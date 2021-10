Test Jabra Elite 7 Pro : L’intégration ne fait que s’améliorer avec ces écouteurs

Depuis plusieurs années maintenant, Jabra a adopté une approche cohérente des écouteurs sans fil. La combinaison des performances audio et de la fiabilité a positionné l’entreprise dans l’échelon supérieur année après année. Lorsqu’il est temps de rafraîchir les choses, Jabra vise généralement directement le design pour répondre aux problèmes d’ajustement et de confort.

C’était clairement une motivation majeure derrière l’Elite 7 Pro, sans doute le produit phare actuel malgré la présence continue de l’Elite 85t. L’Elite 7 Pro partage également la distinction avec l’Elite 7 Active, qui sont fondamentalement identiques à tous égards, à l’exception de quelques modifications de conception. Pour se démarquer parmi les meilleurs de Jabra, l’Elite 7 Pro devait s’équilibrer de la bonne manière.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Test Jabra Elite 7 Pro :

En un coup d’œil

Jabra Elite 7 Pro

En bout de ligne : Jabra a relevé l’un de ses défis les plus courants en faisant de l’Elite 7 Pro l’un des écouteurs les plus confortables que vous puissiez coller dans vos oreilles. Avec une excellente qualité sonore et une multitude de fonctionnalités et de personnalisations, ils se démarquent parmi les meilleurs que votre argent puisse acheter en ce moment.

Le bon

Excellente qualité audio avec un ANC solide Meilleur ajustement et confort Qualité d’appel exceptionnelle Assez bonne durabilité Commandes de boutons fiables

Le mauvais

L’ANC personnalisé ne devrait pas être obligatoire Plus de codecs auraient été bien Pas de multipoint… pour l’instant

Jabra Elite 7 Pro : Prix et disponibilité

Jabra a lancé l’Elite 7 Pro en octobre 2021, les rendant disponibles pour 199,99 $. Ils sont arrivés sur le marché simultanément avec l’Elite 7 Active, une paire par ailleurs identique à un prix légèrement inférieur. Jabra conserve généralement ses écouteurs sur le marché pendant de plus longues périodes, alors attendez-vous à ce qu’ils soient relativement faciles à trouver pendant un certain temps. Faites simplement attention aux baisses de prix qui peuvent survenir de temps en temps.

Ils sont disponibles en noir, noir de titane et beige doré.

Jabra Elite 7 Pro : ce qui est bien

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Pour trouver l’ajustement idéal, Jabra affirme avoir extrait les données de 62 000 scans d’oreilles pour créer « le bourgeon parfaitement formé ». L’objectif était de créer quelque chose d’élégant et suffisamment petit pour s’adapter à un plus large éventail d’oreilles sans se sentir encombrant ou inconfortable. C’est le défi que rencontre chaque fournisseur d’écouteurs, mais pour Jabra, l’enjeu était plus important car c’est le seul facteur atténuant qui a entravé les progrès de l’entreprise dans le domaine des écouteurs sans fil.

Lorsque vous vous vantez que vos écouteurs représentent « une révolution du design », vous feriez mieux de pouvoir le confirmer. J’ai toujours pensé que l’Elite 75t était le summum du succès de Jabra de cette façon, seulement pour grossir avec l’Elite 85t. Dans ce cas, l’Elite 7 Pro utilise l’Elite 75t comme ligne de base et perd une circonférence importante pour paraître agile et accessible, quelle que soit la taille de vos oreilles. Jabra l’a également fait sans changer les embouts auriculaires, bien que si vous en avez encore traîner de l’Elite 75t ou de l’Elite Active 75t, ils s’adapteront comme des gants sur l’Elite 7 Pro.

Il existe trois tailles au choix, vous trouverez donc probablement celle qui vous convient. Il est sage de les tester d’abord avant de tout configurer, car la suppression active du bruit (ANC) ne fonctionne pas tant que vous ne la personnalisez pas d’abord.

Source : Ted Kritsonis / Android Central

C’est un choix étrange pour Jabra, qui en faisait un processus électif. J’y reviendrai plus en détail plus tard, mais dans tous les cas, sentir le bon ajustement est crucial pour tirer le meilleur parti de ces écouteurs. J’ai trouvé qu’ils étaient l’ajustement le plus sûr que j’aie connu sur une paire d’écouteurs Jabra à ce jour. Il était rare pour moi de les remettre en place ou de ressentir des démangeaisons après des périodes d’écoute plus longues. Ils ne se sont jamais sentis étouffés ou pressés fort sur aucune partie de l’oreille interne. Du point de vue de la conception, il est difficile de ne pas voir cela comme une grande victoire pour l’entreprise.

Cependant, l’ajustement n’a pas d’importance si la performance n’est pas là pour en profiter. Les pilotes 6 mm sont modestes par rapport à certains concurrents, et la prise en charge des codecs est limitée à AAC et SBC, ce qui est regrettable car aptX ou LDAC auraient été formidables à voir comme options.

Même ainsi, il est difficile de contester le son de ces écouteurs. Je ne sais pas si c’est mieux que les modèles précédents de Jabra, mais j’ai certainement senti que c’était plus équilibré. Ce que ces écouteurs font le mieux – et c’est une distinction importante – est de parvenir à fournir des basses puissantes, des médiums définis et des aigus vibrants. Et cela fonctionne pour à peu près tous les genres que vous aimez écouter. Comme d’habitude, Jabra propose un égaliseur dans son application Sound+ pour vous aider à choisir comment vous voulez qu’ils sonnent. Les préréglages ne sont pas mauvais, mais vous avez toujours beaucoup de flexibilité pour créer quelque chose que vous préférez vraiment.

Ce que ces écouteurs font le mieux – et c’est une distinction importante – est de parvenir à fournir des basses puissantes, des médiums définis et des aigus vibrants.

Aussi bon que soit le son, il est important qu’il le reste lorsque les choses s’emballent autour de vous. Les incursions de Jabra dans l’ANC ont été bonnes, mais pas exceptionnelles, c’était donc une bonne occasion de changer cela. Pour commencer, vous devez configurer l’ANC via l’application Sound+ avant même qu’il ne devienne actif. Il est également préférable de le faire dans un environnement un peu bruyant pour évaluer à quel point il étouffe tout ce bruit ambiant. Cela vaut la peine de jouer avec le curseur dans l’application Sound+ après l’avoir configuré pour aligner la suppression du bruit avec le bruit autour de vous. Par exemple, faites-le glisser dans une direction et vous pouvez mieux étouffer les bruits à basse fréquence, comme les véhicules, tandis qu’aller dans une direction différente peut être plus efficace pour faire taire les voix. Dans les deux cas, les sons à haute fréquence s’infiltreront, alors ne vous attendez pas à éliminer complètement les cris ou les sirènes.

De ce point de vue, Jabra n’a pas fait un saut assez important pour éliminer le bruit. Le Sony WF-1000XM4 règne toujours dans ce département, et je dirais que le Samsung Galaxy Buds Pro, ainsi que les écouteurs Bose QuietComfort, offrent de meilleurs résultats.

Le mode HearThrough de Jabra n’est pas aussi clair que l’Elite 85t, en raison de sa conception plus petite qui enlevait toute capacité passive à capter les sons extérieurs. L’Elite 7 Pro a une construction plus serrée qui s’appuie davantage sur les microphones intégrés pour diffuser les sons ambiants. Je l’ai trouvé adéquat et je n’ai jamais vraiment eu de problèmes, mais j’ai remarqué la différence avec les précédents écouteurs de Jabra.

Il y a deux autres choses dans lesquelles Jabra excellait vraiment avec l’Elite 7 Pro, et la première est la qualité des appels, grâce à la technologie vocale MultiSensor de la société. Ce sont parmi les meilleurs écouteurs que j’ai testés pour parler au téléphone. Non seulement les conversations étaient claires, mais les personnes à qui j’ai parlé étaient stupéfaites quand je leur ai dit que je ne tenais pas le téléphone.

S’il n’y avait pas eu de bruits de fond pendant la marche, la clarté se serait également étendue aux appels extérieurs. Lorsque je les ai essayés en faisant du vélo, le vent s’est infiltré, ce qui rendait plus difficile pour les appelants de m’entendre, mais c’était quand même mieux que ce à quoi je m’attendais. De plus, il est rare de pouvoir désactiver le microphone sans toucher le téléphone, et c’est facilement disponible ici. Non seulement cela, mais je n’ai jamais craint de les sortir à l’extérieur à cause de la protection IP57, ce qui rend ces écouteurs parfaitement fins autour de la poussière et de l’eau (ne nagez pas avec eux).

Ensuite, il y a les commandes embarquées. Puisqu’il s’agit de boutons plutôt que de surfaces tactiles, il est difficile de se tromper. Vous pouvez également configurer les boutons via l’application, vous permettant de décider exactement ce que vous voulez qu’ils fassent. Et vous pouvez le faire séparément pour la lecture, les appels entrants et les appels actifs, ce qui est bien.

Une note rapide sur l’utilisation d’un assistant vocal avec l’Elite 7 Pro. Vous choisissez entre la valeur par défaut de votre téléphone (Google Assistant, Siri, Bixby) ou Alexa, et dans le cas de ce dernier, vous pouvez lui dire quoi jouer sur Spotify – une fonctionnalité super pratique si vos mains sont occupées et que vous voulez jouer quelque chose ou sauter une piste.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, l’Elite 7 Pro résiste assez bien jusqu’à huit heures par charge avec ANC activé. À environ 60% de volume, j’ai réussi à atteindre sept heures, donc celles-ci tiendront bien, selon l’endroit où vous réglez vos niveaux de volume. L’étui vous offre 30 heures au total, soit près de quatre charges complètes. À la rigueur, vous pouvez vous connecter pendant cinq minutes pour obtenir jusqu’à une heure de lecture. Vous pouvez également poser le boîtier sur un socle de chargement sans fil Qi ou une surface à recharger, ainsi que l’USB-C situé de manière plus visible à l’avant.

Jabra Elite 7 Pro : ce qui ne va pas

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Bien que je comprenne le processus de personnalisation de l’ANC, je ne comprends pas vraiment pourquoi cela doit être obligatoire. Pour certains, la valeur par défaut peut convenir, en particulier lors de l’utilisation de l’Elite 7 Pro dans des endroits plus calmes. En alimentant de force la personnalisation, Jabra perturbe également le processus. Par exemple, la première étape consiste à utiliser un curseur vertical pour voir à quel point il se déclenche. C’est inutile à moins d’avoir du bruit en arrière-plan. La deuxième étape vous permet d’ajuster la balance de gauche à droite, au cas où vous auriez besoin que l’effet soit plus prononcé d’un côté par rapport à l’autre. Une fois ceux-ci terminés, vous êtes prêt à partir, mais c’est un problème pour commencer.

Bien que je comprenne le processus de personnalisation de l’ANC, je ne comprends pas vraiment pourquoi cela doit être obligatoire.

La section MyFit est également quelque chose que vous n’avez pas vraiment besoin de parcourir si vous vous sentez à l’aise avec l’une des trois tailles de pointes. Les Elite 7 Pro ont été très bien construits à cet effet, et je soupçonne que MyFit se sentira comme un exercice redondant.

Bien que j’aime toujours avoir une pause automatique pour arrêter la lecture lorsque je retire un écouteur, ainsi que n’utiliser qu’un seul écouteur en mono, je souhaite que Jabra inclue simplement des connexions multipoints. Ce serait formidable d’écouter de la musique ou de passer un appel vidéo sur un ordinateur et de toujours prendre un appel lorsqu’il arrive de mon téléphone. Pour être juste, Jabra va activer cela avec une mise à jour du firmware, bien qu’il ne soit pas clair exactement quand cela arrivera. C’est une omission étrange, étant donné que les écouteurs précédents de Jabra incluaient cette fonctionnalité hors de la boîte.

Jabra Elite 7 Pro : Compétition

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Les Jabra Elite 7 Pro rivalisent avec les meilleurs écouteurs sans fil, ce qui signifie qu’il y a des choix convaincants à considérer. Si vous voulez rester dans la « famille », vous pouvez toujours essayer le Jabra Elite Active 75t, ou si vous pensez que l’Elite 7 Pro est trop petit, l’Elite 85t peut être mieux adapté. Si vous voulez quelque chose de robuste avec une gamme infinie de choix pour personnaliser la lecture audio, le Jaybird Vista 2 ne vous décevra pas. Si vous voulez dépenser moins d’argent, les Elite 7 Active presque identiques sont également une option.

Lorsque l’ANC compte, les Sony WF-1000XM4 sont toujours rois, tandis que les Anker Soundcore Liberty 3 Pro semblent être des concurrents coriaces pour moins d’argent. Ce ne sont que quelques-unes des options, mais lorsque vous êtes dans la gamme de performances et de prix de l’Elite 7 Pro, vous avez certainement des options.

Jabra Elite 7 Pro : Faut-il acheter ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Vous devriez les acheter si…

Vous avez besoin de quelque chose de confortable Vous vous souciez de la fidélité audio Vous voulez une suppression active du bruit Vous voulez des commandes embarquées fiables

Vous ne devriez pas les acheter si…

Vous voulez dépenser moins Vous voulez encore plus de durabilité Vous voulez plus de support de codec Vous ne voulez pas attendre le multipoint

4,5 sur 5

Les Elite 7 Pro sont ce que beaucoup attendaient que Jabra produise depuis des années maintenant. À chaque génération, l’entreprise semblait se rapprocher d’un côté, tout en reculant d’un autre. Cela ne s’est pas produit ici, et tous ceux qui les portent en bénéficieront certainement. Lorsque vous obtenez une combinaison d’ajustement, de fonction et de fidélité comme celle-ci, il est difficile de les ranger pour autre chose.

Le prix est également raisonnable pour ce que vous obtenez, compte tenu de la façon dont Jabra couvre autant de bases. Si votre budget est suffisant pour des écouteurs vraiment bons et fiables, cherchez-les.

Jabra Elite 7 Pro

Effort de premier ordre

Jabra rend l’Elite 7 Pro plus confortable que n’importe lequel de ses anciens écouteurs, et cela ne fait que contribuer à ce que les autres pièces contribuent à ce qui est une somme exceptionnelle. Vous pouvez vous attendre à un son exceptionnel, à une suppression active du bruit, à de nombreuses options personnalisées et à une autonomie solide.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.