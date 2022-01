Test rapide pour Omicron : un écouvillon nasal est-il suffisant ?

Certains experts aux États-Unis ont maintenant conseillé aux utilisateurs de tests d’antigène de se tamponner la gorge avant de tamponner le nez.



La variante Omicron à propagation rapide nous a rendus plus dépendants des tests antigéniques rapides à domicile pour nous dire si nous avons COVID-19. Mais devrions-nous nous tamponner la gorge aussi bien que le nez ?

Pour l’instant, les conseils dépendent de l’endroit où vous habitez.

Certains scientifiques ont déclaré que les gens peuvent transmettre l’Omicron lorsqu’il a infecté leur gorge et leur salive, mais avant que le virus n’atteigne leur nez, donc un écouvillonnage des narines au début de l’infection ne le détectera pas.

Une petite étude américaine récente a confirmé ce point de vue. Les tests PCR de la salive de 29 personnes infectées par Omicron ont détecté le virus en moyenne trois jours avant que les échantillons de nez ne soient positifs dans les tests d’antigène, ou dits à flux latéral.

En général, les tests rapides ont une sensibilité inférieure à celle des tests PCR traités en laboratoire, ce qui signifie qu’ils produisent plus de faux négatifs. Mais si votre test est positif, vous avez presque certainement COVID-19, ce qui fait des tests d’antigène un outil puissant pour lutter contre la pandémie car la demande de tests PCR due à Omicron submerge les laboratoires.

À la suite d’études récentes, certains experts aux États-Unis ont maintenant conseillé aux utilisateurs de tests d’antigène de se tamponner la gorge avant de tamponner le nez.

Tous les tests d’antigène avec des autorisations d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis utilisent des échantillons nasaux et elle a exprimé des inquiétudes quant à la sécurité du prélèvement de gorge à domicile, affirmant que les utilisateurs devraient suivre les instructions des fabricants.

En Israël, un haut responsable de la santé a déclaré que les personnes qui s’auto-testent pour le COVID-19 devraient se nettoyer la gorge ainsi que le nez lors de l’utilisation de tests antigéniques rapides, même si cela va à l’encontre des instructions émises par le fabricant.

Certains autres pays, dont le Royaume-Uni, ont approuvé des tests antigéniques rapides qui nettoient à la fois la gorge et le nez, ou uniquement le nez.

En Allemagne, le ministre de la Santé a déclaré qu’il étudierait la fiabilité des tests antigéniques rapides pour détecter la variante Omicron et publierait une liste des produits les plus précis.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.