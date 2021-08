Test HyperX QuadCast S : Un microphone USB élégant qui manque de quelques fonctionnalités

J’ai utilisé des dizaines d’excellents microphones USB au fil des ans à des fins multiples. Que j’enregistre mon audio pour le iMore Show, que je fasse un podcast, que j’enregistre quelques trucs sur ma guitare acoustique ou que je m’assure simplement que tous mes collègues peuvent m’entendre lors d’appels vidéo, j’ai besoin d’un microphone qui peut fonctionner dans presque toutes les situations .

J’ai utilisé l’HyperX QuadCast S pendant environ un mois et j’en suis tombé amoureux assez rapidement. Je l’ai surtout branché à mon iMac bleu (2021), mais je l’ai testé plusieurs fois sur ma PlayStation 4. Ses performances ont été exceptionnelles, cependant, les utilisateurs de Mac devraient probablement être conscients de certaines choses avant d’acheter.

Test HyperX QuadCast S :

HyperX QuadCast S

En bout de ligne : Même si vous ne pouvez pas accéder à toutes les fonctionnalités avec un Mac, l’HyperX QuadCast S est un microphone USB stellaire qui vous permettra de mieux sonner lors des appels vidéo, des enregistrements et, oui, pendant les jeux.

Le bon

Excellent enregistrement sonore 48 kHz/16 bits Filtre anti-pop intégré Quatre modèles d’enregistrement Bouton Muet Surveillance en direct via la prise casque

Le mauvais

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur Mac Ne peut pas être retiré du support antichoc

HyperX QuadCast S : Prix et disponibilité

Source : Luke Filipowicz / iMore

L’HyperX QuadCast S est le successeur de l’HyperX QuadCast et a été lancé fin 2020. Il est disponible sur Amazon et Best Buy pour environ 160 $. Il est livré déjà assemblé, mais vous pouvez détacher le microphone du support et le placer sur n’importe quel support de microphone avec l’adaptateur inclus.

HyperX QuadCast S : ce qui est génial avec ce microphone

Source : Luke Filipowicz / iMore

Ce microphone a géré tout ce que je lui ai lancé et m’a toujours impressionné. Bien qu’il soit principalement présenté comme un microphone de jeu, j’ai enregistré des podcasts, pris des appels vidéo, posé de la guitare acoustique et des voix de base à l’aide de l’HyperX QuadCast S, et tout cela sonnait stellaire.

Le microphone enregistre un son 48 kHz/16 bits et dispose de trois condensateurs de 14 mm, ce qui fournit suffisamment de données pour la post-production si vous souhaitez emprunter cette voie. Vous pouvez certainement placer ce microphone devant vous et régler votre voix de différentes manières dans votre programme de mixage audio préféré de votre choix. Même si je ne suis pas un ingénieur du son ou un musicien talentueux, j’ai pu créer une piste de guitare acoustique assez simple, puis enregistrer quelques voix et sortir un mix qui sonnait plutôt bien. Bien sûr, les musiciens hardcore n’utilisent certainement pas de microphone USB pour enregistrer, mais cela fonctionne certainement pour l’enregistrement de musique très basique à la rigueur.

Les quatre diagrammes polaires offrent beaucoup de polyvalence

Le filtre anti-pop intégré est une touche agréable, et il aide vraiment à réduire ces sons P, T et K durs pendant l’enregistrement. Cependant, cette fine couche de mousse derrière le gril n’est pas parfaite. Si vous aimez enregistrer très près de votre microphone (comme à environ un pied), vous remarquerez peut-être que ces sons durs apparaissent un peu. Cela signifie que pendant l’enregistrement pour chanter ou enregistrer de la musique, vous aurez probablement toujours besoin d’un filtre anti-pop supplémentaire sur le QuadCast S. Néanmoins, pour la plupart des utilisations quotidiennes, comme les jeux, les appels vidéo, etc., vous serez probablement très bien avec le filtre intégré.

Source : Luke Filipowicz / iMore

L’une des principales raisons pour lesquelles le microphone fonctionne dans de nombreuses situations différentes est la diversité des diagrammes polaires que vous pouvez enregistrer à l’aide du QuadCast S. En tournant simplement un bouton sur le microphone arrière, vous pouvez basculer entre cardioïde, bidirectionnel, omnidirectionnel et stéréo des diagrammes polaires, ce qui facilite l’ajustement à vos besoins d’enregistrement. J’ai invité quelques amis à enregistrer une petite démo en utilisant certains des différents modes et j’ai été agréablement surpris par les performances du QuadCast S. Même en mode omnidirectionnel, qui est connu pour capter un bruit de fond excessif, les voix ont retenti fort et clair au milieu de mon groupe d’amis.

Le bruit de fond n’est pas trop répandu, mais reste perceptible

De toute évidence, ajuster le gain au niveau correct pour la situation est important, et l’HyperX QuadCast S rend cela facile. Avec un bouton de gain réglable situé au bas du microphone, vous pouvez le tourner à gauche pour augmenter le gain et à droite pour baisser le gain. Vous pouvez également surveiller vos enregistrements en direct à l’aide de la prise casque à l’arrière, il est donc facile d’entendre votre son et d’ajuster le gain en cours de route.

Le bouton de sourdine au-dessus du microphone est également une excellente fonctionnalité. Il est facile d’appuyer et de désactiver, et même si j’étais un peu inquiet que le capteur tactile ne fonctionne pas toujours, il a été sans faille pour moi jusqu’à présent. De plus, lorsque le microphone est coupé, l’éclairage RVB s’éteint, donnant un repère visuel facilement reconnaissable pour savoir quand le micro est allumé ou non.

Enfin, ça a l’air magnifique. Je sais que l’éclairage RVB est généralement associé à “l’esthétique du joueur”, et certaines personnes ne l’aiment vraiment pas, mais je pense que c’est génial. L’éclairage arc-en-ciel rotatif donne au microphone ce piquant supplémentaire qui a fière allure simplement assis sur votre bureau ou votre appareil photo pendant que vous diffusez vos jeux préférés.

HyperX QuadCast S : Qu’est-ce qui craint avec ce microphone

Source : Luke Filipowicz / iMore

Même si je suis tombé amoureux de ce microphone, le QuadCast S a un problème flagrant qui pourrait être un gros problème pour vous. Le logiciel d’HyperX pour contrôler le microphone appelé Ngenuity n’est pas disponible sur Mac. Cela signifie que vous ne pouvez pas personnaliser l’éclairage RVB lorsque vous utilisez le QuadCast S avec votre Mac, vous êtes donc coincé avec le motif arc-en-ciel rotatif.

Sans Ngenuity, vous ne pouvez pas non plus vous amuser avec les effets de microphone proposés par HyperX via son logiciel. C’est moins grave car si vous utilisez ce micro pour un travail nécessitant une post-production, vous utiliserez probablement un autre logiciel de toute façon, mais il convient de noter que le QuadCast S en a sur un Mac des fonctionnalités limitées.

HyperX QuadCast S : Concurrence

Origine : Bleu

Comme quelqu’un qui a un Blue Yeti et l’a utilisé pour tout enregistrer, c’est probablement le concurrent direct le plus connu pour le QuadCast S. Le Yeti a les mêmes quatre diagrammes polaires, ce qui le rend tout aussi polyvalent et enregistre simultanément une qualité audio (48kHz/ 16 bits). De plus, il dispose également d’un contrôle de gain, d’une surveillance en direct via une prise casque et un bouton de sourdine.

Le Blue Yeti est également un peu plus ancien, ce qui rend le prix généralement un peu plus abordable. Le prix fluctue entre 100 $ et 130 $, mais nous l’avons vu jusqu’à 90 $ auparavant. Bien sûr, il n’a pas d’éclairage RVB, et bien que la construction métallique soit robuste, elle est également assez lourde.

HyperX QuadCast S : faut-il l’acheter ?

Source : Luke Filipowicz / iMore

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un microphone USB pour diverses situations Comme l’éclairage RVB Ne vous inquiétez pas de manquer quelques fonctionnalités

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous n’aimez pas le look du microphone Vous avez besoin d’un microphone de studio professionnel

L’HyperX QuadCast S fait tout ce qu’il promet de faire. Bien qu’il ne s’agisse certainement pas d’un microphone de qualité studio (aucun microphone USB ne l’est vraiment), il enregistre un son clair et magnifique dans divers scénarios, et le bruit de fond qu’il capte est assez gérable. De plus, le filtre anti-pop intégré est un ajout bienvenu.

4 sur 5

L’éclairage RVB est superbe, et même si vous ne pouvez pas personnaliser la couleur sans le logiciel Ngenuity, le microphone dans son ensemble a fière allure sur votre bureau ou votre appareil photo.

Bien qu’il ne soit pas le microphone le moins cher du marché avec la plupart des mêmes fonctionnalités, le QuadCast S est un choix solide pour tous ceux qui recherchent un microphone USB pour leur Mac.

Nom du produit

En bout de ligne : Même si le Mac ne peut pas utiliser toutes les fonctionnalités en raison de limitations logicielles, le look élégant et l’enregistrement audio magnifiquement clair font de l’HyperX QuadCast S un microphone USB solide pour Mac.

