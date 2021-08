Test Honor Earbuds 2 Lite : une alternative honorable aux AirPods

in

Il y a juste quelque chose de spécial dans le look des AirPods Pro. Que vous ayez un Android ou un iPhone, ces minuscules écouteurs sont élégants. Si vous espérez profiter de ce style à moindre coût, vous êtes peut-être au bon endroit. Les écouteurs Honor Earbuds 2 Lite partagent de nombreuses caractéristiques avec les vrais écouteurs sans fil premium d’Apple, mais voyons à quel point tout cela s’additionne dans notre revue Honor Earbuds 2 Lite.

Cette Avis Honor Earbuds 2 Lite vient des experts audio de notre site sœur SoundGuys. Découvrez leur point de vue approfondi sur les Honor Earbuds 2 Lite.

Qui devrait acheter les Honor Earbuds 2 Lite ?

Propriétaires de smartphones Huawei peut profiter d’une intégration fluide et du meilleur support d’application.

Les navetteurs avec les bons téléphones Android, vous apprécierez la réduction du bruit et l’indice IP.

Les accros du fitness bénéficieront de la résistance à la transpiration IPX4 et de la connexion Bluetooth 5.2.

Voir également: Un guide du débutant pour tout ce qui concerne les écouteurs

Comment est-ce d’utiliser les écouteurs 2 Lite ?

Ryan Haines / Autorité Android

Les écouteurs en plastique d’Honor sont livrés dans un boîtier blanc élégant, nommé à juste titre Glacier White. L’étui a des bords arrondis et un rabat classique. Si vous préférez garder vos gadgets discrets, vous pouvez également les saisir en Midnight Black. Quoi qu’il en soit, il est facile d’apprécier le simple logo Honor et l’apparence générale épurée.

Les Honor Earbuds 2 Lite sont également fournis avec trois jeux d’embouts en silicone. J’ai eu du mal à obtenir un ajustement sûr dès la sortie de la boîte et j’ai fini par mélanger et assortir une pointe large avec une pointe moyenne. Si vous êtes habitué aux embouts extra larges, vous devrez peut-être vous procurer une paire d’embouts tiers, car ces embouts sont tous assez petits.

N’ayez pas peur de mélanger et d’assortir les tailles de vos embouts auriculaires.

Lors de courtes sessions d’écoute, les Honor Earbuds 2 Lite sont agréables et légers, comme leur nom l’indique. Malheureusement, plus vous écoutez longtemps, moins ils deviennent confortables. Il n’y a pas de bout d’aile pour répartir la pression, les écouteurs sont donc simplement calés dans vos conduits auditifs. Vous avez peut-être une expérience différente, mais j’ai découvert que tout ce qui dépasse une heure me donnait mal à la tête.

Voir également: Les meilleurs véritables écouteurs d’entraînement sans fil

En ce qui concerne la fonctionnalité, les Honor Earbuds 2 Lite prennent en charge la lecture mono dans les deux oreilles. Vous bénéficiez également de fonctions de lecture et de pause automatiques lorsque vous insérez ou retirez les écouteurs, mais ce n’est pas le plus précis. Ils enregistrent fréquemment des touches lorsque j’ajuste simplement la position d’un écouteur, ce qui entraîne des pauses accidentelles et fait même défiler les modes ANC. Vous pouvez affiner tous ces contrôles dans l’application, mais cela devrait fonctionner plus facilement qu’il ne le fait.

Le cas pour de meilleurs cas

L’étui Honor’s Earbuds 2 Lite est facile à glisser dans une poche et la finition brillante résiste à l’usure quotidienne sans trop de problèmes. Les écouteurs ne sont pas très chers, ce qui signifie que l’étui de charge adopte une approche simple. Il y a une seule LED à l’avant qui indique l’état de la batterie et le mode d’appairage. Sur le côté droit, vous remarquerez un bouton pour l’appairage et la réinitialisation d’usine.

Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles avec l’affaire. J’ai trouvé la charnière trop lâche et elle se ferme souvent lorsque j’essaie de la garder ouverte. L’utilisation à une main est difficile, même si j’essaie de faire quelque chose d’aussi simple que d’appairer les écouteurs. Le boîtier tombe si vous essayez de le tenir debout lorsqu’il est ouvert, mais il doit être ouvert pour être couplé. Si vous le posez de chaque côté, les aimants intégrés forcent le couvercle à se fermer. Il n’y a tout simplement pas de moyen facile de travailler le boîtier d’une seule main.

Comment se passe la suppression du bruit ?

La suppression active du bruit (ANC) cible le plus efficacement les sons à basse fréquence, tandis que l’isolation passive est généralement destinée aux bruits à haute fréquence. Honor’s Earbuds 2 Lite gère assez bien le son sur tout le spectre de fréquences. Il atténue étonnamment bien les fréquences moyennes et aiguës pour le prix.

Voir également: Les meilleurs véritables écouteurs sans fil à réduction de bruit

Il a fait chaud cet été avec un HOT capital, mais les écouteurs Honor n’ont aucun mal à réduire mon climatiseur bruyant à un bourdonnement confortable. L’isolement passif dépend beaucoup plus de votre ajustement, ce qui dans mon cas, n’est pas une bonne chose. Si vous pouvez trouver la bonne combinaison d’embouts auriculaires, cela devrait couper les conversations en arrière-plan et les faire sonner un sixième plus fort. Ceux qui veulent entendre les bruits de fond peuvent activer le mode de sensibilisation, qui est essentiellement une fonction de transmission.

Comment connecter les Honor Earbuds 2 Lite ?

Ryan Haines / Autorité Android

De nombreux écouteurs Bluetooth entrent automatiquement en mode d’appairage dès que vous ouvrez l’étui de chargement. Les Honor Earbuds 2 Lite ignorent plutôt cette approche, vous obligeant à ouvrir le couvercle et à appuyer sur le bouton latéral pendant quelques secondes. Une fois que vous avez terminé le processus d’appairage initial, les écouteurs devraient se reconnecter automatiquement à l’avenir.

En ce qui concerne les codecs, Honor prend en charge à la fois AAC et SBC, ce qui devrait convenir à la plupart des utilisateurs. Beaucoup de gens s’en tiennent à l’audio compressé, vous ne devriez donc pas perdre grand-chose en termes de qualité sonore. Honor dispose également d’un mode à faible latence pour les jeux, qui a bien fonctionné lors de mes tests.

Voir également: Codecs Bluetooth 101

Avez-vous besoin de l’application compagnon ?

Si vous possédez déjà un appareil Huawei, il n’est pas nécessaire de télécharger l’application indépendamment. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur l’engrenage des paramètres dans le menu de vos appareils Bluetooth couplés.

Les autres propriétaires d’Android devront saisir l’application Huawei AI Life pour les options de personnalisation et les mises à jour du micrologiciel. Les utilisateurs d’Apple n’ont aucune chance, car il n’y a pas de version iOS de l’application AI Life. Vous devrez utiliser les paramètres par défaut si vous envisagez de coupler les écouteurs 2 Lite avec un iPhone.

J’ai rencontré un petit problème régional lors du téléchargement d’AI Life – la version répertoriée dans le Google Play Store est gravement obsolète. Bien que je n’aie eu aucun problème avec mon Huawei P30, j’ai été bloqué sur toutes les fonctionnalités de mon Galaxy S10e. Il s’avère que vous avez besoin du code QR fourni avec les Honor Earbuds 2 Lite ou la galerie d’applications de Huawei pour télécharger la bonne version de l’application. C’est, bien sûr, parce que Huawei est effectivement exclu du Play Store.

Voir également: Mises à jour des écouteurs limitées à certains téléphones – une décision bon marché des fabricants de smartphones

Si vous avez la chance de lancer l’application, vous pouvez contrôler vos paramètres ANC ainsi que vos options de double appui pour l’un ou l’autre des écouteurs. Le paramètre par défaut est lecture et pause pour les deux écouteurs, il vaut donc la peine d’en changer au moins un. Personnellement, j’ai mis l’oreille droite pour rembobiner parce que j’aime réécouter les chansons jusqu’à ce que j’en ai marre.

Vous pouvez ajuster vos paramètres d’appui long, mais cela ne fonctionne qu’avec la suppression du bruit. J’ai constaté que les écouteurs 2 Lite n’enregistrent pas souvent mes commandes, ce qui est trop courant pour les produits économiques dotés de commandes tactiles.

Comment l’application AI Life utilise-t-elle vos données ?

Huawei est doué pour se retrouver dans l’eau chaude dans divers pays – quelque chose que nous avons largement documenté. Cependant, l’application AI Life offre l’une des conditions de service (ToS) les plus transparentes que nous ayons vues depuis un certain temps. Ce n’est pas forcément un bon ToS, mais au moins Huawei le présente en langage clair.

Le point clé est que Huawei conserve certaines de vos données pendant six ans. Il suit également votre routeur, votre adresse IP, votre emplacement, vos informations personnelles et vos données biométriques. Du côté positif, Huawei supprime la plupart des données si vous effacez votre compte. Si vous souhaitez vous désinscrire ou demander vos données, vous devrez contacter le service juridique de Huawei basé en Grande-Bretagne. Cependant, vous aurez du mal à accéder à de nombreuses fonctionnalités si vous vous désinscrivez.

Pourquoi parle-t-on autant de Huawei s’il s’agit d’écouteurs Honor ? Eh bien, ce sont des écouteurs Honor, mais l’application est toujours un produit Huawei. C’est un peu comme découvrir que certaines marques impressionnantes fabriquent vos produits génériques Costco préférés. Honor et Huawei se sont séparés il y a quelque temps, mais les écouteurs sont allés dans un sens alors que l’application est restée en place.

La durée de vie de la batterie est-elle bonne ?

Ryan Haines / Autorité Android

Honor prétend que vous pouvez obtenir 10 heures de lecture sur une seule charge avec 22 heures supplémentaires dans le boîtier. Nous avons effectué notre test de sortie constant habituel de 75 dB et avons constaté que les écouteurs ont atteint sept heures et 29 minutes de lecture. Cependant, ils prennent en charge la charge rapide, car seulement 10 minutes dans le boîtier ramènent jusqu’à quatre heures de jus.

Quel est le son des Honor Earbuds 2 Lite ?

Les Honor Earbuds 2 Lite suivent généralement notre courbe maison (rose), ce qui est une bonne chose. Ils ne diffèrent vraiment qu’une fois que vous atteignez la barre des 10KHz, ce qui n’est pas très compliqué. Les écouteurs Honor ont une gamme de basses légèrement accentuée et des médiums relativement silencieux, mais c’est à peu près l’étendue des différences. Il y a un peu de masquage auditif ici et là, mais tous les instruments sont généralement assez clairs.

En écoutant “In Your Eyes” de BadBadNotGood, je peux facilement choisir la basse jazz et la section des cordes. Aucun des deux instruments ne couvre la voix de Charlotte Day Wilson, bien que la guitare électrique masque parfois sa voix.

Le microphone résiste-t-il à la concurrence ?

Si vous n’avez besoin que de microphones pour un appel vocal occasionnel, les écouteurs Honor Earbuds 2 Lite vous traiteront correctement. Il dispose d’un filtre numérique pour lutter contre le bruit et fonctionne particulièrement bien avec les décibels inférieurs. Cependant, des vents plus forts obligeront les écouteurs à tout filtrer, même vous. Ecoutez notre test ci-dessous :

Test Honor Earbuds 2 Lite : le verdict

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous avez un téléphone Huawei, les Honor Earbuds 2 Lite valent facilement le coup. Les écouteurs se connectent et s’intègrent de manière assez transparente, et le prix est juste pour ce que vous obtenez. Les utilisateurs d’Android non-Huawei peuvent ne pas trouver autant de valeur en raison des solutions de contournement requises pour l’application AI Life. Vous pouvez également garder à l’esprit le statut juridique actuel de Huawei. Les utilisateurs d’Apple essayant d’imiter le look AirPods Pro pour pas cher pourraient trouver de la valeur ici, mais seulement s’ils acceptent d’abandonner les options de personnalisation.

Voir également: Les meilleures alternatives aux AirPods

Bien que nous aimions considérer l’ANC et la réponse en fréquence comme des raisons d’acheter ces écouteurs, vous devez également savoir s’ils sont disponibles près de chez vous. Vous pouvez actuellement vous procurer les écouteurs Honor Earbuds 2 Lite au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et en Finlande. Si vous préférez ignorer le site Web d’Honor, vous pouvez vous diriger vers Ali Express ou Amazon UK, bien que cela puisse rendre l’expédition difficile dans certaines situations.

Écouteurs Honor 2 Lite

L’alternative abordable aux AirPods d’Honor offre une réponse en fréquence solide avec une suppression active du bruit et un indice IP résistant à la transpiration. C’est un choix solide pour tous ceux qui recherchent cette esthétique Apple.

Qu’en est-il des alternatives ?

Chase Bernath / Autorité Android

Nothing’s Ear 1 coûte à peu près le même prix que l’Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro. Si l’ANC moyen ne vous dérange pas, c’est une bonne alternative. Il présente une conception à tige similaire avec un grand confort et une réponse en fréquence solide. Le Nothing Ear 1 fonctionne également correctement sur Android et iOS.