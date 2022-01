Test OnePlus 9 : La fin d’une époque

Il n’y a pas si longtemps, les téléphones OnePlus étaient garantis d’un excellent rapport qualité-prix. Ce n’est plus le cas car la société s’est de plus en plus concentrée sur les appareils phares et les partenariats avec les opérateurs, faisant grimper le coût de certains appareils à plus de 1 000 $. OnePlus sort généralement un téléphone de la série T à l’automne, mais nous n’avons pas eu l’un de ces derniers cycles, probablement à cause de la pénurie de puces. Cela place l’OP9 dans une situation étrange en tant que porte-étendard de l’entreprise après près d’un an.

Share