Test Huawei MatePad Pro 12.6 : La tablette pour tout sauf Google

Les tablettes Android de Huawei ont souvent été les cousines pauvres des smartphones de l’entreprise. Au cours des années passées, son logiciel EMUI n’était tout simplement pas adapté au matériel de tablette haut de gamme que Huawei mettait en place.

Le passage à la nouvelle plate-forme HarmonyOS représente donc une opportunité de repartir à zéro, avec un nouveau logiciel qui s’intègre parfaitement dans le nouvel écosystème de Huawei. Malgré le fait qu’il exécute des applications Android, Huawei positionne HarmonyOS comme son propre système d’exploitation. Et bien qu’à première vue (d’accord, peut-être un deuxième coup d’œil et un troisième coup d’œil aussi), il ressemble à un iPad, quiconque achète le nouveau MatePad Pro 12,6 pouces devra se contenter d’un contenu existant au sein de l’écosystème beaucoup plus petit de Huawei.

Nous nous retrouvons donc avec une énigme familière : le matériel de la tablette de Huawei est meilleur qu’il ne l’a jamais été, et HarmonyOS est en effet mieux adapté à une tablette que l’ancien couplage d’Android et d’EMUI. Mais avec des lacunes importantes en matière de logiciels et de services, une tablette Huawei peut toujours être difficile à vendre.

Test du Huawei MatePad Pro 12.6 :

Huawei MatePad Pro 12.6

En bout de ligne : Huawei propose à nouveau un excellent matériel ainsi qu’un logiciel de tablette plus performant, mais des lacunes en matière de service et d’application subsistent.

Le bon

Superbe écran avec un minimum de bordures Performances sonores solides Excellentes fonctionnalités multitâches et multi-écrans

Le mauvais

Frustrant de trouver/mettre à jour des applications si elles ne sont pas compatibles avec AppGallery Patchy pour les services Google, même sur le Web

Huawei MatePad Pro 12.6 : Prix et disponibilité

Source : Alex Dobie / Android Central

Le MatePad Pro 12.6 est actuellement disponible en Chine continentale et dans d’autres régions d’Asie et du Moyen-Orient. En Europe, le lancement de l’appareil est prévu uniquement en Allemagne, bien que la tarification en euros ne soit actuellement pas disponible. Cependant, les informations des marchés asiatiques indiquent que les prix devraient chuter entre 800 et 900 €.

Huawei MatePad Pro 12.6 : ce que vous aimerez

Source : Alex Dobie / Android Central

Comme nous l’attendons des gadgets Huawei, le MatePad Pro 12.6 est un kit élégant, performant et bien construit. La face avant est dominée par son magnifique panneau OLED Quad HD de 12,6 pouces – un écran à 60 Hz, mais toujours plus que suffisamment réactif. Et la résolution et la luminosité suffisantes en font une toile idéale pour les jeux, les photos ou le streaming multimédia. Comme les derniers iPad d’Apple, la caméra frontale est cachée dans la lunette extérieure (relativement svelte), donnant au MatePad un aspect épuré avec un affichage ininterrompu.

Excellent affichage, audio et performances.

De même, le système à huit haut-parleurs du MatePad, réglé par Harman Kardon, produit des basses et une clarté impressionnantes, que vous jouiez, diffusiez de la musique ou assistiez à une émission de télévision. En particulier, j’ai été impressionné par l’absence de distorsion, même à des niveaux de volume plus élevés.

La nouvelle tablette de Huawei est également très performante dans tous les domaines, grâce au processeur Kirin 9000E qui gère le spectacle. La puce, un proche parent du Kirin 9000 éprouvé du Mate 40 Pro, survole absolument les applications et les jeux, même à la résolution d’écran native relativement élevée. Des jeux comme Asphalt 9 sont soyeux sur cet appareil, tirant pleinement parti de la vaste fenêtre d’affichage.

Spécifications du Huawei MatePad Pro 12.6

Catégorie Caractéristiques Processeur Huawei Kirin 9000E RAM 8 Go Stockage 128-256 Go Écran 12,6 pouces Résolution 2560 x 1600 OLED, 60 Hz Haut-parleurs Système à 8 haut-parleurs, stéréo Dimensions 286,5 x 184,7 x 6,7 mm Poids 609 g Batterie 10 050 mAh Charge Charge rapide 40 W, charge sans fil 27 W, Caméras arrière à chargement sans fil inversé 5W 13MP f/1.8 large, PDAF

8MP f/2.4 ultra-large

Caméra frontale TOF 8MP f/2

La durée de vie de la batterie du MatePad Pro est également digne d’éloges. Avec mes habitudes d’utilisation consistant en une lecture, une navigation et une diffusion en continu sur YouTube, je n’ai pas pu utiliser la cellule interne de 10 050 mAh en moins de quelques jours. Et au ralenti, la consommation électrique est pratiquement nulle.

Cette tablette est également plus rapide et plus facile à charger que n’importe quel modèle Huawei précédent, grâce à la charge rapide filaire de 40 W et à la charge sans fil de 27 W, en supposant que vous ayez la rondelle de charge circulaire de Huawei. Une utilisation plus pratique de cette bobine de charge sans fil est la capacité de charge inversée, permettant au MatePad de recharger d’autres appareils compatibles Qi jusqu’à 5W. (C’est probablement trop lent pour un smartphone, mais très bien pour vos écouteurs.)

Charge longue durée et rapide.

Étant la première tablette HarmonyOS 2.0, la MatePad Pro 12.6 montre la vision de Huawei d’un logiciel de tablette non encombré par Google (ou, en effet, Android en plus des nécessités de la compatibilité des applications.) Et l’expérience, bien que fortement, fortement (fortement) influencée par l’iPad OS d’Apple , est habilement animé et généralement agréable. Le multitâche suit également en grande partie l’exemple d’Apple, avec des gestes de balayage pour les vues fenêtrées et une capacité facile d’écran partagé. Dans certaines applications qui ne prennent pas en charge les fragments d’affichage d’Android pour une meilleure utilisation du paysage sur les tablettes, Huawei propose une vue en écran partagé montrant deux panneaux d’application côte à côte.

Des fonctionnalités telles que le panneau de paramètres rapides et la nuance de notification ont également reçu une couche de peinture inspirée d’iOS, la lettre, en particulier, offrant un accès plus rapide aux paramètres Wi-Fi et Bluetooth courants que la vanille Android.

Source : Alex Dobie / Android Central

Si vous possédez d’autres gadgets Huawei comme un ordinateur portable ou un smartphone, vous apprécierez également des fonctionnalités telles que l’interaction transparente entre les appareils. Par exemple, un téléphone Huawei couplé peut être contrôlé via une fenêtre sur le MatePad, et les transferts de fichiers rapides sont également sans tracas.

Les références créatives et productives du MatePad sont renforcées par l’étui clavier fourni et le stylet M Pen de deuxième génération en option. Le stylet offre 4096 niveaux de sensibilité pour le dessin et la prise de notes, et comme le crayon Apple, il est rapide et facile à appairer simplement en l’amarrant le long de la zone de chargement sur le bord de l’écran. Pendant ce temps, l’étui clavier est une amélioration par rapport aux efforts précédents de Huawei. Le panneau arrière magnétique saisit fermement la tablette et ajoute très peu de volume supplémentaire à l’appareil. J’ai également apprécié l’expérience de frappe plus spacieuse par rapport aux appareils MatePad précédents, grâce à l’encombrement plus important de l’appareil et de son clavier. (C’est seulement un peu plus étroit que le MacBook Pro 15 pouces que j’utilise tous les jours.)

Huawei MatePad Pro 12.6 : ce que vous n’aimerez pas

Source : Alex Dobie / Android Central

Alors que la plupart du matériel du MatePad est fantastique, le système de caméra est assez médiocre par rapport aux capteurs livrés dans les iPad à prix comparable. La matrice arrière, composée d’un capteur large, ultra-large et TOF (capteur de temps de vol), convient parfaitement aux photos rapides prêtes pour les médias sociaux, mais la qualité se dégrade rapidement dans des conditions de faible luminosité. De même, la face avant de 8 mégapixels produit des prises de vue assez décevantes et douces, même dans des scènes d’intérieur assez bien éclairées.

Cependant, la plupart des faiblesses de cette tablette sont liées au logiciel. Bien qu’HarmonyOS ait l’air attrayant et fonctionne bien, l’absence du Google Play Store laisse de sérieuses lacunes dans les capacités de la tablette, même avec les nombreuses applications très médiatisées qui ont été ajoutées à sa vitrine AppGallery intégrée au cours de la dernière année.

Certaines bases manquent encore à AppGallery, vous devrez donc peut-être rechercher des applications.

La réponse de Huawei à cela est Petal Search, qui vous permet de rechercher des applications non disponibles via AppGallery. Et pour la plupart, cela fonctionne assez bien, en retirant généralement les applications de sites APK tiers comme APKMirror et en les installant avec un minimum de tracas. Le problème survient lorsqu’il est temps de mettre à jour ces applications, ce qui nécessite toujours une saisie manuelle pour chaque application individuelle. Si une application que vous utilisez régulièrement n’est pas sur AppGallery, c’est beaucoup de tracas supplémentaires.

Les applications chargées de cette manière peuvent également rencontrer des problèmes de compatibilité, comme Slack, qui s’appuie sur la plate-forme Firebase de Google pour les notifications. Malheureusement, cela signifie qu’il n’y a pas d’alertes Slack sur une tablette Huawei.

Au moins (à chargement latéral) Netflix fonctionne sur le MatePad Pro 12.6, ce qui n’était pas le cas avec les anciens appareils autres que Google Huawei en raison de problèmes de DRM.

Tout ce qui concerne les services Google est fondamentalement interdit.

Le nouveau MatePad est également l’un des premiers appareils à être livré avec l’application Petal Maps de Huawei, qui reproduit une grande partie des fonctionnalités de base de Google Maps. Et bien que l’interface soit bien conçue, il est clair que l’application de Huawei n’a pas la même qualité de données à sa disposition. Alors que les recherches de base produisaient généralement de bons résultats, j’ai rencontré d’autres bizarreries comme “fish and chips”, m’orientant non pas vers un chippy local mais un magasin d’aliments pour animaux à proximité.

Il va sans dire que tout ce qui concerne les services Google présente un défi supplémentaire. Bien qu’il soit possible de se connecter à votre compte Google via une application Chrome téléchargée ou même d’utiliser Gmail avec l’application de messagerie Huawei, le navigateur HarmonyOS ne peut pas être utilisé pour se connecter à un compte Google.

Ainsi, bien que de nombreux progrès aient été réalisés dans le département logiciel, c’est loin d’être une expérience sans friction.

Huawei MatePad Pro 12.6 : Concurrence

Source : Alex Dobie / Android Central

À son prix prévu, le plus grand rival du MatePad Pro est probablement l’iPad Pro d’Apple, l’étalon-or pour une grande tablette. Cependant, avec des prix similaires à ceux de Huawei, un écosystème logiciel supérieur et un écran 120 Hz, Apple offre une expérience plus complète. L’iPad est également livré avec une connectivité 5G en option, bien que vous paierez beaucoup plus cher pour ce privilège. Et le chargement de l’application pour tablette d’Apple est, bien sûr, sans égal.

La tablette de Huawei est coincée entre Samsung et Apple.

Côté Android, le MatePad Pro se heurte au Galaxy Tab S7 Plus de Samsung, qui, comme les meilleures tablettes Android, présente l’avantage évident de vivre dans l’écosystème de Google. Cela, bien sûr, signifie qu’il obtient un accès complet à la vaste bibliothèque d’applications pour téléphones et tablettes du Play Store. La tablette de Samsung offre également un taux de rafraîchissement de 120 Hz plus rapide pour des performances plus fluides. Et sa récente mise à jour de One UI 3.1 apporte des améliorations à l’interopérabilité des appareils, permettant aux propriétaires de Tab S7 de reprendre les applications là où ils se sont arrêtés, en supposant qu’ils utilisent un smartphone Galaxy.

Huawei MatePad Pro 12.6 : Faut-il l’acheter ?

Source : Alex Dobie / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous possédez de nombreuses autres technologies Huawei Vous voulez quelque chose qui ressemble et se comporte comme un iPad

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez la meilleure bibliothèque d’applications pour tablette Votre travail (ou jeu) implique de nombreux services Google Vous achetez avec un budget limité

Autant Huawei a amélioré l’expérience utilisateur de sa tablette au cours de l’année écoulée, autant le MatePad 12.6 souffre de nombreux compromis (peut-être décisifs) que ses prédécesseurs récents. Par exemple, comme la plupart des autres téléphones et tablettes Huawei, c’est un échec si votre flux de travail implique de nombreux services Google ou si une grande partie de votre vie personnelle est liée à l’écosystème de Google, par exemple Google Photos ou Google Docs. Ces restrictions sont, bien entendu, hors du contrôle de Huawei. Mais ils continuent d’avoir un impact sur notre capacité à recommander les produits de l’entreprise.

Grand matériel entravé par l’écosystème.

Et l’expérience de recherche d’applications, bien qu’améliorée par rapport aux tablettes 2020 de Huawei, laisse beaucoup à désirer par rapport à la concurrence Android. Bien que dans de nombreux cas, il soit assez facile de trouver des applications Android via Petal Search, être renvoyé entre des sites APK aléatoires rend l’expérience utilisateur assez difficile.

3 sur 5

Compte tenu du prix relativement élevé du MatePad sur les marchés en dehors de la Chine, cela va en faire une vente difficile pour beaucoup de gens. Huawei demande de l’argent pour iPad, sans rien de proche de ce que l’écosystème des tablettes d’Apple peut offrir.

Ce n’est que les premiers jours pour HarmonyOS, et il y a des signes prometteurs dans ce que Huawei a réussi à construire ici. Mais à moins que vous n’ayez déjà pleinement intégré le monde Huawei sur tous vos appareils.

Huawei MatePad Pro 12.6

En bout de ligne : Un excellent matériel et des astuces multitâches astucieuses transparaissent dans la première tablette HarmonyOS, mais le dernier MatePad Pro est déçu par des défis d’applications et d’écosystèmes bien trop familiers.