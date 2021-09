Test notable du Barça avant la Supercoupe

02/09/2021 à 23:52 CEST

Le Barça s’est rendu sur les terres cantabriques ce jeudi pour disputer le deuxième et dernier match amical après celui de Granollers avant la Supercoupe de samedi qui Il s’est résolu avec une note dans le mythique Albericia contre Liberbank Cantabria BM Sinfín (22-39).

LIBERBANK CANTABRIE BM SINFÍN, 22

(12 + 10) : Ernesto Sánchez (p.) (Pau Guitart, ps), Xavi Castro (7), David Roca (3), Alberto Pla (2), Leonardo Alonso (4), Álex Blázquez (2), Ramiro Martínez (1), Sergio Rubio (2), Herrero Lon (1), Ángel Basualdo et Pardo.

FC BARCELONE, 39

FC Barcelone, 39 (19 + 20) : Leo Maciel (g.), Domen Makuc (2), Dika Mem (4), Haniel Langaro (2), Ludovic Fàbregas (1), Blaz Janc (2), Ángel Fernández (1) –sept départ–, Pérez de Vargas (ps), Thiagus Petrus, Aleix Gómez (4), Luka Cindric (1), Melvyn Richardson (10), Luís Frade (6), Aleksandr Cenic (1), Ali Zein (2) et Martí Soler (3).

2-3, 3-7, 7-9, 7-13, 10-15, 12-19 (repos), 14-22, 15-24, 17-29, 19-31, 20-35 et 22-39 (final).

Lors de la première édition du « Tournoi Unicaja », l’un des principaux protagonistes a été Angel Fernández des Asturies, qui est revenu jouer chez lui trois ans après avoir changé Logroño pour Kielce, où il a joué et brillé sous Talant Dujshebaev.

De toute façon, la grande star du match a été le Gaulois Melvyn Richardson, l’un des principaux talents de la nouvelle génération française qui a réalisé une performance sensationnelle avec 10 buts en 10 tirs (cinq dans chaque mi-temps). Petit à petit, les supporters du Barça se rendront compte de l’énorme dimension d’une signature qui a atteint Montpellier à coût nul.

De plus, et malgré le fait qu’au départ cela ne semblait pas prévu, L’Egyptien Ali Zein a fait ses débuts et a marqué ses deux premiers buts en tant que joueur du Barça après avoir raté les premières semaines de la pré-saison en raison d’une fracture du doigt à la main droite survenue aux Jeux de Tokyo (il n’a plus joué le match de bronze contre l’Espagne).

Finalement, Le Croate Luka Cindric a également fait sa “première” en pré-saison, qui a raté le premier match amical contre Granollers en raison de quelques désagréments. Sans les retraités Raúl Entrerríos et Aron Palmarsson, le Croate est appelé à devenir la principale référence de l’équipe en matière de création.

Luka Cindric a joué ses premières minutes en pré-saison

| FCB

Dans le deuxième rencontre sur le banc un Carlos Ortega Que ce samedi il puisse décrocher son premier titre sur le banc des Blaugrana après avoir remporté parmi six autres Coupes d’Europe avec la Dream Team, le Barça a mis du temps à entrer dans le match, notamment en attaque.

Avec Xavi Castro comme stylet principal, l’équipe cantabrique a surmonté un mauvais départ (3-7 à la 10e minute) pour se rapprocher de deux buts au milieu du premier acte (7-9), mais dès lors l’actuel champion de tous les titres de handball s’est calmé et, avec quatre buts d’affilée de Richardson, s’est échappé définitivement (8-14 en 21′).

Ali Zein a fait ses débuts à Santander en tant que joueur du Barça

| FCB

Le Malaga Ortega a fait ses débuts avec Ali Zein dans les derniers instants de la première mi-temps et un Luís Frade a rejoint la partie qui n’a raté aucun de ses six tirs pour permettre aux Catalans d’aller aux vestiaires avec un score très favorable (12-19).

A la reprise, le Barça a progressivement augmenté son avantage avec Dika Mem décousue (17-29 en 45′) et dans la dernière ligne droite du choc une nouvelle séquence de Richardson qui a été rejointe par les jeunes Martí Soler et Aleksandr Cenic ils ont permis la son 22-39 qui a donné au FC Barcelone le 1er Trophée Unicaja.