Test pilote de technologie Covid par Ease of Doing Business à partir des aéroports de Delhi et de Mumbai ; Vérifier les détails

« Le test SpetraLIT est également plus pratique et confortable, donc en plus d’être en sécurité, les voyageurs ne seront pas non plus soumis à l’inconfort dû aux tests ou aux retards »

Au milieu des inquiétudes croissantes et des alarmes de l’Association médicale indienne concernant la 3e vague imminente et inévitable de COVID, la principale agence indienne de prototypage technologique émergente Advance Services for Social and Administrative Reforms (ASSAR) ouvre des candidatures aux entreprises mondiales de technologie et de santé pour fournir des technologies, des produits et des services (TPS) pour un test Covid-19 instantané qui donnera des résultats fiables en 60 secondes. En annonçant la réalisation de cette technologie de test en tant que pilote commercial, en commençant par les aéroports internationaux de grande valeur du pays – Delhi et Mumbai ; le pilote vise à cibler les deux débarquements internationaux qui présentent le risque le plus élevé d’importer des variantes mutées du virus Covid en Inde. Le pilote prototype s’étendra ensuite à 12 autres sites d’essai en coordination avec les gouvernements des États au cours de la même phase de pilote pour rendre les voyages aériens intérieurs et intérieurs sûrs pour le transport avant les vagues prévues et la possibilité de nouveaux blocages. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online, Abhijeet Sinha, directeur du programme national, Facilité de faire des affaires a parlé du programme pilote de test Covid et plus encore. Extraits :

De quoi parle ce pilote ?

Différents pays traitent les vagues de Covid différemment en réorganisant leurs méthodes de test et leur technologie afin qu’ils n’atteignent pas à nouveau des moments de verrouillage économique complet. Singapour a approuvé un alcootest qui donne des résultats en 60 secondes, DUBAI a également fait son essai en mars 2021. Israël a déjà développé et utilise son test de photo-spectrométrie breveté qui donne des résultats plus crédibles en 15 secondes à partir du gargarisme. L’Inde a récemment été témoin d’un verrouillage complet de la 2e vague de Covid car nous n’avions aucune méthode de test instantané pour tester les gens à des activités indispensables et leur permettre de voyager, de se déplacer ou de travailler. Maintenant, avec ce pilote où les candidats venant de divers pays avec des technologies de pointe réduisant le temps de test de quelques minutes à quelques secondes passent maintenant par une autorisation rapide et une autorisation à guichet unique pour la conformité connexe pour la commercialisation en Inde

À quel niveau de déploiement peut-on s’attendre ?

Juste pour s’assurer que cette technologie prometteuse d’une importance énorme pour garder chaque opération ouverte, qui peut se permettre ces tests instantanés périodiques sur place et permettre aux gens de travailler, d’être productifs et productifs pour leur organisation et l’économie nationale globale. Ce projet pilote est mené dans le cadre du programme Facilité de faire des affaires d’ASSAR pour fournir un examen rapide des certifications nationales et internationales et une autorisation à guichet unique des autorisations en Inde pour son déploiement dans les aéroports internationaux et 12 autres sites dans les États pour les vols intérieurs. Ce déploiement pilote initial de 30 jours suscite une forte demande de la part d’un plus grand nombre d’organismes étatiques et corporatifs, mais le déploiement réel dépendra des commandes reçues par les fournisseurs de technologie pour importer et fournir. Peu d’États comme MP ont récemment acheté 15 kits de test rapide Lac de Corée du Sud donnent des résultats erronés contrairement à Positif dans les tests RT-PCR. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le virus se propager et de sauter les tests.

Abhijeet Sinha, directeur du programme national, Facilité de faire des affaires

Comment ce test sera-t-il effectué à l’aéroport ?

Le test sera effectué avec toutes les précautions de biosécurité prises pour les tests actuels au point de service et la RT-PCR. Le processus de test consistera en une collecte d’échantillons par gargarisme et une étape de saisie des données du patient, suivie d’une analyse d’échantillons dans SpectraLIT. Le test nécessite un gargarisme buccal salin et peut également être effectué par un écouvillon nasal. Le processus de test sera effectué par un partenaire de test accrédité NABL.

Quelle précision ce test assurera-t-il ?

Le test dispose de deux autorisations CE-IVD de l’UE, l’une en Belgique et l’autre en Espagne. Il est également en train d’obtenir l’autorisation de la FDA américaine. Il a été testé pour la précision dans plusieurs pays pour être CE-IVD de l’UE. Une étude en Israël et en Espagne a montré une concordance de 95% avec la RT-PCR. Une étude de validation en Inde a montré une concordance de 93,5% avec la RT-PCR et n’a pas besoin d’être re-certifiée par l’ICMR. Comme le test est basé sur l’apprentissage automatique et l’IA, la précision devient encore plus élevée à mesure que l’ensemble de données augmente.

Si le test est négatif, le patient doit-il subir un autre test ?

Si un individu asymptomatique est négatif, aucun autre test n’est requis.

Pourquoi avez-vous choisi uniquement les aéroports de Delhi et de Mumbai ?

Nous sommes dans une position enclavée avec des vols internationaux à l’arrêt. Parce que leur ouverture sera à haut risque d’importer des variantes mondialement mutées du virus Covid-19 et les mécanismes précédents consistant à se fier aux rapports de test ou à arrêter les passagers à l’aéroport pour attendre le rapport RT-PCR ont lamentablement échoué. Selon l’ICMR, 86% des Indiens vaccinés qui ont contracté Covid-19 ont été infectés par la variante Delta. C’est pourquoi Delhi et Mumbai sont des aéroports internationaux qui proposent de déployer strictement ces tests, car SepctraLIT a la capacité de tester toutes les variantes mondiales en quelques secondes. Il met également à niveau sa base de données de spécimens de spectrométrie photo avec des tests effectués dans divers autres pays via AI-ML. Plus tard, ces arrivées internationales auront également des tests de fréquentation nationaux dans 12 autres États et aéroports nationaux, mais cela minimisera le risque d’importer de nouvelles variantes en infectant des personnes entièrement vaccinées.

Pensez-vous que cette activité de test assurera aux passagers un voyage en toute sécurité ?

Oui, SpectraLIT contribuera à assurer un voyage sûr pour les passagers et contribuera également à garantir que les villes et les pays sont à l’abri des voyageurs entrant dans ces zones. Les tests SpetraLIT sont également plus pratiques et confortables, donc en plus d’être sûrs, les voyageurs ne seront pas non plus soumis à l’inconfort dû aux tests ou aux retards. SpectraLIT a des applications au-delà des aéroports et des voyages et peut aider à stopper les épidémies de Covid-19 ainsi qu’à maintenir le pays et l’économie ouverts. SpectraLIT a également d’énormes applications dans la surveillance des maladies à travers le pays. La division Facilité de faire des affaires est en train de le mener avec plusieurs États, notamment des hôpitaux, des cliniques, des bureaux d’entreprise et gouvernementaux et des zones rurales, afin de fournir SpectraLIT comme solution de test au point de service et au point de besoin. Mumbai et Delhi sont les deux villes les plus durement touchées en Inde et sont également les principales plaques tournantes des voyages internationaux et nationaux. Il y a un grand besoin de tests instantanés de Covid-19 dans ces aéroports. Nous sommes également prêts à nous étendre à d’autres aéroports, états et villes.

Comment cette technologie sera-t-elle bénéfique?

SpectraLIT est instantané, pratique, confortable, précis et abordable. La plate-forme est connectée à Internet et rapporte les résultats aux autorités concernées en temps réel, cela aidera le gouvernement à lutter contre Covid-19 en temps réel. L’appareil SpectraLIT est suffisamment petit pour tenir dans la paume de la main et peut être emporté n’importe où. Il est facile de former des techniciens pour effectuer le test et il peut même être déployé dans un modèle d’auto-test de kiosque. Il n’y a pas d’autre solution qui fournit des résultats aussi instantanés et précis et ce sera une énorme aubaine pour les efforts de l’Inde pour atténuer les futures vagues de Covid-19.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.