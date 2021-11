Test Forza Horizon 5 : l’un des meilleurs jeux de 2021

Forza Horizon 5 est un jeu de course. Mais son cœur ne se résume pas du tout à la course. Pour mon argent, cette série dérivée a construit sa réputation et sa qualité autour de différentes fondations. C’est une série sur la culture. C’est une question d’ambiance, de ton, de sensation.

Une partie de tout cela est ce que chaque véhicule ressent littéralement lorsqu’il navigue sur sa carte du monde ouvert, mais une plus grande partie est cette chose nébuleuse et difficile à décrire que le jeu active en vous. Beaucoup de choses activent cette partie du cerveau, comme des décors exagérés et des cascades automobiles idiotes – mais une énorme partie concerne une chose : le monde du jeu.

C’est en fait probablement ce que j’aime le plus dans Forza Horizon en tant que sous-série. Le monde lui-même est sans doute le personnage le plus important de chaque jeu. Cela ne m’a pas vraiment plu jusqu’à ce que je joue à Horizon 4, un jeu se déroulant dans mon pays d’origine et qui m’a donc parlé ; chaque détail subtil et référence clignotante était compris. Cela a à son tour changé ma perception du cinquième Horizon, qui, je pense, fait encore mieux pour représenter et canaliser la culture de son environnement, le Mexique. J’imagine que c’est génial pour ceux qui y vivent tout comme Horizon 4 l’était pour moi, mais c’est aussi magique pour ceux qui n’y sont même jamais allés.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Au fur et à mesure que la fidélité graphique s’améliore, le concept de «tourisme numérique» devient plus attrayant – quelque chose avec lequel Xbox a déjà connu du succès dans Flight Simulator. Forza Horizon 5 est cependant une expression plus intrinsèquement vidéoludique de cette idée, où le simple fait de voir ces environnements magnifiques est sans doute aussi excitant que de faire glisser une supercar sur leurs routes.

Forza Horizon 5 ne plaisante pas. C’est énorme par son échelle et sa portée, étincelant de beauté et toujours impressionnant par son ambition même s’il s’agit de la cinquième sortie du studio. C’est rare; à ce stade, un développeur l’appelle généralement ou fait face à un manque d’idées. Mais dans ce cas, Playground Games continue de trouver de nouveaux ajustements et de nouvelles idées, dont les plus étonnantes dans ce jeu sont les tempêtes de poussière et les tempêtes tropicales qui ne sont pas seulement une ponctuation visuelle, mais des dangers que vous pouvez activement traverser ou éviter. La météo a reçu un coup de pouce significatif dans tous les domaines cette fois-ci, en fait. Cela correspond au reste de l’expérience, qui ressemble à la main du développeur Playground Games qui monte tout jusqu’à onze – ou douze, étant donné que l’entrée précédente avait déjà l’impression de casser le cadran du volume.

Malgré ce sentiment de jeu qui vous lance absolument tout, Forza Horizon 5 n’en est pas moins convivial. En fait, c’est une expérience véritablement aérée, déployant tous les différents réglages et cadrans du moteur de base de Forza pour offrir deux choses à la fois : une expérience de course d’arcade en monde ouvert conviviale et décontractée et une manipulation réaliste si légèrement idiote détournement de simulation, si vous le souhaitez. Par défaut, les aides sont généreuses et la compétition d’IA (toujours « Drivatars », basée sur les profils de compétences de conduite de vos amis Xbox Live) est facile – mais vous pouvez augmenter leur intelligence et réduire l’aide si vous voulez un défi hardcore.

Cela dit, je ne pense pas vraiment que le défi soit l’endroit où Horizon est le plus à l’aise de toute façon; il veut être joué pour le plaisir, le genre de jeu qui monte en flèche lorsque vous le prenez avec désinvolture, la chose ultime pour se détendre avec une bière le vendredi soir. Parfois, il est surprenant de voir à quel point le jeu parvient à maintenir cette ambiance même avec une carte qui devient une soupe d’icônes, des événements et des défis apparemment sans fin se reproduisant partout. Ce genre de cartes me fait parfois me sentir dépassé dans d’autres jeux (heya, Ubisoft) – mais pas ici. Le ton du jeu est trop accueillant pour lui permettre de vous stresser.

C’est ce qui est le plus clairement démontré dans l’histoire et la distribution du jeu ; vous êtes un conducteur « superstar » qui peut apparemment se permettre n’importe quelle voiture et qui n’a pas peur de tout. Tout le monde vous vénère et tout le monde est implacablement optimiste. Il n’y a même pas de rival connard en jeu – vous êtes juste là pour profiter de ce festival épique et créer des souvenirs. Et il est mémorable, au crédit de sa conception.

Le reste est, dans une certaine mesure, une extension évidente des idées exprimées dans les jeux Horizon précédents. Les décors deviennent plus gros, plus stupides et plus intenses. La course est un pilier central, mais elle est interrompue par des rythmes mémorables, notamment une montée, une traversée et une descente d’un volcan actif. Les moments les plus calmes du jeu viennent de la personnalisation, où vous pouvez passer au crible les menus pour peaufiner l’apparence de votre avatar et de vos véhicules, ou pour que les vrais réducteurs jouent avec les spécifications et la configuration de votre véhicule.

Vous voudrez peut-être également passer des moments tranquilles dans « EventLab », une nouvelle suite de création de contenu qui vous permet de créer des événements personnalisés – bien que ce soit bien sûr le calme avant la tempête, où vous pouvez ensuite libérer votre création dingue sur vos amis en ligne via fonctionnalité en ligne qui marche sur la corde raide de courir tout au long du jeu comme un bâton de roche tout en se sentant d’une manière ou d’une autre entièrement et complètement facultative.

La façon dont le jeu est en ligne est démonstrative de l’une des plus grandes pièces de génie exposées dans Forza Horizon 5, en fait : elle enfile constamment l’aiguille, équilibrant des objectifs différents et souvent assez disparates pour offrir le meilleur des deux. conjoncture mondiale. Il remporte pratiquement toutes les victoires.

Soyons clairs un instant : Forza Horizon a toujours été bon. À partir du moment où il a fait irruption sur la scène en 2012 en tant que spin-off au cœur de la série Forza Motorsport, plus po-face, il s’est imposé comme un fil alternatif amusant, passionnant et subversif pour les courses sur Xbox. C’était à bien des égards le successeur spirituel et ouvert de Project Gotham Racing, et à son tour, ses racines remontent à la royauté des courses d’arcade comme OutRun. C’est une lignée difficile à affronter, mais Horizon 5 prend toute cette histoire et cette expérience et fonctionne avec, améliorant progressivement cette série en une brillance incontournable. C’est l’aboutissement d’un jeu.

Avis de non-responsabilité : testé sur Xbox Series X. Une copie du jeu a été fournie par l’éditeur.