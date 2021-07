Test Logitech MX Master 3: Un rêve de productivité

Les souris Logitech sont connues pour leur ergonomie et leurs fonctionnalités utiles axées sur la productivité, et cela culmine dans le MX Master 3.

À 100 $, le Logitech MX Master 3 comprend les fonctionnalités de signature de Logitech telles que la molette de défilement libre et la molette de défilement horizontale, en plus de plusieurs autres boutons.

Logitech MX Master 3 : ce que vous devez savoir

La MX Master 3 est une souris haut de gamme axée sur l’ergonomie et axée sur la productivité.

Le MX Master 3 fait suite au populaire MX Master 2S, qui avait un design et un ensemble de fonctionnalités similaires. Logitech a adopté la charge USB-C dans cette génération et a conservé la technologie de charge rapide du MX Master 2S, annonçant 70 jours de batterie à partir d’une charge complète et trois heures d’utilisation à partir d’une minute de charge.

Vous pouvez utiliser le récepteur unificateur fourni pour vous connecter à un PC ou passer en mode Bluetooth pour vous connecter à jusqu’à deux autres ordinateurs et basculer entre eux à la volée à l’aide du bouton en bas.

Le MX Master 3 est disponible en noir ou en gris.

Ce qui est bon?

Comme avec les souris de la série MX Master précédentes, l’ergonomie est excellente. La qualité de construction est excellente, avec du plastique mat doux au toucher tout autour, des molettes de défilement lisses et précises et des commutateurs tactiles mais quelque peu silencieux lorsque vous cliquez.

La souris préfère une prise en main, mais vu que j’ai tendance à passer à une prise en griffe, quelle que soit la souris que j’utilise, je peux confirmer que la souris est également à l’aise avec une prise en griffe.

L’application Logitech Options pour Windows/Mac permet de tout personnaliser, de la sensibilité du pointeur aux raccourcis gestuels en passant par la sensibilité Smart Shift, c’est-à-dire la difficulté à utiliser la molette de défilement pour passer du mode à cliquet au mode de défilement libre. Smart Shift fonctionne bien et rapidement dans la pratique, surtout après avoir ajusté la sensibilité à votre réglage préféré. Cette technologie a été pratique à utiliser lors du défilement de longs documents, en essayant d’accéder à un certain endroit dans une page Web et même lors de la rédaction de cet article, car il y a beaucoup à faire défiler pendant l’écriture.

Logitech a légèrement modifié la technologie de la molette de défilement, utilisant désormais un mécanisme magnétique appelé MagSpeed ​​pour activer l’effet de défilement à cliquet. Les générations précédentes ont obtenu le même effet en utilisant des contacts mécaniques. Cette nouvelle technologie maintient le défilement fixe très tactile et défini tout en le rendant extrêmement facile à faire défiler rapidement de nombreuses lignes lors du passage en mode de défilement libre.

La molette de défilement horizontale montée sur le côté fonctionne dans les navigateurs Web, les applications de feuille de calcul telles qu’Excel et Google Sheets et les applications créatives comme Adobe Lightroom pour des ajustements de précision le long des curseurs. Cependant, dans mes tests Lightroom, la molette horizontale fonctionnait sur certains cadrans mais pas sur d’autres.

Logitech a également repris le bouton du repose-pouce, utilisé pour des gestes tels que le basculement entre les bureaux virtuels et l’ouverture des fichiers récemment utilisés. L’application Options vous permet d’attribuer ce bouton à de nombreuses autres actions.

Le MX Master 3 donne rarement une mauvaise expérience – et pour 100 $, cela ne devrait pas.

Un autre gros frappeur dans l’équipement de Logitech depuis un certain temps est Flow, inclus dans Logitech Options. Cette fonction vous permet d’utiliser la même souris et/ou le même clavier compatible sur plusieurs ordinateurs.

La configuration de Flow est assez simple. Mes deux appareils se sont trouvés après avoir activé Flow. Après cela, passer d’un ordinateur à l’autre revient à connecter un deuxième écran. Flow permet également les transferts de fichiers sans fil entre les appareils connectés. Lors de mes tests à l’aide de mon ordinateur de bureau et de mon Dell XPS 13, cela a fonctionné parfaitement : j’ai pu copier un fichier de 200 Mo entre les appareils en une minute environ. Il ne semble pas y avoir de limite sur la taille des fichiers lors du transfert, mais évidemment, plus le fichier est volumineux, plus cela prendra de temps.

L’interface de Logitech Options est assez minimaliste, presque trop.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Le MX Master 3 vous donne rarement une mauvaise expérience, mais aucun produit n’est parfait.

Bien que le MX Master 3 soit un peu plus léger que son prédécesseur, je ne dirais pas qu’il est assez léger pour être utilisé pour les jeux, où une souris plus légère équivaut à des réactions et à une visée plus rapides. A titre de comparaison, ma souris personnelle, la Corsair Dark Core RGB, est environ 10g plus légère que la MX Master 3, et la différence est notable. Le poids est très confortable pour une utilisation générale et la productivité, mais il est un peu plus lent de traîner ce poids pendant le jeu.

Le bouton du pouce de la souris est juste sous l’articulation du pouce.

En dehors de cela, le bouton du repose-pouce susmentionné peut être un peu difficile à appuyer, en fonction de votre prise sur la souris. Il se trouve juste sous l’articulation médiane du pouce dans une prise de paume. Pour que je l’utilise, je devais toujours déplacer un peu ma prise. Cependant, cela ne devrait pas être un problème pour les utilisateurs qui gardent systématiquement la main sur la souris.

Avis Logitech MX Master 3 : Dois-je l’acheter ?

Logitech a fait un travail incroyable en créant une souris avec des fonctionnalités faciles à utiliser qui sont réellement utiles et excellentes pour la productivité. Bien qu’il n’innove pas en ce qui concerne la technologie, il introduit de nombreux raffinements bienvenus par rapport à la génération précédente, et je peux recommander en toute sécurité le MX Master 3 pour son ergonomie et ses fonctionnalités polyvalentes.

Le Master 3 améliore le MX Master 2S à tous points de vue, y compris le placement des boutons arrière et avant, ce qui rend le bouton de geste un peu plus facile à appuyer et rend les molettes de défilement plus fluides. Cependant, il est possible d’acheter l’itération précédente, le 2S, qui ne coûte que 60 $, contre le prix de 100 $ du Master 3. Il y a probablement un accord pour certains là-bas, mais la version la plus mature du haut de gamme de Logitech la ligne est le MX Master 3.

Dans l’ensemble, cette souris s’intégrera mieux dans le flux de travail des utilisateurs expérimentés, mais à ce prix, les utilisateurs occasionnels pourront peut-être trouver une meilleure offre pour leur argent.

Logitech MX Master 3

Logitech MX Master 3

Une souris haut de gamme axée sur la productivité qui vaut bien son prix.