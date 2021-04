Test exigeant contre le leader après la deuxième finale consécutive demandée

17/04/2021 à 17:46 CEST

Pas le temps de ruminer sur la défaite de jeudi en Super Coupe d’Espagne face au Movistar Inter (6-4), Le FC Barcelone revient en championnat ce dimanche avec un duel exigeant contre le leader Levante au Palau à 17h00 (Barça Tv, Barça TV + et Teledeporte).

De toute façon, l’image que montrait le blaugrana à Madrid n’avait rien à voir avec celle de fin mars également face aux Interistas en finale de la Coupe d’Espagne (6-1) et invite à un optimisme modéré pour le championnat et, surtout, pour le huitième de finale de la Ligue des champions qui se jouera à Zadar du 28 mars au 3 avril.

Le KO référé jeudi contre l’Inter était accompagné du expulsion par rouge direct de Dídac Plana, il sera donc suspendu pour sanction et son absence rejoindra celle du blessé Miquel Feixas.

Par conséquent, tout indique le but sera pour Óscar de la Faya, le jeune gardien de la filiale qui a remplacé Dídac en Super Coupe et il est devenu le meilleur joueur du Barça avec une excellente performance. Il est accompagné sur la liste par l’autre but du Barça B, un Àlex Lluch qui a déjà fait ses débuts en Ligue des champions 2019-20 avec Andreu Plaza.

L’autre absence de Barcelone sera celle de leur capitaine Sergio Lozano, qui continue de se remettre de sa grave blessure au genou dans le but d’arriver à temps pour entamer la pré-saison de la saison à venir.

Èric Martel, un ancien Azulgrana qui triomphe à l’Inter

| .

L’une des grandes attractions de la réunion est la retour du public aux Palaos pour un match de futsal plus de 13 mois plus tard. En fait, les Dracs ont déjà annoncé qu’ils seraient dans les tribunes pour donner de la couleur et de la chaleur au crash.

Demà @ Dracs1991 entre à l’appel et jouera également le rôle depuis les tribunes.

Mister @andreuplaza estime prépare, fort, motivats i concentrades. Au teva disponible. @ FCBfutbolsala s’ha vient de jouer des sols et sentit les stands de vostra.

Tornem! 💛 https://t.co/GGju3hoYZ6 – Toni Dracs (@ToniDracs) 17 avril 2021

En face sera la grande sensation de la saison, un Levante qui mène le classement avec 57 points (Le Barça est sixième avec 46) avec quatre anciens Bluegranas dans leurs rangs: Roger Serrano, Mario Rivillos, Rafa Usín et un Esteban qui pourrait très bien revenir aux Palaos en 2022 à la fin de son contrat).

Au premier tour, Le Barça a gagné 2-5 à Paterna dans un duel très égal qui a été décidé dans les trois dernières minutes avec les buts des blessés Sergio Lozano, Adolfo et André Coelho.

Andreu Plaza, exigeant

Andreu Plaza a souligné le bon jeu du gardien de Canterano Jeudi dernier, il l’a approuvé sans ambiguïté face à l’accident de ce dimanche. “Oscar a déjà montré en finale de la Super Coupe qu’il est prêt et qu’il a gagné la confiance de tous. Si nous marquons quatre buts, nous ne pouvons pas perdre un match. Nous devons améliorer notre attitude défensive et ne rien concéder au rival”, a déclaré le Entraîneur du Barça.

Adolfo a marqué un but clé au match aller contre Levante

| FCB

“Nous devons profiter du match contre Levante pour nous défendre et remonter le moral pour affronter avec des garanties les deux objectifs qui restent et qui sont les priorités de la saison: la finale à huit de la Ligue des champions que nous jouerons dans deux semaines et la ligue », a poursuivi Plaza.

L’entraîneur du Barça était très heureux du retour des supporters au Palau. “Quelle envie de se revoir et de se battre ensemble pour tous les objectifs qui restent! “

Quant au rival ce dimanche, le Girona a insisté sur le fait que le Levante “fait très bien les choses. Il n’est pas le leader du championnat par hasard et nous nous attendons à un match très difficile dès le départ. “