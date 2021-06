Test Hyundai Alcazar : Mini palace sur roues

J’ai conduit le nouveau Hyundai Alcazar jeudi dernier, juste après avoir conduit un SUV Audi haut de gamme. À ma grande surprise, dans l’Alcazar (qui coûte peut-être un quart du prix de l’Audi que j’ai conduite), j’ai trouvé des fonctionnalités qui n’étaient pas disponibles dans cette Audi, notamment des sièges ventilés, des caméras latérales, des oreillers arrière. et support pour ordinateur portable à l’arrière, entre autres.

D’accord, l’Audi était bien plus avancée en termes de technologies de conduite, d’ajustement et de finition et de confort, mais il faut comprendre qu’au fil des ans, Hyundai a apporté au segment Rs 15-25 lakh les caractéristiques qui n’étaient auparavant disponibles que dans les voitures de luxe haut de gamme.

Conception

L’Alcazar a un design m’aime-moi ou déteste-moi; Bien qu’il ait beaucoup de lignes de conception musclées et un capot allongé, il n’a pas le genre de présence sur la route qu’un VUS à sept places devrait avoir. De loin, elle ressemble à la Creta, même si le design arrière est impressionnant.

Cabine

J’ai conduit la variante Signature automatique diesel haut de gamme (Rs 19,99 lakh, ex-salle d’exposition) et elle est chargée à ras bord, y compris des fonctionnalités telles que le siège conducteur électrique, le frein de stationnement électrique, le chargeur sans fil, les sièges ventilés, les oreillers arrière , moteur à distance et démarrage AC (pour refroidir la cabine avant même d’entrer), et ainsi de suite. L’ajustement et la finition d’ensemble sont également de premier ordre. Comme beaucoup d’autres voitures Hyundai, l’Alcazar est également une « voiture connectée », avec plus de 60 fonctionnalités de connectivité (le plus pour un véhicule Hyundai).

Alors que l’espace dans les première et deuxième rangées est très bon, l’espace de la troisième rangée est limité (idéal pour les enfants ou les adultes de petite taille). Mais une bonne idée est que l’entrée dans la troisième rangée est extrêmement facile – la fonction bascule et bascule à une touche de la deuxième rangée vous permet de ne pas avoir à lutter pour accéder à la troisième rangée.

Conduite et tenue de route

Deux options de moteur et deux boîtes de vitesses sont proposées : l’essence de 1 999 cm3 et le diesel de 1 493 cm3, ainsi que la manuelle à 6 vitesses et l’automatique à 6 vitesses. Le diesel que j’ai conduit est étonnamment silencieux ; en fait, l’isolation de la cabine est si bonne que ni le son ni les vibrations ne pénètrent dans la cabine. Le diesel est aussi puissant. Alors que 115 PS peut ne pas sembler assez, le couple 250 Nm démarre tôt à environ 1 500 tr/min et, à la pleine pression de la pédale d’accélérateur, l’Alcazar avance comme une voiture électrique. La boîte de vitesses automatique à 6 rapports est douce, vous ne sentirez pas vraiment le changement de vitesse. Alors que la consommation de carburant revendiquée de ce moteur et de cette garniture est de 18,1 km/litre, j’ai obtenu 16 km/litre dans un mélange de conduite sur route et en ville.

Verdict

Un trajet de deux jours sur une seule variante ne suffit pas pour juger une voiture, et pourtant ce que je peux dire, c’est que l’Alcazar a l’air d’un bon rapport qualité-prix – la variante que j’ai conduite coûtera moins de Rs 25 lakh sur route , et il a des caractéristiques trouvées dans les voitures Rs 50 lakh et plus. Dans le même temps, pourquoi quelqu’un voudrait-il acheter l’Alcazar alors que des fonctionnalités similaires sont disponibles en Crète à un prix inférieur de quelques lakh roupies (variante à variante) ? Oui, ces deux sièges supplémentaires sont un avantage, mais un acheteur doit faire une analyse coûts-avantages lorsqu’il envisage d’acheter un SUV 5 places et un SUV 7 places.

