Test Jabra Elite 3: Conserver les bases intactes pour moins cher

Jabra n’a pas autant à prouver que les autres marques lorsqu’il s’agit de fabriquer de bons écouteurs sans fil. Son pedigree dans ce domaine a déjà été démontré par la ligne Elite qui rivalise avec des rivaux plus chers. Jusqu’à présent, les options budgétaires de Jabra étaient généralement les anciennes versions de leurs écouteurs Elite, un peu comme le sont actuellement les Elite 75t.

L’Elite 3 adopte une approche plus dédiée car ce sont des écouteurs plus abordables au départ, pas parce qu’ils ont été remplacés par autre chose. Cela crée une situation intéressante, surtout compte tenu du nombre d’autres bons écouteurs déjà disponibles auprès d’autres marques pour moins de 100 $.

Jabra Élite 3:

En un coup d’œil

Jabra Élite 3

En bout de ligne : Jabra essaie de trouver le bon mélange d’ajustement, de confort et de qualité sonore à un prix abordable avec l’Elite 3, la première véritable tentative de l’entreprise pour fabriquer de véritables écouteurs sans fil économiques. Vous n’obtenez pas toutes les fonctionnalités proposées par les concurrents pour le même prix, mais il est difficile de se plaindre de la sensation de ces têtes.

Le bon

Bonne qualité sonore Construction légère et ajustement confortable Intégration Alexa et Spotify Durabilité décente Autonomie de la batterie OK Belles couleurs

Le mauvais

Pas de suppression du bruit Pas d’accès à Sound+ EQ Pas de double connectivité Pas de pause automatique

Jabra Elite 3 : Prix et disponibilité

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Jabra a lancé l’Elite 3 en août 2021 et l’a proposé au prix de 80 $ pour commencer. Vous trouverez souvent des baisses de prix temporaires pour les écouteurs Jabra, sauf que c’était généralement pour des modèles plus chers. Il reste à voir si l’entreprise le fera avec une paire de budget comme celle-ci.

Ils sont disponibles en gris foncé, bleu marine, beige clair et lilas.

Jabra Elite 3 : ce qui est bien

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Pour ceux qui connaissent les écouteurs Jabra, l’Elite 3 leur aura une certaine familiarité. La société les a sculptés de manière à s’adapter à un large éventail d’oreilles et à presque oublier que vous les portez. C’est à cause de leur construction plumeuse, qui supprime toute sensation de lourdeur tout en les gardant plus longtemps. Il est assez clair que l’Elite 75t a influencé leur conception, de loin les meilleurs écouteurs polyvalents que la société a fabriqués à ce jour.

Mais ce ne sont pas des copies carbone totales, surtout avec ce qui se passe en dessous. La conception globale est suffisamment différente pour faire de ces écouteurs les plus confortables jamais conçus par Jabra. Vous obtenez trois tailles d’embouts auriculaires, et le boîtier, qui a été clairement moulé après le boîtier Elite 75t, est plus compact en raison de sa longueur. Les aimants à l’intérieur maintiennent également les écouteurs fermement plantés.

Ils empruntent également la même résistance à l’eau grâce à un indice IP55 – assez bon pour s’entraîner, mais pas pour s’immerger dans l’eau. Pour que les choses restent aussi simples, l’Elite 3 a des pilotes similaires au 75t, bien qu’il y ait des différences de sortie audio à prendre en compte. Premièrement, la réponse des basses n’est pas aussi prononcée que certains concurrents dans la même gamme de prix peuvent le gérer. Ce n’est pas que ce soit mauvais, c’est juste qu’il est équilibré pour sonner en accord avec les aigus et les médiums. Si vous recherchez un profil sonore qui essaie de traiter tous les genres musicaux de manière égale, l’Elite 3 s’efforce de le faire.

S’il s’agissait d’autres écouteurs Jabra, l’application Sound+ de la société accélérerait les choses grâce à son égaliseur personnalisé. Sauf qu’il n’y a pas de partie personnalisée, seulement six préréglages pour ajuster le profil. L’un d’eux est un amplificateur de basses, alors il y a cela, tandis que d’autres peuvent augmenter les aigus ou réduire les graves et les médiums, comme le fait le préréglage vocal. Il est difficile de comprendre pourquoi Jabra a choisi cette voie au lancement, mais il existe des recours, car la société a confirmé qu’elle ouvrirait l’égaliseur personnalisé avec une prochaine mise à jour du firmware.

Cet égaliseur personnalisé figurerait plus en évidence en raison de ce que vous devez sacrifier lorsque vous portez l’Elite 3. Il n’y a pas d’annulation active du bruit (ANC), donc l’isolation passive provenant de l’ajustement serré est d’une grande aide pour fournir le meilleur son. peut rassembler. Le mode ambiant HearThrough de la société utilise les micros pour diffuser le bruit de fond, vous permettant de rester conscient de votre environnement.

Il est assez facile d’activer cette fonctionnalité, ainsi que les autres, car les boutons latéraux sont physiques et non tactiles. Et ils sont toujours bons et réactifs, ce qui est un gros plus pour n’importe quelle paire d’écouteurs. L’Elite 3 utilise un arrangement assez simple. Appuyez une fois sur l’écouteur droit pour lire/mettre en pause. Double-cliquez pour sauter une piste, triple-cliquez pour la répéter. Maintenez-le enfoncé pour augmenter le volume. Appuyez une fois sur la gauche pour activer ou désactiver HearThrough, double-cliquez pour activer l’assistant vocal de votre téléphone ou maintenez-le enfoncé pour baisser le volume. Contrairement aux autres écouteurs Jabra, vous n’avez aucun moyen de personnaliser ces commandes.

Si vous recherchez un profil sonore qui essaie de traiter tous les genres musicaux de manière égale, l’Elite 3 s’efforce de le faire.

La partie assistant vocal de l’équation a ses propres options, parmi lesquelles vous pouvez choisir. Fondamentalement, vous pouvez vous en tenir à Google Assistant (ou Bixby sur un appareil Samsung, si vous le souhaitez), ou vous pouvez activer Alexa à la place. Vous trouverez cette option dans les paramètres, et une fois activée, vous pouvez demander à peu près n’importe quoi à Alexa. La partie intéressante est que vous pouvez également contrôler votre compte Spotify Premium de cette façon. Par exemple, je lui ai dit facilement quoi jouer sur mon téléphone, même si j’ai trouvé que l’Elite 3 gâcherait ce que je disais si l’environnement autour de moi était plus bruyant.

L’intégration de Spotify est en fait différente de cela. Si vous choisissez cela au lieu d’un assistant vocal (vous devez le faire, il n’y a pas le choix), double-cliquer sur l’écouteur gauche lancera automatiquement la lecture de la dernière chanson que vous écoutiez sur Spotify. Faites-le à nouveau pendant la lecture de la musique, et il atteindra le moteur de découverte de l’application de musique en streaming et commencera à lire les pistes recommandées.

Étant donné que Jabra a installé de bons micros sur l’Elite 3, les appels téléphoniques sonnent bien des deux côtés. En fait, ils font mieux que certains écouteurs doublent le prix. La réduction du vent n’est pas exceptionnelle, vous trouverez donc peut-être que les appelants ont plus de mal à vous entendre si vous marchez dehors par une journée venteuse, mais dans la plupart des situations, la qualité des appels sera sublime. Si nécessaire, vous pouvez activer Sidetone pour mieux entendre votre propre voix, ou cliquer sur le bouton de l’écouteur gauche pour désactiver les micros Elite 3 pendant un appel au cas où vous auriez besoin d’un moment.

Jabra évalue l’Elite 3 jusqu’à sept heures par charge, ce qui est à peu près correct si vous laissez HearThrough désactivé. Même à 60% du volume, vous devriez facilement craquer 6 à 6,5 heures. Le boîtier ne prend pas en charge la charge sans fil, mais il offre une charge rapide de 10 minutes pour une lecture pouvant aller jusqu’à une heure. Il y a trois charges complètes supplémentaires dans le cas pour un total de 28 heures.

Jabra Elite 3 : ce qui ne va pas

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Pour réduire la taille et le prix de l’Elite 3, Jabra a coupé plus que de simples coins pour y arriver. D’une part, il n’y a pas de pause automatique lorsque vous retirez l’un ou l’autre des écouteurs. Si vous souhaitez que la musique s’arrête, vous devez soit le faire manuellement en appuyant sur l’écouteur droit, le faire sur l’appareil couplé ou demander à Alexa de le faire. Vous ne pouvez pas non plus utiliser l’Elite 3 avec deux appareils simultanément, comme si vous écoutiez de la musique sur un ordinateur, mais également jumelé avec votre téléphone pour prendre des appels entrants.

J’ai déjà mentionné l’absence d’ANC, vous ne pourrez donc pas bloquer le bruit au-delà du confort que vous offre l’ajustement. C’est une déception, ne serait-ce que parce qu’il devient rapidement disponible sur plus d’écouteurs inférieurs à 100 $, même si la qualité de la fonctionnalité ne sera pas proche de ce que les meilleures paires du secteur peuvent offrir.

Pour réduire la taille et le prix de l’Elite 3, Jabra a coupé plus que de simples coins pour y arriver.

J’ai également souligné comment l’application Sound+ a omis un égaliseur personnalisé, mais ce n’est pas tout ce qui manque. Il n’y a pas de mode veille pour économiser la batterie lorsque les écouteurs ne jouent rien après un certain temps. Curieusement, l’application ne note également que la durée de vie de la batterie qu’il reste aux écouteurs, mais pas le cas, vous devez donc deviner.

Il est également regrettable qu’il ne prenne pas en charge le chargement sans fil, ce qui était un défaut de l’Elite 75t que Jabra a corrigé avec l’Elite 85t. Bien que cela puisse sembler pinailler pour une paire d’écouteurs économiques, les concurrents ne le voient clairement pas de cette façon, car de plus en plus d’entre eux ajoutent à ce niveau des fonctionnalités par ailleurs premium.

Jabra Elite 3 : Compétition

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Jabra a sorti l’Elite 3 au beau milieu d’une course à zéro. Les meilleurs écouteurs sans fil bon marché ont l’embarras du choix, et parmi ce groupe, vous trouverez des fonctionnalités comme celles qui manquent à ces écouteurs. Les Elite Active 75t de Jabra sont certainement plus chers en comparaison, mais sont d’excellentes alternatives si vous voulez certaines de ces fonctionnalités supplémentaires, avec une durabilité accrue. Les Elite 85t sont également bonnes, même si elles vous coûteront encore plus cher.

Cela laisse les concurrents de Jabra. Les Anker Soundcore Liberty Air 2 sont un excellent choix, même si la qualité de leurs appels téléphoniques ne correspond pas à celle de l’Elite 3. Les Creative Outlier Air V3 sont une alternative convaincante qui rivalise bien avec les budgets de Jabra. Si vous n’êtes pas sûr de l’ajustement et que vous souhaitez un soutien supplémentaire, le JLab Epic Air Sport ANC peut gérer cela, avec des embouts auriculaires supplémentaires et une plus grande durabilité. Il suffit d’accepter une qualité d’appel médiocre.

Jabra Elite 3 : Faut-il l’acheter ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous avez un budget plus serré Vous voulez un son équilibré Vous voulez une autonomie de batterie fiable Vous vous souciez de l’ajustement et du confort

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez quelque chose avec un égaliseur personnalisé Vous voulez une meilleure suppression active du bruit Vous préférez vous connecter à deux appareils simultanément Vous pouvez dépenser plus

Malgré le score que je leur donne, je me couvre aussi un peu. Le firmware qui apporterait l’égaliseur personnalisé à l’Elite 3 serait un grand pas vers la consolidation de la note actuelle. Jabra a déjà confirmé son arrivée, bien qu’aucune date exacte ne soit encore connue. Avant la fin de l’année semble probable, si j’étais un parieur. Bien que je puisse très facilement recommander ces écouteurs, je le fais également avec la mise en garde qu’il existe des options convaincantes si vous êtes découragé par ce qui manque ici.

4 sur 5

Pourtant, il est difficile de discuter avec des écouteurs qui s’adaptent bien. Sans parler de l’efficacité des commandes embarquées et de la fiabilité de la durée de vie de la batterie. Ils sonnent bien aussi; ils n’ont besoin que de l’aide supplémentaire qu’un EQ fournirait. Ils font également partie de ces rares paires abordables qui fonctionnent réellement avec Alexa.

Jabra Élite 3

Moins cher

Jabra établit un équilibre du côté audio avec l’Elite 3 qui nécessite une intervention manuelle, mais vous n’aurez pas besoin de les manipuler lorsque vous sentirez à quel point ils sont à l’aise. Compensant les autres fonctionnalités manquantes, Jabra offre des commandes solides, une bonne autonomie de la batterie et un boîtier compact.

