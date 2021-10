Test Razer Huntsman V2 : perfectionner un périphérique brillant

Razer est le leader dans le monde des claviers. En général, il domine le monde des périphériques et du style de vie des joueurs, mais en ce qui concerne les claviers sa domination est généralement incontestable. Généralement, quand on parle de ce type de clavier, le premier qui vient à l’esprit est le Blackwidow, le clavier qui a fait la renommée de l’entreprise. Cependant, il y a bien au-delà de ce clavier. Cette fois, nous parlons du nouveau Razer Huntsman V2, un clavier prêt à battre tous les standards des gammes de claviers les plus ambitieuses.

Vous pouvez trouver le nouveau Razer Huntsman V2 au prix de 199,99 €, dans la boutique officielle Razer.

FICHE TECHNIQUE RAZER HUNTSMAN V2

Dimensions et poids: 444,3 x 140-231,5 x 38 mm (longueur, largeur, hauteur), 956-1 198 grammes selon que l’on utilise ou non le repose-poignet rembourré.

Clés. Interrupteurs optiques Razer avec touches construites avec la technologie Doubleshot et plastique PBT

Durabilité: 100 millions de frappes, châssis en aluminium

La technologie: Anti-Ghosting N-Key Rollover et Razer HyperPolling (8000 Hz)

éclairage Razer Chroma (16,8 millions de couleurs) Lien Câble USB blindé

Autres Cadran numérique multifonction et 4 touches multimédia, repose-poignet en cuir synthétique rembourré

UN CLAVIER AVEC BEAUCOUP À DIRE

La première sensation que nous procure le clavier en le prenant en main est qu’il est lourd, avec un châssis en aluminium, la robustesse qu’il transmet est incroyable. La vérité est que dans d’autres types d’appareils, le fait qu’il soit lourd peut être quelque chose de très négatif. Dans le cas des claviers Au contraire, cela montre que les finitions sont de la plus haute qualité et apporte un incroyable plus de robustesse à l’appareil. Cette robustesse est rejointe par le repose-poignet très confortable, qui est inclus dans l’emballage et fait du Huntsman V2 une expérience unique lorsqu’il s’agit de parler d’un clavier.

L’éclairage est classique Razer. Son système LED est l’un des meilleurs du marché et travailler dans le noir avec le clavier est très amusant. Dans mon cas, je l’ai fait orange en l’honneur de l’arrivée d’Halloween, mais il y a des millions de couleurs RVB avec lesquelles nous pouvons décorer nos claviers. L’un des plus remarquables est le vert, typique de la marque Razer. Nous pouvons également tester différents systèmes d’éclairage. Le tout configurable via l’application Razer dont nous parlerons plus tard.

Test du Razer Huntsman V2

L’une des plus grandes joies avec ce clavier est d’appuyer précisément sur les touches. Les amateurs de claviers mécaniques trouvent un peu de plaisir à appuyer sur les touches. Dans ce cas, le clavier n’est pas mécanique mais ça sonne comme ça. Le Razer Huntsman V2 utilise le système connu sous le nom de commutateurs optiques Razer, avec des commutateurs violets (plus forts) et rouges (linéaires et plus silencieux). Le toucher des touches est un régal grâce à leur finition semi-rugueuse, qui permet à nos doigts de s’adapter parfaitement au clavier. Bref, en ce sens c’est l’un des points forts du clavier. Le razer Huntsman est un clavier sans égal en termes d’expérience utilisateur.

Étant optomécaniques, la durabilité des clics est ressentie beaucoup plus élevée, en particulier ils promettent 100 millions de clics. De plus, il comprend – comme tous les claviers Razer – Système anti-ghosting et N-Key-Rollover pour que nous puissions appuyer sur toutes les touches en même temps sans que l’une ne remplace l’autre.

En haut à droite on retrouve l’une des particularités de ce modèle : les touches multifonctions et la molette. Tous programmables via Razer Synapse 3, l’une des applications les plus utiles dans le monde des périphériques. Les amoureux de ces claviers ne se feront plus rattraper, puisqu’il s’agit de configurer l’éclairage et de charger les configurations et macros de notre clavier. Dans tous les cas, Razer Synapse 3 est également très intuitif pour les débutants dans ce petit secteur..

Test du Razer Huntsman V2

CONCLUSIONS

Les claviers Razer sont synonyme de qualité imbattable. Bien sûr, ce clavier répond brillamment tout ce que vous pourriez demander d’un clavier. Il a un accoudoir qui rend son utilisation très confortable, le toucher des touches et le son de celles-ci est un délice, et il comprend également des qualités incroyables qui promettent de nous garder dans les jeux avec une incroyable capacité d’immersion.

Inutile de dire que toute cette analyse a été entièrement fabriqué à l’aide du Razer Huntsman V2. Ce sera certainement vraiment dommage de le retourner après l’examen, car c’est l’une des expériences les plus intéressantes lorsqu’il s’agit d’utiliser un clavier.

