Test iPhone 13 et iPhone 13 Mini : S’il n’est pas cassé

L’iPhone 13 démarre à Rs 79 900 pour une version avec 128 Go de stockage. (Image : Saurabh Singh/Financial Express)

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini de l’année dernière étaient plus «pro» que vous ne le pensez. Ils étaient – en fait – si bons qu’ils étaient presque trop beaux pour être vrais. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ressemblent davantage à des mises à jour « S », c’est-à-dire qu’ils prennent toutes ces bonnes choses, ajoutent un peu de finition supplémentaire et vous donnent un ensemble plus raffiné, bien qu’un peu familier.

Cela signifie que si vous regardiez l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 Mini auparavant, vous avez maintenant une meilleure version. Apple a également adouci l’affaire en doublant le stockage de base tout en gardant le même prix. L’iPhone 13 démarre à Rs 79 900 pour une version avec 128 Go de stockage. L’iPhone 13 Mini commence à Rs 69 900.

Dans le même temps, les prix de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Mini ont chuté jusqu’à Rs 10 000. Vous pouvez les obtenir encore moins cher en ligne, ce qui soulève la question suivante : qui devrait acheter l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ?

Lire aussi | Test de l’iPhone 13 Pro : les petites choses font bouger les choses

iPhone 13, iPhone 13 Mini | Ce qui est bon

Apple n’a pas beaucoup modifié le design, sauf en changeant l’alignement de la caméra à l’arrière. Il y a bien sûr des couleurs fraîches, y compris le rose et la lumière des étoiles, qui ont l’air sympa (r), mais de manière générale, nous examinons le même dos en verre brillant, le même bouclier en céramique, les côtés plats en aluminium et la résistance à l’eau et à la poussière IP68. Ils ont l’air et se sentent aussi époustouflants, sinon plus, et font facilement partie des technologies les plus luxueuses du marché aujourd’hui.

Un changement plus important et plus visible arrive à l’intérieur de ces nouveaux iPhones. Ils emballent des batteries plus grosses qu’avant – c’est 3 227 mAh dans l’iPhone 13 et 2 406 mAh dans l’iPhone 13 Mini – et bien qu’elles puissent sembler petites à côté de nombreux téléphones Android, Apple a l’avantage de contrôler sa pile matérielle et logicielle le moindre détail pour plus de performances par watt sans transpirer. De temps en temps, lorsqu’il choisit d’augmenter la capacité, les choses ne font que s’améliorer.

Apple n’a pas beaucoup modifié le design, sauf en changeant l’alignement de la caméra à l’arrière. (Image : Saurabh Singh/Financial Express)

C’est précisément ce qui se passe avec l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini. La «taille supérieure» devrait profiter davantage au mini qu’au 13 régulier, du moins en théorie, ce qui devrait être bon de toute façon. Les scores du monde réel ne sont pas trop tirés par les cheveux non plus. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini fonctionnent tous deux mieux que leurs prédécesseurs. L’iPhone 13 vous durera facilement une journée avec un peu d’énergie à revendre.

Lire aussi | Série iPhone 13 décodée : pratique, premières impressions et tout ce qu’il faut savoir sur les derniers iPhones d’Apple

L’histoire de l’iPhone 13 Mini est cependant un peu plus compliquée. Vous voyez, alors qu’Apple a augmenté la taille de la batterie, le reste du matériel s’apparente à l’iPhone 13 – même l’iPhone 13 pro dans une certaine mesure – la seule différence est que le mini a un écran plus petit et donc, votre kilométrage variera en fonction de votre objectif final.

Si vous êtes un gros utilisateur qui aime consommer beaucoup de contenu HDR, jouer à beaucoup de jeux, prendre beaucoup d’appels ou prendre beaucoup de photos et de vidéos 4K, vous pouvez tuer le mini en quelques heures — en En d’autres termes, vous ne devriez pas acheter l’iPhone 13 Mini.

L’iPhone 13 vous durera facilement une journée avec un peu d’énergie à revendre. (Image : Saurabh Singh/Financial Express)

Vous vous demanderez probablement pourquoi Apple entasse autant de puissance à l’intérieur pour vous demander de le charger deux fois par jour – et d’avoir un chargeur avec vous à tout moment – alors que tous les autres modèles d’iPhone 13 ont tout cela et une excellente autonomie de batterie. avec ça. La réponse est simple.

Depuis quelques années maintenant, ceux qui cherchaient un petit iPhone – ou tout autre petit téléphone d’ailleurs – n’avaient pas beaucoup d’options. Des options telles que l’iPhone SE, bien que moins chères, devaient également se contenter d’un design plus ancien et de réductions de matériel ainsi que d’une autonomie décevante de la batterie. Un téléphone comme l’iPhone 13 Mini rend les petits téléphones encore plus performants. La durée de vie moyenne de la batterie est quelque chose à laquelle les gens devront s’habituer à moins qu’il n’y ait une grande percée technologique de sitôt.

Un téléphone comme l’iPhone 13 Mini rend les petits téléphones encore plus performants. (Image : Saurabh Singh/Financial Express)

Quoi qu’il en soit, ce qui est impressionnant, c’est qu’Apple a écouté les commentaires et a fait ce qu’il pouvait pour s’assurer que la durée de vie de la batterie était au moins assez adéquate dans cette génération de mini. Même si cela s’est fait au prix de le rendre plus épais et plus lourd, même légèrement. L’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont également un peu plus lourds que l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

Lire aussi | Premières impressions de l’Apple Watch Series 7 : c’est l’heure de l’écran

iPhone 13 Mini : 140 g (contre 133 g), 7,65 mm (contre 7,4 mm)iPhone 13 : 173 g (contre 162 g), 7,65 mm (contre 7,4 mm)

La différence est définitivement perceptible dans l’iPhone 13s pro. Pas tellement dans l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini. Ils sont toujours faciles à manœuvrer, même pendant une période prolongée.

Apple applique également la règle empirique «plus c’est gros, c’est mieux» aux caméras. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ont tous deux un capteur principal plus grand de 1,7 µm, avec le potentiel d’attirer 47% de lumière en plus, qui se trouve derrière un objectif à ouverture f/1,6. Il produit des photos 12MP. La stabilisation optique de l’image (OIS) par déplacement du capteur est également disponible. Le résultat est que cet appareil photo principal est plus fiable et prend de belles photos détaillées et bien exposées dans tous les scénarios. L’appareil photo ultra grand-angle (12MP f/2.4) semble en grande partie inchangé bien que le traitement mis à jour et Smart HDR 4 aident à tirer le meilleur parti du capteur, en particulier en ce qui concerne les couleurs et les détails. Il n’y a pas d’autofocus et donc pas de mode macro photo dédié comme les iPhones pro.

Deux des fonctionnalités iPhone les plus annoncées de cette année, les styles photographiques et le mode cinématique, sont toutes deux disponibles sur iPhone 13 et iPhone 13 Mini. Ils fonctionnent de la même manière que sur les iPhone 13 pro. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet ici.

Deux des fonctionnalités iPhone les plus annoncées de cette année, les styles photographiques et le mode cinématique, sont toutes deux disponibles sur iPhone 13 et iPhone 13 Mini. (Image : Saurabh Singh/Financial Express)

Lèchent le rouage d’horloge, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini sont les meilleurs pour la vidéographie. Une mise à jour clé est qu’ils prennent en charge l’enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 ips – cela a été plafonné à 4K à 30 ips dans l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini.

Le silicium de nouvelle génération d’Apple, le 5 nm A15 Bionic, est à l’origine de toutes ces améliorations. C’est à peu près la même chose sur toute la gamme – CPU à 6 cœurs, Neural Engine à 16 cœurs – à la seule différence que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ont un GPU à 4 cœurs édulcoré – il s’agit de 5 cœurs. dans l’iPhone 13s pro. Une autre différence est que les iPhone 13 non professionnels sont livrés avec 4 Go de RAM, soit 6 Go dans les modèles pro.

Mais comme cela a toujours été le cas, ces différences seraient vraiment, vraiment difficiles à cerner pour la majorité, à moins que vous ne les compariez toutes en même temps, en ce qui concerne l’utilisation quotidienne. Les tâches graphiques intensives sont également très bien gérées sans aucun problème. Ces iPhones ont tendance à chauffer lorsqu’ils sont stressés, mais les performances globales restent toujours bonnes dans tous les domaines. Aucune plainte que ce soit.

Le reste de l’ensemble reste aussi bon avec une paire de haut-parleurs stéréo puissants avec un son spatial, une haptique nette et une excellente qualité d’appel. Dans un premier temps, vous pouvez utiliser deux e-SIM dans tous les iPhone 13s. Il existe une prise en charge de la 5G lorsqu’elle est disponible, bien que celle-ci soit limitée à moins de 6 GHz en Inde.

iPhone 13, iPhone 13 Mini | Qu’est-ce qui pourrait être mieux

Les iPhones sont alimentés par 5 nm A15 Bionic. (Image : Saurabh Singh/Financial Express)

Le plus gros inconvénient de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Mini si vous deviez faire des comparaisons entre spécifications avec l’iPhone 13 pro, c’est que ni l’un ni l’autre n’est livré avec « l’écran Super Retina XDR avec ProMotion », ce qui signifie l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini s’en tiennent à un panneau conventionnel de 60 Hz.

Maintenant, ce n’est généralement pas une chose à souligner pour considérer à quel point les iPhones sont rapides et fluides par défaut – grâce à une optimisation méticuleuse – mais quand vous voyez le barrage de téléphones Android avec des écrans à taux de rafraîchissement élevé, vous ne pouvez pas vous empêcher de soupirer – quoi si Apple apportait cela à ces iPhones aussi. Dans l’état actuel des choses, il s’agit d’une fonctionnalité « pro » pour Apple, c’est donc quelque chose à garder à l’esprit.

En ce qui concerne l’écran, la taille – OLED de 5,4 pouces/6,1 pouces – et la résolution restent inchangées, mais Apple a augmenté la luminosité maximale à 800 nits, donc c’est bien. L’encoche est plus petite – jusqu’à 20 % – mais comme pour l’iPhone 13 pro, encore une fois, tout l’immobilier « supplémentaire » n’a pas été utilisé pour afficher des informations supplémentaires de chaque côté, du moins pas encore. Il abrite également le même appareil photo 12MP, qui, en plus de prendre en charge les styles photographiques et le mode cinématique, est complètement nul à côté de la concurrence.

Lire aussi | iPhone 13 et iPhone 13 Mini d’Apple déballés

Dernier point mais non le moindre, Apple dit que vous pouvez charger l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini jusqu’à 50 % en 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus, que vous devez acheter séparément car il n’y a pas de chargeur dans la boîte, ce qui n’est pas le cas. le plus rapide, en plus, il n’y a pas d’USB C sur ces iPhones.

iPhone 13, iPhone 13 Mini | devriez-vous acheter

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ont tous deux 4 Go de RAM. (Image : Saurabh Singh/Financial Express)

Vous pourriez dire que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ne sont pas si excitants, d’autant plus lorsque vous tenez compte de la multitude de mises à jour que les modèles professionnels reçoivent cette année. Vous n’aurez pas tort de dire cela. Mais il y a une autre façon de les regarder.

Vous vous souvenez de l’époque où vous obteniez un tout nouvel iPhone un an et une meilleure version l’année suivante ? L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini sont un retour à l’époque plus simple où vous saviez dans quoi vous vous engagez avant de vous y lancer.

Pour la plupart des acheteurs, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini seront d’une valeur « extraordinaire », et acheter l’un ou l’autre ne signifiera pas que vous manquez quelque chose simplement parce qu’il y a un iPhone 13 dans les parages. Si vous avez de la chance, vous pouvez également obtenir l’iPhone pro 12 à des prix similaires à ceux de l’iPhone 13. Vous devriez les obtenir si vous le pouvez.

Lire aussi | Tout ce que vous devez savoir sur les ordinateurs portables MacBook Pro 2021 d’Apple 14 et 16 pouces qui changent la donne

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini sont destinés aux fidèles, à ceux qui ne se contenteraient que du dernier et du meilleur iPhone, qu’ils puissent obtenir sans le prix élevé des modèles professionnels. Si vous pouvez les obtenir, vous les aimeriez, sinon, c’est bien aussi. C’est bien d’avoir autant d’options, n’est-ce pas ?

Avantages: Design luxueux, performances rapides, bons appareils photo

Les inconvénients: Pas d’écran ProMotion, pas d’USB Type-C, la caméra selfie pourrait être meilleure, l’iPhone 13 Mini a une autonomie moyenne

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.