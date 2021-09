Test Mobvoi TicWatch E3 : Fonctionnement sur place

Cette histoire a été initialement publiée le 01/09/2021

6 h 04 HAP au 1er sept. 2021 et dernière mise à jour le 06/09/2021

13 h 00 HAP le 6 septembre 2021.

Grâce à la Galaxy Watch4 de Samsung et à la mise à jour tant attendue de Wear 3.0, force est de constater qu’il y a un regain d’intérêt pour la plate-forme. Pas que vous sachiez en utilisant le TicWatch E3. Le plus gros problème de l’E3 est le moment de la sortie inopportun. Cette montre est la définition d’un sac mixte avec Wear OS toujours en évolution. La bonne nouvelle : cette smartwatch propose le dernier chipset Snapdragon Wear 4100, qui devrait garantir des performances solides pour les années à venir. La mauvaise nouvelle : Wear OS 2.3.

Le matériel moderne et le logiciel daté font finalement de cette montre une vente difficile en ce moment, mais cela pourrait s’améliorer une fois que la mise à jour prévue de Wear 3.0 arrivera … en 2022. Je ne peux pas prédire l’avenir, et le TicWatch E3 est loin d’être parfait dans son état actuel, mais en tant qu’appareil économique au prix de 200 $, bon nombre de ses imperfections sont excusables.

Conception, matériel, contenu de la boîte

Le TicWatch E3 est une unité absolue. Il fait 12,6 mm d’épaisseur, légèrement plus grand que le TicWatch Pro 3 à 12,2 mm, bien que l’E3 soit un bon 10 grammes plus léger puisque le boîtier est en polycarbonate, c’est donc un étrange mélange de taille et de poids. Heureusement, cette montre connectée n’a pas l’air folle sur des poignets maigres (comme le mien), mais vous ne voudrez pas dormir avec. C’est tout simplement trop volumineux – vous finirez par vous gratter le visage avec ses bords durs, ou vous accrocherez constamment vos oreillers et vos draps.

Mobvoi a lancé le TicWatch E3 en tant qu’option économique par rapport au Pro 3, et son prix est compétitif à 200 $. Cette montre comprend le nouveau Snapdragon Wear 4100 ainsi qu’un tas de technologies à l’intérieur, y compris un haut-parleur, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, capteur SpO2 et un capteur de fréquence cardiaque. Pour le prix, vous pourriez faire bien pire, d’autant plus qu’on sait que l’E3 recevra la mise à jour Wear 3.0 en 2022. On ne sait pas exactement quand cette mise à jour débarquera l’année prochaine, mais l’E3 devrait voir une durée de vie généreuse pour un portable .

Contrairement au TicWatch Pro 3, vous n’avez qu’un seul écran avec le E3, et c’est un écran LCD. Le verre de l’écran est trempé, mais ce n’est pas du Gorilla Glass. Les noirs souffrent certainement à cause du choix d’affichage, et les autres couleurs semblent légèrement délavées, de sorte que l’écran ne gagnera aucun concours de beauté, mais il fait le travail sans affecter la durée de vie de la batterie. Le TicWatch E3 n’offre pas de cadran physique pour le défilement, ni de couronne que vous pouvez tordre. Vous n’obtenez que deux boutons sur la droite. L’un ouvre le tiroir de l’application et l’autre vous permet d’accéder rapidement aux paramètres d’exercice de Mobvoi, qui peuvent être personnalisés pour n’importe quel raccourci d’application que vous souhaitez. Il y a une épaisse lunette noire autour de tout l’écran, mais au moins il n’y a pas d’encoches numérotées laides.

Le TicWatch E3 n’est disponible qu’en une seule couleur: Panther Black, qui ressemble un peu plus au gris bronze dans un éclairage réel. Cette couleur sombre complète l’élastique noir de 20 mm par défaut qui est attaché à l’unité. Vous pouvez le remplacer par votre propre bracelet de montre standard ou par l’une des options colorées de 20 mm de la boutique Mobvoi. Vous pouvez vous attendre à trouver un chargeur propriétaire dans la boîte, un cordon USB-A assez basique avec une pointe magnétique en forme de lune à l’autre extrémité qui se connecte au dessous de la montre pour charger sa batterie de 380 mAh. Aucun bloc d’alimentation n’est inclus, mais il y a un livret d’instructions.

Logiciel, performances et batterie

Le TicWatch E3 exécute une version stock de Wear OS 2.3 et les performances sont rapides. Les balayages et les gestes fonctionnent avec peu ou pas de retard, une expérience rafraîchissante pour un appareil Wear OS. Le tiroir d’applications propose deux rangées d’applications, toutes faciles à ouvrir malgré le petit écran, et Mobvoi propose l’application TicExercise dans le tiroir qui abrite une gamme d’options de suivi des exercices. Essentiellement, Mobvoi propose un logiciel supplémentaire chargé dans Wear OS pour combler les nombreuses lacunes de Google, s’étendant à l’application téléphonique Mobvoi pour votre téléphone.

Toutes les fonctionnalités attendues du logiciel Wear OS sont présentes, telles que les notifications sur l’appareil, le suivi des exercices, Google Pay et la prise en charge de l’assistant. Wear OS, même avant la grande mise à jour 3.0, a clairement beaucoup de fonctionnalités, mais elles peuvent être frustrantes à utiliser. Par exemple, Assistant est un festival de décalage et vous devez entrer un code PIN pour utiliser Google Pay sur ce petit écran. Le processus d’intégration est un assaut déroutant de modaux et de dialogues que vous devez accepter et parcourir, puis vous devez installer l’application Wear OS sur votre téléphone juste pour que la montre fonctionne. Vraiment, cela résume la situation du logiciel pour Wear OS. Robuste, mais ennuyeux.

Une fois la configuration terminée, vous pouvez installer l’application Google Fit sur votre téléphone pour suivre l’exercice. Si vous pensiez que l’application Wear OS offrirait un suivi, détrompez-vous : l’amélioration du suivi de la condition physique est l’une des fonctionnalités censées figurer dans la mise à jour Wear 3.0… éventuellement. Il existe l’application Mobvoi, qui offre une sélection beaucoup plus étendue d’options de suivi des exercices que l’application Fit de Google. Il s’agit de trois applications hors appareil pour ce qu’on appelle ironiquement une montre connectée. Heureusement, vous êtes libre de choisir les applications que vous préférez pour le suivi de vos exercices. TicMotion est inclus avec le logiciel de Mobvoi, qui offre une bascule pour détecter automatiquement vos exercices, une rareté sur les appareils Wear OS. Cependant, tout comme le TicWatch Pro 3, la détection automatique des exercices peut être aléatoire. Vous pouvez également utiliser des applications tierces populaires telles que Runkeeper pour suivre votre exercice. Ainsi, même si la configuration de l’appareil est un fouillis d’accords et d’applications déroutants, le côté positif est qu’un écosystème ouvert vous offre un choix personnel. Malheureusement, un effacement du système est toujours nécessaire si vous souhaitez connecter la montre à un nouveau téléphone, un autre désagrément, je suis honnêtement surpris, est toujours un problème avec Wear OS.

De gauche à droite : Wear OS, Google Fit et Mobvoi

La durée de vie de la batterie est excellente, et même si la batterie de 380 mAh semble petite, vous obtiendrez deux jours avec une seule charge, et ce, avec un affichage permanent et un suivi continu de la fréquence cardiaque. Si vous laissez l’écran dormir et que vous désactivez le suivi constant de la fréquence cardiaque, vous obtiendrez près de cinq jours avec une seule charge, et il existe également une fonction Mobvoi unique appelée Mode essentiel qui vous permettra de gagner encore plus d’autonomie en sacrifiant la plupart des fonctionnalités intelligentes. Bien que le cas d’utilisation de chacun soit différent, il existe suffisamment d’options d’économie de batterie pour que tout le monde soit heureux.

Mais en ce qui concerne les logiciels tiers, eh bien, les choses ne sont pas géniales. Le développement de logiciels d’usure a considérablement stagné, car personne n’était incité à développer des applications pour un système d’exploitation apparemment abandonné. Alors que de nouveaux visages ont été publiés ici et là au cours des dernières années, les choses ont définitivement repris depuis l’annonce de la Galaxy Watch4 de Samsung. Tout cela pour dire que l’écosystème actuel de Wear OS n’est pas si sain, même si les choses semblent beaucoup plus brillantes qu’elles ne l’ont été depuis un certain temps. Donc, en ce qui concerne les applications vraiment utiles, ce sont des choix minces, mais cela pourrait changer bientôt. Par exemple, Spotify a finalement ajouté une fonction de lecture hors ligne à son application Wear.

Faut-il l’acheter ?

Peut-être. Le prix est correct et le matériel est au point, mais certaines fonctionnalités semblent inutiles lorsque la montre est si encombrante. Peu de gens voudront porter le TicWatch E3 toute la nuit, éliminant ainsi l’utilité du suivi du sommeil et de la surveillance cardiaque 24h/24 et 7j/7. Bien sûr, vous pouvez toujours techniquement effectuer ces actions, mais vous ne serez pas à l’aise, et la dernière fois que j’ai regardé, payer quelques centaines de dollars pour être mal à l’aise n’est pas génial. Là encore, le suivi de l’exercice fonctionne bien et la montre prend en charge le suivi avec de nombreuses applications Android tierces différentes, donc si vous aimez le sport et l’exercice, le TicWatch E3 excelle à son prix.

Donc, tout se résume à ce que vous cherchez à faire avec un appareil Wear OS. Techniquement, le TicWatch E3 est presque aussi compétent que son frère aîné, le TicWatch Pro 3, offrant une fonctionnalité similaire dans un package moins cher. Vous ne gagnerez aucun concours de style en portant la TicWatch E3, et vous devrez attendre patiemment que la mise à jour Wear 3.0 débarque en 2022, mais si vous êtes du genre à avoir besoin de la meilleure technologie du marché en ce moment … eh bien, ce n’est pas le TicWatch E3. C’est cependant une montre connectée à bon budget pour 200 $.

Achetez-le si…

Vous avez besoin d’un appareil Snapdragon Wear 4100 bon marché en ce moment Vous voulez vous assurer que votre smartwatch recevra la mise à jour Wear 3.0

Ne l’achetez pas si…

Vous avez besoin d’un suivi du sommeil et du rythme cardiaque la nuit Vous êtes impatient et souhaitez le dernier logiciel

Où acheter