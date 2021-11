TEST : Que savez-vous d’Exatlón États-Unis ?

Telemundo

Depuis l’arrivée d’EXATLON États-Unis sur l’écran de Telemundo, l’émission est non seulement restée, mais tout au long de ses cinq saisons, elle a consolidé autour d’elle un bataillon d’adeptes, prêt à suivre de près tous les mouvements des athlètes qui passent.

Êtes-vous prêt ou prêt à prouver que vous êtes un expert d’EXATLON États-Unis ? : Prouvez-le ici, dès maintenant :

Bien que certains téléspectateurs suivent le programme pour des raisons de divertissement ou pour passer un bon moment en famille, comme cela arrive dans les meilleurs jeux vidéo, il y a d’autres téléspectateurs qui passent au niveau supérieur, et ils deviennent tous des experts sur le thème.

Et c’est justement à travers notre TEST sur le programme, que nous vous mettons au défi à Right Now de montrer ce que vous connaissez d’EXATLON États-Unis, de savoir si vous êtes un autre adepte de la téléréalité ou si vous êtes un gourou dans le domaine , qui comprend parfaitement quand on parle de mots-clés tels que la Forteresse, la Cabane, les Conteneurs, les Célèbres, les médailles de sauf-conduit, les circuits, et bien d’autres éléments qui font partie de la téléréalité de haute performance.

Au cours des cinq saisons que la compétition a eues, il y a eu de nombreux moments et situations mémorables qui sont restés dans la mémoire des téléspectateurs, ainsi que des détails sur la vie personnelle des principaux protagonistes de l’émission, donc le défi de Répondre comme le meilleur équivaut à gagner un circuit EXATLON.

Donc, si vous êtes un amoureux d’EXATLON États-Unis, mettez en pratique vos connaissances sur le programme et préparez-vous à répondre à ce petit test, où vous devriez avoir de nouveaux souvenirs de la soi-disant « concurrence la plus féroce de la planète » et utiliser votre bon souvenir.

Dans le test de 10 questions suivant, vous serez confronté à des questions sur les proches des concurrents les plus aimés qui ont traversé le spectacle, les amours qui sont nés sur le terrain de jeu, les pilotes de la compétition et même les bébés à qui leur des parents d’athlètes célèbres les ont rendus populaires.

De même, tout en vous amusant, vous pourrez vous tester sur des personnages et des moments de la première à la cinquième saison, les courses des concurrents et évidemment, les inévitables blessures d’EXATLON, qui dans la cinquième édition, est devenu un quotidien. pain.

