Test scooter : Hero Electric Optima HX très pratique, mais pas encore ambitieux

Au cours de la dernière semaine de conduite du Hero Electric Optima HX autour de chez moi à Gurgaon, j’ai réalisé plusieurs choses :

1. Mon rayon de circonscription pour les courses quotidiennes ne dépasse pas 2 km.

2. Le scooter est énergique à conduire, mais avec une circulation plus rapide, il ne se sent pas toujours en sécurité.

3. Le scooter est plus confortable sur le corps qu’un scooter à essence car il a moins de vibrations.

4. Il est livré avec deux batteries, et une batterie pèse environ 9 kg. Je peux le sortir (il a une poignée), le transporter jusqu’à mon appartement et le charger à l’aide d’une prise ordinaire à trois broches (même si une autre batterie reste à l’intérieur du scooter). De cette façon, je n’ai jamais besoin de visiter une station de charge.

5. Malgré toutes ses caractéristiques pratiques (et son coût de fonctionnement extrêmement bas – près de cinq fois moins qu’un scooter à essence), il n’apparaît pas comme un produit d’aspiration, c’est-à-dire que la jeune foule à qui je l’ai montré n’a pas semblé beaucoup enthousiasmé.

Les scooters électriques n’auront de loin pas la guerre de la praticité, et ce n’est qu’une question de temps, ils commenceront à devenir de plus en plus ambitieux.

La trottinette

Au prix de Rs 58 980 à Delhi NCR (ex-salle d’exposition), l’Optima HX a une vitesse de pointe de 42 km/h, il a une autonomie revendiquée de 122 km, il faut 4 à 5 heures pour charger la batterie, et l’enregistrement est requis pour montez-le, tout comme le casque.

Les caractéristiques pratiques incluent un port USB pour charger votre téléphone en déplacement, des phares à LED assez lumineux, un verrouillage à distance et une alarme antivol (comme dans les voitures modernes) et un freinage régénératif (lorsque vous freinez, l’énergie n’est pas perdue dans l’environnement mais est stocké dans la batterie).

Certains domaines d’amélioration incluent un meilleur groupe d’instruments numériques (l’actuel n’affiche pas la distance à vide et d’autres informations nécessaires), et une plus grande attention aux détails (par exemple, l’assistance à la béquille principale, ou la soie, ne t avoir une orientation correcte).

