Test rapide gratuit de Covid: 6 façons d’en obtenir un | UK | Nouvelles

Le programme de test Covid sera lancé le 9 avril, chaque résident ayant la possibilité de passer deux tests par semaine. Les tests seront disponibles dans divers endroits, y compris les lieux de travail et les pharmacies locales, ainsi que la livraison à domicile.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Des efforts massifs ont été déployés par le public britannique pour arrêter la propagation du virus.

«Alors que nous continuons à faire de bons progrès sur notre programme de vaccination et avec notre feuille de route pour assouplir prudemment les restrictions en cours, des tests rapides réguliers sont encore plus importants pour s’assurer que ces efforts ne sont pas vains.

C’est pourquoi nous déployons maintenant des tests rapides gratuits pour tout le monde à travers l’Angleterre – nous aidant à arrêter les épidémies dans leur élan, afin que nous puissions revenir à voir les gens que nous aimons et faire ce que nous aimons.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Environ une personne sur trois atteinte du COVID-19 ne présente aucun symptôme, et alors que nous rouvrons la société et reprenons des parties de la vie que nous avons tous cruellement manquées, des tests rapides réguliers seront fondamentaux pour nous aider à repérer rapidement cas positifs et écraser toute flambée.

«Le programme de vaccination a été une balle dans le bras pour tout le pays, mais la récupération de nos libertés perdues et le retour à la normale dépendent tous de nous faire tester régulièrement.

«Le public britannique a montré au cours de l’année dernière qu’il s’adapte rapidement et fait toujours ce qu’il faut dans l’intérêt de la santé publique, et je sais qu’il fera sa part en se faisant dépister régulièrement dans les mois à venir.

Les règles de socialisation ont maintenant été assouplies avec des groupes de six autorisés à se réunir à l’extérieur, et les restrictions devraient être assouplies davantage le 12 avril, avec la réouverture prévue des lieux d’accueil pour le service en plein air.

Chaque personne devra s’enregistrer avec un code QR NHS ou en fournissant ses coordonnées lors de l’utilisation d’un lieu.

Le Dr Susan Hopkins, directrice de la réponse stratégique COVID-19 chez PHE et conseiller médical en chef du NHS Test and Trace, a déclaré: «Les tests rapides nous aident à trouver des cas de COVID-19 que nous ne saurions pas autrement, aidant à briser les chaînes de transmission.

«Ces tests sont efficaces pour détecter les personnes infectieuses et donc les plus susceptibles de transmettre l’infection à d’autres.

«C’est un autre outil dont nous disposons maintenant pour aider à maintenir des taux d’infection plus bas.

«J’encourage tout le monde à profiter de l’offre de ces tests rapides gratuits – ils sont rapides et faciles à réaliser chez vous.»