont réduit leurs prix pour mieux rivaliser. Dans la revue Android Authority Mi TV 5X, nous voyons si le dernier-né de Xiaomi est suffisamment chargé pour maintenir son avance sur la concurrence.

Ce que vous devez savoir sur le téléviseur 4K Xiaomi Mi 5X 55 pouces

Téléviseur 4K Xiaomi Mi 5x 55 pouces: Rs. 47 999 (~ 654 $)

Le Xiaomi Mi 5X est une mise à jour itérative de sa gamme de téléviseurs abordables. Dernier né de la série X, le téléviseur est disponible en trois tailles différentes : 43 pouces, 50 pouces et 55 pouces. Il s’inspire de la gamme QLED de l’entreprise avec un design de lunette minimal et introduit une garniture en aluminium tout autour.

Le téléviseur rejoint la gamme assez restreinte de téléviseurs 55 pouces de Xiaomi, qui comprend le téléviseur Redmi 55 pouces encore plus abordable aux côtés des modèles QLED haut de gamme. Les téléviseurs sont disponibles via Mi.com, Flipkart ainsi que dans la vente au détail hors ligne en Inde. Cependant, il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité internationale.

Ce qui est bon?

Le Xiaomi Mi TV 5X 55 pouces utilise une dalle IPS. Une fois calibré et passé au profil film, le Mi TV 5X brille par une excellente précision des couleurs pour une dalle abordable. Les fans d’émissions vibrantes ou de contenu animé apprécieront particulièrement l’apparence des médias sur le Mi TV 5X. De plus, tous les principaux formats HDR tels que HDR 10, HDR 10+ et Dolby Vision sont pris en charge.

PatchWall est une valeur aberrante dans la façon dont il combine les services de streaming en ligne et hors ligne et ajoute de la valeur grâce à des intégrations comme IMDB.

Bien que je ne sois pas le plus grand fan des skins logiciels, le Patchwall de Xiaomi est une valeur aberrante dans la façon dont il navigue dans le champ de mines de dizaines de services de streaming ainsi que de télévision par satellite. Toutes les fonctionnalités standard telles que les guides télévisés sont ici, ainsi que des listes organisées pour le contenu populaire.

Les nouvelles fonctionnalités de Patchwall 4 incluent l’intégration IMDb pour les classements, les collections de films organisées et une page de contenu mise à jour qui affiche désormais des informations plus détaillées sur les films et les émissions. Les performances ne sont pas mauvaises, à l’exception du bégaiement occasionnel lors du changement de panneau.

Xiaomi livre également la marchandise sur la sélection de port. Vous trouverez trois ports HDMI 2.1, deux ports USB et une prise Ethernet, ainsi qu’une sortie optique 3,5 mm pour l’audio. L’ajout du mode à faible latence automatique (ALLM) pourrait être attrayant pour les joueurs, en particulier ceux de la Xbox Series X ou de la série S (qui prennent en charge ALLM), mais je soupçonne que ces joueurs pourraient également vouloir passer à un meilleur téléviseur.

Il n’y a pas de taux de rafraîchissement variable, mais l’ajout du mode à faible latence est un bon pas pour la standardisation. Pendant ce temps, la prise en charge eARC est idéale car elle vous permet de sortir des signaux audio haute définition et des codecs comme Dolby Atmos vers une barre de son externe ou un récepteur audio via un seul câble HDMI.

En ce qui concerne les haut-parleurs, le téléviseur est évalué à 40 W de sortie, et les dialogues, en particulier, sonnent net et clair. Il n’y a pas beaucoup de basses ici, mais les haut-parleurs produisent un son qui remplit la pièce et sont parfaits pour regarder la télévision.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Alors que le Mi TV 5X est capable d’une excellente qualité d’image, il y a deux domaines où il souffre, et un seul d’entre eux peut être corrigé. Les paramètres par défaut peuvent avoir fière allure dans une salle d’exposition, mais MEMC combiné à des niveaux de saturation et de luminosité accrus est loin d’être un look idéal pour l’expérience cinématographique. MEMC peut être utile avec certains médias comme les sports où la télévision peut remplir des images supplémentaires pour lisser la fréquence d’images. Bien qu’il ajoute une dimension supplémentaire de fluidité et de réalisme au sport, il enlève complètement l’expérience cinématographique des films et des émissions de télévision.

L’absence de zones de gradation et les faibles niveaux de luminosité de crête réduisent l’impact du contenu HDR et des scènes plus sombres.

Réduire la luminosité et la saturation aide certainement. La réduction du rétroéclairage contribue également à améliorer les niveaux de noir, car le téléviseur n’a pas de zones de gradation et les noirs ressemblent à un gris terne avec le rétroéclairage activé.

Cela affecte également le contenu HDR et les niveaux de noir ne sont jamais assez noirs. Pendant ce temps, les niveaux de luminosité de pointe limités n’ont tout simplement pas le genre d’impact que vous attendez d’un contenu à plage dynamique élevée. Le Mi TV Q1 gère beaucoup mieux le contenu plus sombre et le contenu HDR pour pas beaucoup plus d’argent.

J’ai recommandé de baisser le rétroéclairage pour une meilleure précision des couleurs, mais tout le monde ne regarde pas des films dans une pièce obscure. Le Xiaomi Mi 5X 55 pouces culmine à environ 350 nits de luminosité, ce qui, combiné à une finition très brillante, signifie que les reflets peuvent être un assez gros problème.

Ailleurs, la télécommande fournie avec le Mi 5X est exactement la même télécommande que nous avons vue sur plusieurs modèles différents de téléviseurs Xiaomi. C’est au mieux réparable, mais l’absence d’un bouton de sourdine dédié est toujours grinçant. La solution de Xiaomi consistant à appuyer deux fois sur le bouton de volume est une solution à peine disponible. Au-delà de cela, tous les éléments essentiels sont représentés, bien que mon petit reproche de ne pas pouvoir personnaliser les boutons Netflix et Amazon Prime codés en dur reste.

Alors que la télécommande peut être utilisée pour appeler Google Assistant, le téléviseur comprend des microphones à champ lointain pour appeler l’assistant intelligent en mains libres. Malheureusement, la fonctionnalité a été un peu aléatoire dans mon utilisation et l’ensemble du processus d’activation a pris un peu trop de temps pour la rendre utile.

Test du téléviseur 4K Xiaomi Mi 5X 55 pouces : dois-je l’acheter ?

Au prix de Rs. 47 999 (~ 654 $), le téléviseur 4K Xiaomi Mi 5X 55 pouces est une offre solide de Xiaomi. Malgré mes pinailleries, bon nombre de mes reproches à l’égard de la télévision sont des problèmes qui affectent les téléviseurs 4K moins chers en général. Si vous avez un budget limité, le panneau peut facilement être modifié pour offrir une excellente qualité d’image et l’interface est très fonctionnelle, bien que légèrement boguée. Mon expérience passée avec les téléviseurs Xiaomi suggère que l’entreprise le réglera assez rapidement grâce à des mises à jour logicielles.

Le téléviseur Xiaomi Mi 5X 55 pouces est très bon, mais le Mi Q1 offre beaucoup plus pour pas beaucoup plus d’argent.

Cela dit, j’encourage les utilisateurs à passer au téléviseur Mi Q1 de 55 pouces (Rs. 54 999) qui offre l’un des meilleurs panneaux du segment pour pas beaucoup plus. D’autres alternatives incluent la télévision intelligente de 55 pouces de Realme (Rs. 46 999) dont le prix est sensiblement le même que celui de Xiaomi, ainsi que la Samsung Crystal Series 4K (Rs. 55 990) pour un léger supplément.

Dans l’ensemble, le Xiaomi Mi 5X est un autre téléviseur de qualité de la société, en particulier pour les petits budgets. Les ajouts de logiciels sont significatifs et la qualité d’image ne déçoit pas, une fois peaufinée. Ce n’est pas le dernier mot dans les téléviseurs, mais il dépasse son poids, ce qui en fait une recommandation digne de ce nom.

Mi TV 5X 55 pouces 4K TV

Le téléviseur 4K Mi TV 5X 55 pouces est un téléviseur grand écran abordable qui offre des fonctionnalités telles qu’un design en métal, des micros à champ lointain et une connectivité HDMI 2.1.