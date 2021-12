Test Fiio FD3 : Les écouteurs filaires à 100 $ à battre

Les cinq dernières années ont transformé l’industrie audio, tant pour les créateurs que pour les consommateurs. Pour les consommateurs, l’essor des services de streaming a rendu une plus grande variété de musique beaucoup plus accessible, et les écouteurs sans fil ont facilité l’écoute en déplacement. Les meilleurs écouteurs sans fil d’aujourd’hui offrent la même fidélité audio que leurs frères et sœurs filaires d’il y a cinq ans, et ils incluent l’intégration d’un assistant numérique et des commandes gestuelles.

Mais l’histoire est cyclique, et nous constatons une fois de plus un regain d’intérêt pour les écouteurs filaires. Avec la diffusion de musique sans perte de plus en plus répandue, une nouvelle génération d’utilisateurs s’intéresse à l’audio filaire, et beaucoup de choses ont également changé sur le plan matériel. Les fabricants audio chinois ont tourné la catégorie filaire de son côté – il existe des dizaines de marques chinoises fabriquant des produits audio filaires axés sur la valeur, et Fiio est à l’avant-garde de ce changement depuis un certain temps maintenant.

Fiio est bien connu pour ses DAC portables et ses récepteurs Bluetooth, et les écouteurs de la marque montent également en puissance dans cette catégorie. Le FD3 a été lancé il y a quelques mois et est disponible au prix de 100 $, ce qui est le bon choix en termes de prix. Ce n’est pas la seule chose qui va pour eux, cependant : ils

Avis sur Fiio FD3 :

Fiio FD3

En bout de ligne : Si vous vous aventurez à nouveau dans le monde des écouteurs filaires, les Fiio FD3 sont une recommandation facile. Ils ont un ajustement confortable et un design léger, et la qualité sonore que vous obtenez ici est bien en avance sur tout ce que vous trouverez dans la catégorie sans fil.

Le bon

Design intéressant Son neutre avec des détails formidables Excellent rapport qualité-prix Beaucoup d’accessoires inclus dans la boîte

Le mauvais

Nécessite un DAC pour libérer tout le potentiel du son

Fiio FD3 : Prix et disponibilité

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le Fiio FD3 a fait ses débuts plus tôt dans l’année, et les écouteurs filaires sont disponibles dans le monde entier auprès des principaux détaillants. Aux États-Unis, vous pouvez mettre la main sur le FD3 standard pour 100 $. Fiio fabrique une version Pro du FD3 appelée FD3 Pro avec un câble amélioré qui coûte 140 $.

Fiio FD3 : ce que vous allez adorer

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Fiio a positionné le FD3 comme l’alternative abordable au FD3 à 300 $, ses écouteurs-boutons dynamiques haut de gamme. Les FD3 coûtent un tiers du prix, mais visent à offrir une qualité de son similaire tout en conservant des fonctionnalités intéressantes telles que des tubes sonores interchangeables.

Le prix de 100 $ joue en faveur du FD3, car il permet aux oreillettes de se comparer non seulement à d’autres oreillettes filaires, mais aussi à des oreillettes sans fil comme Soundcore Liberty Air 2 Pro, Jabra, Sony et autres. L’argument peut être avancé que les écouteurs filaires s’adressent à une base d’utilisateurs différente de celle de leurs homologues sans fil, mais ce qui vous manque en matière de commodité, vous gagnez plus en qualité sonore.

Avec des accents audacieux et un châssis léger, le FD3 se distingue par son design.

Le FD3 livre définitivement sur le front audio. Mais avant d’en arriver là, parlons de la conception. Le FD3 est livré dans un emballage qui comprend de nombreux accessoires : vous obtenez un étui de rangement en plastique, des câbles MMCX détachables, huit paires d’embouts en silicone – trois pour la basse, trois pour la voix et deux pour l’équilibre – ainsi que deux embouts en mousse pour l’équilibre , et un ensemble supplémentaire de tubes sonores.

Il n’y a rien de subtil dans la conception du FD3 ; avec des accents en or rose et des incrustations marbrées avec une finition en verre 2.5D sur chaque oreillette, ils sont plutôt frappants. Les écouteurs sont fabriqués en alliage aluminium-magnésium, ce qui leur confère une rigidité supplémentaire tout en garantissant qu’ils ne sont pas trop lourds.

Les connecteurs se branchent en haut de l’écouteur et à l’arrière, vous trouverez un port ventilé qui aide à produire un son neutre tout en diminuant la pression sur l’oreille. La construction semi-ouverte permet à certains sons de filtrer lorsque vous n’écoutez pas de musique. Vous trouverez également des écouteurs à code couleur pour la gauche (bleu) et la droite (rouge).

Bien que le design ne semble pas très ergonomique, le contour intérieur de l’écouteur vous garantit un ajustement sûr qui n’est pas inconfortable même après une utilisation prolongée. Avec chaque écouteur pesant moins de 7 g, ils sont suffisamment légers pour que vos oreilles ne se sentent pas fatiguées après des sessions d’écoute prolongées.

Le FD3 est doté de câbles MMCX qui se terminent par une connexion de 3,5 mm, et la principale différence entre le modèle standard et le modèle Pro est le câble fourni dans la boîte. Le modèle standard dispose d’un câble en cuivre monocristallin de haute pureté à 4 brins, la version Pro offrant un câble en cuivre monocristallin plaqué argent à 8 brins interchangeable avec 3,5 mm, 2,5 mm ou le 4,4 mm équilibré.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Comme je l’ai dit plus tôt, le FD3 partage le même pilote audio que le FD5 à 300 $, ce qui leur permet de fournir un son puissant qui dépasse tout ce que vous trouverez dans la catégorie des écouteurs sans fil. Le FD3 est doté d’un pilote dynamique de 12 mm avec un revêtement en carbone de type diamant (DLC) qui réduit la distorsion.

Pour 100 $ d’écouteurs, le son du FD3 est phénoménal.

Vous obtenez une réponse en fréquence de 10 Hz à 40 000 Hz, une isolation acoustique jusqu’à 27 dB et une sensibilité de 111 dB. Avec une faible impédance de 32 ohms, vous pourrez piloter le FD3 avec n’importe quelle source, mais vous aurez idéalement besoin d’un DAC portable pour donner vie au son. J’ai utilisé le nouveau UP5 de Shanling et le formidable Bolt de Helm pour tester le FD3.

Le FD3 a une signature neutre avec des basses détaillées et une forte emphase sur les aigus. Les basses et les basses moyennes ne sont pas dominantes, mais vous obtenez toujours un grave satisfaisant, engageant et intense. Le milieu de gamme en général a une excellente clarté, avec des voix brillantes et détaillées, faisant du FD3 un excellent choix non seulement pour la musique, mais aussi pour les films et les émissions de télévision.

Les aigus sont énergiques et clairement définis, et cela est particulièrement visible lorsque vous montez le volume. Le FD3 dispose également d’une large scène sonore grâce à sa conception semi-ouverte, avec un large espacement entre les instruments.

Fiio FD3 : ce qui doit être amélioré

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Il y a très peu de problème avec le FD3. L’idée derrière les écouteurs filaires est qu’ils n’ont pas besoin de beaucoup d’entretien et qu’ils sont durables, et que la qualité de fabrication du FD3 est suffisamment robuste pour qu’ils durent très longtemps. Le câble avec la version standard est également d’excellente qualité.

Une chose à noter est que vous aurez besoin d’un bon DAC portable à utiliser avec le FD3 pour débloquer complètement sa fidélité audio. Vous pouvez toujours le connecter directement à votre téléphone, mais vous aurez besoin d’un dongle de toute façon, vous pouvez donc aussi bien obtenir quelque chose comme le DAC Helm à 100 $ à utiliser avec le FD3.

Fiio FD3 : La concurrence

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous trouverez des dizaines d’alternatives si vous êtes à la recherche d’écouteurs filaires à moins de 100 $. Moondrop se fait un nom dans ce segment, et l’Aria à 79 $ a beaucoup à offrir. Ils comprennent un haut-parleur de 10 mm qui offre un son clair extrêmement polyvalent et, comme le FD3, vous obtenez un design saisissant.

Fiio FD3 : Faut-il l’acheter ?

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez une qualité sonore exceptionnelle pour 100 $ Vous recherchez une durabilité et un câble de haute qualité Vous avez besoin d’écouteurs avec un design exceptionnel

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous ne voulez pas prendre un DAC

Les Fiio FD3 sont une recommandation facile dans cette catégorie. Ils ont un design unique qui les distingue, et la qualité sonore est parmi les meilleures que vous trouverez pour 100 $. Les haut-parleurs de 12 mm produisent une scène sonore dynamique, engageante et amusante, et ils résistent bien à de nombreux genres.

4,5 sur 5

Vous en avez pour votre argent ici, avec la conception elle-même suffisamment solide pour durer plusieurs années. Le câble est également de très haute qualité – même sur le modèle standard – et vous obtenez tous les accessoires dont vous avez besoin dans l’emballage.

Fiio FD3

Le Fiio FD3 combine un son engageant avec un châssis durable, un design intéressant et un câble de haute qualité. Fiio a cloué les bases ici, et le résultat final est que les FD3 sont parmi les écouteurs filaires les plus sonores que vous trouverez pour 100 $.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.