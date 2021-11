Test Moto G Pure : Empoisonné par la médiocrité

Les Américains semblent avoir un faible pour la marque Motorola – avec la disparition de l’activité mobile de LG, elle est essentiellement n°3 sur le marché américain des smartphones. La plupart de ces achats proviennent de la série à succès Moto G qui se situe généralement autour du niveau de 200 $. Mais cette histoire favorise-t-elle le téléphone G le plus récent et le plus basique ? Cela aurait pu. Il aurait probablement dû. La réponse surprenante, cependant, est « non ».

Le Moto G Pure propose plusieurs mises à niveau par rapport au Moto E (2020), le téléphone à 150 $ proposé par Motorola l’année dernière, y compris plus de mémoire et un port USB-C pour à peu près le même prix. Mais lorsque vous regardez le G Pure sur ses propres mérites, vous constaterez que le manque de puissance vous oblige à vous concentrer sur une chose à la fois. Avec un multitâche efficace par la fenêtre, je ne suis pas convaincu que vous devriez même acheter ce téléphone pour vos grands-parents.

Un téléphone à 160 $ ​​n’est pas aussi bien traité aux États-Unis qu’en Chine et en Inde, mais celui-ci a une batterie qui dure plus d’une journée, ses appareils photo font un travail à moitié décent et il ressemble à un téléphone moderne Appareil Android. Dommage qu’il soit si cruellement sous-alimenté.

Caractéristiques

Espace de rangement: 32 Go + microSD jusqu’à 512 Go

CPU: MediaTek Helio G25

Mémoire: 3 Go

Système opérateur: Android 11

Batterie: 4 000 mAh avec charge de 10 W

Ports : Audio 3,5 mm, USB 2.0 (Type-C), empreinte digitale

Affichage (taille, résolution) : ACL 6,5″ 1600 x 720 (20:9)

Caméra (avant) : 5MP f/2.4

Caméras (arrière) : 13MP f/2,2 + 2MP f/2,4 profondeur

Prix: 160 $ PDSF

Connectivité : 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, FM, pas de NFC

Dimensions: 167 x 75,6 x 8,8 mm / 188 g

Couleurs: Indigo profond

Avantages

Android assez vanille avec les fonctionnalités UX classiques de Moto font toujours d’excellents partenaires Agréable de voir le Wi-Fi ac ET la radio FM disponibles ici La sortie de la caméra est nette (à peine) C’est tout simplement bon marché

Les inconvénients

Pas assez de puissance signifie que c’est le téléphone d’un unitasker Pas de NFC ? Pas de paiement mobile en 2021 et au-delà Les mises à jour logicielles ne sont pas le problème le plus urgent, mais leur fréquence est toujours décevante

Acheter ce produit

Conception, matériel, contenu de la boîte

Pas de vraies surprises en terme de design industriel pour ce téléphone. La coque arrière est en plastique avec des arêtes incurvées couvrant la majeure partie de la surface pour la rendre plus tactile et moins bon marché. La seule vraie fioriture est l’indice IP52 – bon pour la protection contre la poussière et les projections d’eau légères. La majeure partie du portefeuille de Motorola a été commercialisée comme « résistante à l’eau » dans une certaine mesure, mais il est bon d’y voir une certification. Le logo « chauve-souris » de longue date de l’entreprise est gravé au seul endroit qui a du sens : le capteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière. La bosse de la caméra est poussée vers le coin supérieur gauche.

L’attraction principale à l’avant est un écran 6,5″ 720p au format 20: 9. La netteté laisse à désirer, mais les facteurs les plus importants incluent la couleur (bonne) et la luminosité (lutte contre la lumière du soleil) – je donne au panneau une juste -à-bonne évaluation globale.Les lunettes qui l’entourent, cependant, me rappellent à quel point le téléphone est massif.La caméra selfie est logée dans une encoche de style goutte de pluie, au centre de la scène.

Le plateau de la carte SIM et microSD est sur le bord gauche tandis que les boutons de volume et d’alimentation sont sur la droite. Vous trouverez un trou pour le micro et la prise casque sur le dessus. Le port USB-C, une grille de haut-parleur et un autre trou de micro se trouvent en bas.

Dans la boîte se trouvent un outil de broche SIM et un adaptateur 10 W avec un câble USB-A vers USB-C.

Logiciel, performances, batterie

Motorola continue de faire un excellent travail en s’affranchissant de l’apparence et de la convivialité d’Android tout en offrant des extras utiles. L’envoi de notifications sur l’écran Peek Display ambiant est excellent et le geste de hachage pour allumer la lampe de poche est très pratique. La seule vraie bête noire que j’ai du point de vue esthétique, c’est que l’écran d’accueil ne permet que quatre applications d’affilée, ni moins, ni plus, et c’est même après avoir manipulé le paramètre DPI.

Si vous achetez le téléphone déverrouillé, vous n’aurez pas à faire face au bloatware Verizon que j’ai. Ce téléphone est livré avec des applications telles que News Break et le client SMS Message+ de Verizon, dont aucune n’est préchargée. Le vrai inconvénient du logiciel est la garantie de mise à jour : la société promet une seule mise à niveau du système d’exploitation et des correctifs de sécurité « réguliers », quoi que cela puisse signifier. Attendez-vous à ce que ce soit lent sur les deux fronts.

Exécuter ma vie quotidienne avec le chipset MediaTek Helio G25 – qui comprend huit cœurs de processeur Cortex-A53 à faible consommation – et 3 Go de RAM n’a pas été agréable, mais cela ne m’a pas surpris. Je savais qu’avoir une image dans l’image YouTube, un volet partagé avec Chrome ou jouer à un jeu 3D allait faire bégayer le Moto G Pure. J’étais plus déçu par les trébuchements occasionnels lorsque j’étais plus soucieux de l’unité de tâches. Les applications sociales individuelles comme Facebook et Twitter étaient généralement bien, mais Chrome m’a posé beaucoup de problèmes. Ma pire expérience a été de commander de la nourriture sur GrubHub où l’affichage était tellement en retard que j’appuyais sur des boîtes de dialogue que je ne voulais pas. Et avec une gestion agressive de la mémoire, passer d’une application à une autre devient si pénible que vous attendez toujours une seconde supplémentaire pour que quelque chose soit rendu ou mis à jour. Ces secondes s’accumulent rapidement.

La réception et les vitesses Internet étaient à la hauteur de mon réseau Wi-Fi domestique et bonnes sur le réseau cellulaire de Verizon. Bluetooth 5 est également un gagnant. Je donnerai toujours un point de brownie pour une radio FM (c’est un spectre immobilier gratuit), mais exclure NFC d’ici 2022 est tout simplement stupide, stupide, stupide.

Quant à la batterie, Motorola dit que vous pouvez obtenir deux jours avec le Pure. Je termine généralement mon premier entre 40% et 50%, donc je dirai que « plus de 24 heures » est approprié. À 4 000 mAh, la cellule a la même capacité que certains produits phares énergivores et est à la traîne par rapport aux usines de 5 000 mAh de ses pairs à 200 $, le Moto G Play et le Moto G Power. Et gardez à l’esprit que sa capacité à durer ne diminue qu’avec l’utilisation. La hausse du taux de charge maximum de 5W à 10W, bien que modeste, est certainement appréciée.

Appareils photo

Comme avec le Moto E (2020), il y a un appareil photo 13MP pris en charge par un capteur de profondeur 2MP qui fait un travail correct permettant quelques astuces de fête comme un mode de prise de vue en tons directs et un flou d’arrière-plan de style portrait. Malheureusement, la plage dynamique de l’unité principale est tout simplement médiocre, vous aurez donc besoin d’activer le HDR tout le temps. C’est un handicap bien exécuté, cependant, avec de bons résultats entre les heures dorées et passables en basse lumière. La réactivité est intermittente, mais si vous êtes capable de faire face à de longues expositions, cela ira assez bien pour le prix. La caméra selfie 5MP pourrait être meilleure, c’est le moins qu’on puisse dire. Utilisez-le pour les appels vidéo, mais filtrez la merde de vos selfies.

Galerie d’images (18 images)

Ne prenez pas de vidéos sur l’une ou l’autre des caméras, sauf si vous y êtes obligé. Bien que les deux soient capables de filmer en 1080p, tout est trop net et le flou de mouvement est répandu.

Faut-il l’acheter ?

Probablement pas. Je ne m’attends pas à ce qu’un téléphone qui coûte 200 $ ou moins aux États-Unis obtienne les dernières mises à jour logicielles, ait des appareils photo exceptionnels ou jongle avec deux applications avec aplomb. Peut-être qu’il faut un petit effort supplémentaire pour garder une application lourde en vie, je comprends. Mais même avec ces barres très basses, je ne suis pas sûr de pouvoir recommander le Moto G Pure s’il s’étouffe périodiquement même avec une tâche simple. Si je donne à ma grand-mère un smartphone malgré le peu qu’elle connaît de la technologie moderne, je voudrais quand même qu’il soit assez rapide pour gérer, par exemple, une commande de pharmacie ou un appel vidéo. Des défauts tels que le décalage d’entrée tactile ne génèrent que de la confusion, pas de l’efficacité.

Je pouvais voir que c’était une option pour les personnes qui veulent juste un gros téléphone qui ne coûte pas cher ou pour l’avoir à portée de main comme sauvegarde d’urgence. Mais à part cela, le Moto G Pure ne devrait pas figurer dans vos décisions d’achat.

Achetez-le si…

Vous voulez un gros téléphone bon marché et vous vous fichez qu’il soit un peu lent Prendre des photos n’est pas une grande partie de votre journée

Ne l’achetez pas si…

Vous comptez sur votre téléphone pour le multitâche ou les charges vaguement lourdes Vous voulez que votre téléphone dure au moins quelques années

