Test OnePlus Buds Pro : Le passage aux ligues majeures

OnePlus a considérablement élargi sa gamme de produits ces dernières années. Aujourd’hui, en plus des smartphones, l’entreprise propose également des montres connectées et même des solutions dans le domaine de l’audio. En ce qui concerne ces derniers, nous avons vu une grande évolution, de ceux Balles, jusqu’au casque actuel’vrai sans fil‘tout comme les Bourgeons et Bourgeons Z. Cependant, la firme met désormais à disposition de ses utilisateurs des écouteurs capables de rivaliser face à face avec les références actuelles du marché des écouteurs sans fil haut de gamme. On parle du OnePlus Buds Pro, la première approche de l’entreprise pour une expérience audio sans fil sans compromis. Nous avons eu l’occasion de les tester, en vous proposant leur analyse correspondante sous ces lignes.

Au cours de l’année écoulée, la société a fait ses débuts dans le domaine des écouteurs « vraiment sans fil ». Avec un design défini par la tendance actuelle, ils offraient des performances solides et un prix relativement bon marché. En ce qui concerne les OnePlus Buds Pro, on passe à l’autre extrême, où l’entreprise a l’opportunité de faire ses preuves dans ce domaine. Avant de continuer avec l’article, en dessous de ces lignes, nous vous laissons un tableau avec les spécifications techniques des écouteurs.

Boîtier : 60,1 x 49 x 24,9 mm (52 ​​g) Pilotes dynamiques 11 mm Connexions Bluetooth 5.2 (prend en charge les codecs SBC, AAC et LHDC), compatibilité USB Type-C iOS et Android (Utilisez l’application HeyMelody pour les téléphones non OnePlus) Autonomie Jusqu’à 38h avec l’étui chargeur

Jusqu’à 7h de lecture continue

10 minutes de charge avec Warp Charge pour 10 heures supplémentaires

Suppression intelligente du bruit

Commandes tactiles

Certification IP55

DESIGN ÉLÉGANT ET FONCTIONNEL

En partant de ce qui ressort le plus, c’est-à-dire son design, on trouve un aspect compact et très élégant. Cette définition s’applique également au boîtier lui-même, avec un design premium et un toucher agréable. Disponible en noir et blanc mat, La version analysée est la dernière mentionnée, laissant un contraste plus que souhaitable lorsque le mat est combiné avec le design “brillant” à l’extrémité du casque. Cependant, ce qui nous a le plus surpris dans son design, c’est sa facilité à les placer sur l’oreille, donnant une sensation de grand soutien et être vraiment confortable pendant que nous les portons. De plus, ils ont Certification IP55, étant résistant à l’eau et à la sueur, quelque chose qui sera formidable pour nous avec son confort et sa facilité de les enfiler lors de toute activité physique.

Compact, élégant et vraiment confortable

| sport

L’extrémité non mate de l’écouteur a également sa propre fonctionnalité. Et est-ce que les écouteurs ont fonctions tactiles, qui se trouvent à cet endroit. Pincez simplement de différentes manières pour mettre la musique en pause, passer à la chanson suivante ou changer de mode. Tout doit être dit, vous avez probablement besoin de pratique pour apprendre toutes les fonctions et appuyer sur la touche. De plus, si nous ne sommes pas satisfaits de l’attribution des fonctions, nous pouvons les modifier pour exécuter différentes fonctions selon la façon dont nous appuyons sur le combiné. Parallèlement à tout cela, les Buds Pro offrent également le Mode Zen Air, qui si nous l’activons, il simulera différents environnements que nous pouvons modifier, comme un extérieur avec le chant des oiseaux en arrière-plan.

SON PERSONNALISÉ

Un autre excellent ajout à ces écouteurs est le Identifiant audio OnePlus. Et c’est qu’au moyen d’un test sonore qui dure environ trois minutes, vous obtiendrez s’adapter à notre oreille, renforçant les paramètres de manière personnalisée. De plus, après le test, nous pouvons obtenir des données détaillées et un test sonore avant et après la modification. De cette façon, nous sommes avant l’un des systèmes d’égalisation automatique standard les plus complets et les plus précis. Cette fonctionnalité n’est prise en charge que pour les utilisateurs de téléphones OnePlus. Cependant, ceux qui n’ont pas de terminal de signature, doivent télécharger le Application HeyMelody depuis la boutique d’applications, qui contient tout ce dont vous avez besoin pour modifier les paramètres de nos écouteurs.

PLUS DE JEU AVEC UN APPAREIL ONEPLUS

L’utilisation du casque avec un téléphone OnePlus présente de nombreux avantages, notamment en termes de compatibilité. Et c’est que l’entreprise exprime encore plus sa volonté de construire une écosystème joint et transparent entre vos appareils. Cela peut être vu simplement en ouvrant le boîtier des écouteurs, car un écran apparaîtra instantanément où nous verrons clairement la batterie des écouteurs et leur état, quelque chose de très similaire à ce qui se passe avec Apple AirPods . De cette façon, bien que les écouteurs offrent une compatibilité avec pratiquement tous les smartphones aujourd’hui, Vous pouvez tirer le meilleur parti d’un appareil OnePlus.

Optimisé pour l’expérience OnePlus

| sport

UNE ANNULATION DE BRUIT QUI RENCONTRE LES CRECES

La suppression active du bruit est toujours le joyau de la couronne de tout casque haut de gamme digne de ce nom. Dans ce cas, la firme nous propose une système d’annulation intelligent, qui est capable de remplacer jusqu’à 40dB du bruit ambiant. Pendant le temps que nous avons testé les écouteurs nous avons été agréablement surpris cette caractéristique, car il remplit plus que sa fonction. Cela s’adaptera en fonction du bruit ambiant que nous avons dans l’environnement, bien que grâce aux paramètres, nous puissions activer l’annulation totale afin qu’elle soit toujours au même niveau.

APPELS CLAIRS ET PRÉCIS

En ce qui concerne la qualité des appels, les OnePlus Buds Pro ont trois microphones à réduction de bruit ENC, qui isolent notre voix de l’environnement et offrent un son clair et précis tout en parlant au téléphone. Cela rend ces écouteurs vraiment polyvalents, à la fois dans la reproduction de contenu multimédia, ainsi que dans la réception et l’émission d’appels.

QUALITÉ SONORE SATISFAISANTE

En ce qui concerne la qualité sonore des écouteurs, la vérité est qu’ils offrent ce que l’on attend vraiment d’eux au prix auquel ils sont mis en vente. Avec un son clair et des basses proéminentes, le casque est doté de pilotes dynamiques de 11 mm. Lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique avec des fréquences et des genres variés, nous avons remarqué que les Buds Pro savent se défendre dans un large éventail de domaines. De plus, les écouteurs ont la Codec LHDC, prend en charge l’audio haute définition tout en maintenant un très faible latence. La firme assure que les écouteurs ont une latence de 94ms grâce à la connectivité Bluetooth 5.2. De cette façon, nous obtiendrons une excellente qualité sonore tout en assurant une latence remarquablement faible. Cela peut nous servir soit à lire nos titres préférés, soit à lire une vidéo au casque sans se rendre compte que l’audio est quelque peu retardé par rapport à l’image.

GRANDE AUTONOMIE ET ​​WARP CHARGE COMME UN FIDÈLE ALLIÉ

Concernant l’autonomie des écouteurs, de OnePlus ils nous assurent un endurance maximale approximative d’environ 38 heures. Ce chiffre est équivalent à l’utilisation du casque avec le boîtier du chargeur. En pratique, la vérité est que nous pouvons être très heureux avec eux. De plus, ils sont compatibles avec Charge de distorsion, ce qui signifie qu’avec seulement 10 minutes de charge, nous obtiendrons environ 10 heures de fonctionnement, des chiffres vraiment encourageants.

CONCLUSION

Bref, le OnePlus Buds Pro Ils sont un exemple clair de soins et de soins à la fois matériels et logiciels, offrant une expérience sonore enviable, une suppression du bruit entièrement conforme et des fonctions vraiment utiles telles que l’identification audio. Avec une autonomie plus que suffisante et un design élégant et confortable, ils deviennent des écouteurs facilement recommandés pour ceux qui visent un pas de plus.

Les OnePlus Buds Pro sont désormais disponibles dans un prix de 149 €.