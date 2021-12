Test Moto G Power (2022) : Au revoir Qualcomm, tu vas nous manquer

Compte tenu du prix de la plupart des nouveaux téléphones ces jours-ci, 200 $ est une goutte dans le seau. Mais si vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau et que vous n’avez que 200 $ à dépenser, il est peu probable que vous souhaitiez choisir le nouveau Moto G Power (2022).

Les meilleurs téléphones Android à moins de 200 $ sont généralement bien équilibrés, mais la dernière entrée de Motorola dans sa série G Power se concentre un peu trop sur un affichage amélioré au détriment des performances. Motorola a évité Qualcomm pour un chipset MediaTek cette année, et la baisse des performances par rapport aux autres téléphones Moto est douloureusement perceptible. Vous attendrez quelques secondes que votre téléphone réponde aux entrées ou aux applications ouvertes, et vous remarquerez rarement la mise à niveau de l’affichage à 90 Hz, car le processeur ne peut tout simplement pas fournir ce taux de rafraîchissement.

Heureusement, la durée de vie de la batterie est à la hauteur de l’homonyme de la série : elle offre trois jours solides avec une seule charge. Mais pour tous ceux qui voulaient une mise à niveau vers l’un de nos téléphones économiques préférés avec une autonomie épique – c’est le Moto G Power (2020) – 2022 s’avérera une autre année décevante. C’est dommage aussi, car les spécifications et les fonctionnalités de ce téléphone sont assez impressionnantes pour cette gamme de prix (à part la puce).

En bout de ligne : Ce qui aurait pu être le meilleur téléphone économique jamais fabriqué par Motorola est énormément entravé par son processeur, qui ne peut pas suivre le rythme. La durée de vie de la batterie de 3 jours, un excellent scanner d’empreintes digitales et la prise en charge d’un stockage extensible jusqu’à 512 Go sont finalement réduits en cendres par le décalage que vous devrez constamment endurer lors de l’utilisation de ce téléphone.

Le bon

Excellente autonomie de la batterie Prix bas Excellent scanner d’empreintes digitales Support de stockage extensible Appareil photo étonnamment génial à ce prix

Le mauvais

Incroyablement lent à tout L’affichage ressemble rarement à 90 Hz Pas de 5G Pas de NFC Charge très lente

Moto G Power (2022) : Prix et disponibilité

Le Moto G Power (2022) est le deuxième modèle Moto G Power à avoir été lancé cette année, le premier étant le Moto G Power (2021). Motorola n’utilise pas 2022 dans le nom du téléphone mais, étant donné sa sortie très tardive en 2021, c’est le moyen le plus simple de le différencier du modèle du même nom sorti plus tôt cette année.

Le Moto G Power (2022) est disponible chez Republic Wireless et Metro by T-Mobile début décembre. Le modèle avec 64 Go de stockage coûte 200 $, tandis que 250 $ vous procureront 128 Go de stockage interne. Toutes les autres spécifications sont identiques entre les deux modèles.

Motorola vendra également le Moto G Power (2022) chez AT&T, Boost Mobile, Cricket, Google Fi, Uscellular, Verizon et Xfinity Mobile au début de 2022. Un modèle déverrouillé sera également disponible chez Best Buy, Amazon.com, et Motorola.com au début de 2022.

Moto G Power (2022) : excellent appareil photo, autonomie encore meilleure

La durée de vie de la batterie est sans aucun doute la caractéristique principale du Moto G Power (2022). Comme ses prédécesseurs – qui tirent leur nom de « puissance » de la taille de la batterie – le Moto G Power (2022) vous offrira trois jours complets d’utilisation dans la plupart des scénarios. Si le téléphone ne fait rien d’autre de bien, c’est qu’il tient la promesse d’une autonomie de plusieurs jours d’une manière que la plupart des téléphones ne peuvent tout simplement pas.

Une autonomie de 3 jours est une chose à laquelle vous vous attendez.

Cela, bien sûr, a un coût, dont je discute dans la section ci-dessous.

Mais avant de salir le nom de la marque G Power, je tiens à souligner quelques caractéristiques positives qui vous feront sourire à chaque fois que vous utiliserez le téléphone.

Vous adorerez le retour de la prise casque 3,5 mm et du lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière.

Le premier haut-parleur est le haut-parleur bas. Si vous aimez utiliser le haut-parleur pour les appels ou simplement écouter de la musique pendant que le téléphone est posé sur votre bureau, la qualité et la puissance audio vous surprendront agréablement. Même au volume maximum – qui est devenu assez fort pour me faire mal aux oreilles – il n’y a pas de craquements ou de claquements. Il est également étonnamment bien équilibré et sonne très clair.

Il y a même une prise casque 3,5 mm en haut et un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière, qui me manquent beaucoup sur les téléphones plus chers.

La construction du téléphone est également assez solide – bien qu’elle soit entièrement en plastique – sans points creux évidents ni cette sensation bon marché de donner en appuyant sur autant de téléphones en plastique bon marché peuvent avoir.

Le logiciel de Motorola est aussi bon que toujours – ou pourrait l’être si le processeur n’était pas si terrible – et l’interface claire et les gestes pratiques facilitent la recherche de paramètres et le lancement de vos applications et actions préférées sans aucun problème. J’aime particulièrement les gestes de Motorola comme le double-twist pour lancer l’appareil photo ou le chop-chop pour basculer la lampe de poche. Ils sont vraiment merveilleux.

Cette caméra arrière de 50MP donne également l’impression d’être dans une autre classe par rapport au processeur. La plupart des photos que j’ai prises avec étaient vraiment impressionnantes pour ce prix, dépassant régulièrement mes attentes.

La caméra arrière 50MP a régulièrement dépassé mes attentes pour ce prix.

Son appareil photo macro m’a également bluffé. Il a régulièrement produit d’excellents résultats sans les problèmes de flou de mouvement ou de distorsion de l’objectif dont souffrent de nombreux autres téléphones dans cette gamme de prix.

La caméra frontale était beaucoup moins impressionnante mais produisait au moins des résultats passables la plupart du temps.

Moto G Power (2022): Ce que vous n’aimerez certainement pas

Lorsque vous réglez le volume sur le téléphone et que la simple animation du curseur ne peut pas suivre, vous savez qu’il y a un problème. 200 $, ce n’est pas beaucoup pour un téléphone, mais ce niveau de performance est presque inexcusable pour tout sauf un téléphone de 10 ans. C’est vraiment assez terrible, et j’ai vraiment détesté utiliser le téléphone presque tout le temps que j’ai passé à l’examiner.

Si vous n’avez pas la patience d’un saint, aucun des traits positifs de ce téléphone n’est suffisant pour vous faire traverser le rythme épuisant auquel ce téléphone fonctionne.

Si vous n’avez pas la patience d’un saint, aucun des traits positifs de ce téléphone n’est suffisant pour vous faire traverser le rythme épuisant auquel ce téléphone fonctionne. Je ne saurais trop insister là-dessus. C’est mauvais. Vraiment mauvais.

Parfois, les performances s’amélioraient et le téléphone semblait un peu plus « normal », mais redescendait régulièrement vers les performances abyssales que j’appréhendais. J’espère qu’il s’agit simplement d’un problème logiciel que Motorola pourra régler à temps, mais je n’y mettrai aucune attention pour le moment.

Les possibilités sont là ; il fonctionne bien une fois dans une lune bleue. C’est juste que les choses sont si incohérentes et finissent généralement lentement.

La plupart des opérations ont pris quelques secondes d’attente pour durer. Le lancement de l’appareil photo prend en moyenne 3 à 5 secondes, tandis que la prise de vue entraîne un délai complet de 1 à 2 secondes après avoir appuyé sur le déclencheur, ce qui signifie que vous manquerez presque à coup sûr toutes les photos que vous essayez de prendre avec un mouvement.

En raison des performances épouvantables, vous ne sauriez jamais que Motorola a mis à niveau l’écran vers un panneau de 90 Hz.

Le lancement de l’application était également terriblement lent, surtout lorsque l’application n’avait pas été ouverte récemment. Chaque fois que vous lancez quelque chose pour la première fois ce jour-là, attendez au moins 10 à 15 secondes supplémentaires de temps d’attente avant même qu’il ne soit prêt à être utilisé, et bonne chance pour faire autre chose au téléphone en attendant.

C’est dommage que cette partie de l’expérience soit si mauvaise car à peu près tous les autres domaines de ce téléphone sont remarquables pour le prix.

En raison des performances épouvantables, vous ne sauriez jamais que Motorola a mis à niveau l’écran vers un panneau de 90 Hz. Il est tout à fait possible que le panneau fonctionne régulièrement à 90 Hz, mais vous ne le sauriez jamais car il y a tellement d’images perdues en cours de route. En réalité, cela ressemble plus à un écran 24 Hz la plupart du temps, et c’est probablement généreux.

Cette grosse batterie se charge également assez lentement grâce à la charge maximale de 10 W. Au moins une brique d’alimentation de 10 W est incluse dans la boîte, mais il vous faudra plusieurs heures pour charger cette chose car la batterie est si grosse. En termes simples, si vous oubliez de charger la batterie – et je ne vous reprocherais pas d’avoir oublié car elle dure 2-3 jours avec une seule charge – il n’y a aucun moyen de la charger rapidement.

Personnellement, je m’en fous, mais le Moto G Por (2022) n’a ni 5G ni NFC.

Les deux derniers points négatifs sont des choses dont je ne me soucie pas trop personnellement – ​​en particulier dans la fourchette de prix de 200 $ – mais certaines personnes pourraient les trouver rebutantes. Le Moto G Power (2022) ne prend pas en charge les réseaux 5G, seulement la 4G LTE, et il n’y a pas non plus de module NFC à l’intérieur. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser ce téléphone pour les paiements mobiles si c’est quelque chose que vous préférez faire.

Moto G Power (2022) : Compétition

Si votre budget pour un nouveau téléphone peut atteindre environ 240 $, le OnePlus Nord N200 5G est un meilleur téléphone dans les domaines les plus importants. C’est plus rapide dans tous les domaines, de la vitesse de traitement à la charge. Il a également NFC et 5G, et bien que ceux-ci puissent ne pas sembler importants pour tout le monde, ils sont certainement de gros ratés pour Motorola dans ce segment.

Si vous devez absolument dépenser 200 $ ou moins sur un téléphone cette année, il n’y a pas beaucoup d’alternatives supérieures. Notre liste des meilleurs téléphones Android à moins de 200 $ est remplie de téléphones Motorola pour une raison. Ils ont accaparé ce segment de marché avec un nombre incalculable de téléphones et sont devenus le numéro 3 aux États-Unis à cause de cela.

Moto G Power (2022) : Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous êtes sur un opérateur américain comme Verizon et avez besoin d’un téléphone très bon marché Votre plus grande préoccupation est la très longue durée de vie de la batterie Vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous n’avez pas une patience extrême Vous voulez une expérience de caméra qui ne soit pas plus lente que la mélasse dans un hiver canadien

Même si vous êtes pressé et que vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser plus de 200 $ pour un smartphone, le Moto G Fast est probablement une meilleure utilisation de votre argent. C’est une expérience assez similaire à bien des égards, mais coûte encore moins cher, ce qui signifie que vous n’aurez pas l’impression d’avoir pris une mauvaise décision d’achat.

2,5 sur 5

Si Motorola avait pu choisir un meilleur chipset, ou même avoir pu augmenter un peu le chipset qu’il a décidé d’utiliser, le Moto G Power (2022) aurait pu être un vrai gagnant. Dans l’état actuel des choses, les performances épouvantables signifient que l’appareil photo 50MP et l’écran 90Hz sont souvent gaspillés. Au lieu de ce téléphone, envisagez plutôt d’échanger votre ancien téléphone contre quelque chose de mieux.

Moto G Power (2022)

En bout de ligne : La durée de vie épique de la batterie, une prise casque 3,5 mm pratique et un appareil photo 50MP, malheureusement, ne compensent pas le fait que l’utilisation du Moto G Power (2022) est une expérience frustrante presque tout le temps. Le processeur incroyablement lent annule la mise à niveau de l’affichage à 90 Hz et rend en quelque sorte le merveilleux logiciel de Motorola gonflé et maladroit. Sautez celui-ci à moins que vous n’ayez absolument aucune autre alternative.

